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아시아 쿼터 택한 KIA, 준PO 3차전 승리할까

아시아 쿼터 택한 KIA, 준PO 3차전 승리할까

준플레이오프 3차전 선발로 양현종 대신 시라카와, KIA의 전략 통할까

박재형(kbo1982_ing)
26.10.20 08:58최종업데이트26.10.20 08:58
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준플레이오프 3차전 선발로 나서는 KIA의 '아시아 쿼터' 시라카와
준플레이오프 3차전 선발로 나서는 KIA의 '아시아 쿼터' 시라카와KIA타이거즈

준플레이오프 2경기를 치른 상황에서 2경기를 모두 승리로 거둔 KIA. 내친김에 3연승으로 시리즈를 마무리하려고 한다.

KIA는 17일과 18일, 광주-KIA 챔피언스필드에서 열린 LG와의 준플레이오프 1, 2차전을 모두 승리로 거두며 대구행에 확실히 가까워졌다. 남은 경기에서 KIA는 1승만 더 거두면, 플레이오프에 진출해 삼성과 맞대결을 치른다.

역대 준플레이오프에서 2연승을 한 팀이 플레이오프에 진출한 확률은 77.8%나 된다. 3연승으로 플레이오프에 진출하면 KIA로서는 이득이 크다. 외국인 원투펀치인 네일과 올러를 바로 1, 2차전에 쓸 수 있다. 2위로 플레이오프에 직행한 삼성 입장에선 최악의 시나리오지만, KIA로서는 최상의 시나리오다.

이러한 상황에서 KIA의 3차전 선발이 중요하다. 그런데 3차전 선발이 의외의 인물이다. '대투수' 양현종이 아닌 '아시아 쿼터' 시라카와 케이쇼가 출격한다.

의문 부호를 만들어낸 시라카와, 이를 증명하는 투구를 선보여야 한다
의문 부호를 만들어낸 시라카와, 이를 증명하는 투구를 선보여야 한다KIA타이거즈

의외라는 의견들이 많았다. 양현종의 경우, 이번 시즌 26경기 12승 6패 평균자책점 4.19의 성적을 거뒀다. 포스트시즌에서도 통산 10경기(6선발) 나와 2승 1패 1세이브 평균자책점 2.75로 좋은 성적을 거뒀다.

반면에 시라카와는 이번 시즌 데일의 대체 용병으로 중간에 합류했다. 성적은 18경기(17선발) 4승 5패 평균자책점 4.75다. 포스트시즌 경험은 아예 없다.

당장 이번 시즌 LG전 성적만 해도 차이가 난다. 양현종은 4경기 나와 1승 2패 평균자책점 3.86으로 나쁘지 않았다. 18.2이닝 동안 9실점(8자책)을 기록했다. 출루 허용률(1.55)은 다소 높았으나 피안타율(0.206), 피OPS(0.639) 등의 세부 지표는 무난했다.

반면에 시라카와는 2경기 나와 1패 평균자책점 7.71로 고전했다. 9.1이닝 동안 8실점(8자책)을 했다. 출루 허용률(1.39)부터 피안타율(0.293), 피OPS(0.960) 등 세부 지표도 다소 높게 나왔다.

이범호 감독의 전략일 가능성이 크다. LG의 3차전 선발이 '베테랑' 카라스코이기 때문에 무작정 양현종을 내세워 정면으로 맞붙을 이유가 없다. KIA는 1, 2차전에서 선발 네일과 올러가 길게 던진 덕에 불펜진의 힘이 LG에 비하면 쎄다. 만일 시라카와가 조기에 무너지면, 투수 교체를 빨리 해서 LG와 승부를 보겠다는 이범호 감독의 의도가 보인다.

설령 3차전에서 KIA가 지더라도 4차전 선발로 양현종을 내세울 가능성이 크다. 게다가 LG는 포스트시즌 경험이 없는 박시원이 선발로 나올 가능성이 크다. 경험과 실력만 놓고 봐도 4차전에선 KIA가 다소 유리하기 때문에 굳이 3차전에 무리한 매치업을 성사시킬 필요는 없다.

시라카와의 경계 대상은 당연히 오스틴이다. 오스틴은 이번 준플레이오프에선 타율 0.143, OPS 0.393으로 저조하다. 하지만 올해 시라카와 상대로 4타수 3안타(2홈런) 3타점 3득점 타율 0.750 OPS 3.050으로 극강이었다.

안정적인 양현종 대신 시라카와 도박수를 택한 KIA. 이 도박수가 과연 효과를 볼까. 시라카와의 역할이 어느 때보다 중요한 KIA의 준플레이오프 3차전이다.

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KIA타이거즈 선발투수 아시아쿼터 시라카와 준플레이오프3차전

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