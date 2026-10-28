갑자기 귀신이 눈앞에, 평범한 여고생의 선택은?

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
미디어믹스는 일본 문화 산업을 지탱하는 중추적 전략으로 기능한다. 그것도 꽤 성공적인. 미디어(Media)와 믹스(Mix)의 결합어로, 직역하면 매체를 섞는다는 뜻이 된다. 말 그대로 서로 다른 매체로 존재하는 개별 작품을 경계를 넘어 제작하는 일이 미디어믹스가 된다. 만화가 웹툰이 되고, 애니메이션이나 게임이 되고, 또 소설, 그리고 드라마나 영화, 연극과 뮤지컬, 음반과 오디오북이 된다. 단순히 원작의 영화화, 혹은 드라마화가 주를 이루던 관행에서 벗어나 한 바퀴 순환을 이루는 것이 산업 안에서 체계화되어 있다. 그러니까 특정 매체로 어느 정도 성공을 거두면 자연히 다음 매체로 제작이 이뤄진다는 뜻이다.
산업화되어 있다는 건 각 영역 사이를 매개 하는 사람과 사업체, 또 법률과 행정 체계가 완비되어 있다는 뜻이기도 하다. 아예 처음부터 출판사와 TV 방송국, 애니메이션 제작사와 완구 또는 굿즈 제작 회사, 음반사와 게임사 등이 일종의 컨소시엄 형태의 임시 프로젝트 계약체인 제작위원회를 구성하고 시너지를 극대화하는 사례도 잇따른다. 20여 년을 이어온 제작위원회 체계가 상업적 성공을 거듭하며 꾸준히 다방면의 참여자를 늘리는 형식으로 그 성공을 문화 부문 전반에 퍼뜨려왔다.
이를테면 장난감 업체 반다이와 음반사 킹레코드, 광고대행사 시츠는 서로 만날 일 없는 다른 분과의 업체이지만 이들 중심에 애니 제작사 가이낙스가 끼면 각 부문에서 입지전적인 수익을 올려준 <신세기 에반게리온>의 도전과 성취를 시작부터 마무리까지 함께 할 수 있는 것이다.