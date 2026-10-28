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김성호의 씨네만세 갑자기 귀신이 눈앞에, 평범한 여고생의 선택은?

갑자기 귀신이 눈앞에, 평범한 여고생의 선택은?

[김성호의 씨네만세 1480] <보이는 여고생>

김성호(starsky216)
26.10.28 10:14최종업데이트26.10.28 10:14
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

미디어믹스는 일본 문화 산업을 지탱하는 중추적 전략으로 기능한다. 그것도 꽤 성공적인. 미디어(Media)와 믹스(Mix)의 결합어로, 직역하면 매체를 섞는다는 뜻이 된다. 말 그대로 서로 다른 매체로 존재하는 개별 작품을 경계를 넘어 제작하는 일이 미디어믹스가 된다. 만화가 웹툰이 되고, 애니메이션이나 게임이 되고, 또 소설, 그리고 드라마나 영화, 연극과 뮤지컬, 음반과 오디오북이 된다. 단순히 원작의 영화화, 혹은 드라마화가 주를 이루던 관행에서 벗어나 한 바퀴 순환을 이루는 것이 산업 안에서 체계화되어 있다. 그러니까 특정 매체로 어느 정도 성공을 거두면 자연히 다음 매체로 제작이 이뤄진다는 뜻이다.

산업화되어 있다는 건 각 영역 사이를 매개 하는 사람과 사업체, 또 법률과 행정 체계가 완비되어 있다는 뜻이기도 하다. 아예 처음부터 출판사와 TV 방송국, 애니메이션 제작사와 완구 또는 굿즈 제작 회사, 음반사와 게임사 등이 일종의 컨소시엄 형태의 임시 프로젝트 계약체인 제작위원회를 구성하고 시너지를 극대화하는 사례도 잇따른다. 20여 년을 이어온 제작위원회 체계가 상업적 성공을 거듭하며 꾸준히 다방면의 참여자를 늘리는 형식으로 그 성공을 문화 부문 전반에 퍼뜨려왔다.

이를테면 장난감 업체 반다이와 음반사 킹레코드, 광고대행사 시츠는 서로 만날 일 없는 다른 분과의 업체이지만 이들 중심에 애니 제작사 가이낙스가 끼면 각 부문에서 입지전적인 수익을 올려준 <신세기 에반게리온>의 도전과 성취를 시작부터 마무리까지 함께 할 수 있는 것이다.

보이는 여고생 스틸컷
보이는 여고생스틸컷삼백상회

만화에서 애니, 애니에서 영화로

한국에서 최근 개봉한 일본 영화 <보이는 여고생>은 일본 미디어믹스 산업이 내놓은 결과물이다. 일본 여배우 세대교체 선봉장으로 꼽히는 하라 나노카의 주연작인 이 영화는 본래 SNS 연재로 출발한 만화를 원작으로 한다. 이 단편이 주목받으며 잡지에 정식으로 연재를 하고, 인기작으로 분류돼 단행본으로 출간되는 일종의 만화 업계 성공 방정식을 제대로 따른 작품이다. 300만 부를 훌쩍 넘긴 단행본 판매량은 이 만화가 얼마나 많은 독자에게 소구력을 발했는지 보여주는데, 성공을 바탕으로 일본뿐 아니라 한국과 중국, 미국과 스페인, 프랑스와 독일 등 세계 각지에서 발매됐다고 전한다.

성공을 바탕으로 미디어믹스까지 착착 진행됐고, 2021년엔 애니메이션, 지난해엔 영화로 제작됐다. 특히 공포, 그중에서도 동양적 공포물에 대한 수요가 꾸준한 유럽과 미국에서 폭넓게 소비된다는 게 주목할 만한 지점이다. 일찌감치 이를 분석한 듯 개별 콘텐츠가 맞춤형으로 현지 마케팅이 이뤄졌다니 일본 미디어믹스 산업의 경쟁력과 효율이 어느 정도 수준에 있는지 짐작할 만하다.

<보이는 여고생>은 만화 원작과 애니 흥행의 결과로, 영화로 제작돼 한국에서도 정식 배급되기에 이르렀다. 감독은 짧지 않은 연재만화를 한 편 장편 영화로 옮기는 과정에서 적잖은 내용을 덜어내야 하는 건 당연지사다. <집오리와 들오리의 코인로커>, <골든 슬럼버>, <백설공주 살인사건> 등 소설 원작을 독자적인 영화로 빚는 데 자질을 보여온 나카무라 요시히로가 각본과 연출을 맡았다. 흔한 미디어믹스 영화로 집오리만 잡는 데 그치지 않겠다는 의지가 엿보이는 기용이다.

보이는 여고생 스틸컷
보이는 여고생스틸컷삼백상회

배운 적 없는데 퇴마를 하라고요?

영화는 기본적으로 원작의 얼개를 따른다. 어느 날 갑자기 귀신을 보게 된 여고생 미코(하라 나노카 분)가 일상에서 겪는 일이 영화의 중심을 이룬다. 귀신이 보이기는 하는데, 어떻게 대응해야 할지는 알지 못하는 평범한 소녀다. 유튜브 등에서 본 수법을 따라 하다가는 도리어 큰 일을 당하겠다 싶은 깨달음을 얻은 미코는 어쩔 수 없이 쓸 수 있는 최선의 방법을 쓴다. 악착같이 안 보이는 척하는 것이다.

다만 미코가 외면할 수 없는 상황이 닥쳐온다. 친구인 하나(쿠마다 린카 분)에게 갑자기 본 적 없는 귀신이 붙어온 것이다. 장례식에 다녀왔다가 붙은 귀신이라는데, 보고도 못 본 척 하려니 영 마음이 쓰이는 게 아니다. 귀신이 붙은 뒤로 하나가 이상한 행동을 하는 것부터 그렇다. 보통 허기진 게 아닌 듯 빵을 몇 개씩이나 끝도 없이 먹는 것이다. 가만히두자니 귀신에게 아예 먹혀버리는 게 아닌가 마음도 쓰여 결국 미코는 외면하지 못한다. 어떻게든 귀신을 떨쳐내기로 마음먹는 것이다.

<보이는 여고생>은 전격적인 퇴마물은 아니다. 평범한 학생이 퇴마라는 비범한 일을 필요로 하는 상황에 놓이는 걸 재미의 근간으로 삼는다. 기존 퇴마물이 고위 사제나 신묘한 무당이 등장해 대단한 악령을 상대하고, 그 사이에 온갖 사연을 확인하는 장르물이라면, 이 영화는 그와는 상당히 다른 길을 걷는다.

온갖 위협 앞에 무력해서 더 평범해 보이는 학생을 설정함으로써 위험을 극대화하고 관객의 이입을 끌어내는 것이다. 경이로운 경험보다는 일상의 위협에 더 주목하는 이 영화의 방식은 낯설어서 더욱 효과적으로 기능한다. 억지로 무게 잡을 필요 없이 주인공을 약하게 하는 것만으로 온 세상이 위험하게 보이는 것이다.

보이는 여고생 스틸컷
보이는 여고생스틸컷삼백상회

달라진 매체, 다른 승부수

만화, 또 애니메이션을 영화로 변환하는 과정에서 매체가 가진 본래 특성을 무시할 수 없다. 만화라는 멈춘 그림, 또 검은색 펜으로 그리는 펜화는 그 자체로 더욱 파격적인 캐릭터의 묘사를 가능하게 한다. 동시에 보는 이로 하여금 그 멈춰 있음을 통해 상상력을 극대화할 수 있다. 프레임과 프레임 사이를 메우는 건 어디까지나 만화가가 아닌 독자다. 독자 안에 내재한 상상력을 끌어내 프레임에서 프레임으로 건너가는 동력과 그사이 자리한 미지의 영역을 자극하고 개척하는 데 만화의 성패가 달려 있다고 해도 틀리지 않는다.

애니메이션은 초당 다수의 프레임이 전개된다는 점에서 실사 영화와 같은 부분을 공유한다. 그러나 실사가 아닌 그림을 근간으로 하니 만화와도 접점이 크다. 요컨대 두 매체의 중간지에 위치한다. 애니메이션이 거둔 성공은 만화의 장점을 살려내면서도 그를 영상화하는 과정에서 손실을 줄였다는 데 기인한다. '테레비 도쿄'의 애니 전문 채널 'Animation Theater X'에서 12화로 방영된 작품은 주인공의 시점에서 벗어나 보다 전지적 작가 시점에 가까운 전개와 함께 귀신 묘사 등에서도 상당히 대중적인 요소를 첨가했다.

영화는 애니메이션의 성공을 상당 부분 고려한 듯하다. 학교생활의 알콩달콩한 여학생의 일상을 상당 부분 쳐내고 귀신과 퇴마의 이야기를 중추로 담아내려 한 흔적이 역력하다. 본래 단발성 에피소드의 연속이라 보아도 좋을 원작이었기에, 이를 흡인력 있는 장편 영화로 재구성하는 데 적잖은 제약이 있었으나 상당한 효과를 발휘할 수 있는 반전을 안고 가며 이를 보완하길 기대한다. 그 효과는 보는 이의 취향에 따라 다르겠으나, 어느 정도의 만족을 안겨 주리란 건 분명하다.

보이는 여고생 포스터
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일본 미디어믹스가 가진 저력

실사 과정에서 귀신의 묘사를 대폭 완화한 건 일부 어쩔 수 없는 선택이었을 테다. 코미디 요소가 충만한 원작에 비하여 코미디와 공포라는 이질적인 두 장르를 동시에 가져가는 데 제약이 있는 영화의 특성상 주와 부를 명확히 나누거나 극단적 표현을 깎아내는 방식을 쓰는 게 합리적 결정이라 판단한 것으로 보인다. 결국 귀신을 흉악하게 묘사하는 대신 그 형체를 뭉개는 방식으로 코믹과 공포의 균형을 맞추는 결과를 도모했다.

그로부터 원작과는 승부의 지점 또한 갈라진다. 귀신이 기괴해질수록 악착같이 이를 외면해야 하는 주인공의 상황이 주는 맛이 커지게 마련이다. 독자는 주인공의 상황을 이해하면서도 그 앞에 위치한 귀신 또한 목격해야 하니 그 공포감을 고스란히 맛보게 된다. 다만 영화에선 귀신의 존재감을 크게 약화했으므로 같은 승부를 볼 수 없게 되었다. 그리하여 주인공인 미코의 시점에서 겪는 보고도 못 본 척해야 하는 상황의 난처함보다도 약한 주인공이 퇴마를 해야만 하는 과제와 반전적 마무리로 승부 하려 한다. 그 장단이 명확해 어느 것이 나았으리라고 확언하기는 어렵다.

결국 <보이는 여고생>은 만화와 TV판 애니메이션을 건너 실사 영화에 이르는 미디어믹스의 결과물이다. 서로 다른 매체에 서로 다른 접근을 한 점이 인상적이다. 그 모두가 적당한 성공과 실패로 이어지는 가운데, 보는 이는 크게는 같고 작게는 다른 이 작품들을 통해 좋아하는 작품을 비틀어 즐기는 묘미를 맛볼 수 있을 테다. 미디어믹스 산업이 매끄럽게 굴러갈 때 가질 수 있는 이로움을 이 영화는 철저히 누린다. 대단한 콘텐츠가 아니더라도 대단하게 소비하는 나라. 일본 문화 산업에서 주목할 부분이 여기에 있다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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