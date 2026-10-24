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김성호의 씨네만세 월셋방 빼 아이들 밥 먹이는 비정규직 교사... '빵과 책'의 묵직한 울림

월셋방 빼 아이들 밥 먹이는 비정규직 교사... '빵과 책'의 묵직한 울림

[김성호의 씨네만세 1475] 31회 부산국제영화제 경쟁 부산어워드 대상 <빵과 책>

김성호(starsky216)
26.10.24 13:53최종업데이트26.10.24 13:53
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끝나고 모두가 영화 이야기를 했다. 그만큼 좋은 영화였다는 뜻이겠다. 이란 출신의 명감독 아스가르 파르하디는 일찍이 "관객에게 답을 주는 영화는 극장에서 끝날 것이다. 하지만 관객에게 질문을 던지는 영화는 상영이 끝났을 때 비로소 시작한다. 그 순간 영화는 관객의 머릿속에 영원히 남을 것이다"라고 말한 바 있다. 엔딩 크레디트가 모두 오르고 상영관을 나와 엘리베이터를 타고, 다시 극장을 나와 길을 걸으면서까지 여기저기서 한참 동안 이런저런 이야기가 끊이지 않고 들려오는 영화, 그런 영화는 참으로 귀하다. 올해 31회 부산국제영화제에서 스무 편이 훌쩍 넘는 작품을 보는 동안 나는 이와 같은 작품을 단 두 편 만났을 뿐이다. 그중 하나가 바로 <빵과 책>이다.

31회 부산국제영화제 부산어워드 대상의 영광은 마지드 마지디의 <빵과 책>에 돌아갔다. 지난해부터 경쟁영화제로 전환하며 아시아 제일을 넘어 세계적 영화제로 발돋움하려는 부산국제영화제가 경쟁부문에 마지드 마지디 같은 걸출한 작가를 들인 건 여러모로 관심이 쏠리는 대목이다. 다른 어느 곳에서도 선보인 적 없는 최초공개, '월드프리미어'를 조건으로 하는 경쟁 섹션에 출품한다는 건 동급이나 더 상위의 영화제를 배제한다는 뜻이기도 하다. 그렇기에 부산국제영화제 경쟁부문에 최고 수준의 작가가 작품을 보내오도록 하기가 쉽지 않으리란 평도 많았다. 경쟁으로 전환한다는 건 도리어 세계 최고 수준 영화제와의 격차를 확인하게 하는 일이 아니냐는 것이었다.

아주 틀린 분석도 아니어서 지난해와 올해 대다수를 차지한 작품의 면면을 보고 있자면 이 시대 최고의 작가들이 부산을 외면하고 있다는 걸 얼마쯤 확인하게 했다. 지난해 수상자인 장률을 비롯해 미야케 쇼 등 그래도 세계 영화계가 주목하는 감독이 아예 없진 않았으나 대다수가 시대의 거장은커녕 탁월한 작가라고 부르기도 민망한 게 사실이었다. 올해 또한 아주 다르지는 않았으나 개중 단연 눈에 띄는 이름이 하나 있었던 것이다. 바로 마지드 마지디, 이란을 대표하는 명감독 중 하나로 한국에서도 <천국의 아이들>과 같은 작품으로 널리 알려진 작가다. 2020년 작 <태양의 아이들>이 베니스 경쟁부문에 당당히 드는 등 여전히 경쟁력 있는 거장이 부산에 제 작품을 월드프리미어로 냈다는 건 영화제의 달라진 위상을 확인하도록 한다. 이제 중요한 건 기대와 걸맞은 작품의 격과 질일 뿐이다.

빵과 책 스틸컷
빵과 책스틸컷부산국제영화제

작가가 카메라를 가져다 대야 할 곳

<빵과 책>은 이 시대 작가라 부를 만한 이가 어디에 카메라를 가져다 대야 하는지를 일깨운다. 기교와 야욕으로 버무려진 작가들이 비온 뒤 대나무밭에 솟는 죽순처럼 흔해 빠진 이 세상에서 진정으로 귀한 태도를 지켜가는 감독의 존재를 돌아보게 한다. 마지드 마지디의 카메라가 응시하는 것은 이란에서도 외진 시골마을이다.

악지라는 이 마을에서 솔란은 유일한 교사다. 전교생이 스무 명 남짓한 초등학교를 홀로 지키는 솔란은 몸이 열이라도 부족하다. 온갖 교과목을 혼자서 가르쳐야 하는 건 물론이고, 저마다 다른 학년인 아이들에게 맞는 교육을 교실 하나에서 책임져야 한다. 공부 뿐 아니라 아이들의 생활까지 관리하는 것이 초등학교 교사의 업인데, 심지어는 보건교사로 건강과 관련한 일까지도 맡는다. 마을엔 당연하게도 병원이 없고 이따금씩 아파 실려오는 마을 사람들에게 비타민 주사 정도를 놔주는 것도 그의 몫이다. 그런 솔란은 마흔을 앞둔 나이에도 아직 비정규직이다.

영화의 도입은 어느 장례식이다. 솔란이 가르치는 학생의 아버지가 죽음을 맞은 그곳에 솔란이 와서 아이가 계속 학교에 올 수 있도록 도와달라고 머리를 조아린다. 그러나 현실은 만만치 않다. 돈 나오는 구석이 없는 이 작은 마을에서 그나마 가정을 책임지는 사내가 할 수 있는 일이란 밀매업자에게 기름을 가져다 파는 것뿐이다. 내륙에서 기름을 사서 항구로 가져갈 수만 있다면 제법 쏠쏠한 이익을 챙길 수 있다. 그 과정에서 이란 군과 경찰의 감시를 피해야 하겠으나 이미 막장으로 내몰린 이들이 무얼 더 고려할 수 있을까. 솔란이 아버지 잃은 가정의 장남을 끝내 학교로 돌아오게 하지 못하는 데는 그토록 자연스런 지역의 질서가 깔려 있는 것이다.

<빵과 책>은 어떻게 영화가 되는가. 그건 단 한 사람의 죽음으로부터다. 학교에 급식을 배달하는 차량 기사가 "오늘이 마지막 날"이라고 소식을 전한다. "교육부로부터 아직 통지를 받지 못했느냐"며, 급식예산이 지원되지 않는다는 결정이 내려왔다는 것이다. 그는 솔란에게 더욱 놀라운 소식을 전하는데, 실은 그간의 지원이 오로지 한 독지가의 기부 덕택에 이어져 왔다는 것이다. 그 독지가가 죽고 그 가족이 지원을 중단하기로 하면서 학교에 주어지던 급식도 이뤄지지 않는다는 얘기다. 교육부에 이런저런 민원이 있었던 듯도 하지만 도시에 있는 담당자들은 공무원답게 복지부동, 되는 대로 되라는 자세로만 일관하며 수업을 계속하란 지시를 내릴 뿐이다.

빵과 책 스틸컷
빵과 책스틸컷부산국제영화제

급식이 멈추면 교육도 멈춘다

솔란은 안다. 솔란 뿐 아니라 다른 모든 마을의 교사들도 알고 있다. 급식이 멈추면 교육 또한 멈춘다. 가난한 시골의 아이들은 오로지 입 하나 덜기 위한 목적으로 학교로 보내진다. 때로는 이들이 제 몫의 급식까지 집으로 가지고 돌아가는 날도 있다. 그래서 아이 하나 학교로 보내는 것이 집에 먹을 것이 덜 축나고 심지어는 생기기도 하는 일이 된다. 아이는 그렇게 덤으로 공부를 한다. 그 덤이 마을을, 지역을, 국가를 무지의 수렁에서 구하리란 믿음으로 솔란은 박봉을 참으며 자리를 지탱해 왔다. 그러나 급식이 중단되게 된다.

솔란은 급한 대로 노모와 살던 월셋방을 빼서 학교로 이사를 온다. 월세 보증금과 쥐꼬리만한 월급을 보태 노모의 손까지 빌려가며 아이들에게 일단 밥부터 먹인다. 평생의 꿈이었던 교사 공공아파트 계약과 정규직 전환 같은 것이 솔란의 삶 가운데 얼마만큼 사치스럽게 느껴지던지, 스크린 너머 편안한 의자에 앉아 그를 지켜보는 나는 내가 선 자리와 그가 선 자리 간의 낙차를 아득히 감각하게 된다.

<빵과 책>은 가난하여 아내조차 얻지 못한 마흔을 앞둔 비정규직 교사 솔란의 투쟁기다. 그 앞에 놓인 전선은 노모를 모시고 사는 박봉의 비정규직 교사에겐 너무도 버거운 것이다. 당장에 먹여야 할 아이들과 무너지는 각 마을에서 몰려든 또 다른 아이들을 오롯이 그 혼자 감당하기가 버겁기만 하다. 붕괴한 제도와 방임하는 체제 앞에서 솔란은 정공법으로는 도저히 희망을 찾지 못한다. 그리하여 그가 선택하는 수단은 마을의 배우지 못한 이들의 결정과 얼마 다르지 않다.

빵과 책 스틸컷
빵과 책스틸컷부산국제영화제

영화가 시가 되는 순간

영화 가운데 솔란의 바이크가 멈추는 장면이 있다. 없는 돈을 짜내느라 정작 제 바이크에 기름을 채우지 못해서 사막 가운데 바퀴가 구르기를 거부하고 마는 것이다. 그 순간 이제껏 솔란의 바이크를 곁에서 따라오던 카메라가 홀로 진행방향으로 나아간다. 기계는 멈추었고 무거운 바이크를 밀며 솔란이 느리게 걸어오는 데도 카메라는 그를 전혀 기다려주지 않고 앞으로만 앞으로만 나아가는 것이다.

솔란의 삶이, 상황이 그와 같아서 어머니는 어느새 노파가 되고 저 또한 중년이 되었지만 곁엔 여자도 자식도, 제 명의의 집마저도 없다. 그래도 계속 달릴 수만 있으면 정규직으로 전환되고 어머니와 함께 살 집 하나쯤 빚을 당겨 구할 수도 있으련만, 딱 희망을 품을 즈음에 바퀴가 멈추고 주유소는 보이지 않는다. 카메라가 기다려주지 않는 것처럼 솔란을 둘러싼 세계 또한 그를 기다리지 않는다.

솔란이 셋방을 빼어 학교 교실 곁에 딸린 방으로 이사를 가던 날도 그렇다. 낡디낡은 짐차를 빌려 그 위에 이불이며 냄비며 그나마 세간이랄 것을 잔뜩 올렸다. 그 차가 마을 사람들의 배웅을 받으며 마을을 빠져나가던 순간, 마을 입구에 선 조잡한 문에 하필 높이 쌓아올린 짐이 딱 걸리고 마는 것이다. 작은 차라 좁은 면적에 위로만 쌓은 것이 문제가 되었을까.

이리저리 움직거린 끝에 겨우 그 문을 빠져나가는 차의 모습을 카메라는 숨죽여 지켜본다. 가난이란 이토록 벗어나기 어렵다. 이번 영화제 가운데서 온갖 기교로 범벅된 난해한 영상을 시적인 연출이라 포장하고 추켜세우던 여러 감독과 평자들을 보았다. 그러나 마지드 마지디의 연출로부터 도리어 이들의 추천작과 댈 바 없는 감각적 울림이 훅 하고 끼쳐왔으니, 나는 이야말로 시적인 연출이 아니냐고 속으로 되묻게 되었던 것이다. 나는 이 순간을 또한 오래 잊지 못할 테다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

더 많은 이에게 보여질 수 있기를

<빵과 책>은 솔란의 개인적 선택과 그것이 불러온 삶의 곡절을 다분히 드라마적으로 묘사한다. 문제의 원인을 적출해 적극적으로 저항하는 대신, 인물의 심리적인 변화를 그리고 상실과 깨달음에 집중한다. 그의 작품이 자주 그러했듯이 제도와 체제, 사회와 국가의 문제를 정면에서 가리키지 않는다. 아마도 이것이 이란의 다른 거장들, 이를테면 압바스 키아로스타미나 모흐센 마흐말바프, 지난해 칸 황금종려상 수상자 자파르 파나히 등에 비해 마지드 마지디를 덜 주목받도록 하는 요소일 테다.

그러나, 그럼에도 불구하고 <빵과 책>은 외면하지 않는다. 카메라가 마땅히 닿아야 하는 땅과 문제를, 사람과 사회를 극 안에 담아내고 있다. 적극적으로 가리켜 비난하지 않을지라도, 문제를 적출하기 위해 가까이 근접하지 못할지라도, 세상의 끝과 같이 버려진 작은 마을에서도 저기 테헤란의 정치가나 모스크의 성직자나 걸프만의 사건들로부터 동떨어져 있지 않은 문제가 존재한다는 사실을 보여주는 것이다.

빈 통들을 배에 가득 싣고서 밀항해 팔려는 이란의 업자들이 있다. 그들에게 기름을 몰래 실어 나르는 가난한 사람들 또한 있다. 이들을 단속하는 군경도 있다. 그 뒤에 자리한 질서가 있다. 또 파탄에 이르는 경제가 있다. 무너져 가는 교육이 있다. 인간성이 그 뒤에서 무너지기 직전에 서 있다. 솔란의 선택이, 그가 맞는 귀결이 이와 떨어져 있지 않다. 그러니까 책은 언제나 빵과 함께 논해져야 하는 것이다. 힘과 돈, 그리고 피 또한 마찬가지다. 결코 따로 있지 않다.

31회 부산국제영화제가 대상을 안긴 <빵과 책>은 과연 훌륭한 작품이다. 영화제가 P&I(프레스&인더스트리) 스크리닝까지 마련하여 이를 관계자 앞에 적극 내보이려 한 이유를 알겠다. 더 많은 이가 이 영화를 보아야 한다. 부디 정식 수입배급 계약이 성사돼 한국 관객들이 <빵과 책>을 맞이할 수 있기를 바란다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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