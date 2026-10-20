시리즈 조기 종료와 반격 시작, 3차전 '동상이몽'

연합뉴스

[KIA 타이거즈]

[LG 트윈스]

18일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 준플레이오프 2차전 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 이범호 감독이 6-3으로 승리한 뒤 김도영과 하이파이브 하고 있다.KIA 타이거즈와의 치열한 순위 경쟁 끝에 4위로 정규리그를 마친 LG 트윈스는 와일드카드 결정전부터 가을야구를 시작했다. 물론 단기전을 먼저 치러야 한다는 것은 큰 부담이지만 LG는 두산 베어스와의 잠실시리즈를 단 1경기 만에 끝내고 준플레오프행 티켓을 따냈다. LG는 '선발 빅3(카를로스 카라스코,앤더스 톨허스트,임찬규)' 중 한 명만 소모했고 이틀간 휴식하며 다음 경기를 준비할 수 있었다.하지만 엄청난 혈투를 벌이며 위에서 기다리고 있는 kt 위즈, 삼성 라이온즈를 더 유리하게 만들 거라는 예상과 달리 준플레이오프는 KIA가 안방에서 2연승을 내달리며 시리즈를 조기에 끝내려 하고 있다. 정규리그에서 361이닝과 함께 24승을 합작한 최고의 외국인 원투펀치 제임스 네일과 애덤 올러가 각각 7이닝 1실점, 6이닝 2실점으로 호투하면서 톨허스트, 임찬규와의 선발 대결에서 승리한 것이 결정적이었다.시리즈 운영에 여유가 생긴 KIA의 이범호 감독은 20일 잠실 야구장에서 열리는 준플레이오프 3차전에서 정규리그 12승을 거둔 '대투수' 양현종 대신 아시아쿼터 시라카와 케이쇼를 선발로 예고했다. 반면에 벼랑 끝에 몰린 LG는 와일드카드 결정전에서 6이닝 1실점 호투로 승리 투수가 됐던 빅리그 112승 투수 카를로스 카라스코를 내세운다. 시리즈 조기 종료와 대반전을 노리는 양 팀의 치열한 명승부가 기대되는 이유다.뛰어난 선발 원투 펀치를 거느리고 있는 팀은 단기전에 유리하다. KIA 역시 2009년 한국시리즈 우승 당시 아킬리노 로페즈와 릭 구톰슨이라는 뛰어난 외국인 원투 펀치가 있었고 2017년에도 20승 투수 헥터 노에시와 좌완 팻 딘이 한국시리즈에서 나란히 승리 투수가 되면서 타이거즈의 11번째 우승을 견인했다. KIA는 올해도 네일과 올러라는 강력한 외국인 원투 펀치를 보유하고 있다.2024년 한국시리즈에서 10.2이닝 3실점(평균자책점2.53) 호투로 한국시리즈 우승에 큰 역할을 했던 네일은 준플레오프 1차전 선발로 등판해 7이닝 4피안타 2볼넷 6탈삼진 1실점으로 호투하면서 시리즈의 기선을 잡는데 결정적인 역할을 했다. 전반기에 비해 후반기에 다소 주춤했던 2차전 선발 올러 역시 수중전으로 경기를 치렀음에도 6이닝 6피안타 1볼넷 8탈삼진 2실점으로 듬직한 투구를 선보였다.정규리그 마지막 날 KIA를 3위로 끌어 올리는 결승 홈런을 터트렸던 김도영은 준플레이오프 1차전에서 결승 홈런을 포함해 2홈런 4타점 2득점으로 맹타를 휘두르면서 '슈퍼스타'의 진면목을 뽐냈다. KIA는 2차전에서 김도영이 안타 없이 사사구 2개만 얻어냈지만 1회에만 6안타 2볼넷을 집중하면서 임찬규를 0.1이닝 만에 강판시켰다. 1차전에 4타수 무안타로 침묵했던 박재현이 2안타 2득점으로 활약한 것도 고무적이었다.광주 2연승으로 여유가 생긴 KIA는 3차전에서 양현종이 아닌 시라카와가 선발 등판한다. 물론 시라카와가 호투하면서 시리즈를 끝내면 더할 나위 없지만 KIA는 3차전에서 패하더라도 4차전에서 양현종, 5차전에서 네일을 차례로 내보낼 수 있다. 만약 시라카와가 3차전에서 조기에 강판되더라도 황동하, 김태형, 이의리 등이 불펜으로 나올 수 있고 경기 후반 성영탁, 조상우, 전상현 등 필승조를 다시 가동할 수도 있다.안방 2연승을 통해 KIA가 플레이오프 진출을 위한 매우 유리한 고지를 선점한 것은 분명한 사실이다. 하지만 2010년의 롯데 자이언츠와 2013년의 넥센 히어로즈(현 키움)처럼 2승을 먼저 따내고 역스윕을 당한 사례도 두 번이나 있는 만큼 KIA로서는 하루라도 빨리 시리즈를 끝내는 것이 중요하다. KIA는 준플레이오프를 일찍 통과해야만 플레이오프에서 정상적인 선발 로테이션을 가동할 수 있기 때문이다.마무리 손주영이 목 부상으로 엔트리에 포함되지 못하고 주전 유격수 오지환이 무릎 부상으로 주전 라인업에 포함되지 못한 채 와일드카드 결정전을 치렀던 LG는 준플레이오프를 앞두고 호재가 잇따라 터졌다. 손주영이 부상을 극복하고 준플레이오프 엔트리에 합류했고 오지환 역시 1차전부터 주전 유격수로 출전한 것이다(대신 와일드카드 결정전에서 햄스트링 부상을 당한 신민재는 1,2차전 선발 라인업에서 제외됐다).LG는 준플레이오프 1,2차전에서 리그 최강의 외국인 원투펀치를 상대했지만 작년 한국시리즈에서 2승을 따낸 톨허스트와 정규리그 공동 다승왕(15승) 임찬규 역시 KIA에게 크게 뒤질 게 없었다. 하지만 톨허스트는 5이닝2자책3실점의 준수한 투구를 하고도 홈런 2방을 맞으며 1차전 패전투수가 됐고 빙모상에도 2차전 등판을 강행했던 임찬규는 0.1이닝6피안타1볼넷5실점이라는 끔찍한 악몽을 경험했다.LG는 준플레이오프 1,2차전에서 KIA와 똑같이 16개의 안타를 기록했지만 4득점에 그쳤을 정도로 집중력에서 큰 차이를 보였다. 특히 오스틴 딘과 문정빈, 문보경으로 이어지는 중심타선이 2경기에서 22타수3안타(타율 .136)에 그쳤고 2차전에서 6번타자로 출전한 이재원도 4타석 4삼진을 당한 후 덕아웃에서 눈물을 흘렸다. 박해민이 2루타 1개를 포함해 이틀 동안 6안타를 때렸지만 LG의 연패를 막을 순 없었다.플레이오프에 진출하기 위해서는 3연승이 필요한 LG는 3차전에서 빅리그 17년 경력에 빛나는 만39세의 백전 노장 카라스코가 선발 등판한다. 카라스코는 지난 3일 KIA와의 경기에서 4.1이닝7피안타4탈삼진4실점으로 부진했지만 와일드카드 결정전에서 호투했고 경험도 아주 풍부한 투수다. 염경엽 감독과 LG팬들은 카라스코가 3차전에서 시리즈의 분위기를 바꿀 수 있는 투구를 보여주길 기대하고 있다.LG가 3차전을 승리로 가져가면 4차전에서 9월 이후 5경기에서 2승1패1.57로 호투했던 신예 박시원이 등판할 수도 있고 톨허스트가 3일 휴식 후 4차전 등판을 강행할 수도 있다. 2차전에서 28개의 공만 던지고 조기 강판된 임찬규가 명예 회복을 노리고 4차전에 등판할 가능성도 배제할 수 없다. 하지만 이 모든 예상은 LG가 20일 안방에서 열리는 준플레이오프 3차전에서 승리해야만 가능한 일이다.