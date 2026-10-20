'평균 91실점' DB가 달라졌다... 가스공사 78점 봉쇄, 2연패 탈출

약속된 수비가 이번 경기에서는 통했고, 이를 통해 연패 탈출에 성공한 원주 DB다.이규섭 감독이 이끄는 원주 DB는 19일 오후 7시 원주DB프로미아레나에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 1라운드 강혁 감독의 대구 한국가스공사에 104-78로 승리했다.DB는 이번 경기에서 반전이 필요했다. 앞서 열린 현대모비스-삼성과 2연전에서 2연패를 맛봤기 때문. 상대는 3연승을 질주하고 있는 한국가스공사.쉽지 않은 경기가 예상됐으나 DB의 바람대로 흐름이 이어졌다. 1쿼터 초반 턴오버가 반복되며 주도권을 내줬지만, 앨런슨과 해먼즈의 3점 포가 연이어 터지며 25-21로 리드했다. 2쿼터에도 이용우, 알바노, 앨런슨의 슈팅이 연속해서 림을 통과하면서 50점 고지를 밟았다.3쿼터에는 격차를 더 벌리는 데 성공한 DB다. 시작과 함께 앨런슨의 연속 3점 포가 나오며 기세를 잡았고, 가스공사는 연속된 턴오버와 실책을 범했다. 점수는 88-52로 벌어졌다. 4쿼터, 사실상 경기를 잡은 가운데 국내 선수 5명을 내세웠고, 104-78 완승을 챙겼다.완벽한 경기력을 선보인 DB다. 이규섭 감독이 강조하는 빠른 공수 전환이 상당히 잘 이뤄졌으며 강점인 외곽포 역시 승부처마다 터졌다. 또 외국인 공격 펀치인 앨런슨(22점 6리바운드 2어시스트), 알바노(16점 2리바운드 8어시스트), 해먼즈(21점 4리바운드) 역시 힘을 보탰다.특히 결정적인 순간마다 3점 포를 터뜨린 이용우(15점 2리바운드 2어시스트), 이유진(7점 3리바운드), 강상재(5점 4리바운드 5어시스트) 역시 공격에서 강력함을 보여줬다. 이처럼 공격에서 훌륭한 모습을 보인 점도 긍정적이지만, 수비 실점률이 줄었다는 부분도 고무적이다.이번 시즌 DB의 공격력은 앞선 5경기에서 90.6점을 넣을 만큼 강력함을 자랑했지만, 수비에서는 91.0점을 내줄 정도로 후방이 흔들리는 모습이었다. 앞서 2경기(모비스-삼성)에서 2연패를 내줄 때도 99점-92점이나 헌납하면서 고개를 떨궜다.강력한 공격력을 자랑했으나 수비에서 흔들리며 승리를 따내지 못한 DB인 셈. 이규섭 감독 역시 경기 전 이런 부분에 대해 "기본 수비부터 다시 인지시키는 훈련을 진행했다"라며 "시스템을 바꾸는 거는 아니고, 위치를 조정하는 정도"라고 단점을 고치려는 모습을 보였다.훈련의 효과였을까. DB는 가스공사를 상대로 훌륭한 수비 집중력을 선보였다. 1쿼터 초반에는 턴오버가 연속해서 나올 정도로 불안한 모습이었으나 이를 빠르게 털어냈다. 2쿼터에서는 양우혁과 일루마의 강력한 패스를 집중력 있게 잡아냈다.또 2쿼터 4분 47초에는 이용우가 놀라운 위치 선정으로 볼을 따내고 속공을 진행하는 모습이었다. 전반에 DB는 벨란겔, 전현우, 김준일, 양우혁, 정성우, 최승욱을 0득점으로 묶어내며 놀라운 수비 집중력을 자랑했다. 2쿼터에만 가스공사 공격을 13점으로 막아냈다.이에 그치지 않았다. 3쿼터 시작과 함께 알바노가 일루마의 볼을 탈취했고, 특히 4분 38초와 4분 24초, 가스공사의 볼을 연이어 끊어내고 이용우가 2연속 3점 포를 터뜨린 장면은 이날 경기의 백미 중 하나였다.기록도 훌륭했다. DB는 팀 수비 리바운드 29개, 스틸 11개를 통해 가스공사 공격을 효과적으로 막는 데 성공했다.경기 후 이규섭 감독도 활짝 웃었다. 방송사 인터뷰에 나선 그는 "수비에 대해서 어제 강조했고, 훈련을 진행했다"라며 "앞으로 팬들에게 좋은 경기를 하도록 하겠다"라고 답했다.한편, DB는 오는 23일 수원으로 이동해 KT와 맞대결을 펼친다.