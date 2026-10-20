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뮤직 인사이드 엔믹스만의 언어로 확장된 '믹스팝'의 세계

엔믹스만의 언어로 확장된 '믹스팝'의 세계

[리뷰] 미니 6집 'Strange Muse' 발표... 실험과 대중성 사이에서 찾은 균형

김상화(steelydan)
26.10.20 11:26최종업데이트26.10.20 11:26
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엔믹스
엔믹스JYP 엔터테인먼트

지난 2022년 데뷔 이후 그룹 엔믹스(NMIXX, 릴리·해원·설윤·배이·지우·규진)를 따라다닌 꼬리표 중 하나는 '어렵다', '난해하다'는 반응이었다. 두 개 이상의 장르를 결합하는 '믹스팝(MIXX POP)'의 독특한 구성은 엔믹스만의 정체성이었지만, 때로는 대중에게 진입 장벽으로 작용하기도 했다.

하지만 지난해 10월 발표한 첫 정규 앨범 <Blue Valentine(블루 발렌타인)>의 동명 타이틀곡을 기점으로 엔믹스는 대중과의 접점을 넓혀가기 시작했다. 낯선 구성만을 강조하기보다 중독성 있는 멜로디와 감정선을 한층 정교하게 결합하면서 팀 고유의 색깔을 보다 설득력 있게 전달했다.

주요 음원 차트에서 존재감을 키우고 각종 시상식에서도 성과를 거두면서, 엔믹스는 그간의 노력을 차근차근 보상받았다. 뒤이어 올해 5월 발표한 미니 5집 <Heavy Serenade(헤비 세레나데)> 역시 세련된 사운드와 한층 성숙해진 음악을 선보이며 이들의 성장이 우연이 아니었음을 보여줬다.

기세를 이어 지난 19일 발매한 미니 6집 <Strange Muse(스트레인지 뮤즈)>와 타이틀곡 '긴 소원(Birthday Wish)'은 더 높은 곳을 향해 도약하려는 엔믹스의 현재를 담아낸 작품이다. 장르의 경계를 넘나드는 비트와 멜로디, 치밀하게 설계된 곡의 전개를 통해 낯선 사운드가 주는 긴장감과 벅차오르는 감정을 동시에 끌어낸다.

'긴 소원'... 서로를 위한 축제

엔믹스 '긴 소원 (Birthday Wish)' 뮤직비디오
엔믹스 '긴 소원 (Birthday Wish)' 뮤직비디오JYP 엔터테인먼트

<Strange Muse>는 엔믹스가 일관되게 밀고 온 세계관 속 유토피아 '믹스토피아(Mixxtopia)'를 무대로, 서로의 다름을 인정하고 서로에게 영감을 주는 존재가 되자는 희망적인 메시지를 품고 있다. 조금은 이상하고 낯설어 보일지라도 서로의 존재가 세상을 완성한다는 전제 아래, 멤버들은 매일 새로운 뮤즈를 위한 축제를 연다.

타이틀곡 '긴 소원'은 이러한 주제를 직관적이고 감각적인 사운드로 구현했다. 뭄바톤과 아프로, 퓨처 하우스를 절묘하게 엮은 팝 넘버로, 역동적인 비트와 섬세한 피아노 선율이 유기적으로 맞물려 팀 특유의 벅차오르는 감정을 끌어올린다.

곡의 전개 방식에서도 치밀한 설계가 돋보인다. 도입부의 내레이션 형식을 후반 브릿지에서 다시 불러와 감정적 몰입을 극대화한 뒤, 중독성 강한 후렴구를 밀어붙이며 분위기를 단숨에 뒤집는다.

설윤의 저음역대 보컬과 릴리의 박력 있는 고음 애드리브는 곡의 열기를 한층 고조한다. 내레이션과 랩, 멜로디라는 이질적인 요소가 하나의 흐름 안에서 톱니바퀴처럼 맞물린다는 점은 엔믹스가 추구하는 믹스팝의 구조적 재미가 더욱 선명하게 드러난다.

여섯 멤버들이 만든 생일 파티

엔믹스 '긴 소원 (Birthday Wish)' 뮤직비디오
엔믹스 '긴 소원 (Birthday Wish)' 뮤직비디오JYP 엔터테인먼트

'긴 소원' 뮤직비디오는 핑크와 보라 계열의 색감, 비현실적인 공간 연출을 앞세워 동화 같은 분위기를 빚어낸다. 각기 다른 장소에 있던 멤버들이 점차 한곳으로 모여 함께 파티를 즐기는 장면은, 낯설고 다르다는 이유로 주변부에 머물던 존재도 누군가에게는 영감이 될 수 있다는 이야기를 은유적으로 풀어낸다.

여섯 멤버가 함께 맞이한 생일 파티와 촛불, 소원을 비는 몸짓 하나하나는 지금의 만남이 한 번의 축제로 끝나지 않고 계속 이어지길 바라는 약속처럼 읽힌다. 팬덤 '엔써(NSWER)'와 함께 쌓아 온 관계를 떠올리게 하는 대목이다.

<Strange Muse>는 타이틀곡 외에도 결이 다른 단체곡 두 곡을 전반부에 배치했다. 강렬한 에너지를 녹여 낸 'Kerosene(케로신)'과 차분함과 공격성을 같은 비율로 배합한 'RudE TaLK(루드 톡)'은 저마다의 매력으로 듣는 이를 사로잡는다.

단체곡이 엔믹스라는 팀의 정체성을 보여준다면, 유닛곡은 그 안에 담긴 개별 멤버의 음색과 표현력을 보다 가까이 들여다보게 한다. 릴리·해원의 '너는 달(Sing to the Moon)'은 피아노와 보컬을 중심으로 한 팝 발라드곡으로 두 사람의 섬세한 보컬 표현력을 극대화한다. 설윤·배이의 'Hot 'n Unbothered(핫 앤 언바더드)'와 지우·규진의 '휙(WHIP)' 역시 짝을 이룬 두 멤버의 음색 조합을 앞세워 단체곡 안에서는 미처 다 드러나지 않던 각자의 색깔을 또렷하게 비춘다.

'뮤즈'로 거듭 태어난 엔믹스

엔믹스
엔믹스JYP 엔터테인먼트

이처럼 엔믹스의 <Strange Muse>는 하나의 세계관 안에서도 다양한 음악적 선택이 가능하다는 사실을 보여주며, 여섯 멤버가 지닌 매력을 입체적으로 조명한다. 주요 곡에 멤버들이 작사·작곡에 골고루 참여하면서 또 다른 능력을 발휘한 점은 이번 신작이 거둔 또 하나의 성과로 손꼽을 만하다.

최근 엔믹스는 데뷔 후 첫 대상(2026 더팩트뮤직어워드)을 차지하는 의미 있는 성과를 거뒀다. 이에 대해 멤버 배이는 "정착점이 아닌, 더 먼 곳을 향해 나아가는 응원으로 삼겠다"고 소감을 밝혔다. 그 말을 떠올리면 '긴 소원'은 지금까지의 성취에 안주하기보다 새로운 음악적 가능성을 계속 탐색하겠다는 다짐처럼 들린다.

데뷔 초 '난해하다'는 평가를 받던 믹스팝은 이제 엔믹스만의 언어가 됐다. 그리고 주어진 콘셉트를 소화하는 것에서 한 걸음 더 나아가 직접 이야기를 빚는 '뮤즈'로 거듭 태어났다. 생일 케이크 앞에서 빈 이들의 소원은 이제 버릴 부분 하나 없는 자신만만한 타이틀 곡 '긴 소원'으로 우리 앞에 당당하게 등장했다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
엔믹스 NMIXX

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