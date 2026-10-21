우리는 왜 자신이 믿고 싶은 거짓말에 끌리는가

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영화 '베러티'의 한 장면소니 픽쳐스
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
마이클 쇼월터 감독의 영화 <베러티>는 콜린 후버의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 한 심리 스릴러다. 다코타 존슨, 앤 해서웨이, 조쉬 하트넷이 출연하는 이 작품은 한 작가의 비밀스러운 원고를 둘러싸고 사랑과 집착, 의심과 욕망이 뒤엉키는 세계로 관객을 끌어들인다.
<베러티>는 진실과 거짓, 사랑과 집착의 경계에서 인간의 내면을 응시한다. 어둠은 때로 빛보다 많은 것을 보여준다. 감춰진 비밀이 드러나는 순간, 우리가 진실이라고 믿었던 세계는 낯선 얼굴로 바뀌고 믿음은 의심으로, 사랑은 두려움으로 변한다. 영화는 바로 그 불안한 경계 위에서 인간의 욕망과 기억, 그리고 진실의 모호한 실체를 파헤친다.
비밀스러운 원고, 흔들리는 믿음
이야기는 한 작가의 집에 들어선 또 다른 작가가 뜻밖의 비밀과 마주하면서 시작된다. 사고 이후 의식과 신체 기능을 잃은 듯 보이는 베러티 크로퍼드, 그녀의 작품을 대신 집필하게 된 로언 애슐리, 그리고 두 여성 사이에 놓인 제러미 크로퍼드. 세 사람의 관계는 처음에는 낯선 호기심에서 출발하지만, 로언이 베러티의 비밀스러운 원고를 발견하면서 서서히 불길한 의심으로 물들어 간다.
원고 속 이야기는 고백인가, 허구인가. 누군가의 기억인가, 치밀하게 계산된 거짓인가. 영화는 명확한 답을 서둘러 내놓기보다 관객을 의심의 미로 속으로 이끈다. 진실에 가까이 다가갔다고 생각하는 순간 또 다른 가능성이 고개를 들고, 우리가 믿었던 인물의 얼굴마저 낯설게 느껴진다.
이 작품의 매력은 사건 자체의 충격보다 그 사건을 둘러싼 심리적 불안에 있다. 인간은 타인을 얼마나 깊이 이해할 수 있을까. 사랑하는 사람의 내면을 안다고 믿는 순간에도 우리는 그 사람의 일부만을 보고 있는 것은 아닐까. <베러티>는 타인을 이해하려는 욕망이 때로는 그 사람의 비밀을 소유하려는 욕망으로 변질될 수 있음을 보여준다.