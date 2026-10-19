초절기교 기타리스트의 로큰롤 한마당

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폴 길버트 내한 공연염동교
엄청난 테크닉의 향연이라는 지점에서 2024년 12월 18일 고려대학교 화정체육관에서 열렀던 스웨덴 출신 기타히어로 잉베이 맘스틴의 콘서트가 떠올랐다. 속주에 기반한 초절기교의 공통분모는 있지만 잉베이 맘스틴의 중심추기 클래시컬 뮤직에 바탕을 둔 네오 클래시컬 메탈이라면 공연 속 폴 길버트의 비르투오소엔 블루스가 묻어나왔다.
이런 블루스 천착은 본 공연의 테마 중 하나였던 오마주와도 상응했다. 20세기 록 바이블을 펼쳐보는 듯한 클래식 록의 연속에 정제되어 있던 가슴이 달아올랐다. 다섯 살 무렵 삼촌이 음반을 소개해 줬다는 전기기타의 정점 지미 핸드릭스의 '미드나잇'과 비틀스의 '티켓 투 라이드', 레드 제플린의 '락앤롤'로 신계(神界) 록스타를 반추했다.
1980년도 솔로 데뷔작 '블리자드 옵 오즈'의 오프닝 트랙 '아이 돈 노우'에선 2025년 7월 세상을 떠난 오지 오스본과 1982년 만 25세 나이로 요절한 일렉트릭 기타 전설 랜디 로즈, 지지탑의 '썬더버드'에선 2026년 8월 사망한 드럼연주자 프랭크 비어드를 향한 추모의 의미를 더했다.
전반적으론 블루스와 팝 메탈이 돋보였지만 장기인 기교도 극대화되곤 했다. 1980년대 활약했던로스엔젤레스의 메탈 밴드 레이서 엑스. 길버트에게 본격적 경력의 시작과도 같았던 이 팀의 골자는 속도와 기술. 레이서 엑스 시절 '새크리파이스'와 '테크니컬 디피컬티스'에서 물 흐르듯 유려한 스윕피킹과 업과 다운피킹이 정교한 얼터네이트 피킹, 풀링과 태핑까지 전기기타 마스터클래스를 선보였다.
이날 공연에서 블루스에 기반을 둔 베테랑 베이시스트 티머 블레이클리와 더불어 트리오를 구성한 한 축인 드러머 제프 마틴이 레이서 엑스의 원년 멤버이기에 아마도 레이서 엑스 팬으로 추정되는 몇몇 관중은 '테크니컬 디피컬티스' 도입부에 탄성을 내질렀다. 더 후의 대선배 피트 타운젠드 풍 풍차돌리기 등 액션도 풍부했다.