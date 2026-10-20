엔믹스만의 언어로 확장된 '믹스팝'의 세계

▲
엔믹스 '긴 소원 (Birthday Wish)' 뮤직비디오JYP 엔터테인먼트
'긴 소원' 뮤직비디오는 핑크와 보라 계열의 색감, 비현실적인 공간 연출을 앞세워 동화 같은 분위기를 빚어낸다. 각기 다른 장소에 있던 멤버들이 점차 한곳으로 모여 함께 파티를 즐기는 장면은, 낯설고 다르다는 이유로 주변부에 머물던 존재도 누군가에게는 영감이 될 수 있다는 이야기를 은유적으로 풀어낸다.
여섯 멤버가 함께 맞이한 생일 파티와 촛불, 소원을 비는 몸짓 하나하나는 지금의 만남이 한 번의 축제로 끝나지 않고 계속 이어지길 바라는 약속처럼 읽힌다. 팬덤 '엔써(NSWER)'와 함께 쌓아 온 관계를 떠올리게 하는 대목이다.
<Strange Muse>는 타이틀곡 외에도 결이 다른 단체곡 두 곡을 전반부에 배치했다. 강렬한 에너지를 녹여 낸 'Kerosene(케로신)'과 차분함과 공격성을 같은 비율로 배합한 'RudE TaLK(루드 톡)'은 저마다의 매력으로 듣는 이를 사로잡는다.
단체곡이 엔믹스라는 팀의 정체성을 보여준다면, 유닛곡은 그 안에 담긴 개별 멤버의 음색과 표현력을 보다 가까이 들여다보게 한다. 릴리·해원의 '너는 달(Sing to the Moon)'은 피아노와 보컬을 중심으로 한 팝 발라드곡으로 두 사람의 섬세한 보컬 표현력을 극대화한다. 설윤·배이의 'Hot 'n Unbothered(핫 앤 언바더드)'와 지우·규진의 '휙(WHIP)' 역시 짝을 이룬 두 멤버의 음색 조합을 앞세워 단체곡 안에서는 미처 다 드러나지 않던 각자의 색깔을 또렷하게 비춘다.
'뮤즈'로 거듭 태어난 엔믹스