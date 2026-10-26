올해 부산영화제 영화 중 한 편만 소개할 수 있다면

부산국제영화제

영화 <라두 주데의 어느 하녀의 일기> 스틸컷라두 주데는 그저 지적인 감독이 아니다. 더없이 파격적이고 도발적인 감독이기도 하다. 이 영화의 가장 두드러지는 특징이라면 거침없다는 것이다. 하나는 형식, 극과 극중극을 일기라는 선형적 전개 가운데 수평적으로 배치하고 이를 시간 순서에 따라 밀어가는 것이다. 그러나 수평적이라 할지언정 어느 날의 기록은 더없이 중차대한 반면, 어느 날은 가볍기 짝이 없는 것이 우리네 삶과 다르지 않다. 그 경중에 영향력을 미치는 건 철저히 라두 주데의 선택인데, 한 걸음 한 걸음이 다분히 도발적이고 때로는 전위적이어서 보는 이로 하여금 스스로 안에 존재하는 넘어선 안 될 경계의 존재를 수시로 뒤흔들게끔 한다.내적으로도 영화는 거침이 없다. 영화는 라두 주데의 모국도 아니고, 심지어는 세계 최고 권위의 영화제를 여는 프랑스 사회, 각별히 예술계와 지식인 사회를 거침없이 풍자한다. 그 위선과 자기기만을 스크린 위에 적나라하게 드러내며 가운뎃손가락을 들어 마땅한 바로 그 순간마다 대신에 유머를 퍼붓기를 선택한다. 저는 그래도 다정하고 격의 없으며 아랫사람을 위하는 고용주라고 생각하는 부부의 모습이 실은 얼마나 위선적인지를 드러내는 순간들이 잦다. 루마니아와 프랑스라는 두 나라의 정치와 외교, 경제의 격은 루마니아와 프랑스란 두 나라 사람들의 격으로 얼마나 쉽게 전이되고 치환되는가. 영화를 보는 한국과 한국인에게도 영화가 가진 파괴력이 증폭된다. 내게는 이 영화가 끝도 없이 그러했다.소위 할리우드를 강타했던 PC주의, 또 서유럽 소위 지식인 사회의 진보적 담론들을 맷돌 위에 올려 그야말로 으깨고 갈아버리는 순간들도 통쾌하기 짝이 없다. 말만 진보적인 부르주아 지식인 사회의 지적 태도가 하나하나 그 공격의 대상이 되는데, 도덕적 올바름에 대한 진보성부터 다원주의와 페미니즘, 자유주의 등을 가진 이들이 실제 현장에서 보여 온 위선과 무능을 적나라하게 드러낸다.계급투쟁과 성평등, 정치적 올바름에 대한 온갖 담론이 어떻게 현실 앞에서 무용해지는가를 영화는 효과적으로 드러낸다. 착취 없이 풍요며 자유를 누리기란 얼마나 어려운가. 지아니나 없이 부부는 어디까지 자유롭고 풍요로워질 수 있는가. 영화계의 화두였던 인티머시 코디네이터(신체적 접촉이나 노출이 있는 장면을 촬영할 때 촬영 환경이나 배우 상태를 면밀히 파악하고 지원하는 직종으로 새로이 도입된 직종)가 언급되는 대목은 또한 예술 부문에서 빚어진 담론들을 너무나 효과적으로 조롱한다. 마그리뜨 앞에선 작동하는 성평등은 지아니나 앞에선 전혀 지켜지지 않는다. 도시의 젊은 여성과 시골의 나이든 할머니에게 달리 작용하는 성평등의 잣대는 또한 어떠한가.