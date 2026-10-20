536일 만의 홈 선발, 메디슨이 증명한 토트넘 10번

536일 만에 홈 선발 복귀전을 치른 제임스 메디슨. 강력한 오른발 한 방으로 그가 왜 토트넘 '10번' 유니폼을 입고 있는지의 자격을 증명했다.데 제르비 감독이 이끄는 토트넘 훗스퍼는 20일 오전 4시(한국시간) 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린 '2026-27 잉글랜드 프리미어리그(PL)' 7라운드 코번트리 시티에 3-1로 승리했다.토트넘은 1승 3무 3패 승점 6점 16위, 코번트리는 2승 5패 승점 6점 17위에 자리했다.이번 라운드 마지막 맞대결. 홈에서 경기를 펼치는 토트넘은 반드시 승리가 필요했다. 개막 직후 6경기에서 3무 3패를 기록하며 부진의 늪에 빠졌기 때문. 상대는 프랭크 램파드 감독이 이끄는 승격 팀 코번트리.내용은 쉽지 않았으나 끝내 원하는 결과물을 성취한 토트넘이다. 전반 14분 메디슨이 선제골을 터뜨렸으나 코번트리 역시 만만치 않았다. 후반 4분 만에 루도니가 승부의 균형을 돌렸다. 하지만, 후반 13분에 마르무시가 역전 골을, 종료 직전에는 벤 데이비스가 쐐기를 박았다.홈에서 기분 좋은 승리를 챙긴 토트넘. 이날 경기에서 모든 선수가 제 역할을 다했으나 이 선수 활약만큼은 빼놓을 수가 없다. 바로 돌아온 '10번' 제임스 메디슨이다.2023-24시즌을 앞두고 토트넘 유니폼을 입었던 메디슨은 빠르게 팀에 녹아들었다. 창의적인 패스와 정교한 슛을 터뜨리며 펄펄 날았으며 손흥민과도 환상 호흡을 선보이기도 했다. 특히 2024-25시즌에는 공식전 45경기서 12골 10도움으로 팀에 유로파리그 우승을 선물했다.토트넘에서 핵심 자원으로 떠올랐으나 지난 시즌에는 그의 모습을 자주 찾아볼 수는 없었다. 지난해 8월 서울에서 열렸던 뉴캐슬과 친선 맞대결에서 오른쪽 무릎 전방십자인대가 파열되는 부상으로 쓰러졌기 때문. 결과적으로 리그 단 3경기 출격에 그쳤다.이번 시즌 역시 마찬가지였다. 부상 여파로 인해 앞선 공식전 5경기에서 제한적인 출전 시간을 부여받았으며 퍼포먼스 역시 매우 아쉬운 수준이었다. 그러나 이번 경기는 달랐다. 홈에서 536일 만에 선발 복귀전을 명받았고, 데 제르비 감독이 원하는 수준의 플레이를 보여줬다.4-2-3-1 전형의 공격형 미드필더 자리에 자리한 메디슨은 전반 시작과 함께 왕성한 활동량과 날카로운 전진 패스로 활로를 개척했고, 빠르게 존재감을 드러냈다. 전반 12분, 쿠두스의 패스를 받아 정교한 오른발 슈팅으로 팀의 선제골을 터뜨렸다.이에 그치지 않았다. 토트넘 공격의 전반적인 부분을 책임지며 빌드업을 조립했고, 후반 13분에는 마르무시 역전 골 기점 패스 역할을 톡톡히 해냈다. 아직 풀타임 체력이 돌아오지 않았기에 후반 24분 교체됐으나 메디슨의 존재감을 실로 대단했다.69분 동안 8.8km를 뛴 메디슨은 패스 성공률 87%·기회 창출 1회·수비적 행동 6회·볼 경합 성공률 100%로 펄펄 날았다. 축구 통계 매체 <풋몹>도 경기 내 최고 평점인 8.3점을 부여하며 활약을 인정했다.이번 득점으로 인해 메디슨은 2018년 PL 데뷔 이후 페널티박스 밖에서 21골을 넣었다. 이는 같은 기간 리그 최다 기록으로, 더브라위너와 워드프라우스보다 최소 2골 많은 기록이다.토트넘 10번 다운 활약을 선보인 가운데 매체들의 극찬도 이어졌다. <런던 스탠다드>는 "경기 템포를 조절하고 뛰어난 지능과 움직임으로 토트넘의 경기 주도권을 잡았다"라고 했다.데 제르비 감독 역시 경기 후 인터뷰를 통해 "라커룸에 있으면 분위기 자체가 달라진다"라며 활짝 웃었다.한편, 토트넘은 오는 25일(한국시간) 첼시를 상대로 리그 2연승에 도전한다.