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"시대정신 지키며 한국과의 협업, 글로벌 진출로 이어갈 것"

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[인터뷰] 영화 <그대, 별처럼> 후지이 미치히토 감독

장혜령(doona90)
26.10.20 11:08최종업데이트26.10.20 11:08
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후지이 미치히토
후지이 미치히토대원미디어

지난 19일 용산구 호텔에서 영화 <그대, 별처럼>의 후지이 미치히토 감독과 인터뷰를 진행했다. 영화 <그대, 별처럼>은 나기라 유의 동명 소설을 영화화했으며, 제31회 부산국제영화제 아시아 영화의 창 섹션에 초청받았다.

<그대, 별처럼>은 17세에 만난 카이(요코하마 류세이)와 아키미(히로세 시즈)의 15년에 걸린 사랑 이야기를 바탕으로 일본의 사회 문제를 다루고 있다. 가족으로 인한 상처가 닮은 두 남녀가 마음을 확인하고 사랑을 키워나갔지만 장거리 연애로 소원해지는 과정을 다룬다. 그 사이 각자의 꿈에 다가가는 방식을 3부작으로 나눈 성장서사가 깊게 다가온다. 거기에 아름다운 영상미와 세대별 감정을 세심하게 표현한 두 배우의 앙상블은 원작과는 또 다른 여운을 남긴다.

다음은 후지이 미치히토 감독과 나눈 이야기를 일문일답으로 정리한 글이다.

사랑의 다양한 형태 함의

- 부산국제영화제에 이어 개봉을 앞두고 재방문한 소감이 궁금하다.

"부산에서는 요코하마 류세이와 동반했기 때문에 당연히 반응은 좋았다. 영화제에 온 보람도 있었다. 그때 보셨던 분들의 감상이 궁금한데 한국어를 잘 모르기도 하고, 반응을 확인할 방법이 없었다. 아무쪼록 한국 관객들이 잘 봐주셨으면 좋겠다."

- 10대, 20대, 30대 영상에 미묘한 차이가 보인다. 원작의 텍스트를 영화적 문법으로 옮기기 위한 자신만의 연출 방식이 있었다면 무엇인가.

"세 시기에 따라 카메라를 달리 사용했다. 그 시기에 쓰인 카메라를 중심으로 하면서 음향(사운드)에도 신경을 썼다. 청춘과 성인일 때 소리에 차이점을 두었다. 1장은 개인적인 소리가 중심에 모이는 사운드를 디자인했고, 2장에서는 사회적으로 살아가기 힘든 부분을 표현하려 주변 노이즈가 첨부된다. 3장은 필름 카메라를 이용해 돌아갈 수 없는 시간, 즉 일회성을 반영해 필름의 맛을 살렸다.

영상 이외에는 각본에 신경 썼다. 원작 소설이 워낙 유명하고 사랑받은 작품이지만, 단순히 줄거리를 압축하는 요약은 지양했다. 스토리를 모두 설명한다면 원작을 읽으면 될 일이다. 많은 것을 말하지 않는, 영화만의 요소로 '공백'을 두기로 했다. 인간의 기억은 애매하기 때문이기도 한데, 관객도 자신의 경험을 투영할 수 있도록 여지를 주고 싶었다."

- 세토 내해(바다)의 아름다운 풍경이 연인의 현실과 대비된다. 오히려 숨 막히는 탈출 본능을 자극하기도 하는데.

"3년 전 원작자와 불꽃놀이가 펼쳐지는 장소에 갔다가 영화적인 로케이션이란 생각을 했다. 아름다운 섬은 육지와의 다리로 연결되는데, 그 다리에 서서 아래를 내려다보니 기묘한 마음이 들었다. 파도가 소용돌이처럼 휘몰아치면서 얽혀 있었다. 겉으로는 아름다워 보이는 섬이 복잡해 보였다. 아름다움과 고단함이 겹쳤고, 섬나라 안에 또 다른 섬이라는 메타적인 설정도 함의되어 있다."

영화 <그대, 별처럼> 스틸컷
영화 <그대, 별처럼> 스틸컷대원미디어

- 영화 속에서 세 번의 불꽃놀이가 등장한다. 17세, 24세 때는 못 봤지만 32세는 함께 바라보며 행복에 젖는다. 바다 위 불꽃놀이에 금성까지 뜨자, 마치 두 사람을 축복하는 듯하다.

"영화 속 이마바리 불꽃놀이 대회가 실제로도 유명하다. 둘은 내내 엇갈려서 보지 못하다가 마지막에 불꽃놀이와 어둠별(금성)이 한 번에 눈에 들어온다. 기적이 보이길 원작도 의도된 설정이다. 불꽃놀이 신의 경우 CG로 넣었지만, 두 번째 호텔 장면은 리얼하게 진짜 불꽃을 쏘았다. 다만 불꽃놀이 시즌이 아니었기 때문에 이마바리 시민들이 많이 놀랐을 거다. 대체 어디서 나온 불꽃인지, 그게 아니라면 폭발인지, 웅성거렸는데, 사실 민폐였을지도 모르겠다. (웃음)"

- 나기라 유 작가의 작품인 <유랑의 달>에서도 두 배우가 연인으로 호흡을 맞췄고, <짝사랑 세계>에서도 안타까운 관계였다. 세 번째 만남인 <그대, 별처럼>이 서로를 이어주는 것 같다. 특히 요코하마 류세이는 여러 작품에서 호흡을 맞추었고 히로세 스즈는 처음이다. 두 배우와 협업해 본 소감이 궁금하다.

"요코하마 류세이는 둘 다 무명일 때, 10여 년 전부터 알고 지냈다. 여전히 좋은 관계를 유지하는 창작 파트너다. 그는 현재 제작자의 포지션에 관심 있다. 그 분야에 도전해 보고 싶은 의사도 있어 형으로서 동참하고 싶다. 히로세 스즈의 경우 연기를 위해 태어난 배우 같았다. 디렉션을 주면 '네'라고 대답하고 압도적인 연기를 보여준다. 전작 <이쿠사가미: 전쟁의 신>처럼 남성적 영화를 자주 연출해서 여성 배우 연기의 디렉션에 어려움이 있었지만. 이번에 히로세 스즈 씨와 작업하면서 배우의 연기를 존중하고 존경을 더한다면 잘 풀린다는 것을 깨달았다."

- 부모의 충분한 보호와 사랑을 받지 못하고 자란 아키미가 스스로 삶을 개척하는 모습이 자주적으로 그려진다. 여성 캐릭터를 돋보이기 위한 연출적 방법이 있었다면.

"이 영화는 저의 30대를 장식하는 마지막 작품이라 생각하고 만들었다. 여러모로 도전이었던 만큼, 일본 사회 속 여성의 어려움과 이를 극복하는 의지를 드러내려고 노력했다. 일본에서 여성으로 살아가는 고된 삶과 갈등, 낮은 지위가 주는 고통을 좀 더 이해하려고 노력했다.

결과적으로는 성별에 차이를 두지 않고 이 모든 것을 '사랑'으로 표현하려고도 했다. 각본가(이치다 나오코)와 히로세 스즈와 많은 이야기를 나누면서 반영했다. 일본은 여전히 남성 캐릭터 중심의 이야기가 많다. 한국 작품은 인상적인 여성 캐릭터가 등장하는 작품이 많다. 그래서 한국 관객이 어떻게 봐주실지 기대된다."

40대는 글로벌 무대로 진출

- 영화는 두 남녀의 러브스토리를 중심으로 따라가지만 다양한 삶의 태도를 투영하고 있다. 지금 시대에 이와 같은 주제를 전하려는 이유가 있나.

"모든 것을 다 배제하고 마지막에 남는 게 사랑이라면 아키미와 카이가 이룬 사랑을 말하고 싶다. 고전적인 일본의 멜로 영화로 봐도 무방하지만 인생에 관한 이야기로 봐주셔도 좋다. 일본에서는 실패를 경험하면 두 번째 기회가 잘 주어지지 않는다. 한번 낙인찍히면 그대로 살아가게 된다. 최소한의 안전망이 사라진 인생이고, 그대로 포기하게 되는 사회다. 일본의 LGBTQ 문화나 사회 격차에 대한 것도 말하고 싶었다. 부모를 선택할 수 없는 자식이 대물림되는 저주를 끊어내는 이야기도 포함하고 있다. 이와 같은 태도는 원작자(나기라 유), 기획자(요코하마 류세이) 그리고 20년째 영화를 업으로 삼고 있는 저의 생각과도 일치한다."

- 성소수자, 싱글맘, 싱글대디, 불륜 등 복잡한 관계와 가족의 모습이 등장한다. 섬이라는 공간의 폐쇄성도 낙인을 대물림하는 요소다. 롤모델 삼을 만한 어른의 부재 속에 화학 교사의 설정이 단연 돋보인다.

"영화에서 숨겨 놓은 테마는 '원죄'다. 아이는 부모를 선택할 수 없다. 태어난 가정의 사회적 지위, 환경, 경제적 여건에서 좀처럼 벗어날 수 없이 묶여 있다. 화학 선생님은 목사 같은 존재다. 두 사람을 고등학생 때부터 지켜보지만 과도한 간섭은 하지 않는 영화감독의 포지션과도 겹친다."

- 한국과도 인연을 이어갈지도 궁금하다. <신문기자>를 비롯해 <끝까지 간다>의 리메이크, 넷플릭스 오리지널 영화 연출, 최근에는 카카오와의 파트너십도 눈에 띈다. 연출 시 지키려고 하는 가치관과 앞으로의 행보가 궁금하다.

"저의 가치관은 언제나 '시대정신'이다. <신문기자>에서는 가치관이 짙게 발현되었다. <남은 인생 10 년>도 멜로의 외피에 코로나 시절 사람 간의 인연을 다뤘다. 결국 사회적 배경이 연출에 연결되어 있는 것 같다. 여전히 잘하는 게 무엇인지 모르겠지만 중요한 점은 작업한 동료와 우정이다. 영화 작업을 오랫동안 하고 싶기 때문에 좋아하는 사람과 즐겁게 작업하는 게 창작의 원동력이겠다. 한국과의 협력은 언제나 긍정적이다. 30대까지는 저도 월급쟁이 감독이라 생계를 위한 작업, 결과를 내기 위한 여정을 달려왔다. 앞으로의 40대는 글로벌 무대에서 아시아 영화인으로서 아시아 문화를 확장하는 기회로 다져보고 싶다. 40대에는 한국 기획자들과 만날 기회가 많아질 것 같다."

후지이미치히토 그대별처럼

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