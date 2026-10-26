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김성호의 씨네만세 올해 부산영화제 영화 중 한 편만 소개할 수 있다면

올해 부산영화제 영화 중 한 편만 소개할 수 있다면

[김성호의 씨네만세 1476] 제31회 부산국제영화제 아이콘 <라두 주데의 어느 하녀의 일기>

김성호(starsky216)
26.10.26 12:56최종업데이트26.10.26 12:56
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영화 <라두 주데의 어느 하녀의 일기> 스틸컷
영화 <라두 주데의 어느 하녀의 일기> 스틸컷부산국제영화제

제31회 부산국제영화제 최대 기대작이었고, 영화를 본 지금은 이번 영화제 최고의 수확이었다고 자신 있게 적는다. 지난해 열린 제30회 부산국제영화제에 이어 또 한 번, 거장의 신작을 소개하는 아이콘 섹션으로 소개된 라두 주데의 <라두 주데의 어느 하녀의 일기> 이야기다.

비교적 작은 상영관에서 단 세 차례 만 상영된 데다가, 예매가 시작되자마자 매진되는 열띤 관심 가운데서 이 영화를 볼 수 있었던 건 영화평론가들에게 따로 배정되는 자리가 있었던 덕분이다. 이와 같은 특혜를 이렇게 감사하게 여긴 적은 없었다.

올해 칸영화제 황금종려상이 크리스티안 문쥬의 <피오르>에 돌아가며 루마니아 영화계가 세계의 관심을 받는 가운데, 라두 주데의 존재 또한 커다란 관심을 받고 있다. 2015년 3번째 작품인 <아모림>으로 제65회 베를린국제영화제 감독상을 수상한 지 6년 만에 <배드 럭 뱅잉>으로 베를린국제영화제 최고상인 황금곰상을 거머쥐며 거장 반열에 올랐다.

그럼에도 한국에서 상대적으로 주목받지 못했던 라두 주데 감독의 작품을 지난해 전주국제영화제가 적극적으로 소개한 것은 기록할 만한 일이다. 제26회 전주국제영화제에서는 라두 주데의 <콘티넨탈 '25>이 개막작으로 선정됐고, 아울러 파격적 단편 <잠 #2>도 초청했다. 그는 단연 전주국제영화제가 소개한 최고의 작가로 조명 받았고, 언제나 그렇듯 부산국제영화제가 곧장 그의 신작들을 연달아 가져오게 된 것이다. 아 참, 올해 DMZ국제다큐멘터리영화제에서도 라두 주데의 단편 <산문으로 쓴 짧은 시>가 공개돼 화제작으로 자리매김하기도 했다

[관련기사] 올해 최고의 영화인데... 왜 한국에서는 주목받지 못했나 https://omn.kr/2ggii

지난해는 이보다 더 파격적일 수 없었던 <드라큘라>가, 올해는 <라두 주데의 어느 하녀의 일기>가 아이콘 섹션에 초청돼 상영됐다. 두 작품 모두 라두 주데의 영화세계가 어떠한지를 그대로 내비치는 영화들로, 이 시대 영화예술의 첨단 뿐 아니라 라두 주데 자신의 필모그래피 안에서도 가장 멀리까지 나아가려 한 흔적이 역력하다. 매력적이었던, 또 그만큼 불편했던 이들 영화가 역시나 한국에서 정식 배급되지 못했거나 그럴 운명이란 건 분명해 보인다. 영화 뿐 아니라 문화영역 전반에서 다양성이랄 게 얼마 존중되지 못하는 한국 시장에서 산업적 경쟁력을 갖췄다 보기 어려운 때문이다. 바로 그러한 이유로써 매번 라두 주데의 영화를 영화제에서 보겠다는 관객들의 박터지는 싸움이 이뤄지는 것인지도 모를 일이다. 그의 영화가 아예 한국 영화제에도 들어오지 않던 시절에 비하면 나아진 것이지만 말이다.

독보적인 지적 감독의 끝내주는 블랙코미디

현 시점 독보적으로 지적인 감독이다. 비슷한 역량이며 성향을 가진 이들이 흔히 그러하듯이 라두 주데의 영화는 블랙코미디적 요소가 강한 데 그치지 않는다. 블랙코미디를 표방하는 장르성 짙은 영화 또한 꾸준히 찍어낸다. <라두 주데의 어느 하녀의 일기>가 꼭 그와 같은 작품이다. 작품 제목에 감독인 라두 주데가 들어간 건 프랑스 고전문학 <어느 하녀의 일기>가 이미 여러 차례 영화화 된 때문이기도 하겠으나, 원제엔 없는 이름을 구태여 넣은 것은 한국, 특히 영화제를 찾는 관객들 사이에서 그가 갖는 특별한 지위를 고려한 선택으로 풀이된다. 무튼 라두 주데 만큼 영화에 제 이름이 들어가는 게 어울리는 감독은 많지 않으니 고개를 끄덕이게 된다.

<어느 하녀의 일기>는 레아 세이두가 출연한 근작 외에도 1946년엔 장 르누아르, 1964년엔 루이스 부뉴엘이란 당대의 명감독들이 영화화한 고전이다. 러시아 혁명 직전인 1916년엔 러시아에서도 제작되었는데, 아마도 원작의 설정과 주제의식이 당대 러시아와 꼭 어울렸던 때문이겠다. 옥타브 미르보의 소설 <어느 하녀의 일기>는 하녀를 주인공 삼아 벨 에포크 시대 부르주아 계층의 생활상, 또 그에 묻어나는 허위의식이며 위선, 사치와 방종을 풍자한 작품이다. 프랑스 출신도 아닌 라두 주데가 이를 연출한다면 과연 어떤 작품이 나올까. 대대적으로 개작했을 게 분명한 그의 성향을 고려할 때 이 영화가 겨냥하고 있는 지점 또한 몹시 궁금해졌다. 단순한 영상연출자를 넘어 탁월한 지성을 갖춘 작가로서의 감독이 점점 더 희소해지는 오늘날 영화판에서 이토록 갈증을 일으키는 작가란 채 얼마 되지 않는 것이다.

영화는 프랑스 남서부 항구도시 보르도의 중산층 가정을 배경으로 한다. 주인공 지아니나(아나 두미트라슈쿠 분)는 루마니아에서 온 가정부이자 보모다. 여러 일자리를 거쳐 도나디외 부부의 집에서 일하게 된 그녀는 여주인 마그리뜨(멜라니 티에리 분)의 권유로 그녀가 지도하는 학생들이 꾸린 극단에서 <어느 하녀의 일기>를 연극화하는 과정에 참여한다. 집안일을 하고 남는 시간엔 실험적 연극에서 하녀 역할을 맡아 연기하는 것인데, 영화는 지아니나의 일상 한편으로 연극 리허설 신을 교차편집 해 독특한 감각을 자아낸다. 일상은 대표작이라 해도 좋을 <콘티넨탈 '25>에서와 같이 날짜순으로 마치 일기처럼 흘러간다. 어느 날은 긴 드라마가 펼쳐지고, 또 어느 날은 멀리 루마니아의 가족과 나눈 짤막한 영상통화로 채워진다. 그리고 어떤 날엔 다짜고짜 연극 리허설이 등장하는 식이다.

영화 <라두 주데의 어느 하녀의 일기> 스틸컷
영화 <라두 주데의 어느 하녀의 일기> 스틸컷부산국제영화제

파격과 도발 앞에서 멀쩡한 전선은 없다

라두 주데는 그저 지적인 감독이 아니다. 더없이 파격적이고 도발적인 감독이기도 하다. 이 영화의 가장 두드러지는 특징이라면 거침없다는 것이다. 하나는 형식, 극과 극중극을 일기라는 선형적 전개 가운데 수평적으로 배치하고 이를 시간 순서에 따라 밀어가는 것이다. 그러나 수평적이라 할지언정 어느 날의 기록은 더없이 중차대한 반면, 어느 날은 가볍기 짝이 없는 것이 우리네 삶과 다르지 않다. 그 경중에 영향력을 미치는 건 철저히 라두 주데의 선택인데, 한 걸음 한 걸음이 다분히 도발적이고 때로는 전위적이어서 보는 이로 하여금 스스로 안에 존재하는 넘어선 안 될 경계의 존재를 수시로 뒤흔들게끔 한다.

내적으로도 영화는 거침이 없다. 영화는 라두 주데의 모국도 아니고, 심지어는 세계 최고 권위의 영화제를 여는 프랑스 사회, 각별히 예술계와 지식인 사회를 거침없이 풍자한다. 그 위선과 자기기만을 스크린 위에 적나라하게 드러내며 가운뎃손가락을 들어 마땅한 바로 그 순간마다 대신에 유머를 퍼붓기를 선택한다. 저는 그래도 다정하고 격의 없으며 아랫사람을 위하는 고용주라고 생각하는 부부의 모습이 실은 얼마나 위선적인지를 드러내는 순간들이 잦다. 루마니아와 프랑스라는 두 나라의 정치와 외교, 경제의 격은 루마니아와 프랑스란 두 나라 사람들의 격으로 얼마나 쉽게 전이되고 치환되는가. 영화를 보는 한국과 한국인에게도 영화가 가진 파괴력이 증폭된다. 내게는 이 영화가 끝도 없이 그러했다.

소위 할리우드를 강타했던 PC주의, 또 서유럽 소위 지식인 사회의 진보적 담론들을 맷돌 위에 올려 그야말로 으깨고 갈아버리는 순간들도 통쾌하기 짝이 없다. 말만 진보적인 부르주아 지식인 사회의 지적 태도가 하나하나 그 공격의 대상이 되는데, 도덕적 올바름에 대한 진보성부터 다원주의와 페미니즘, 자유주의 등을 가진 이들이 실제 현장에서 보여 온 위선과 무능을 적나라하게 드러낸다.

계급투쟁과 성평등, 정치적 올바름에 대한 온갖 담론이 어떻게 현실 앞에서 무용해지는가를 영화는 효과적으로 드러낸다. 착취 없이 풍요며 자유를 누리기란 얼마나 어려운가. 지아니나 없이 부부는 어디까지 자유롭고 풍요로워질 수 있는가. 영화계의 화두였던 인티머시 코디네이터(신체적 접촉이나 노출이 있는 장면을 촬영할 때 촬영 환경이나 배우 상태를 면밀히 파악하고 지원하는 직종으로 새로이 도입된 직종)가 언급되는 대목은 또한 예술 부문에서 빚어진 담론들을 너무나 효과적으로 조롱한다. 마그리뜨 앞에선 작동하는 성평등은 지아니나 앞에선 전혀 지켜지지 않는다. 도시의 젊은 여성과 시골의 나이든 할머니에게 달리 작용하는 성평등의 잣대는 또한 어떠한가.

영화 <라두 주데의 어느 하녀의 일기> 스틸컷
영화 <라두 주데의 어느 하녀의 일기> 스틸컷부산국제영화제

도전과 응전, 그 영화적 효과

서유럽이 그간 사악한 인물로써 규정지어온 루마니아의 독재자 차우셰스쿠를 달리 바라보는 시각 또한 마땅하다. 그 집권과 몰락 가운데는 소련의 영향력에서 벗어나 독자노선을 걷고자 했던 지향이, 냉전 종식 이후 서유럽의 외면과 경제적 압박이 자리하지만 오늘날 그를 규정하는 시각은 부패한 독재자란 시선 뿐이다.

정작 루마니아의 지식인 사회에서 수시로 그가 달리 평가되는 모습을 발견하게 되는 것은 흥미롭다. 아마도 서유럽의 세계구상 가운데 루마니아와 같은 동유럽 국가가 종속되거나 축출되거나의 선택지 밖에 없는 현실을 자주적으로 이해하는 과정에서 비롯된 독자적 인식일 테다. 영화가 그를 다루는 방식 또한 탁월하여 나는 이를 마땅히 이 시대 지성이 보고 느끼기를 바란다. 국제문제 뿐 아니라 내치에서도 특정 국가, 또 일부 지식인 사회의 시선이며 자세를 그대로 반영해 내재화하는 문제가 오늘의 한국 시민과 언론에도 없다고 할 수 없으니 말이다.

무엇이 옳다고 말하지 않는다. 라두 주데는 다만 도전할 뿐이다. 수많은 전장들을 펼쳐놓고서 지적 유희를 즐겨온 이들 앞에 제가 가진 특출한 장기를 펼쳐나간다. 그 순간 노동자를 보내는 루마니아, 독재자의 지배를 홀로 맞서온 루마니아, 유럽연합(EU)의 풍요를 인력과 자원 양면에서 떠받치며 장기적으로는 공고화되는 계급화 흐름에 종속될 수밖에 없는 동유럽 국가의 자리를 지키는 루마니아, 그 루마니아의 자리가 도리어 블랙코미디 작가에겐 더없이 유리한 무대가 된다. 그 드문 역전의 상황을 적극 영화에 활용하여 프랑스 중산층의, 자본주의 세계 전 세계 부르주아적 수혜자들의 위선과 무력함을 까발리는 데 활용한다. 라두 주데가 지난 수 년 간 지속해 겨냥했듯이 한국은 그의 주요한 관심으로, 이 영화에서도 예외일 수 없다.

라두 주데의 수많은 도전은 때로는 설득에 성공하고 동의를 구한다. 또 때로는 강요하고 함락해낸다. 어쩌면 반박당하고 물러설 수 있다. 이도저도 아닌 교착상태에 놓이는 전선도 있을 것이다. 그러나 중요한 건 도전과 응전이 있으리란 것, 그로써 얻어내는 효과가 있다는 사실이다. 관객으로 하여금 전력을 다하게 하는 영화, 그 지적 도전이 놀랍다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제 포스터부산국제영화제

마땅히 더 많은 관객과 만나야 한다

<라두 주데의 어느 하녀의 일기>는 엔딩 크레디트가 오르는 동안 어떠한 소리도 배제한 드문 작품이기도 하다. 스스로가 러닝타임 또한 얼마나 파괴적이었는지를 너무나 잘 이해한 감독의 결정적 한 수다. 적막, 그러니까 각 관객의 머리와 가슴에서 휘몰아치는 소용돌이가 바깥으로 터져 나오지 못한 채로 강요되는 시간들이 끝나고 나면 모두가 저마다의 자리를 점검하게 된다. 그 치명적 적막 뒤로 영화제 가운데 가장 들끓는 듯한 박수세례가 이어진 건 마땅한 일이다.

그의 영화가, 특히 이번 신작이 지나치게 지적이어서 영화를 보는 이들이 채 얼마 이해하지 못할 수 있으리란 비판은 분명히 유효할 수도 있겠다. 그러나 나는 이 영화가 끝난 뒤의 거센 박수소리를 어떠한 희망으로 읽는다. 루마니아에 딸을 둔 여자가 멀리 프랑스로 건너와 다른 가정의 자식을 돌본다. 그와 같은 풍경이 이미 우리 주변에도 얼마든지 있다. 그 하나만으로도, 영화는 단순하지만 호소력 있는 드라마로 기능한다. 그 이상을 읽어낼 수 있다면 그 이상의 가치를 발할 테고 말이다.

<라두 주데의 어느 하녀의 일기>는 따로 더 만나기 어려운 걸작이다. 부디 수입배급되어 당신과 만날 수 있기를 바랄 뿐, 내가 어떠한 스포일러 없이 글 한 편을 쓰기 위해 감당한 고생이 그 의미를 발하기를 바란다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 라두주데의어느하녀의일기 라두주데 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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