열다섯, 서른다섯, 쉰다섯… 세 여성의 공통점

임순혜

해운대 영화의전당 비프힐에서 열린 영화 ‘사토코는 언제나’ 기자회견, 배우 이시다 히카리, 히메노 카슌, 츠츠이 료헤이 프로듀서50대 사토코의 글쓰기 장면에서는 배우가 직접 글자를 쓰도록 했다. 오키타 감독은 "글을 쓰는 행위와 연필, 샤프펜슬의 소리 등을 통해 세 명의 사토코가 가진 차이를 표현하고 싶었다"고 밝혔다.15세 사토코를 연기 한 히메노 카슌은 사토코를 순수하면서도 엉뚱한 인물로 표현하고자 했다. 15세 사토코는 활력이 넘치고 순수하면서도 독특한 여자아이"라며 "야구를 하거나 밥을 먹는 평범한 순간에도 특유의 분위기가 있고, 때로는 아저씨 같은 모습도 있다"고 설명했다.히메노 카슌은 "오디션에 갔을 때 네뷸라이저를 착용하고 아무 표정도 짓지 말라는 이야기를 들었다"며 "일단 해봤고, 그 모습이 영화 속 장면으로 사용되면 좋겠다고 생각했다"고 말했다.기자회견에서 쉰다섯 살 사토코를 연기한 이시다 히카리는 "캐릭터와 자신의 삶이 닮아 있었다"며 "감독님이 55세 사토코는 꿈이 이어지는 것, 꿈의 지속을 보여주는 인물이라고 말씀하셨다. 저 역시 대학생 딸이 두 명 있고 16년 동안 도시락을 만들어왔다. 마침 그 생활이 끝난 시점이어서 감독님이 저를 위해 역할을 써주신 건 아닐까 생각할 정도로 겹치는 부분이 많았다"고 덧붙였다.