갑자기 귀신이 눈앞에, 평범한 여고생의 선택은?

삼백상회

스틸컷영화는 기본적으로 원작의 얼개를 따른다. 어느 날 갑자기 귀신을 보게 된 여고생 미코(하라 나노카 분)가 일상에서 겪는 일이 영화의 중심을 이룬다. 귀신이 보이기는 하는데, 어떻게 대응해야 할지는 알지 못하는 평범한 소녀다. 유튜브 등에서 본 수법을 따라 하다가는 도리어 큰 일을 당하겠다 싶은 깨달음을 얻은 미코는 어쩔 수 없이 쓸 수 있는 최선의 방법을 쓴다. 악착같이 안 보이는 척하는 것이다.다만 미코가 외면할 수 없는 상황이 닥쳐온다. 친구인 하나(쿠마다 린카 분)에게 갑자기 본 적 없는 귀신이 붙어온 것이다. 장례식에 다녀왔다가 붙은 귀신이라는데, 보고도 못 본 척 하려니 영 마음이 쓰이는 게 아니다. 귀신이 붙은 뒤로 하나가 이상한 행동을 하는 것부터 그렇다. 보통 허기진 게 아닌 듯 빵을 몇 개씩이나 끝도 없이 먹는 것이다. 가만히두자니 귀신에게 아예 먹혀버리는 게 아닌가 마음도 쓰여 결국 미코는 외면하지 못한다. 어떻게든 귀신을 떨쳐내기로 마음먹는 것이다.<보이는 여고생>은 전격적인 퇴마물은 아니다. 평범한 학생이 퇴마라는 비범한 일을 필요로 하는 상황에 놓이는 걸 재미의 근간으로 삼는다. 기존 퇴마물이 고위 사제나 신묘한 무당이 등장해 대단한 악령을 상대하고, 그 사이에 온갖 사연을 확인하는 장르물이라면, 이 영화는 그와는 상당히 다른 길을 걷는다.온갖 위협 앞에 무력해서 더 평범해 보이는 학생을 설정함으로써 위험을 극대화하고 관객의 이입을 끌어내는 것이다. 경이로운 경험보다는 일상의 위협에 더 주목하는 이 영화의 방식은 낯설어서 더욱 효과적으로 기능한다. 억지로 무게 잡을 필요 없이 주인공을 약하게 하는 것만으로 온 세상이 위험하게 보이는 것이다.