초절기교 기타리스트의 로큰롤 한마당

염동교

폴 길버트 내한 공연선명한 선율과 화려한 연주로 많은 스쿨밴드의 이상향으로 자리잡았던 미스터 빅. 1970년대 영국 록밴드 프리의 '미스터 빅(Mr.Big)'에서 이름을 가져온 이 밴드는 구성원 면면이 걸출한 '슈퍼 그룹'으로도 명성이 자자하다. 적극적인 연주로 기타 이상의 존재감을 피력하는 베이시스트 빌리 시헌, 레드 제플린의 로버트 플랜트와 고고스의 벨린다 칼라일 등 다양한 아티스트의 부름을 받았던 드러머 팻 토이가 리듬 섹션을 구축했다.밴드의 꽃이라고 할 수 있는 보컬과 기타는 어떠한가. 허스키하면서도 청명한 음색으로 팝적 색채를 가져다준 에릭 마틴, 1990년대 최고의 테크니션으로 기타리스트 꿈나무에게 좌절과 동경을 동시에 심어줬던 폴 길버트. 공교롭게도 마틴과 길버트가 2025년과 2026년에 나란히 내한해 미스터 빅 팬들을 설레게 했다. 장소도 홍대 무신사 개러지로 동일했다.한국 공연 기획사 액세스액스(AccessX)의 주관으로 18일 서울 마포구 무신사 개러지에서 열린 폴 길버트 내한 공연은 정상급 기타리스트의 차력 쇼요, 클래식 록 회고전이었다. 기분 좋은 미소와 연이은 "감사합니다"로 편안한 분위기를 연출했지만 연주력만큼은 외계인같이 이질적이라 입을 다물기 어려웠다.엄청냔 양의 곡을 모아 기타교향곡을 써내려가는 일명 "크레이지 폴 길버트 메들리'로 아이스브레이킹은 필요없다는양 기세등등했다. 발매 20주년을 맞은 2006년도 정규 8집 < 겟 아웃 옵 마이 야드(Get Out Of My Yard) >의 '더 커스 옵 캐슬 드래곤(TheCurse Of Dragon)'을 필두로 "음악의 아버지" 요한 세바스티안 바흐의 하프시코드 협주곡을 차용한 '길베르토 콘체르도' 등 지향성을 매시업에 집약했다. 슬라이드 바를 활용해 기타프렛 위를 미끄러지듯 낑낑 소리를 내는 "보틀넥 주법"으로 미스터 빅 클래식 '그린 틴티드 식스티즈 마인드(Green-Tinted Sixties Mind)'을 소환했다.