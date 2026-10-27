장시환 은퇴가 상징하는 것, 사라진 야구 명문들의 역사

현대유니콘스

현대 유니콘스 시절 장시환의 모습LG 트윈스는 지난 22일 장시환을 포함한 선수 11명과 재계약하지 않기로 했다고 발표했다. 장시환은 현역 은퇴를 결정했다. 이로써 현대 유니콘스 유니폼을 입고 1군 경기에 출전했던 마지막 현역 선수도 그라운드를 떠나게 됐다.장시환의 은퇴로 현대 유니콘스 출신 현역 선수는 모두 사라졌다. 현대 유니콘스는 삼미 슈퍼스타즈에서 청보 핀토스, 태평양 돌핀스로 이어진 계보를 잇는 구단으로, 1996년부터 2007년까지 12시즌 동안 8차례 포스트시즌에 진출하고 한국시리즈에서 네 차례 우승했다.그러나 2000년 현대그룹의 이른바 '왕자의 난' 이후 그룹 분리와 모기업의 경영난이 겹치면서 구단의 재정 상황도 악화했다. 인수 협상마저 무산된 현대 유니콘스는 결국 2007시즌을 끝으로 역사 속으로 사라졌다.장시환은 구단이 내리막을 걷던 2007년 신인 드래프트에서 현대의 지명을 받았고, 이듬해 다른 현대 선수들과 함께 새로 창단한 우리 히어로즈(현 키움 히어로즈)로 터전을 옮겼다.현대라는 간판은 내려졌지만, 그 유니폼을 입었던 선수들은 이후로도 오랜 시간 KBO리그 곳곳에서 존재감을 드러냈다. 하지만 세월을 비켜 갈 수는 없었다.지난 2025년 오재일, 임창민, 정훈, 황재균이 차례로 은퇴를 선언하면서 현대 출신 현역 선수는 장시환 한 명만 남았다. 장시환마저 은퇴를 택하면서 현대 유니콘스가 남긴 마지막 자취도 KBO리그 현역 명단에서 지워졌다.사라진 이름의 '마지막'을 지키는 선수는 프로 구단에만 있는 것이 아니다. 서울 강서구 한서고등학교에도 한때 야구부가 있었다. 1987년 창단한 한서고 야구부는 한동수 감독의 지휘 아래 돌풍을 일으키며 주목받았다.그러나 한 감독이 물러난 데다 학교에서 멀리 떨어진 경기도 고양시 일산동구 설문동의 야구장을 사용해야 하는 어려운 여건까지 겹치면서 좀처럼 성적을 내지 못했다. 결국 한서고 야구부는 2005년 황금사자기 16강을 끝으로 해체됐다.한서고 야구부 소속으로 프로에 지명된 선수의 명맥은 홍명찬이 2015시즌을 끝으로 방출되면서 끊겼다. 다만 한서고 유니폼을 잠시라도 입었던 선수로 범위를 넓히면 이야기는 달라진다.한서고를 거쳐 간 선수들은 졸업생보다 훨씬 오랫동안 그라운드에 남았다. 한서고에서 야구를 했던 오승환과 채병용은 각각 경기고와 신일고로 전학해 프로 무대를 밟았다. 채병용에 이어 오승환까지 지난해 9월 은퇴하면서 한서고 야구부의 흔적을 잇는 현역 선수는 이제 한 명만 남았다.한서고에 입학했다가 야구부 해체로 신일고에 전학한 박해민이다. 고교와 대학 시절 두 차례 신인 드래프트에서 지명을 받지 못한 박해민은 2012년 육성선수로 삼성 라이온즈에 입단했다. 이후 주전 외야수로 성장했고, FA 자격을 얻어 LG 트윈스로 이적했다. LG와의 계약 조건은 4년 총액 65억 원이었다.박해민은 꾸준한 주루 능력으로도 이름을 남겼다. 2026년에는 KBO리그 최초로 13시즌 연속 20도루를 달성하며 여전히 그라운드를 누비고 있다. 한서고 야구부가 사라진 지 20여 년이 지났지만, 그 유니폼을 입었던 선수의 활약은 지금도 이어지고 있다.성남서고등학교 야구부도 비슷한 길을 걸었다. 1997년 창단한 성남서고 야구부는 2005년 황금사자기 준우승을 차지하며 경기 지역의 신흥 강호로 떠올랐다.그러나 운영 기반은 취약했다. 창단 당시 약속된 동문 후원이 충분히 이어지지 못했고, 운영비 부담이 선수와 학부모에게 돌아갔다는 증언도 나왔다. 좁은 운동장을 럭비부와 나눠 써야 해 훈련 여건도 넉넉하지 않았다.결정적인 계기 중 하나는 2007년 홍상욱 감독이 서울고로 자리를 옮긴 일이었다. 감독을 믿고 성남서고를 선택했던 학부모들이 잇따라 전학을 요구하자, 학교운영위원회는 그해 10월 야구부 해체를 결정했다. 당시 학교 측은 다른 학교로 전학한 선수들이 일정 기간 공식 경기에 출전하지 못하는 규정 등을 고려해 선수들의 진로를 위해서라도 해체가 불가피했다고 설명했다.남은 선수들은 서울고와 야탑고, 제물포고, 충훈고 등으로 흩어졌다. 이성우, 김혁민, 이천웅 등 성남서고를 거쳐 프로 무대를 밟은 선수들도 하나둘 유니폼을 벗었다. 해체 이후 야탑고로 옮겨 LG에 입단한 배민관 역시 2018년 방출됐다.이제 성남서고의 이름을 잇는 현역 선수는 LG 트윈스 투수 김진성 한 명뿐이다. 서울고에 다니던 김진성은 고교 2학년 때 성남서고로 전학해 졸업했고, 2004년 SK 와이번스의 지명을 받아 프로에 입단했다. 그러나 프로 생활은 순탄치 않았다.1군 무대를 밟지 못한 채 SK에서 방출됐고, 넥센 히어로즈에 신고선수로 입단해 다시 기회를 찾았다. NC 다이노스에서 1군 투수로 자리 잡았지만, 2021시즌을 마친 뒤 또다시 방출 통보를 받았다.은퇴 위기에 몰린 김진성에게 손을 내민 팀이 LG였다. 세 번의 방출을 겪은 그는 LG 유니폼을 입은 뒤 오히려 전성기를 맞았다. 2022년부터 2025년까지 네 시즌 동안 꾸준히 등판하며 불펜의 버팀목이 됐다.2025년에는 78경기에 등판해 33홀드를 기록했다. 한국시리즈에서도 중요한 순간마다 마운드에 올라 팀에 힘을 보탰다. 김진성은 2023년과 2025년 LG의 통합우승에 기여하며 우승의 기쁨을 함께했다.마흔을 넘긴 나이에도 활약을 이어간 그는 2026년 1월 LG와 구단 최초의 다년 계약을 맺었다. 계약 조건은 2+1년, 최대 16억 원이다. 학교 야구부의 해체와 세 차례의 방출이라는 굴곡을 지나온 김진성은 지금도 프로 무대에서 자신의 이름을 이어가고 있다.대학 무대에도 사라진 이름이 있다. 1991년 개교한 서남대학교는 설립자 관련 비리와 교비 횡령, 학사 운영 부실 등으로 오랜 기간 내홍을 겪었다. 2015년 교육부 대학구조개혁 평가에서 최하위권 평가를 받으며 폐교 논의가 본격화했고, 결국 교육부는 2017년 12월 폐쇄 명령을 내렸다. 서남대학교는 2018년 2월 28일 문을 닫았다.2013년 창단한 야구부의 사정도 순탄치 않았다. 2017년에는 감독의 선수 폭행 사건으로 논란을 겪었고, 대학 폐쇄 결정까지 이어지면서 야구부 역시 존폐 위기에 놓였다.당시 야구부원은 24명이었다. 이듬해 신입부원 선발까지 마친 상황이었지만, 체육특기생인 선수들이 야구부가 있는 다른 학교로 함께 옮겨갈 길은 막막했다. 서남대가 폐교되면서 선수들은 진로를 새로 찾아야 했다.다행히 인근 한일장신대가 서남대 야구부를 인수해 재창단하면서 선수들은 야구를 이어갈 기회를 얻었다. 학교는 사라졌지만, 선수들의 야구 인생까지 끝난 것은 아니었다.서남대 유니폼을 입었던 선수 가운데 현재 KBO리그에서 활동하는 선수는 키움 히어로즈 투수 배동현이다. 경기고를 졸업하고 2017년 서남대에 입학한 배동현은 1학년을 마치자마자 학교가 문을 닫는 일을 겪었다. 한일장신대로 편입한 뒤 내야수와 투수를 병행하다 투수에 전념했고, 2021년 한화 이글스의 2차 5라운드 지명을 받아 프로에 입단했다.배동현은 2025년 2차 드래프트를 통해 키움으로 이적했다. 2026년 4월 1일 SSG 랜더스전에서는 선발 등판해 데뷔 첫 선발승을 거뒀고, 엿새 뒤 두산 베어스전에서도 승리를 따냈다. 엿새 뒤 두산 베어스전에서도 승리를 거두며 두 경기 연속으로 팀의 연패를 끊었다.4월까지 4승 무패, 평균자책점 2.12를 기록하며 '복덩이'로 불렸다. 이후 부진에 빠져 퓨처스리그에서 재정비하기도 했지만, 사라진 학교의 이름을 1군 마운드에서 잇고 있는 선수는 그가 유일하다.