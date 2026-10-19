사이트 전체보기
'최강 kt' 일군 이강철 매직... 11년 장기집권 비결은?

'최강 kt' 일군 이강철 매직... 11년 장기집권 비결은?

[KBO리그] 3년 총액 34억 원에 2029년까지 재계약한 kt 이강철 감독, 김응용·김재박 잇는 장기집권

케이비리포트(kbreportcom)
26.10.19 16:35최종업데이트26.10.19 16:35
구글 검색 선호 출처로 추가
한국시리즈를 앞두고 kt와 3년 재계약을 체결한 이강철 감독(출처: 구단 SNS)
한국시리즈를 앞두고 kt와 3년 재계약을 체결한 이강철 감독(출처: 구단 SNS)kt 위즈

창단 후 만년 하위권이던 kt 위즈를 신흥 명문팀으로 이끈 이강철 감독이 KBO리그 역대 사령탑 중 최고 대우를 받으며 11년 장기 집권의 발판을 마련했다. 계약 규모뿐 아니라 하위권에 머물던 팀을 꾸준히 우승을 다투는 강팀으로 바꿔놓은 성과가 재계약에 반영됐다는 평가다.

19일 kt구단은 이강철 감독과 3년 총액 34억 원에 재계약을 체결했다고 공식 발표했다. 계약금 10억 원에 연봉 8억 원이 보장 금액만으로 구성된 역대 감독 최고액이다. 지난해 통합 우승 달성 후 LG 트윈스와 3년 총액 30억 원에 계약한 염경엽 감독의 기록을 1년 만에 넘어섰다.

kt 구단과 이강철 감독의 계약은 이번으로 네 번째다. 2018년 10월 처음으로 감독 지휘봉을 잡은 이강철 감독은 2019시즌 구단 최초로 5할 승률(71승 2무 71패)을 달성했고, 2020년에는 창단 첫 포스트시즌 진출을 이끌었다.

그리고 대망의 2021년에는 사상 첫 1위 결정전까지 치르며 정규시즌(76승 9무 59패) 우승을 이뤘고 이어 한국시리즈를 모두 제패하며 구단 역사상 첫 통합 우승을 달성했다. 이후에도 팀 전력 유지에 성공한 이강철 감독은 2020년부터 2024년까지 5시즌 연속 가을야구에 진출했다.

2026 KBO리그 정규시즌 최종 순위(출처: 야구기록실 KBREPORT)
2026 KBO리그 정규시즌 최종 순위(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

물론 감독으로서 위기가 없었던 것은 아니다. 2023시즌 초반 최하위까지 떨어지며 흔들리기도 했지만 후반기 반등에 성공해 그해 한국시리즈 준우승을 차지했다. 또 직전인 2025시즌에는 외국인 선수들의 집단 부진과 주전들의 부상이 겹치며 6위로 시즌을 마감해 포스트시즌 진출에 실패했다.

가을 야구 경쟁에 밀린 이후 절치부심했던 이강철 감독은 올해 다시 팀을 정규시즌 정상으로 이끌며 지도력을 입증했다. 올시즌 KT는 90승 5무 49패(승률 0.647)를 기록했다. 구단 한 시즌 최다승과 최고 승률을 동시에 경신했고, 시즌 막판에는 구단 최다인 10연승으로 정규시즌을 마무리했다.

안현민을 비록한 주축 야수들의 부상과 국제대회 기간 중 핵심 투수들의 이탈이라는 변수에도 대체 자원을 활용해 선두를 지킨 점이 돋보였다. 이강철 감독은 지난 9월 10일 감독 통산 600승을 달성하며 또 하나의 이정표를 세웠다.

kt에서 600승을 달성한 이강철 감독(출처: KT 야매카툰 중 이강철 감독 일러스트)
kt에서 600승을 달성한 이강철 감독(출처: KT 야매카툰 중 이강철 감독 일러스트)케이비리포트/최감자/민상현

이번 재계약은 단순히 올해 성적에 대한 보상만은 아니다. 이강철 감독 부임 이후 본격적으로 도약한 kt는 2020년대 들어 첫 통합 우승을 포함해 정규시즌 우승 두 차례를 경험했다. 지난 8년 동안의 선수 운용과 마운드 관리, 위기 상황에서의 대응 능력이 kt를 꾸준한 강팀으로 이끌었다는 점을 구단이 높이 산 것으로 보인다.

이강철 감독이 네번째 계약기간을 모두 채우면 2019년 이후 2029년까지 총 11시즌 동안 kt를 이끌게 된다. 한 팀에서 10년 이상 지휘봉을 잡는 장수 사령탑은 과거 김응용(해태 타이거즈, 1983~2000), 김재박(현대 유니콘스, 1996~2006)에 이어 세번째다.

다만 감독의 장기 집권이 곧 성적을 보장하는 것은 아니다. 투타 주축 선수들의 세대교체와 부상 관리, 외국인 선수 구성, 젊은 선수들의 성장, 구단의 방향 설정과 지속적인 지원이 어우러져야 지금까지처럼 언제든 우승을 노릴 수 있는 꾸준한 강팀의 면모를 유지할 수 있다.

두번째 통합 우승을 노리는 이강철 감독
두번째 통합 우승을 노리는 이강철 감독kt 위즈

당장 눈앞의 목표는 한국시리즈 우승이다. 정규시즌 1위로 한국시리즈에 직행한 kt는 2021년 이후 구단 두 번째 통합 우승에 도전한다. 한국시리즈를 앞두고 재계약을 확정한 것은 감독과 선수단의 성취에 대해 구단의 전폭적인 믿음을 보여주는 것이라 남아있는 승부에 좀더 집중할 수 있는 촉매제가 될 것으로 보인다.

3년 총액 12억 원에서 출발해 역대 감독 최고액인 34억 원까지 몸값을 끌어올린 이강철 감독이다. 약팀이었던 kt를 우승 후보로 바꿔놓은 지도력은 이미 증명했다. 이제 남은 것은 또 하나의 우승 트로피다. 2029년까지 이어질 kt와 이강철 감독의 동행이 수원 왕조의 개막으로 이어질 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] 크보 야인시대, kt의가을 마법 [KBO 야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]


☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KT위즈 이강철 장기집권

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 '최다이닝·13승' 네일... KIA 준PO 징크스 깰까