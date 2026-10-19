본문듣기 영화 서울 열다섯, 서른다섯, 쉰다섯… 세 여성의 공통점 [리뷰] 부산국제영화제 경쟁부문, 오키타 슈이치 감독의 <사토코는 언제나> 임순혜(soonhea) 26.10.19 15:27최종업데이트26.10.19 15:27 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2k69d 복사 확대 축소 구글 검색 선호 출처로 추가 영화 '사토코는 언제나'는 제31회 부산국제영화제 갈라부분에서 상영된 오키타 슈이치 감독의 작품이다. 열다섯 살, 서른다섯 살, 쉰다섯 살의 세 여성이 각자의 삶 속에서 글쓰기를 통해 자신을 발견하고 서로의 삶과 연결되는 이야기를 담았다. 큰사진보기 ▲영화 ‘사토코는 언제나’의 한 장면부산국제영화제 이 작품의 핵심은 세대가 다른 여성들의 일상을 나란히 보여주는 데 그치지 않고, 글을 쓴다는 행위가 어떻게 한 사람의 내면을 깨우고 삶을 다시 움직이게 하는가를 살펴보는 데 있다. 오키타 슈이치 감독의 '사토코는 언제나'는 서로 다른 시간과 고민을 가지고 살아가는 세 여성의 이야기를 통해, 잊고 있던 자신의 목소리를 되찾는 일이 얼마나 소중한지를 조용히 일깨우는 작품이다. 누구에게나 자신만의 문장이 있다. 그리고 그 문장은 때로 멈춰 있던 삶을 다시 움직이게 한다. 큰사진보기 ▲영화 ‘사토코는 언제나’의 한 장면해피넷 팬텀 스튜디오 첫사랑의 애틋한 아픔을 겪는 열다섯 살 중학생 사토코(히메노 카슌), 불륜 관계에서 헤어나지 못하는 서른다섯 살 영화 홍보 담당자 사토코(아리무라 카스미), 그리고 자녀를 다 키운 뒤 잊고 있던 자신을 되찾아가는 쉰다섯 살 주부 사토코(이시다 히카리). 아무런 접점이 없던 세 사람은 뜻밖의 계기로 저마다 펜을 들게 되고, 각자의 사연을 써 내려가는 과정에서 그들의 삶은 어느새 신기하리만치 교차하기 시작한다. 열다섯 살 사토코에게 세상은 처음 겪는 감정들로 가득하다. 서른다섯 살 사토코는 관계와 현실의 복잡한 틈에서 자신의 자리를 찾으려 애쓴다. 쉰다섯 살 사토코에게는 오랜 시간 가족을 위해 살아온 뒤 비로소 자신을 돌아보게 되는 순간이 찾아온다. 나이도 환경도 다르지만, 이들을 잇는 공통의 행위가 있다. 바로 글쓰기다. 영화는 세 여성의 삶을 하나의 정답으로 묶지 않는다. 대신 각자가 자기만의 속도로 문장을 써 내려가듯, 삶 역시 저마다 다른 방식으로 흘러간다는 사실을 보여준다. 누군가에게 글쓰기는 처음 피어나는 감정의 표현이고, 누군가에게는 혼란스러운 현실을 정리하는 방법이며, 또 다른 누군가에게는 오랫동안 잊고 지냈던 자신을 다시 만나는 통로가 된다. 글을 쓰는 행위 큰사진보기 ▲영화 ‘사토코는 언제나’의 한 장면해피넷 팬텀 스튜디오 특히 이 작품에서 인상적인 것은 글을 쓰는 행위를 단순한 취미나 이야기의 장치로 소비하지 않는다는 점이다. 오키타 감독은 세 인물이 글을 쓰는 모습을 서로 다른 리듬과 감각으로 담아내며, 손의 움직임과 타이핑 소리, 연필이 종이를 스치는 소리까지 영화의 표현 언어로 끌어들인다. 글쓰기는 머릿속 생각을 종이에 옮기는 일이면서 동시에 자신의 존재를 확인하는 몸의 움직임이 된다. 영화가 바라보는 여성의 시간 또한 흥미롭다. 우리는 흔히 나이가 들수록 삶이 어느 정도 완성되어 간다고 생각하지만, 이 영화는 오히려 그 반대의 가능성을 이야기한다. 열다섯 살에도, 서른다섯 살에도, 쉰다섯 살에도 사람은 여전히 흔들리고 새롭게 시작할 수 있다. 지나온 시간이 많다고 해서 마음의 질문이 사라지는 것은 아니며, 인생의 어느 시점에서도 자신을 향한 새로운 문장을 쓸 수 있다는 것이다. 큰사진보기 ▲해운대 영화의전당 비프힐에서 열린 영화 ‘사토코는 언제나’ 기자회견, 배우 이시다 히카리, 히메노 카슌, 츠츠이 료헤이 프로듀서임순혜 지난 8일 해운대 영화의전당 비프힐에서 열린 영화 '사토코는 언제나' 기자회견에는 배우 이시다 히카리, 히메노 카슌, 츠츠이 료헤이 프로듀서가 참석했다. 오키타 슈이치 감독은 화상으로 연결해 작품에 관한 이야기를 나눴다. 기자회견에서 오키타 슈이치 감독은 영화의 핵심 주제로 글을 쓰는 기쁨을 꼽았는데, 그는 "영화가 다루는 주제는 세계 공통이라고 생각한다. 바로 글을 쓰는 기쁨이다. 이는 굉장히 근원적인 기쁨이고 전 세계 어느 나라 사람에게든 통할 수 있는 주제다. 한국 관객들도 영화를 즐겁게 봐주시고 누군가에게는 소중한 작품으로 남았으면 좋겠다"고 말했다. 이어, 오키타 감독은 "무언가를 쓰는 행위를 어떻게 촬영할지 촬영감독 아시자와 아키코와 함께 논의했다"며 "마치 액션처럼 역동감을 살리고, 글을 쓰고 싶다는 마음이 앞서 나가는 모습을 담고 싶었다"고 덧붙였다. 구체적인 연출 방식에 대해서는 "작은 렌즈를 활용해 글을 쓰는 손에 가까이 다가가 촬영하기도 했다. 30대 사토코가 컴퓨터로 글을 쓰는 장면에서는 피아니스트가 연주하는 듯한 느낌을 의식했다"고 설명했다. 큰사진보기 ▲해운대 영화의전당 비프힐에서 열린 영화 ‘사토코는 언제나’ 기자회견, 배우 이시다 히카리, 히메노 카슌, 츠츠이 료헤이 프로듀서임순혜 50대 사토코의 글쓰기 장면에서는 배우가 직접 글자를 쓰도록 했다. 오키타 감독은 "글을 쓰는 행위와 연필, 샤프펜슬의 소리 등을 통해 세 명의 사토코가 가진 차이를 표현하고 싶었다"고 밝혔다. 15세 사토코를 연기 한 히메노 카슌은 사토코를 순수하면서도 엉뚱한 인물로 표현하고자 했다. 15세 사토코는 활력이 넘치고 순수하면서도 독특한 여자아이"라며 "야구를 하거나 밥을 먹는 평범한 순간에도 특유의 분위기가 있고, 때로는 아저씨 같은 모습도 있다"고 설명했다. 히메노 카슌은 "오디션에 갔을 때 네뷸라이저를 착용하고 아무 표정도 짓지 말라는 이야기를 들었다"며 "일단 해봤고, 그 모습이 영화 속 장면으로 사용되면 좋겠다고 생각했다"고 말했다. 기자회견에서 쉰다섯 살 사토코를 연기한 이시다 히카리는 "캐릭터와 자신의 삶이 닮아 있었다"며 "감독님이 55세 사토코는 꿈이 이어지는 것, 꿈의 지속을 보여주는 인물이라고 말씀하셨다. 저 역시 대학생 딸이 두 명 있고 16년 동안 도시락을 만들어왔다. 마침 그 생활이 끝난 시점이어서 감독님이 저를 위해 역할을 써주신 건 아닐까 생각할 정도로 겹치는 부분이 많았다"고 덧붙였다. 영화가 건네는 위로 큰사진보기 ▲영화 ‘사토코는 언제나’의 한 장면해피넷 팬텀 스튜디오 세 사토코의 이야기가 만나는 지점에서 영화는 조용한 위로를 건넨다. 지금까지 어떤 삶을 살아왔는가보다 중요한 것은 앞으로 자신의 마음을 어떻게 들여다볼 것인가 하는 질문이다. 누군가의 아내이자 어머니로, 사회의 구성원으로, 혹은 아직 자신의 감정을 설명하기 어려운 소녀로 살아가는 동안 우리는 종종 자기 자신을 가장 나중에 돌아본다. 이 영화는 그 미뤄둔 시간을 다시 펼쳐 보라고 권한다. '사토코는 언제나'는 거창한 사건이나 극적인 선언보다 일상의 작은 움직임 속에서 삶의 변화를 발견한다. 세 여성의 이야기는 각기 다른 방향으로 흘러가지만, 글을 쓰는 순간 만큼은 누구도 자신의 삶을 대신 살아줄 수 없다는 사실을 깨닫게 한다. 결국 한 줄의 문장을 완성하는 일은 자기 삶의 주인이 되는 작은 연습인지도 모른다. 큰사진보기 ▲영화 ‘사토코는 언제나’의 한 장면해피넷 팬텀 스튜디오 영화가 끝난 뒤 마음에 남는 것은 특별한 성공이나 완벽한 해답이 아니다. 아직 쓰이지 않은 문장이 우리 안에 남아 있다는 사실이다. 어제의 자신을 넘어 오늘의 자신을 발견하고, 오늘의 자신을 넘어 내일의 가능성을 상상하는 일이다. 사토코는 언제나 다시 시작할 수 있다. 그리고 어쩌면 그 사토코는 우리 모두의 이름인지도 모른다. 삶이 어느 지점에 와 있든, 자신을 위한 문장은 아직 끝나지 않았다. 영화는 그 단순하지만 소중한 진실을 따뜻한 시선으로 전한다. 오키타 슈이치 감독은 1977년 일본 사이타마현 출생의 영화감독이자 각본가로, 여러 독립 단편 영화를 연출한 후 '이 멋진 세상'(2006)으로 장편 데뷔했다. 이후 '남극의 쉐프'(2009)로 평단과 흥행 모두에서 큰 성공을 거두며 주목받기 시작했고, 2012년작 '딱따구리와 비'(2012)는 도쿄영화제 심사위원특별상과 두바이영화제 3관왕을 차지했다. 주요 연출작으로 '요노스케 이야기'(2013), '모리의 정원'(2018), '나는 나대로 혼자서 간다'(2020) 등이 있다. 사토코는언제나 오키타슈이치감독 히메노카슌 이시다히카리 츠츠이료헤이 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 임순혜 (soonhea) 내방 구독하기 트위터 현 미디어기독연대 대표, 표현의자유와언론탄압공동대책위원회 공동대표/운영위원장, 언론개혁시민연대 감사, 5.18영화제 집행위원장, 전 NCCK언론위원장, 전 방송통신심의위원회 방송특별위원, 전 방송통신위원회 보편적시청권확대보장위원, 한신대 외래교수, 영상물등급위원회 영화심의위원을 지냈으며, 영화와 미디어 평론 활동을 하고 있습니다 . 이 기자의 최신기사 각자의 영화 언어 만들어 온 창작의 동반자 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 열다섯, 서른다섯, 쉰다섯… 세 여성의 공통점 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP