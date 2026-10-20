"한 줄의 프롬프트가 영화로"…감독들이 털어놓은 AI 제작 뒷이야기

김명근

문정원 감독의 AI 영화 ‘브레이크어웨이’의 한 장면. 소녀 이쉬타는 신비로운 씨앗을 발견한 뒤 괴수의 목소리를 들을 수 있게 된다.작품 상영 이후 진행된 감독과의 대화(GV)에서는 AI가 영상 제작의 새로운 가능성을 열었지만, 실제 제작 과정에서는 여전히 사람의 판단과 작업이 필요하다는 점이 강조됐다.문정원 감독은 "이야기는 사람의 힘으로 거의 썼다"며 "연출 부분도 아직 AI에 완전히 맡기기에는 한계가 있어 결국 사람의 손이 많이 들어갔다"고 말했다.특히 AI로 생성한 인물의 외형을 장면마다 동일하게 유지하는 문제가 제작 과정의 어려움으로 지목됐다.강경태 감독은 "캐릭터 일관성이 제일 힘들었다"며 "실사 이미지가 기본으로 있는 상태에서 AI를 맞추는 작업이 어려웠다"고 설명했다.실사와 AI 생성 영상의 차이를 줄이기 위한 연출상의 고민도 이어졌다. 강 감독은 AI로만 생성한 장면에서는 인물을 가까이 보여주는 화면보다 넓은 화면을 주로 활용했다고 밝혔다.그는 "창작자 입장에서는 화면들이 맞지 않고 튀는 부분이 보인다"며 "편집으로 빠르게 넘어가거나 와이드한 장면을 활용해 관객의 시선을 다음 장면으로 옮기는 방법을 고민했다"고 말했다.AI 기술이 제작 과정을 편리하게 만들면서도 창작자에게 새로운 고민을 안긴다는 지적도 나왔다.강 감독은 "실사로 했으면 어땠을까라는 생각을 많이 했다"며 "기능적으로 분명 편한 것 같지만 창작을 계속해 온 사람에게는 그 편리함이 악마의 유혹처럼 느껴지기도 한다"고 털어놨다.김현 감독은 당초 실제 배우의 얼굴을 가상세계에서도 구현하려 했지만 초상권 문제로 계획을 수정했다고 밝혔다.그는 "가상세계에서도 실제 배우의 얼굴로 연기하는 방식을 생각했지만 초상권 이슈로 어렵다는 답변을 받았다"며 "얼굴이 일치하지 않더라도 이야기가 진행될 수 있도록 게임 세계를 중심으로 시나리오를 구성해야 했다"고 설명했다.