'통산 2655안타' 손아섭, 두산에서도 끝내 방출

연합뉴스

6월 14일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 두산 3번타자 손아섭이 6회초에 선두타자로 나와 안타를 때리고 있다.프로야구 통산 최다 안타 3위 손아섭이 두산 베어스에서 방출됐다. 지난 4월 트레이드로 두산 유니폼을 입은 지 불과 6개월 만이다. '사상 첫 꿈의 3000안타' 도전이 사실상 멀어지면서 선수 은퇴 기로에까지 몰렸다.두산 구단은 지난 19일 다음 시즌 재계약 불가 명단을 발표했다. 손아섭을 비롯하여 투수 김명신·김지윤·박강민·장우진·이기석·백승우, 내야수 김민혁·이종혁·지강혁, 외야수 양현진 등 총 11명이 방출의 칼바람을 맞이했다.방출자 중에서 가장 화려한 커리어를 지닌 선수는 단연 손아섭이다. 부산고를 졸업하고 2007년 신인드래프트 2차 4라운드(전체 29번)로 롯데 자이언츠에서 데뷔한 손아섭은, NC 다이노스, 한화 이글스, 두산을 거치며 프로 통산 2223경기 타율 3할 1푼 8리, 2655안타의 성적을 남긴 한국야구 역대 최고의 교타자 중 한 명이다.손아섭은 최다 안타 4회(2012년, 2013년, 2017년, 2023년), 골든글러브를 6회(외야수 5회, 지명타자 1회)나 수상했다. 국가대표로도 2014, 2018 아시안게임 금메달 2회, 2015 WBSC 프리미어12 우승 등에 기여했다. 2024년 6월 20일에는 36세 나이에 통산 2505번째 안타로 종전 기록 보유자 박용택(LG)의 KBO리그 역대 최다안타 기록을 넘어서기도 했다.당시만 해도 최연소 1500안타-2000안타 기록을 연이어 경신했던 손아섭은 은퇴 전에 KBO리그 사상 전인미답의 '3000안타' 고지에 최초로 등극할 가장 유력한 후보로 꼽혔다. 하지만 불과 2년 4개월이 흐른 현재 손아섭의 현 주소는 격세지감이다.2023년까지만 해도 건재한 기량을 과시했던 손아섭은 2024년 무릎부상으로 84경기 출전에 그치며 14년 연속 세 자릿수 안타 기록이 중단되었고 운동능력 하락과 함께 서서히 내리막길을 걷기 시작했다. 2025시즌에는 팀 내 비중이 점차 줄어들면서 트레이드 데드라인을 앞두고 NC에서 한화로 전격 이적했다.한화는 손아섭을 얻기 위하여 NC에 3라운드 지명권과 현금 3억 원을 내주며 우승을 위한 마지막 퍼즐로 기대했으나, 정작 손아섭은 트레이드 이후 옆구리와 햄스트링 부상이 겹치면서 한화에서 35경기 출전 타율 .265, OPS .689에 그쳤다. 그나마 한화에서 데뷔 19년 만의 첫 한국시리즈 무대를 밟는 성과도 있었지만 우승 반지를 손에 넣는 데는 끝내 실패했다.올 시즌을 앞두고 한화가 좌타 거포 강백호를 FA로 영입하면서 쓰임새가 사라진 손아섭은 사실상 전력 외로 분류됐다. 개인 통산 3번째 FA자격을 얻었지만 소속팀을 찾지 못한 손아섭은 결국 올해 2월 5일 전체 FA 선수 중 가장 마지막으로 한화와 1년 연봉 1억 원에 계약하는 굴욕을 맛봐야 했다. 앞선 두 번의 FA에서 각각 98억(롯데)과 64억(NC)을 받았던 선수의 몸값이 하루아침에 바닥까지 추락했다.간신히 은퇴 위기는 벗어났지만 한화에 더 이상 자리가 없었던 손아섭은 결국 지난 4월에는 다시 트레이드되어 이번엔 타선이 약한 두산으로 이적했다. 손아섭은 두산 데뷔전에서 홈런을 터뜨리며 부활에 대한 기대감을 높이는 듯했다. 그러나 이후 10경기에서 손아섭은 32타수 3안타(.094)에 그치며 트레이드 보름 만에 다시 2군으로 내려갔다.시즌 내내 1, 2군을 오락가락하던 손아섭은 7월 월간 타율이 .185에 그치면서 9월 이후로는 전부 대타로만 나섰고 12타수 2안타를 기록하는 데 그쳤다. 두산에서 올해 1군 성적은 54경기 타율 .236에 1홈런 15타점으로 뚜렷한 '에이징 커브'를 드러냈다. 지난 14일 LG와 벌인 와일드카드 결정 1차전에서는 명단에는 포함되었으나 끝내 출전 기회를 얻지 못했다. 두산이 패배하여 한 경기만에 가을야구 도전을 마치면서 손아섭의 두산 커리어도 6개월 만에 초라한 엔딩을 고하게 됐다.손아섭이 내리막길을 걷고 있는 동안 최다안타 기록도 어느새 경쟁자들에게 역전당했다. 2025년까지만 해도 손아섭은 2618안타로 역대 누적 1위에 올라있다. 하지만 손아섭이 올시즌 고작 37개의 안타를 추가하는 데 그쳤고, 5살 많은 최형우(삼성)가 2734안타, 동갑내기인 김현수(KT)가 2691안타를 기록하면서 손아섭은 3위까지 밀려났다.손아섭의 몰락은 장타력과 수비력이 부족한 교타자가 에이징 커브에 접어들었을 때의 한계를 극명하게 보여주는 사례다. 손아섭은 전성기를 보낸 롯데 시절만 해도 단일시즌 최다인 26홈런(2018년)을 기록하고, 8년 연속 두 자릿수 홈런과 평균 0.9 이상의 OPS를 기록할 만큼 파워도 어느 정도 있는 선수였다.하지만 롯데 마지막 시즌인 2021년부터 홈런과 장타 개수가 급감하며 더이상 두 자릿수 홈런을 기록하지 못했다. OPS는 NC 시절부터 지속적인 하락세 끝에 2026시즌은 .581까지 추락했다. 올해 157타수에서 손아섭이 기록한 장타는 5개(홈런 1개, 2루타 4개)로 ISO(순수 장타력) 비율이 .044에 불과했다.수비와 주루 능력도 눈에 띄게 하락했다. 손아섭은 NC 이적 첫해인 2022년까지만 해도 주전 외야수로 894.2이닝을 소화하며 수비력이 특출하지는 않아도 꾸준히 주전으로 활약했다. 하지만 2023년부터 409.1이닝 출전으로 반토막이 나더니 해마다 수비이닝이 꾸준히 감소하며 올해는 외야수로 고작 93이닝을 소화하는 데 그쳤다. 통산 232개를 기록했던 도루도 무릎 부상 이후 최근 2년간은 단 한 개도 추가하지 못했다.결국 현재의 손아섭은 사실상 지명타자 외에는 마땅히 활용할 곳이 없는 반쪽짜리 선수가 됐다. 문제는 지명타자가 보통 팀 내에서 가장 타격이 뛰어난 해결사가 맡거나, 혹은 주전들의 체력안배를 위하여 돌아가면서 활용해야 하는 포지션이라는 점이다.손아섭과 통산 최다안타 경쟁을 벌이고 있는 최형우는 최고령인 43세의 나이에 전업 지명타자로 뛰면서도 올시즌 18홈런 106타점(전체 7위), OPS .849를 기록하며 여전히 정상급 활약을 선보였다. 김현수는 KT 이적 이후 14홈런 95타점으로 녹슬지 않은 기량을 선보였고, 불혹을 바라보는 나이에 팀 사정에 따라 전업 1루수로 포지션을 변경했고, 142경기 862 수비이닝을 소화해내며 팀의 정규리그 1위에 기여했다.반면 더이상 수비와 주루가 안되는 손아섭은 지명타자로서 내세울 수 있는 유일한 장점이 오로지 타격 원툴이었지만 그마저도 예전같지 않았다. 손아섭은 최근 몇 년간 타율 1차 스탯부터 전성기보다 크게 하락했다. 또한 올해는 타석당 삼진율이 19.3%로 커리어 평균보다 두 배 가까이 증가했으며, 투 스트라이크 이후 타율은 .178(90타수 16안타)에 그쳤다. 그동안 최대 장기였던 상대 투수를 괴롭히던 끈질긴 컨택 능력도 더이상 예전같지 않다는 것이 세부지표로 명확하게 드러났다.현재로서는 노쇠화가 확연한 손아섭이 더 이상 커리어를 이어갈 수 있을지도 불투명해졌다. 내년이면 어느덧 39세가 되는 손아섭에게 전업 지명타자나 대타 요원으로서의 가치는 떨어질 수밖에 없다. 그나마 이제는 1억 원 정도의 연봉에 보상선수나 보상금이 전혀 들지 않는다는 점에서, 베테랑 타자의 경험과 리더십이 필요한 팀이라면 손아섭의 영입을 한 번쯤 고려해볼 만하다는 게 마지막 희망이다.현실적으로 손아섭은 3000안타 도전은 이제 어려워졌다는 평가다. 최악의 경우에는 이대로 선수생활 은퇴로 이어질 가능성도 높아졌다. 롯데시절 이후로는 FA와 트레이드로 여러 팀을 옮겨 다니면서 말년에 '저니맨'이 되어버린 사정상, 불러주는 팀이 없다면 변변한 은퇴식조차 열지 못하고 초라하게 커리어를 마감하게 될 수도 있다. '2655안타'에 머물러 있는 손아섭의 도전은 과연 이어질 수 있을까.