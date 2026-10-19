인천Utd '무고사' K리그1 통산 100호골, 파이널A 불씨 살렸다

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88분, 강원 FC 김대원의 헤더슛 순간심재철
게임 시작하면서부터 한 두 방울씩 떨어지던 가을비가 점점 장대비로 바뀌어 후반전에 이어졌는데, 인천 유나이티드 무고사가 추가골 기회를 먼저 잡았다. 김명순의 오른쪽 측면 크로스를 받아 강원 FC 수비수 황문기를 따돌리며 오른발 슛을 날렸지만 이번 아시안게임 금메달리스트 이기혁이 골 라인 커버 플레이로 들어가는 공을 기막히게 걷어낸 것이다.
강원 FC 수비수 이기혁은 68분에 공격에 가담하여 왼발 하프발리 슛까지 날려 김동헌 골키퍼가 지키는 인천 유나이티드 골문 크로스바를 크게 흔들기도 했다.
동점골 주인공 김대원은 88분에 모재현의 오른쪽 크로스를 받아 노마크 헤더슛으로 역전골까지 노렸지만 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼가 자기 왼쪽으로 날아올라 쳐내는 바람에 얼굴의 빗물을 쓸어내리기만 했다.
이제 K리그1 정규 라운드는 마지막 일정(10월 24일 토, 오후 2시)만 남겨놓고 파이널 라운드(상위 6팀, 하위 6팀 구분)를 준비해야 하는데 강원 FC(4위)는 서울 월드컵경기장으로 찾아가 FC 서울의 조기 우승 결정 게임이 될 수도 있는 부담스런 여정에 나서며, 인천 유나이티드 FC(7위)는 제주 SK FC(6위)를 상대로 홈 게임을 치르는데 이길 경우 파이널 A그룹(상위 6팀)에 턱걸이하게 된다.
2026 K리그1 결과
(10월 18일 일요일 오후 4시 30분, 강릉 하이원아레나)
★ 강원 FC 1-1 인천 유나이티드 FC
[골, 도움 기록 : 김대원
(41분 5초) / 무고사
(22분 33초,PK)]
- 공식 관중 : 5,558명
- 주심 : 설태환
◇ 강원 FC
(4-4-2 감독 : 정경호)
FW : 고영준(89분↔박상혁), 최병찬(66분↔김건희)
MF : 김대원
, 서민우(90+3분↔김동현), 이승원(66분↔이유현), 모재현
DF : 카림(89분↔강준혁), 이기혁, 신민하, 황문기
GK : 박청효
◇ 인천 유나이티드 FC
(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 스테판 무고사
, 모건 페리어(56분↔김성민)
MF : 레안드로(56분↔제르소), 이민혁(71분↔서재민), 이명주, 이청용(71분↔박승호)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순
GK : 김동헌
◇ K리그1 현재 순위표
1 FC 서울 66점 20승 6무 6패 60득점 28실점 +32
2 울산 HD 50점 15승 5무 12패 50득점 45실점 +5
3 전북 현대 47점 12승 11무 9패 42득점 32실점 +10
4 강원 FC 47점 11승 14무 7패 39득점 29실점 +10
5 대전하나 시티즌 46점 12승 10무 10패 51득점 40실점 +11
6 제주 SK 46점 12승 10무 10패 38득점 34실점 +4
7 인천 유나이티드 FC 43점 11승 10무 11패 40득점 34실점 +6
8 FC 안양 42점 10승 12무 10패 39득점 47실점 -8
9 포항 스틸러스 41점 11승 8무 13패 28득점 37실점 -9
10 김천 상무 34점 5승 19무 8패 32득점 39실점 -7
11 부천 FC 1995 32점 7승 11무 14패 32득점 44실점 -12
12 광주 FC 18점 2승 12무 18패 27득점 69실점 -42
◇ K리그1 통산 득점 랭킹
상위(소속은 최종/현재 등록팀)
1 이동국
(전북 현대, 은퇴) 213골
/ 506게임, 게임 당 0.42골
2 데얀 다미아노비치
(대구 FC, 은퇴) 184골
/ 351게임, 게임 당 0.52골
3 김신욱
(전북 현대, 은퇴) 116골
/ 327게임, 게임 당 0.35골
4 주민규
(대전하나 시티즌) 113골
/ 276게임, 게임 당 0.41골
5 스테판 무고사
(인천 유나이티드 FC) 100골
/ 205게임, 게임 당 0.49골
6 세징야
(대구 FC) 100골
/ 251게임, 게임 당 0.40골☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기