최원호 전 한화 감독, 야구대표팀 사령탑으로 2026 APBC 도전

최원호 전 한화 이글스 감독이 대한민국 야구 국가대표팀을 이끌 새로운 선장으로 선임됐다.KBO는 지난 19일 최원호 감독을 오는 11월 12일부터 15일까지 일본 도쿄에서 열리는 '2026 아시아프로야구챔피언십(APBC)'에 출전하는 한국 야구대표팀을 이끌 신임 감독으로 선임했다고 밝혔다. 계약 기간은 이번 APBC 대회까지다.최원호 감독은 현역시절 투수 출신으로 현대 유니콘스와 LG 트윈스에서 선수생활을 보냈다. 2010년 은퇴 이후에는 프로 구단 지도자와 방송 해설위원 등 여러 보직을 거치며 다양한 경험을 쌓았다. 한화 이글스에서는 2군 감독과 감독대행을 거쳐 2023년 1군 감독까지 올랐다.국가대표팀에서의 경험도 풍부하다. 2016년 국가대표팀 전력분석원을 시작으로 2019 WBSC(세계야구소프트볼연맹) 프리미어12에서는 불펜 코치로 참가했다. 2025년부터 류지현 전 감독을 보좌하며 투수코치로서 2026 WBC(월드베이스볼클래식) 8강과, 나고야-아이치 아시안게임 금메달에 기여했다.야구대표팀은 류지현 감독이 최근 한화 이글스 사령탑으로 자리를 옮기게 되면서 APBC를 앞두고 새로운 감독을 선임해야 했다. 몇몇 스타플레이어 출신과 베테랑 지도자들의 이름이 거론되었으나 KBO은 기존 코치진의 내부 승격을 택했다.현실적으로 APBC 대회까지 남은 시간이 얼마 없는 가운데, 외부에서 새로운 사령탑을 찾기에는 것은 위험부담이 컸다. 최원호 감독은 오랫동안 대표팀의 선수 구성과 운영을 가까이서 함께했고, 다양한 국제대회를 두루 경험해봤다는 장점을 지녔다. 프로팀 코치와 1, 2군 감독까지 두루 역임해본만큼 국가대표급 선수들에 대한 이해도가 매우 높다.대표팀은 최근 1년간 그동안의 국제대회 잔혹사를 극복하고 오랜만에 의미 있는 성과를 거뒀다. KBO가 이러한 대표팀의 좋은 분위기와 연속성을 이어갈 적임자로서 최원호 감독을 택한 이유다.다만 일각에서는 최원호 감독이 코치 경험과는 별개로 국가대표팀을 맡기에는 감독 커리어가 부족하다는 우려도 존재한다. 최 감독이 성인팀 감독을 맡아본 것은 한화 시절이 유일하다. 하지만 첫해는 중도 부임, 2년차는 성적부진으로 시즌 중 경질 엔딩을 맞으며 온전히 한 시즌을 다 소화해보지 못했고 성적도 좋지 못했다. 당시 최 감독은 코치와 2군감독으로서는 대체로 좋은 평가를 받았던 반면, 1군 감독으로서의 경기운영능력에는 물음표가 붙었다.그동안 역대 대표팀 감독들은 대부분 김인식, 김응용, 김경문, 김재박, 선동열, 조범현, 이강철, 류중일 등 프로무대에서도 검증된 성적을 올린 거물급 감독들이 맡았다. 김경문 감독은 프로무대에서 우승경력은 없지만, 2008 베이징올림픽 우승이라는 굵직한 업적을 남겼다. 바로 전임 사령탑인 류지현 전 감독은 현역시절 스타플레이어 출신으로 지도자로서도 프로 무대에서 소속팀 LG를 2년연속 가을야구로 이끌었다는 최소한의 업적이 있었다.한화 시절 이후 2년 5개월만에 '사령탑'으로 돌아온 최원호 감독으로서는, 역대 국가대표팀 사령탑 중에서 가장 '이름값'이 떨어진다는 평가를 어떻게 극복하느냐가 관건이다. 류지현 한화 감독도 2025년 국가대표팀 사령탑을 처음 맡을 때는 프로무대에서의 실패 사례로 인하여 부정적인 평가가 많았다. 하지만 WBC와 아시안게임에서 결국 성과를 만들어내면서 프로 감독으로까지 재기할수 있었던 원동력이 됐다.최원호 감독이 앞으로도 국가대표팀 지휘봉을 계속 잡을 수 있을지는 이번 APBC에서의 성과에 달렸다. KBO는 이번 대회를 마친 뒤 내년 11월 열리는 프리미어12와 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽까지 대표팀을 지휘할 감독을 다시 선임할 예정이다. 프리미어12는 LA올림픽 예선까지 겸하게 된다. 최원호 감독이 이번 대회에서 좋은 인상을 남긴다면 대표팀을 계속 이끌 가능성도 있다.최원호 감독이 이끄는 APBC 야구대표팀은 오는 11월 2일부터 대전 한화생명 볼파크에서 진행되는 합숙훈련을 통하여 첫 소집될 예정이다.