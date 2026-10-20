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"한 줄의 프롬프트가 영화로"…감독들이 털어놓은 AI 제작 뒷이야기

"한 줄의 프롬프트가 영화로"…감독들이 털어놓은 AI 제작 뒷이야기

MBC C&I AI 콘텐츠랩 6개월 성과 공개… 실사 결합·사전 시각화까지 활용 확대

김명근(kk99751)
26.10.20 11:21최종업데이트26.10.20 11:21
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지난 19일 서울영화센터에서 열린 AI 콘텐츠랩 성과 발표회 ‘더 프롬프트: 넥스트 드라마’에서 감독들이 관객들과 질의응답을 진행하고 있다. 왼쪽부터 김현·문정원·강경태 감독. (사진=MBC C&I 제공)
지난 19일 서울영화센터에서 열린 AI 콘텐츠랩 성과 발표회 ‘더 프롬프트: 넥스트 드라마’에서 감독들이 관객들과 질의응답을 진행하고 있다. 왼쪽부터 김현·문정원·강경태 감독. (사진=MBC C&I 제공)김명근

한 줄의 프롬프트에서 시작된 상상이 영화가 됐다. 인공지능(AI)으로 구현한 판타지 세계부터 실사와 AI를 결합한 액션 장면까지 다양한 시도가 공개됐다.

그러나 제작에 참여한 감독들은 캐릭터의 일관성을 유지하거나 실사 영상과 AI 생성 장면을 자연스럽게 연결하는 데 어려움을 겪었다고 털어놓기도 했다.

지난 19일 오후 서울영화센터에서 MBC C&I의 AI 콘텐츠랩 성과 발표회 '더 프롬프트: 넥스트 드라마'가 열렸다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 지원하는 '2026 뉴미디어 신기술 콘텐츠랩' 사업의 일환으로 마련된 이번 행사에서는 약 6개월간 제작한 신규 AI 영상 6편과 장편 영화 예고편 등 총 7편이 공개됐다.

도인태 MBC C&I 대표이사는 환영사에서 "AI가 드라마와 영상 산업의 미래를 어떻게 바꿀 수 있는지 오늘 스크린에서 직접 확인해 주시기 바란다"고 말했다.

137분 장편부터 판타지·스릴러까지… AI 영화의 다양한 시도

100% 인공지능(AI) 기술로 제작된 장편 영화 ‘라파엘’의 한 장면. 이 영화는 137분 분량으로, 오는 11월 롯데시네마에서 단독 개봉할 예정이다.
100% 인공지능(AI) 기술로 제작된 장편 영화 ‘라파엘’의 한 장면. 이 영화는 137분 분량으로, 오는 11월 롯데시네마에서 단독 개봉할 예정이다.김명근

이날 행사의 시작을 알린 작품은 마테오 AI 스튜디오의 장편 영화 <라파엘>이었다. 100% AI로 제작된 이 영화의 상영시간은 137분에 달한다. 마테오 AI 스튜디오는 MBC C&I와 공동 제작한 <라파엘>을 오는 11월 롯데시네마에서 단독 개봉할 예정이다.

정주원 마테오 AI 스튜디오 대표는 "AI 콘텐츠가 산업 안에서 엔터테인먼트 콘텐츠로 소비될 수 있는 시작을 함께 응원해 주셨으면 좋겠다"고 말했다.

이어진 1부에서는 실사와 AI를 결합한 하이브리드 작품부터 AI로만 제작한 판타지 영화까지 서로 다른 제작 방식을 활용한 세 작품이 상영됐다.

AI와 실사를 결합한 김현 감독의 영화 ‘킥백’의 한 장면. 현실 세계의 주인공(왼쪽)과 가상세계 속 주인공의 모습이다.
AI와 실사를 결합한 김현 감독의 영화 ‘킥백’의 한 장면. 현실 세계의 주인공(왼쪽)과 가상세계 속 주인공의 모습이다.김명근

첫 번째 작품인 김현 감독의 '킥백'은 자신이 만든 게임 캐릭터가 현실의 자신을 구하러 온다는 설정의 판타지 드라마다. 현실과 게임 속 가상세계가 교차하는 이야기로, 그룹 위클리 출신 조혜원과 그룹 AB6IX의 김동현이 주연을 맡았다.

김 감독은 기자와 만나 "로맨스와 코미디, 액션, 드라마가 모두 섞여 있는 작품"이라며 "전체 관람가로 제작한 만큼 여러 장르가 어떻게 구현됐는지 봐주셨으면 좋겠다"고 말했다. 이어 게임 속 캐릭터들의 이야기가 별도로 존재한다며 후속 이야기를 선보일 계획도 밝혔다.

두 번째 작품인 문정원 감독의 <브레이크어웨이>는 자연과 자유가 사라진 마법 감시국가 '카르덴'을 배경으로 한다. 신비로운 씨앗의 힘을 얻게 된 소녀 이쉬타가 자신이 알지 못했던 세계의 존재를 깨닫고 결계 밖으로 향하는 판타지 모험물이다.

문 감독은 인터뷰에서 작품의 가장 주목할 장면으로 마지막 장면을 꼽았다. 그는 "자연이 존재하지 않는 세계관에서 밖으로 나가 자연이 존재하는 세계를 처음 보는 장면"이라며 "관객 분들이 그 부분에서 전율이 왔으면 좋겠다"고 설명했다.

이어 "억압받는 환경에서도 주인공이 굴복하지 않고 자신의 길을 찾아가는 모습을 아이들에게 보여주고 싶었다"고 덧붙였다.

세 번째 작품인 강경태 감독의 <ㅈㅇㅈ(DUET)>은 한 남자의 아내와 내연녀가 시체를 묻기 위해 겨울 산에 올랐다가 예상치 못한 사건에 휘말리는 스릴러다. 두 여성은 공교롭게도 '주연주'라는 같은 이름을 가졌다. 둘은 시체를 묻고 내려오던 중 자동차 열쇠를 잃어버려 다시 산으로 돌아가지만 묻어둔 시체가 사라지면서 사건이 전개된다.

AI 제작에도 여전한 기술적 한계…"캐릭터 일관성 유지 어려워"

문정원 감독의 AI 영화 ‘브레이크어웨이’의 한 장면. 소녀 이쉬타는 신비로운 씨앗을 발견한 뒤 괴수의 목소리를 들을 수 있게 된다.
문정원 감독의 AI 영화 ‘브레이크어웨이’의 한 장면. 소녀 이쉬타는 신비로운 씨앗을 발견한 뒤 괴수의 목소리를 들을 수 있게 된다.김명근

작품 상영 이후 진행된 감독과의 대화(GV)에서는 AI가 영상 제작의 새로운 가능성을 열었지만, 실제 제작 과정에서는 여전히 사람의 판단과 작업이 필요하다는 점이 강조됐다.

문정원 감독은 "이야기는 사람의 힘으로 거의 썼다"며 "연출 부분도 아직 AI에 완전히 맡기기에는 한계가 있어 결국 사람의 손이 많이 들어갔다"고 말했다.

특히 AI로 생성한 인물의 외형을 장면마다 동일하게 유지하는 문제가 제작 과정의 어려움으로 지목됐다.

강경태 감독은 "캐릭터 일관성이 제일 힘들었다"며 "실사 이미지가 기본으로 있는 상태에서 AI를 맞추는 작업이 어려웠다"고 설명했다.

실사와 AI 생성 영상의 차이를 줄이기 위한 연출상의 고민도 이어졌다. 강 감독은 AI로만 생성한 장면에서는 인물을 가까이 보여주는 화면보다 넓은 화면을 주로 활용했다고 밝혔다.

그는 "창작자 입장에서는 화면들이 맞지 않고 튀는 부분이 보인다"며 "편집으로 빠르게 넘어가거나 와이드한 장면을 활용해 관객의 시선을 다음 장면으로 옮기는 방법을 고민했다"고 말했다.

AI 기술이 제작 과정을 편리하게 만들면서도 창작자에게 새로운 고민을 안긴다는 지적도 나왔다.

강 감독은 "실사로 했으면 어땠을까라는 생각을 많이 했다"며 "기능적으로 분명 편한 것 같지만 창작을 계속해 온 사람에게는 그 편리함이 악마의 유혹처럼 느껴지기도 한다"고 털어놨다.

김현 감독은 당초 실제 배우의 얼굴을 가상세계에서도 구현하려 했지만 초상권 문제로 계획을 수정했다고 밝혔다.

그는 "가상세계에서도 실제 배우의 얼굴로 연기하는 방식을 생각했지만 초상권 이슈로 어렵다는 답변을 받았다"며 "얼굴이 일치하지 않더라도 이야기가 진행될 수 있도록 게임 세계를 중심으로 시나리오를 구성해야 했다"고 설명했다.

AI 활용 영역 확대… 극장·OTT 진출로 상업화 모색

지난 19일 서울영화센터에서 열린 AI 콘텐츠랩 성과 발표회 ‘더 프롬프트: 넥스트 드라마’에서 감독들이 관객들과 질의응답을 진행하고 있다. 왼쪽부터 유정기·이영주·송윤진·민병채 감독.
지난 19일 서울영화센터에서 열린 AI 콘텐츠랩 성과 발표회 ‘더 프롬프트: 넥스트 드라마’에서 감독들이 관객들과 질의응답을 진행하고 있다. 왼쪽부터 유정기·이영주·송윤진·민병채 감독.김명근

2부에서는 유정기 감독의 <노바>, 이영주·송윤진 감독의 <컬러스>, 민병채 감독의 <컨센서스>가 공개됐다. <노바>는 사라진 아이돌이 일본에서 음악의 꿈을 되찾는 이야기로, AI를 활용해 도쿄돔을 모티브로 한 공연장과 음악을 구현했다. <컬러스>는 인간의 자연 파괴에 분노한 동물의 신이 여러 동물의 모습으로 인간과 살아가는 과정을 그렸다.

특히 <컨센서스>는 AI를 완성 영상이 아닌 제작 준비 단계에 활용한 사례다. 민병채 감독은 "영화나 드라마 투자 유치를 할 때 대본 작업 이후 제작하는 프리비즈라고 보면 된다"며 "최종적으로는 30분짜리 6부작 실사 콘텐츠를 제작할 계획"이라고 설명했다.

AI 영화의 상업적 가능성에 대한 기대도 이어졌다. 문정원 감독은 "AI 덕분에 우리도 할리우드 못지않은 작품을 만들 기회가 생겼다고 생각한다"며 "<브레이크어웨이>가 극장에 걸리고 OTT를 통해 아시아 시청자들에게까지 전달됐으면 좋겠다"고 말했다.

그는 "세계관이 방대한 만큼 <해리포터>처럼 7편까지 나올 수 있는 작품이라고 생각한다"며 "장기적으로 한국에서도 해리포터나 지브리 같은 작품을 만드는 제작사가 되고 싶다"는 포부를 밝혔다.

주최 측은 이번 성과 발표회 이후 일본 콘텐츠 마켓 TIFFCOM과 대만 TCCF 등에 참가해 작품을 소개하고 사업화 가능성을 찾을 계획이다.
덧붙이는 글 단독 취재.
AI 영화 MBC 인공지능

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