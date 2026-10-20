"시대정신 지키며 한국과의 협업, 글로벌 진출로 이어갈 것"

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후지이 미치히토대원미디어
지난 19일 용산구 호텔에서 영화 <그대, 별처럼>의 후지이 미치히토 감독과 인터뷰를 진행했다. 영화 <그대, 별처럼>은 나기라 유의 동명 소설을 영화화했으며, 제31회 부산국제영화제 아시아 영화의 창 섹션에 초청받았다.
<그대, 별처럼>은 17세에 만난 카이(요코하마 류세이)와 아키미(히로세 시즈)의 15년에 걸린 사랑 이야기를 바탕으로 일본의 사회 문제를 다루고 있다. 가족으로 인한 상처가 닮은 두 남녀가 마음을 확인하고 사랑을 키워나갔지만 장거리 연애로 소원해지는 과정을 다룬다. 그 사이 각자의 꿈에 다가가는 방식을 3부작으로 나눈 성장서사가 깊게 다가온다. 거기에 아름다운 영상미와 세대별 감정을 세심하게 표현한 두 배우의 앙상블은 원작과는 또 다른 여운을 남긴다.
다음은 후지이 미치히토 감독과 나눈 이야기를 일문일답으로 정리한 글이다.
사랑의 다양한 형태 함의
- 부산국제영화제에 이어 개봉을 앞두고 재방문한 소감이 궁금하다.
"부산에서는 요코하마 류세이와 동반했기 때문에 당연히 반응은 좋았다. 영화제에 온 보람도 있었다. 그때 보셨던 분들의 감상이 궁금한데 한국어를 잘 모르기도 하고, 반응을 확인할 방법이 없었다. 아무쪼록 한국 관객들이 잘 봐주셨으면 좋겠다."
- 10대, 20대, 30대 영상에 미묘한 차이가 보인다. 원작의 텍스트를 영화적 문법으로 옮기기 위한 자신만의 연출 방식이 있었다면 무엇인가.
"세 시기에 따라 카메라를 달리 사용했다. 그 시기에 쓰인 카메라를 중심으로 하면서 음향(사운드)에도 신경을 썼다. 청춘과 성인일 때 소리에 차이점을 두었다. 1장은 개인적인 소리가 중심에 모이는 사운드를 디자인했고, 2장에서는 사회적으로 살아가기 힘든 부분을 표현하려 주변 노이즈가 첨부된다. 3장은 필름 카메라를 이용해 돌아갈 수 없는 시간, 즉 일회성을 반영해 필름의 맛을 살렸다.
영상 이외에는 각본에 신경 썼다. 원작 소설이 워낙 유명하고 사랑받은 작품이지만, 단순히 줄거리를 압축하는 요약은 지양했다. 스토리를 모두 설명한다면 원작을 읽으면 될 일이다. 많은 것을 말하지 않는, 영화만의 요소로 '공백'을 두기로 했다. 인간의 기억은 애매하기 때문이기도 한데, 관객도 자신의 경험을 투영할 수 있도록 여지를 주고 싶었다."
- 세토 내해(바다)의 아름다운 풍경이 연인의 현실과 대비된다. 오히려 숨 막히는 탈출 본능을 자극하기도 하는데.
"3년 전 원작자와 불꽃놀이가 펼쳐지는 장소에 갔다가 영화적인 로케이션이란 생각을 했다. 아름다운 섬은 육지와의 다리로 연결되는데, 그 다리에 서서 아래를 내려다보니 기묘한 마음이 들었다. 파도가 소용돌이처럼 휘몰아치면서 얽혀 있었다. 겉으로는 아름다워 보이는 섬이 복잡해 보였다. 아름다움과 고단함이 겹쳤고, 섬나라 안에 또 다른 섬이라는 메타적인 설정도 함의되어 있다."