우리는 왜 자신이 믿고 싶은 거짓말에 끌리는가

소니 픽쳐스

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

큰사진보기 ▲영화 '베러티'의 한 장면 소니 픽쳐스

세 인물의 관계는 선과 악이라는 익숙한 구분을 쉽게 허락하지 않는다. 앤 해서웨이가 연기하는 베러티의 침묵은 오히려 수많은 질문을 만들어 내고, 다코타 존슨의 로언은 진실을 좇으면서도 자신이 무엇에 이끌리고 있는지 확신하지 못한다. 조쉬 하트넷의 제러미 역시 이 불안한 관계의 중심에서 의심과 매혹을 동시에 불러일으킨다. 인물들의 시선과 침묵, 말하지 않은 감정들이 이야기의 표면 아래에서 끊임없이 충돌한다.



세 배우의 연기는 인물들을 선악의 구도로 쉽게 나누지 못하게 한다. 특히 앤 해서웨이의 강렬한 존재감과 다코타 존슨의 절제된 분위기가 대조를 이루면서 세 사람 사이의 관계는 단순한 삼각관계를 넘어 심리적인 힘겨루기로 확장된다. 누구의 말을 믿어야 하는지 판단하기 어려운 상황에서 관객은 인물들의 표정과 행동 하나하나에 의미를 부여하며 진실을 추측하게 된다.



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화려한 저택, 그 안에 갇힌 인간의 욕망



저택이라는 폐쇄적인 공간도 인물들의 내면을 비추는 거울처럼 기능한다. 외부에서 바라보면 아름답고 평온하지만, 안으로 들어갈수록 설명하기 어려운 불안이 짙어진다. 화려함은 안정감을 주기보다 비밀을 감추기 위한 장막처럼 느껴지고, 고요한 공간은 오히려 무언가 끔찍한 일이 벌어지고 있음을 예감하게 한다.



저택은 인물들의 내면을 비추는 거울이자 그들이 감추고 있는 비밀을 상징하는 공간이다. 풍요롭고 아름다운 외관과 그 안에 쌓여 가는 불안이 충돌하면서 관객은 평온함 뒤에 도사린 위협을 감지한다. 영화는 이처럼 공간이 주는 시각적 매력과 심리적 긴장을 결합해 인물들의 욕망을 더욱 도드라지게 한다.



큰사진보기 ▲영화 '베러티'의 한장면 소니 픽쳐스

이 영화에서 가장 섬뜩한 것은 눈앞에 놓인 공포 그 자체가 아니다. 오히려 무엇이 진실인지 확신할 수 없다는 사실이다. 누군가의 고백은 진실처럼 읽히지만, 그것이 치밀하게 꾸며낸 허구라면 어떨까. 반대로 거짓이라고 믿었던 이야기가 실제로 벌어진 일이라면 우리는 누구를 의심하고 누구를 믿어야 할까.



영화는 바로 이 불확실성에서 서스펜스를 길어 올린다. 원고 속 고백이 사실인지, 아니면 작가의 상상력이 빚어낸 잔혹한 허구인지 알 수 없는 상황에서 영화는 관객의 판단을 끊임없이 흔든다. 글을 쓴다는 행위가 진실을 드러내는 수단인 동시에 진실을 감추는 도구가 될 수 있다는 점은 이 작품의 흥미로운 역설이다.



우리는 글을 읽으며 작가의 내면을 이해한다고 생각하지만, 어쩌면 작가가 보여주고 싶은 모습만을 믿고 있는지도 모른다.



큰사진보기 ▲영화 '베러티'의 한장면 소니 픽쳐스

감독 마이클 쇼월터는 에로틱 스릴러의 관습과 과장된 멜로드라마적 분위기를 활용해 인물들의 욕망을 부각한다. 다만 강렬한 설정과 잇따르는 반전이 인물의 내면을 충분히 설명하지 못하는 순간도 있다. 인물들이 왜 그렇게 행동하는지에 대한 설득력이 약해지면, 심리적 긴장보다 자극적인 사건 자체가 앞서기 때문이다.



이 점에서 <베러티>는 매혹적인 이야기와 탄탄한 심리 묘사 사이에서 줄타기하는 작품이다. 진실은 과연 하나뿐인가, 이 영화의 핵심은 사건의 범인을 찾아내는 데만 있지 않다. 진실을 판단하는 우리의 기준이 얼마나 쉽게 흔들리는가에 있다.



큰사진보기 ▲뉴욕에서 열린 '베러티>'프리미어 현장 소니 픽쳐스

사람은 자신이 믿고 싶은 이야기를 믿고, 자신에게 유리한 기억을 진실로 받아들이기도 한다. 작가는 글을 통해 타인을 설득하고, 독자는 그 글에 자신의 상상과 감정을 덧붙인다. 그렇게 하나의 사건은 저마다 다른 이야기로 변모한다.



<베러티>는 이 과정을 통해 진실과 거짓의 경계뿐 아니라 타인을 이해한다고 믿는 인간의 오만까지 건드린다. 다만 작품이 던지는 질문의 깊이에 비해 일부 반전이 지나치게 자극적으로 소비된다는 점은 아쉬움으로 남는다.



<베러티>는 완벽하게 정교한 심리 스릴러라기보다 인간의 욕망과 불신을 화려한 미장센과 대담한 설정으로 풀어낸 작품에 가깝다. 이야기의 개연성이 흔들리는 순간도 있지만, 세 인물 가운데 누구를 믿어야 할지 고민하게 만드는 힘은 분명하다.



강렬한 설정과 반전이 때로 인물의 내면을 깊이 탐색하기보다 자극적인 서사에 기대기도 하지만, 영화가 던지는 질문만큼은 쉽게 사라지지 않는다. 우리는 진실을 원하는가, 아니면 자신이 믿고 싶은 이야기를 진실이라고 부르고 싶은가.



어쩌면 인간에게 가장 두려운 것은 거짓말 그 자체가 아닐 것이다. 오랫동안 믿어 온 이야기가 거짓일 수 있다는 가능성, 그리고 그 거짓을 믿고 싶어 했던 사람이 바로 자신일 수 있다는 깨달음일 것이다.



<베러티>는 그 불편한 깨달음의 문턱에서 관객을 멈춰 세운다. 진실은 언제나 하나의 얼굴로 존재하는가. 아니면 누가 이야기하느냐에 따라 전혀 다른 모습으로 태어나는가?



큰사진보기 ▲뉴욕에서 열린 '베러티'프리미어 현장 소니 픽쳐스

영화가 끝난 뒤에도 남는 것은 단순한 사건의 해답이 아니다. 인물들을 향해 던졌던 의심이 어느 순간 우리 자신의 마음을 향하고 있다는 사실이다. 진실은 감춰진 비밀을 밝혀내는 순간 완성되는 것이 아니라 우리가 믿어 온 세계를 다시 바라보는 순간 비로소 시작되는지도 모른다.



무엇보다 이 영화는 관객에게 불편한 질문을 남긴다. 우리는 진실을 알고 싶어 하는 것일까, 아니면 자신이 믿고 싶은 이야기가 진실이기를 바라는 것일까.



<베러티>는 사랑이라는 이름으로 포장된 욕망과 진실이라는 이름으로 꾸며진 거짓 사이에서 인간의 내면이 얼마나 아름답고도 위험한 미궁이 될 수 있는지를 보여준다. 어둠 속에서 진실을 찾아 헤매는 사람들. 그러나 그들이 마침내 마주하는 것은 진실의 얼굴일까, 아니면 끝내 외면하고 싶었던 자기 자신의 얼굴일까. 그 물음이야말로 이 영화가 남기는 가장 서늘하고도 매혹적인 여운이다.



결국 <베러티>에서 가장 위험한 것은 비밀을 감춘 한 사람만이 아니다. 불완전한 증거만으로 타인의 삶을 재단하고, 자신의 욕망에 맞춰 진실을 해석하는 우리 자신의 시선일지도 모른다. 어쩌면 거짓보다 더 두려운 것은 자신이 믿고 싶은 이야기를 진실이라 여기며 살아가는 마음인지도 모른다.

베러티 마이클쇼월터감독 앤해서웨이 다코타존슨 조쉬하트넷 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 임순혜 (soonhea) 내방 구독하기

트위터 현 미디어기독연대 대표, 표현의자유와언론탄압공동대책위원회 공동대표/운영위원장, 언론개혁시민연대 감사, 5.18영화제 집행위원장, 전 NCCK언론위원장, 전 방송통신심의위원회 방송특별위원, 전 방송통신위원회 보편적시청권확대보장위원, 한신대 외래교수, 영상물등급위원회 영화심의위원을 지냈으며, 영화와 미디어 평론 활동을 하고 있습니다 . 이 기자의 최신기사 열다섯, 서른다섯, 쉰다섯… 세 여성의 공통점 뉴욕에서 열린 '베러티>'프리미어 현장사람은 자신이 믿고 싶은 이야기를 믿고, 자신에게 유리한 기억을 진실로 받아들이기도 한다. 작가는 글을 통해 타인을 설득하고, 독자는 그 글에 자신의 상상과 감정을 덧붙인다. 그렇게 하나의 사건은 저마다 다른 이야기로 변모한다.<베러티>는 이 과정을 통해 진실과 거짓의 경계뿐 아니라 타인을 이해한다고 믿는 인간의 오만까지 건드린다. 다만 작품이 던지는 질문의 깊이에 비해 일부 반전이 지나치게 자극적으로 소비된다는 점은 아쉬움으로 남는다.<베러티>는 완벽하게 정교한 심리 스릴러라기보다 인간의 욕망과 불신을 화려한 미장센과 대담한 설정으로 풀어낸 작품에 가깝다. 이야기의 개연성이 흔들리는 순간도 있지만, 세 인물 가운데 누구를 믿어야 할지 고민하게 만드는 힘은 분명하다.강렬한 설정과 반전이 때로 인물의 내면을 깊이 탐색하기보다 자극적인 서사에 기대기도 하지만, 영화가 던지는 질문만큼은 쉽게 사라지지 않는다. 우리는 진실을 원하는가, 아니면 자신이 믿고 싶은 이야기를 진실이라고 부르고 싶은가.어쩌면 인간에게 가장 두려운 것은 거짓말 그 자체가 아닐 것이다. 오랫동안 믿어 온 이야기가 거짓일 수 있다는 가능성, 그리고 그 거짓을 믿고 싶어 했던 사람이 바로 자신일 수 있다는 깨달음일 것이다.<베러티>는 그 불편한 깨달음의 문턱에서 관객을 멈춰 세운다. 진실은 언제나 하나의 얼굴로 존재하는가. 아니면 누가 이야기하느냐에 따라 전혀 다른 모습으로 태어나는가? 시민기자 기사쓰기

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영화 '베러티'의 한 장면마이클 쇼월터 감독의 영화 <베러티>는 콜린 후버의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 한 심리 스릴러다. 다코타 존슨, 앤 해서웨이, 조쉬 하트넷이 출연하는 이 작품은 한 작가의 비밀스러운 원고를 둘러싸고 사랑과 집착, 의심과 욕망이 뒤엉키는 세계로 관객을 끌어들인다.<베러티>는 진실과 거짓, 사랑과 집착의 경계에서 인간의 내면을 응시한다. 어둠은 때로 빛보다 많은 것을 보여준다. 감춰진 비밀이 드러나는 순간, 우리가 진실이라고 믿었던 세계는 낯선 얼굴로 바뀌고 믿음은 의심으로, 사랑은 두려움으로 변한다. 영화는 바로 그 불안한 경계 위에서 인간의 욕망과 기억, 그리고 진실의 모호한 실체를 파헤친다.이야기는 한 작가의 집에 들어선 또 다른 작가가 뜻밖의 비밀과 마주하면서 시작된다. 사고 이후 의식과 신체 기능을 잃은 듯 보이는 베러티 크로퍼드, 그녀의 작품을 대신 집필하게 된 로언 애슐리, 그리고 두 여성 사이에 놓인 제러미 크로퍼드. 세 사람의 관계는 처음에는 낯선 호기심에서 출발하지만, 로언이 베러티의 비밀스러운 원고를 발견하면서 서서히 불길한 의심으로 물들어 간다.원고 속 이야기는 고백인가, 허구인가. 누군가의 기억인가, 치밀하게 계산된 거짓인가. 영화는 명확한 답을 서둘러 내놓기보다 관객을 의심의 미로 속으로 이끈다. 진실에 가까이 다가갔다고 생각하는 순간 또 다른 가능성이 고개를 들고, 우리가 믿었던 인물의 얼굴마저 낯설게 느껴진다.이 작품의 매력은 사건 자체의 충격보다 그 사건을 둘러싼 심리적 불안에 있다. 인간은 타인을 얼마나 깊이 이해할 수 있을까. 사랑하는 사람의 내면을 안다고 믿는 순간에도 우리는 그 사람의 일부만을 보고 있는 것은 아닐까. <베러티>는 타인을 이해하려는 욕망이 때로는 그 사람의 비밀을 소유하려는 욕망으로 변질될 수 있음을 보여준다.