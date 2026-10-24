월셋방 빼 아이들 밥 먹이는 비정규직 교사... '빵과 책'의 묵직한 울림

부산국제영화제

스틸컷<빵과 책>은 이 시대 작가라 부를 만한 이가 어디에 카메라를 가져다 대야 하는지를 일깨운다. 기교와 야욕으로 버무려진 작가들이 비온 뒤 대나무밭에 솟는 죽순처럼 흔해 빠진 이 세상에서 진정으로 귀한 태도를 지켜가는 감독의 존재를 돌아보게 한다. 마지드 마지디의 카메라가 응시하는 것은 이란에서도 외진 시골마을이다.악지라는 이 마을에서 솔란은 유일한 교사다. 전교생이 스무 명 남짓한 초등학교를 홀로 지키는 솔란은 몸이 열이라도 부족하다. 온갖 교과목을 혼자서 가르쳐야 하는 건 물론이고, 저마다 다른 학년인 아이들에게 맞는 교육을 교실 하나에서 책임져야 한다. 공부 뿐 아니라 아이들의 생활까지 관리하는 것이 초등학교 교사의 업인데, 심지어는 보건교사로 건강과 관련한 일까지도 맡는다. 마을엔 당연하게도 병원이 없고 이따금씩 아파 실려오는 마을 사람들에게 비타민 주사 정도를 놔주는 것도 그의 몫이다. 그런 솔란은 마흔을 앞둔 나이에도 아직 비정규직이다.영화의 도입은 어느 장례식이다. 솔란이 가르치는 학생의 아버지가 죽음을 맞은 그곳에 솔란이 와서 아이가 계속 학교에 올 수 있도록 도와달라고 머리를 조아린다. 그러나 현실은 만만치 않다. 돈 나오는 구석이 없는 이 작은 마을에서 그나마 가정을 책임지는 사내가 할 수 있는 일이란 밀매업자에게 기름을 가져다 파는 것뿐이다. 내륙에서 기름을 사서 항구로 가져갈 수만 있다면 제법 쏠쏠한 이익을 챙길 수 있다. 그 과정에서 이란 군과 경찰의 감시를 피해야 하겠으나 이미 막장으로 내몰린 이들이 무얼 더 고려할 수 있을까. 솔란이 아버지 잃은 가정의 장남을 끝내 학교로 돌아오게 하지 못하는 데는 그토록 자연스런 지역의 질서가 깔려 있는 것이다.<빵과 책>은 어떻게 영화가 되는가. 그건 단 한 사람의 죽음으로부터다. 학교에 급식을 배달하는 차량 기사가 "오늘이 마지막 날"이라고 소식을 전한다. "교육부로부터 아직 통지를 받지 못했느냐"며, 급식예산이 지원되지 않는다는 결정이 내려왔다는 것이다. 그는 솔란에게 더욱 놀라운 소식을 전하는데, 실은 그간의 지원이 오로지 한 독지가의 기부 덕택에 이어져 왔다는 것이다. 그 독지가가 죽고 그 가족이 지원을 중단하기로 하면서 학교에 주어지던 급식도 이뤄지지 않는다는 얘기다. 교육부에 이런저런 민원이 있었던 듯도 하지만 도시에 있는 담당자들은 공무원답게 복지부동, 되는 대로 되라는 자세로만 일관하며 수업을 계속하란 지시를 내릴 뿐이다.