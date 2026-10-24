월셋방 빼 아이들 밥 먹이는 비정규직 교사... '빵과 책'의 묵직한 울림

끝나고 모두가 영화 이야기를 했다. 그만큼 좋은 영화였다는 뜻이겠다. 이란 출신의 명감독 아스가르 파르하디는 일찍이 "관객에게 답을 주는 영화는 극장에서 끝날 것이다. 하지만 관객에게 질문을 던지는 영화는 상영이 끝났을 때 비로소 시작한다. 그 순간 영화는 관객의 머릿속에 영원히 남을 것이다"라고 말한 바 있다. 엔딩 크레디트가 모두 오르고 상영관을 나와 엘리베이터를 타고, 다시 극장을 나와 길을 걸으면서까지 여기저기서 한참 동안 이런저런 이야기가 끊이지 않고 들려오는 영화, 그런 영화는 참으로 귀하다. 올해 31회 부산국제영화제에서 스무 편이 훌쩍 넘는 작품을 보는 동안 나는 이와 같은 작품을 단 두 편 만났을 뿐이다. 그중 하나가 바로 <빵과 책>이다.
31회 부산국제영화제 부산어워드 대상의 영광은 마지드 마지디의 <빵과 책>에 돌아갔다. 지난해부터 경쟁영화제로 전환하며 아시아 제일을 넘어 세계적 영화제로 발돋움하려는 부산국제영화제가 경쟁부문에 마지드 마지디 같은 걸출한 작가를 들인 건 여러모로 관심이 쏠리는 대목이다. 다른 어느 곳에서도 선보인 적 없는 최초공개, '월드프리미어'를 조건으로 하는 경쟁 섹션에 출품한다는 건 동급이나 더 상위의 영화제를 배제한다는 뜻이기도 하다. 그렇기에 부산국제영화제 경쟁부문에 최고 수준의 작가가 작품을 보내오도록 하기가 쉽지 않으리란 평도 많았다. 경쟁으로 전환한다는 건 도리어 세계 최고 수준 영화제와의 격차를 확인하게 하는 일이 아니냐는 것이었다.
아주 틀린 분석도 아니어서 지난해와 올해 대다수를 차지한 작품의 면면을 보고 있자면 이 시대 최고의 작가들이 부산을 외면하고 있다는 걸 얼마쯤 확인하게 했다. 지난해 수상자인 장률을 비롯해 미야케 쇼 등 그래도 세계 영화계가 주목하는 감독이 아예 없진 않았으나 대다수가 시대의 거장은커녕 탁월한 작가라고 부르기도 민망한 게 사실이었다. 올해 또한 아주 다르지는 않았으나 개중 단연 눈에 띄는 이름이 하나 있었던 것이다. 바로 마지드 마지디, 이란을 대표하는 명감독 중 하나로 한국에서도 <천국의 아이들>과 같은 작품으로 널리 알려진 작가다. 2020년 작 <태양의 아이들>이 베니스 경쟁부문에 당당히 드는 등 여전히 경쟁력 있는 거장이 부산에 제 작품을 월드프리미어로 냈다는 건 영화제의 달라진 위상을 확인하도록 한다. 이제 중요한 건 기대와 걸맞은 작품의 격과 질일 뿐이다.