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초절기교 기타리스트의 로큰롤 한마당

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폴 길버트 내한 공연

염동교(ydk8811)
26.10.19 17:59최종업데이트26.10.19 17:59
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폴 길버트 내한 공연
폴 길버트 내한 공연염동교

선명한 선율과 화려한 연주로 많은 스쿨밴드의 이상향으로 자리잡았던 미스터 빅. 1970년대 영국 록밴드 프리의 '미스터 빅(Mr.Big)'에서 이름을 가져온 이 밴드는 구성원 면면이 걸출한 '슈퍼 그룹'으로도 명성이 자자하다. 적극적인 연주로 기타 이상의 존재감을 피력하는 베이시스트 빌리 시헌, 레드 제플린의 로버트 플랜트와 고고스의 벨린다 칼라일 등 다양한 아티스트의 부름을 받았던 드러머 팻 토이가 리듬 섹션을 구축했다.

밴드의 꽃이라고 할 수 있는 보컬과 기타는 어떠한가. 허스키하면서도 청명한 음색으로 팝적 색채를 가져다준 에릭 마틴, 1990년대 최고의 테크니션으로 기타리스트 꿈나무에게 좌절과 동경을 동시에 심어줬던 폴 길버트. 공교롭게도 마틴과 길버트가 2025년과 2026년에 나란히 내한해 미스터 빅 팬들을 설레게 했다. 장소도 홍대 무신사 개러지로 동일했다.

한국 공연 기획사 액세스액스(AccessX)의 주관으로 18일 서울 마포구 무신사 개러지에서 열린 폴 길버트 내한 공연은 정상급 기타리스트의 차력 쇼요, 클래식 록 회고전이었다. 기분 좋은 미소와 연이은 "감사합니다"로 편안한 분위기를 연출했지만 연주력만큼은 외계인같이 이질적이라 입을 다물기 어려웠다.

엄청냔 양의 곡을 모아 기타교향곡을 써내려가는 일명 "크레이지 폴 길버트 메들리'로 아이스브레이킹은 필요없다는양 기세등등했다. 발매 20주년을 맞은 2006년도 정규 8집 < 겟 아웃 옵 마이 야드(Get Out Of My Yard) >의 '더 커스 옵 캐슬 드래곤(TheCurse Of Dragon)'을 필두로 "음악의 아버지" 요한 세바스티안 바흐의 하프시코드 협주곡을 차용한 '길베르토 콘체르도' 등 지향성을 매시업에 집약했다. 슬라이드 바를 활용해 기타프렛 위를 미끄러지듯 낑낑 소리를 내는 "보틀넥 주법"으로 미스터 빅 클래식 '그린 틴티드 식스티즈 마인드(Green-Tinted Sixties Mind)'을 소환했다.

폴 길버트 내한 공연
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엄청난 테크닉의 향연이라는 지점에서 2024년 12월 18일 고려대학교 화정체육관에서 열렀던 스웨덴 출신 기타히어로 잉베이 맘스틴의 콘서트가 떠올랐다. 속주에 기반한 초절기교의 공통분모는 있지만 잉베이 맘스틴의 중심추기 클래시컬 뮤직에 바탕을 둔 네오 클래시컬 메탈이라면 공연 속 폴 길버트의 비르투오소엔 블루스가 묻어나왔다.

이런 블루스 천착은 본 공연의 테마 중 하나였던 오마주와도 상응했다. 20세기 록 바이블을 펼쳐보는 듯한 클래식 록의 연속에 정제되어 있던 가슴이 달아올랐다. 다섯 살 무렵 삼촌이 음반을 소개해 줬다는 전기기타의 정점 지미 핸드릭스의 '미드나잇'과 비틀스의 '티켓 투 라이드', 레드 제플린의 '락앤롤'로 신계(神界) 록스타를 반추했다.

1980년도 솔로 데뷔작 '블리자드 옵 오즈'의 오프닝 트랙 '아이 돈 노우'에선 2025년 7월 세상을 떠난 오지 오스본과 1982년 만 25세 나이로 요절한 일렉트릭 기타 전설 랜디 로즈, 지지탑의 '썬더버드'에선 2026년 8월 사망한 드럼연주자 프랭크 비어드를 향한 추모의 의미를 더했다.

전반적으론 블루스와 팝 메탈이 돋보였지만 장기인 기교도 극대화되곤 했다. 1980년대 활약했던로스엔젤레스의 메탈 밴드 레이서 엑스. 길버트에게 본격적 경력의 시작과도 같았던 이 팀의 골자는 속도와 기술. 레이서 엑스 시절 '새크리파이스'와 '테크니컬 디피컬티스'에서 물 흐르듯 유려한 스윕피킹과 업과 다운피킹이 정교한 얼터네이트 피킹, 풀링과 태핑까지 전기기타 마스터클래스를 선보였다.

이날 공연에서 블루스에 기반을 둔 베테랑 베이시스트 티머 블레이클리와 더불어 트리오를 구성한 한 축인 드러머 제프 마틴이 레이서 엑스의 원년 멤버이기에 아마도 레이서 엑스 팬으로 추정되는 몇몇 관중은 '테크니컬 디피컬티스' 도입부에 탄성을 내질렀다. 더 후의 대선배 피트 타운젠드 풍 풍차돌리기 등 액션도 풍부했다.

제프 마틴(좌)과 폴 길버트, 티머 블레이클리(우)
제프 마틴(좌)과 폴 길버트, 티머 블레이클리(우)염동교

대다수 리스너들이 폴 길버트하면 미스터 빅을 떠올리겠지만 이외의 작품 생산도 꾸준했던 그다. 앨범 아트부터 옛 미국 문양을 상기하는 2026년 신작 < 록(WROC) >은 "워싱턴 예의범절"
이란 뜻의 "워싱턴즈 룰 옵 시빌리티(Washington's Rule Of Civility)"의 약자. 고서적 속 문장을 읽으니 스토리텔링과 멜로디가 술술 풀려나갔다는 길버트의 말처럼 <록>은 1595년 프랑스 예수회가 작성한 원안에 기반해 미국 초대 대통령 조지 워싱턴이 쓴 예절규범에서 모티브를 얻은 컨셉트 앨범이다.

보편적 의미인 "마차(Carriage)"대신 "됨됨이가 올바라야한다(Let Thy Carriage Be Such As Becomes A Man Grave)"라는 조지 워싱턴의 구절에 기인한 '렛 타이 캐리지(Let Thy Carriage)'와 길버트의 가창이 호소력 넘쳤던 '오덜리 앤 디스팅틀리(Orderly And Distinctly)', 제목처럼 길버트가 전동 드릴으로 기타를 연주했던 미스터 빅의 대표곡 '대디, 브라더, 러버, 리틀 보이(디 일렉트릭 드릴 송)(Daddy, Brother, Lover, Little Boy (The Electric Drill Song))'과 닮은 명쾌한 하드록 넘버 '고 낫 디더(Go Not Thither)'까지 <록>이 셋리스트 중심을 지켰다.

기타리스트가 디제이나 래퍼만큼 인기를 끄는 시대는 아니지만 특급 연주자가 주는 감동과 감흥은 유효하다. 대중음악의 보편적 질감과 인스트루멘탈 록이 공존한 폴 길버트 공연은 "기타는 한 대의 오케스트라"란 상투적 표현을 상기할 만큼 전기기타가 가진 풍부한 매력을 드러냈다. 또 하나의 괴물 베이스 기타리스트 빌리 시언의 단독 내한 혹은 드림 시어터 마크 포트노이(드럼)와 시언, 팝 메탈 밴드 포이즌과 미스터 빅을 거쳤던 보컬 겸 기타 리치 코첸이 결성한 슈퍼 그룹 와이너리 독스의 내한을 꿈꾸게 되었다.
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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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