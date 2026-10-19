'최강 kt' 일군 이강철 매직... 11년 장기집권 비결은?

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kt에서 600승을 달성한 이강철 감독(출처: KT 야매카툰 중 이강철 감독 일러스트)케이비리포트/최감자/민상현
이번 재계약은 단순히 올해 성적에 대한 보상만은 아니다. 이강철 감독 부임 이후 본격적으로 도약한 kt는 2020년대 들어 첫 통합 우승을 포함해 정규시즌 우승 두 차례를 경험했다. 지난 8년 동안의 선수 운용과 마운드 관리, 위기 상황에서의 대응 능력이 kt를 꾸준한 강팀으로 이끌었다는 점을 구단이 높이 산 것으로 보인다.
이강철 감독이 네번째 계약기간을 모두 채우면 2019년 이후 2029년까지 총 11시즌 동안 kt를 이끌게 된다. 한 팀에서 10년 이상 지휘봉을 잡는 장수 사령탑은 과거 김응용(해태 타이거즈, 1983~2000), 김재박(현대 유니콘스, 1996~2006)에 이어 세번째다.
다만 감독의 장기 집권이 곧 성적을 보장하는 것은 아니다. 투타 주축 선수들의 세대교체와 부상 관리, 외국인 선수 구성, 젊은 선수들의 성장, 구단의 방향 설정과 지속적인 지원이 어우러져야 지금까지처럼 언제든 우승을 노릴 수 있는 꾸준한 강팀의 면모를 유지할 수 있다.