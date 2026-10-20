엔믹스만의 언어로 확장된 '믹스팝'의 세계

JYP 엔터테인먼트

큰사진보기 ▲엔믹스 JYP 엔터테인먼트

이처럼 엔믹스의 <Strange Muse>는 하나의 세계관 안에서도 다양한 음악적 선택이 가능하다는 사실을 보여주며, 여섯 멤버가 지닌 매력을 입체적으로 조명한다. 주요 곡에 멤버들이 작사·작곡에 골고루 참여하면서 또 다른 능력을 발휘한 점은 이번 신작이 거둔 또 하나의 성과로 손꼽을 만하다.



최근 엔믹스는 데뷔 후 첫 대상(2026 더팩트뮤직어워드)을 차지하는 의미 있는 성과를 거뒀다. 이에 대해 멤버 배이는 "정착점이 아닌, 더 먼 곳을 향해 나아가는 응원으로 삼겠다"고 소감을 밝혔다. 그 말을 떠올리면 '긴 소원'은 지금까지의 성취에 안주하기보다 새로운 음악적 가능성을 계속 탐색하겠다는 다짐처럼 들린다.



데뷔 초 '난해하다'는 평가를 받던 믹스팝은 이제 엔믹스만의 언어가 됐다. 그리고 주어진 콘셉트를 소화하는 것에서 한 걸음 더 나아가 직접 이야기를 빚는 '뮤즈'로 거듭 태어났다. 생일 케이크 앞에서 빈 이들의 소원은 이제 버릴 부분 하나 없는 자신만만한 타이틀 곡 '긴 소원'으로 우리 앞에 당당하게 등장했다. 엔믹스 NMIXX 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상화 (steelydan) 내방 구독하기 jazzkid@naver.com 이 기자의 최신기사 '신인감독 김연경2'가 진짜 험난한 예능인 이유