'최강 kt' 일군 이강철 매직... 11년 장기집권 비결은?

kt 위즈

한국시리즈를 앞두고 kt와 3년 재계약을 체결한 이강철 감독(출처: 구단 SNS)창단 후 만년 하위권이던 kt 위즈를 신흥 명문팀으로 이끈 이강철 감독이 KBO리그 역대 사령탑 중 최고 대우를 받으며 11년 장기 집권의 발판을 마련했다. 계약 규모뿐 아니라 하위권에 머물던 팀을 꾸준히 우승을 다투는 강팀으로 바꿔놓은 성과가 재계약에 반영됐다는 평가다.19일 kt구단은 이강철 감독과 3년 총액 34억 원에 재계약을 체결했다고 공식 발표했다. 계약금 10억 원에 연봉 8억 원이 보장 금액만으로 구성된 역대 감독 최고액이다. 지난해 통합 우승 달성 후 LG 트윈스와 3년 총액 30억 원에 계약한 염경엽 감독의 기록을 1년 만에 넘어섰다.kt 구단과 이강철 감독의 계약은 이번으로 네 번째다. 2018년 10월 처음으로 감독 지휘봉을 잡은 이강철 감독은 2019시즌 구단 최초로 5할 승률(71승 2무 71패)을 달성했고, 2020년에는 창단 첫 포스트시즌 진출을 이끌었다.그리고 대망의 2021년에는 사상 첫 1위 결정전까지 치르며 정규시즌(76승 9무 59패) 우승을 이뤘고 이어 한국시리즈를 모두 제패하며 구단 역사상 첫 통합 우승을 달성했다. 이후에도 팀 전력 유지에 성공한 이강철 감독은 2020년부터 2024년까지 5시즌 연속 가을야구에 진출했다.