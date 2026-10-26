올해 부산영화제 영화 중 한 편만 소개할 수 있다면

▲
영화 <라두 주데의 어느 하녀의 일기> 스틸컷부산국제영화제
제31회 부산국제영화제 최대 기대작이었고, 영화를 본 지금은 이번 영화제 최고의 수확이었다고 자신 있게 적는다. 지난해 열린 제30회 부산국제영화제에 이어 또 한 번, 거장의 신작을 소개하는 아이콘 섹션으로 소개된 라두 주데의 <라두 주데의 어느 하녀의 일기> 이야기다.
비교적 작은 상영관에서 단 세 차례 만 상영된 데다가, 예매가 시작되자마자 매진되는 열띤 관심 가운데서 이 영화를 볼 수 있었던 건 영화평론가들에게 따로 배정되는 자리가 있었던 덕분이다. 이와 같은 특혜를 이렇게 감사하게 여긴 적은 없었다.
올해 칸영화제 황금종려상이 크리스티안 문쥬의 <피오르>에 돌아가며 루마니아 영화계가 세계의 관심을 받는 가운데, 라두 주데의 존재 또한 커다란 관심을 받고 있다. 2015년 3번째 작품인 <아모림>으로 제65회 베를린국제영화제 감독상을 수상한 지 6년 만에 <배드 럭 뱅잉>으로 베를린국제영화제 최고상인 황금곰상을 거머쥐며 거장 반열에 올랐다.
그럼에도 한국에서 상대적으로 주목받지 못했던 라두 주데 감독의 작품을 지난해 전주국제영화제가 적극적으로 소개한 것은 기록할 만한 일이다. 제26회 전주국제영화제에서는 라두 주데의 <콘티넨탈 '25>이 개막작으로 선정됐고, 아울러 파격적 단편 <잠 #2>도 초청했다. 그는 단연 전주국제영화제가 소개한 최고의 작가로 조명 받았고, 언제나 그렇듯 부산국제영화제가 곧장 그의 신작들을 연달아 가져오게 된 것이다. 아 참, 올해 DMZ국제다큐멘터리영화제에서도 라두 주데의 단편 <산문으로 쓴 짧은 시>가 공개돼 화제작으로 자리매김하기도 했다
[관련기사] 올해 최고의 영화인데... 왜 한국에서는 주목받지 못했나
https://omn.kr/2ggii
지난해는 이보다 더 파격적일 수 없었던 <드라큘라>가, 올해는 <라두 주데의 어느 하녀의 일기>가 아이콘 섹션에 초청돼 상영됐다. 두 작품 모두 라두 주데의 영화세계가 어떠한지를 그대로 내비치는 영화들로, 이 시대 영화예술의 첨단 뿐 아니라 라두 주데 자신의 필모그래피 안에서도 가장 멀리까지 나아가려 한 흔적이 역력하다. 매력적이었던, 또 그만큼 불편했던 이들 영화가 역시나 한국에서 정식 배급되지 못했거나 그럴 운명이란 건 분명해 보인다. 영화 뿐 아니라 문화영역 전반에서 다양성이랄 게 얼마 존중되지 못하는 한국 시장에서 산업적 경쟁력을 갖췄다 보기 어려운 때문이다. 바로 그러한 이유로써 매번 라두 주데의 영화를 영화제에서 보겠다는 관객들의 박터지는 싸움이 이뤄지는 것인지도 모를 일이다. 그의 영화가 아예 한국 영화제에도 들어오지 않던 시절에 비하면 나아진 것이지만 말이다.
독보적인 지적 감독의 끝내주는 블랙코미디
현 시점 독보적으로 지적인 감독이다. 비슷한 역량이며 성향을 가진 이들이 흔히 그러하듯이 라두 주데의 영화는 블랙코미디적 요소가 강한 데 그치지 않는다. 블랙코미디를 표방하는 장르성 짙은 영화 또한 꾸준히 찍어낸다. <라두 주데의 어느 하녀의 일기>가 꼭 그와 같은 작품이다. 작품 제목에 감독인 라두 주데가 들어간 건 프랑스 고전문학 <어느 하녀의 일기>가 이미 여러 차례 영화화 된 때문이기도 하겠으나, 원제엔 없는 이름을 구태여 넣은 것은 한국, 특히 영화제를 찾는 관객들 사이에서 그가 갖는 특별한 지위를 고려한 선택으로 풀이된다. 무튼 라두 주데 만큼 영화에 제 이름이 들어가는 게 어울리는 감독은 많지 않으니 고개를 끄덕이게 된다.
<어느 하녀의 일기>는 레아 세이두가 출연한 근작 외에도 1946년엔 장 르누아르, 1964년엔 루이스 부뉴엘이란 당대의 명감독들이 영화화한 고전이다. 러시아 혁명 직전인 1916년엔 러시아에서도 제작되었는데, 아마도 원작의 설정과 주제의식이 당대 러시아와 꼭 어울렸던 때문이겠다. 옥타브 미르보의 소설 <어느 하녀의 일기>는 하녀를 주인공 삼아 벨 에포크 시대 부르주아 계층의 생활상, 또 그에 묻어나는 허위의식이며 위선, 사치와 방종을 풍자한 작품이다. 프랑스 출신도 아닌 라두 주데가 이를 연출한다면 과연 어떤 작품이 나올까. 대대적으로 개작했을 게 분명한 그의 성향을 고려할 때 이 영화가 겨냥하고 있는 지점 또한 몹시 궁금해졌다. 단순한 영상연출자를 넘어 탁월한 지성을 갖춘 작가로서의 감독이 점점 더 희소해지는 오늘날 영화판에서 이토록 갈증을 일으키는 작가란 채 얼마 되지 않는 것이다.
영화는 프랑스 남서부 항구도시 보르도의 중산층 가정을 배경으로 한다. 주인공 지아니나(아나 두미트라슈쿠 분)는 루마니아에서 온 가정부이자 보모다. 여러 일자리를 거쳐 도나디외 부부의 집에서 일하게 된 그녀는 여주인 마그리뜨(멜라니 티에리 분)의 권유로 그녀가 지도하는 학생들이 꾸린 극단에서 <어느 하녀의 일기>를 연극화하는 과정에 참여한다. 집안일을 하고 남는 시간엔 실험적 연극에서 하녀 역할을 맡아 연기하는 것인데, 영화는 지아니나의 일상 한편으로 연극 리허설 신을 교차편집 해 독특한 감각을 자아낸다. 일상은 대표작이라 해도 좋을 <콘티넨탈 '25>에서와 같이 날짜순으로 마치 일기처럼 흘러간다. 어느 날은 긴 드라마가 펼쳐지고, 또 어느 날은 멀리 루마니아의 가족과 나눈 짤막한 영상통화로 채워진다. 그리고 어떤 날엔 다짜고짜 연극 리허설이 등장하는 식이다.