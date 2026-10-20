"시대정신 지키며 한국과의 협업, 글로벌 진출로 이어갈 것"

▲영화 <그대, 별처럼> 스틸컷 대원미디어

- 영화 속에서 세 번의 불꽃놀이가 등장한다. 17세, 24세 때는 못 봤지만 32세는 함께 바라보며 행복에 젖는다. 바다 위 불꽃놀이에 금성까지 뜨자, 마치 두 사람을 축복하는 듯하다.



"영화 속 이마바리 불꽃놀이 대회가 실제로도 유명하다. 둘은 내내 엇갈려서 보지 못하다가 마지막에 불꽃놀이와 어둠별(금성)이 한 번에 눈에 들어온다. 기적이 보이길 원작도 의도된 설정이다. 불꽃놀이 신의 경우 CG로 넣었지만, 두 번째 호텔 장면은 리얼하게 진짜 불꽃을 쏘았다. 다만 불꽃놀이 시즌이 아니었기 때문에 이마바리 시민들이 많이 놀랐을 거다. 대체 어디서 나온 불꽃인지, 그게 아니라면 폭발인지, 웅성거렸는데, 사실 민폐였을지도 모르겠다. (웃음)"



- 나기라 유 작가의 작품인 <유랑의 달>에서도 두 배우가 연인으로 호흡을 맞췄고, <짝사랑 세계>에서도 안타까운 관계였다. 세 번째 만남인 <그대, 별처럼>이 서로를 이어주는 것 같다. 특히 요코하마 류세이는 여러 작품에서 호흡을 맞추었고 히로세 스즈는 처음이다. 두 배우와 협업해 본 소감이 궁금하다.



"요코하마 류세이는 둘 다 무명일 때, 10여 년 전부터 알고 지냈다. 여전히 좋은 관계를 유지하는 창작 파트너다. 그는 현재 제작자의 포지션에 관심 있다. 그 분야에 도전해 보고 싶은 의사도 있어 형으로서 동참하고 싶다. 히로세 스즈의 경우 연기를 위해 태어난 배우 같았다. 디렉션을 주면 '네'라고 대답하고 압도적인 연기를 보여준다. 전작 <이쿠사가미: 전쟁의 신>처럼 남성적 영화를 자주 연출해서 여성 배우 연기의 디렉션에 어려움이 있었지만. 이번에 히로세 스즈 씨와 작업하면서 배우의 연기를 존중하고 존경을 더한다면 잘 풀린다는 것을 깨달았다."



- 부모의 충분한 보호와 사랑을 받지 못하고 자란 아키미가 스스로 삶을 개척하는 모습이 자주적으로 그려진다. 여성 캐릭터를 돋보이기 위한 연출적 방법이 있었다면.



"이 영화는 저의 30대를 장식하는 마지막 작품이라 생각하고 만들었다. 여러모로 도전이었던 만큼, 일본 사회 속 여성의 어려움과 이를 극복하는 의지를 드러내려고 노력했다. 일본에서 여성으로 살아가는 고된 삶과 갈등, 낮은 지위가 주는 고통을 좀 더 이해하려고 노력했다.



결과적으로는 성별에 차이를 두지 않고 이 모든 것을 '사랑'으로 표현하려고도 했다. 각본가(이치다 나오코)와 히로세 스즈와 많은 이야기를 나누면서 반영했다. 일본은 여전히 남성 캐릭터 중심의 이야기가 많다. 한국 작품은 인상적인 여성 캐릭터가 등장하는 작품이 많다. 그래서 한국 관객이 어떻게 봐주실지 기대된다."



40대는 글로벌 무대로 진출



- 영화는 두 남녀의 러브스토리를 중심으로 따라가지만 다양한 삶의 태도를 투영하고 있다. 지금 시대에 이와 같은 주제를 전하려는 이유가 있나.



"모든 것을 다 배제하고 마지막에 남는 게 사랑이라면 아키미와 카이가 이룬 사랑을 말하고 싶다. 고전적인 일본의 멜로 영화로 봐도 무방하지만 인생에 관한 이야기로 봐주셔도 좋다. 일본에서는 실패를 경험하면 두 번째 기회가 잘 주어지지 않는다. 한번 낙인찍히면 그대로 살아가게 된다. 최소한의 안전망이 사라진 인생이고, 그대로 포기하게 되는 사회다. 일본의 LGBTQ 문화나 사회 격차에 대한 것도 말하고 싶었다. 부모를 선택할 수 없는 자식이 대물림되는 저주를 끊어내는 이야기도 포함하고 있다. 이와 같은 태도는 원작자(나기라 유), 기획자(요코하마 류세이) 그리고 20년째 영화를 업으로 삼고 있는 저의 생각과도 일치한다."



- 성소수자, 싱글맘, 싱글대디, 불륜 등 복잡한 관계와 가족의 모습이 등장한다. 섬이라는 공간의 폐쇄성도 낙인을 대물림하는 요소다. 롤모델 삼을 만한 어른의 부재 속에 화학 교사의 설정이 단연 돋보인다.



"영화에서 숨겨 놓은 테마는 '원죄'다. 아이는 부모를 선택할 수 없다. 태어난 가정의 사회적 지위, 환경, 경제적 여건에서 좀처럼 벗어날 수 없이 묶여 있다. 화학 선생님은 목사 같은 존재다. 두 사람을 고등학생 때부터 지켜보지만 과도한 간섭은 하지 않는 영화감독의 포지션과도 겹친다."



- 한국과도 인연을 이어갈지도 궁금하다. <신문기자>를 비롯해 <끝까지 간다>의 리메이크, 넷플릭스 오리지널 영화 연출, 최근에는 카카오와의 파트너십도 눈에 띈다. 연출 시 지키려고 하는 가치관과 앞으로의 행보가 궁금하다.



"저의 가치관은 언제나 '시대정신'이다. <신문기자>에서는 가치관이 짙게 발현되었다. <남은 인생 10 년>도 멜로의 외피에 코로나 시절 사람 간의 인연을 다뤘다. 결국 사회적 배경이 연출에 연결되어 있는 것 같다. 여전히 잘하는 게 무엇인지 모르겠지만 중요한 점은 작업한 동료와 우정이다. 영화 작업을 오랫동안 하고 싶기 때문에 좋아하는 사람과 즐겁게 작업하는 게 창작의 원동력이겠다. 한국과의 협력은 언제나 긍정적이다. 30대까지는 저도 월급쟁이 감독이라 생계를 위한 작업, 결과를 내기 위한 여정을 달려왔다. 앞으로의 40대는 글로벌 무대에서 아시아 영화인으로서 아시아 문화를 확장하는 기회로 다져보고 싶다. 40대에는 한국 기획자들과 만날 기회가 많아질 것 같다."





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