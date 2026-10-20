아시아 쿼터 택한 KIA, 준PO 3차전 승리할까

KIA타이거즈

의문 부호를 만들어낸 시라카와, 이를 증명하는 투구를 선보여야 한다의외라는 의견들이 많았다. 양현종의 경우, 이번 시즌 26경기 12승 6패 평균자책점 4.19의 성적을 거뒀다. 포스트시즌에서도 통산 10경기(6선발) 나와 2승 1패 1세이브 평균자책점 2.75로 좋은 성적을 거뒀다.반면에 시라카와는 이번 시즌 데일의 대체 용병으로 중간에 합류했다. 성적은 18경기(17선발) 4승 5패 평균자책점 4.75다. 포스트시즌 경험은 아예 없다.당장 이번 시즌 LG전 성적만 해도 차이가 난다. 양현종은 4경기 나와 1승 2패 평균자책점 3.86으로 나쁘지 않았다. 18.2이닝 동안 9실점(8자책)을 기록했다. 출루 허용률(1.55)은 다소 높았으나 피안타율(0.206), 피OPS(0.639) 등의 세부 지표는 무난했다.반면에 시라카와는 2경기 나와 1패 평균자책점 7.71로 고전했다. 9.1이닝 동안 8실점(8자책)을 했다. 출루 허용률(1.39)부터 피안타율(0.293), 피OPS(0.960) 등 세부 지표도 다소 높게 나왔다.이범호 감독의 전략일 가능성이 크다. LG의 3차전 선발이 '베테랑' 카라스코이기 때문에 무작정 양현종을 내세워 정면으로 맞붙을 이유가 없다. KIA는 1, 2차전에서 선발 네일과 올러가 길게 던진 덕에 불펜진의 힘이 LG에 비하면 쎄다. 만일 시라카와가 조기에 무너지면, 투수 교체를 빨리 해서 LG와 승부를 보겠다는 이범호 감독의 의도가 보인다.설령 3차전에서 KIA가 지더라도 4차전 선발로 양현종을 내세울 가능성이 크다. 게다가 LG는 포스트시즌 경험이 없는 박시원이 선발로 나올 가능성이 크다. 경험과 실력만 놓고 봐도 4차전에선 KIA가 다소 유리하기 때문에 굳이 3차전에 무리한 매치업을 성사시킬 필요는 없다.시라카와의 경계 대상은 당연히 오스틴이다. 오스틴은 이번 준플레이오프에선 타율 0.143, OPS 0.393으로 저조하다. 하지만 올해 시라카와 상대로 4타수 3안타(2홈런) 3타점 3득점 타율 0.750 OPS 3.050으로 극강이었다.안정적인 양현종 대신 시라카와 도박수를 택한 KIA. 이 도박수가 과연 효과를 볼까. 시라카와의 역할이 어느 때보다 중요한 KIA의 준플레이오프 3차전이다.