인천Utd '무고사' K리그1 통산 100호골, 파이널A 불씨 살렸다

심재철

큰사진보기 ▲88분, 강원 FC 김대원의 헤더슛 순간 심재철

게임 시작하면서부터 한 두 방울씩 떨어지던 가을비가 점점 장대비로 바뀌어 후반전에 이어졌는데, 인천 유나이티드 무고사가 추가골 기회를 먼저 잡았다. 김명순의 오른쪽 측면 크로스를 받아 강원 FC 수비수 황문기를 따돌리며 오른발 슛을 날렸지만 이번 아시안게임 금메달리스트 이기혁이 골 라인 커버 플레이로 들어가는 공을 기막히게 걷어낸 것이다.



강원 FC 수비수 이기혁은 68분에 공격에 가담하여 왼발 하프발리 슛까지 날려 김동헌 골키퍼가 지키는 인천 유나이티드 골문 크로스바를 크게 흔들기도 했다.



동점골 주인공 김대원은 88분에 모재현의 오른쪽 크로스를 받아 노마크 헤더슛으로 역전골까지 노렸지만 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼가 자기 왼쪽으로 날아올라 쳐내는 바람에 얼굴의 빗물을 쓸어내리기만 했다.



이제 K리그1 정규 라운드는 마지막 일정(10월 24일 토, 오후 2시)만 남겨놓고 파이널 라운드(상위 6팀, 하위 6팀 구분)를 준비해야 하는데 강원 FC(4위)는 서울 월드컵경기장으로 찾아가 FC 서울의 조기 우승 결정 게임이 될 수도 있는 부담스런 여정에 나서며, 인천 유나이티드 FC(7위)는 제주 SK FC(6위)를 상대로 홈 게임을 치르는데 이길 경우 파이널 A그룹(상위 6팀)에 턱걸이하게 된다.



2026 K리그1 결과(10월 18일 일요일 오후 4시 30분, 강릉 하이원아레나)



★ 강원 FC 1-1 인천 유나이티드 FC [골, 도움 기록 : 김대원(41분 5초) / 무고사(22분 33초,PK)]

- 공식 관중 : 5,558명

- 주심 : 설태환



◇ 강원 FC (4-4-2 감독 : 정경호)

FW : 고영준(89분↔박상혁), 최병찬(66분↔김건희)

MF : 김대원, 서민우(90+3분↔김동현), 이승원(66분↔이유현), 모재현

DF : 카림(89분↔강준혁), 이기혁, 신민하, 황문기

GK : 박청효



◇ 인천 유나이티드 FC (4-4-2 감독 : 윤정환)

FW : 스테판 무고사, 모건 페리어(56분↔김성민)

MF : 레안드로(56분↔제르소), 이민혁(71분↔서재민), 이명주, 이청용(71분↔박승호)

DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순

GK : 김동헌



◇ K리그1 현재 순위표

1 FC 서울 66점 20승 6무 6패 60득점 28실점 +32

2 울산 HD 50점 15승 5무 12패 50득점 45실점 +5

3 전북 현대 47점 12승 11무 9패 42득점 32실점 +10

4 강원 FC 47점 11승 14무 7패 39득점 29실점 +10

5 대전하나 시티즌 46점 12승 10무 10패 51득점 40실점 +11

6 제주 SK 46점 12승 10무 10패 38득점 34실점 +4

7 인천 유나이티드 FC 43점 11승 10무 11패 40득점 34실점 +6

8 FC 안양 42점 10승 12무 10패 39득점 47실점 -8

9 포항 스틸러스 41점 11승 8무 13패 28득점 37실점 -9

10 김천 상무 34점 5승 19무 8패 32득점 39실점 -7

11 부천 FC 1995 32점 7승 11무 14패 32득점 44실점 -12

12 광주 FC 18점 2승 12무 18패 27득점 69실점 -42



◇ K리그1 통산 득점 랭킹 상위(소속은 최종/현재 등록팀)

1 이동국(전북 현대, 은퇴) 213골 / 506게임, 게임 당 0.42골

2 데얀 다미아노비치(대구 FC, 은퇴) 184골 / 351게임, 게임 당 0.52골

3 김신욱(전북 현대, 은퇴) 116골 / 327게임, 게임 당 0.35골

4 주민규(대전하나 시티즌) 113골 / 276게임, 게임 당 0.41골

5 스테판 무고사(인천 유나이티드 FC) 100골 / 205게임, 게임 당 0.49골

6 세징야(대구 FC) 100골 / 251게임, 게임 당 0.40골



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페이스북 인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다. 이 기자의 최신기사 43연승 그리고 시즌 60승 '안세영', 덴마크 오픈 결승 진출

22분 33초, 인천 유나이티드 FC 무고사의 페널티킥 골 순간무고사의 페널티킥이 박청효 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막히는 줄 알았다. 비교적 가운데 방향으로 낮게 깔린 공이 골키퍼의 예측 방향과 맞아떨어졌기 때문이다. 그러나 비에 젖기 시작한 잔디 위로 깔린 무고사의 페널티킥 골은 쏜살같이 빨려들어갔다. 바로 이것이 스테판 무고사의 K리그1 통산 100번째 골로 찍혀 나온 것이다. 역대 통산 기록을 찾아봐도 주민규(대전하나 시티즌, 113골) 다음으로 5위에 해당하는 대기록이다.윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 10월 18일(일) 오후 4시 30분 강릉 하이원아레나에서 벌어진 2026 K리그1 강원 FC와의 어웨이 게임에서 1-1로 비겨 7위 자리를 지켰다. 인천 유나이티드가 24일(토)에 일제히 벌어지는 정규 라운드 마지막 홈 게임에서 6위 제주 SK FC를 이긴다면 파이널 라운드 A그룹(1~6위)에 들어갈 수 있는 불씨를 살린 것이다.파이널 라운드로 접어들면서 상위 6팀 안에 들어가기 위한 인천 유나이티드의 선제 공격이 인상적이었다.인천 유나이티드의 공격 선봉장은 역시 간판 골잡이 스테판 무고사(몬테네그로)였다. 시작 후 18분만에 왼쪽 날개 공격수 레안드로의 역습 스루패스를 받아 오른발 인사이드 슛으로 첫 골을 노렸는데 강원 FC 박청효 골키퍼가 침착하게 각도를 줄이며 다리로 막아냈다.곧바로 이어진 인천 유나이티드의 왼쪽 코너킥 세트피스에서 문제 상황이 발생했다. 군 복무를 마치고 최근 강원 FC로 돌아온 풀백 황문기가 수비 과정에서 인천 유나이티드 무고사를 끌어안고 놓아주지 않은 반칙을 저지른 것이다.이에 설태환 주심은 VAR 온 필드 리뷰 절차를 거쳐 황문기의 홀딩 파울을 지적하며 페널티킥을 선언했다. 여기서 11미터 지점에 공을 내려놓은 스테판 무고사는 오른발 인스텝 킥을 낮게 깔아 찼는데 방향을 읽은 박청효 골키퍼의 오른쪽 무릎 아래로 통과시키는 골(22분 33초)을 성공시켰다.무고사는 이 골로 2018년(39게임 19골)부터 시작된 K리그1 득점 기록 통산 100번째 골 기록을 달성했다. 205번째 K리그1 게임에서 100호골을 넣었으니 게임 당 득점 비율이 0.49골이나 된다. 지난 해 K리그2 기록까지 합산하면 K리그 통산 240게임 120골을 기록한 것이니 정확하게 두 게임 당 1골씩을 꼬박꼬박 넣는 실력을 입증하고 있는 셈이다.야고(울산 HD)와 클리말라(FC 서울)의 2026 K리그1 16골 득점왕 경쟁도 더 흥미진진하게 만든 무고사의 시즌 14호골은 K리그1 역대 통산 기록을 다 모아놓아도 5위에 해당하는 대기록이다. 바로 위 역대 통산 4위 자리에 대전하나 시티즌 골잡이 주민규(113골)가 있고, 무고사와 나란히 100호골로 대구 FC의 왕 세징야(251게임 100골)가 그 다음이고 현재 K리그2에서 분전 중이다.홈 팀 강원 FC는 이대로 물러서지 않고 에이스 김대원의 귀중한 동점골(41분 5초) 덕분에 1-1로 비겼다. 강원 FC 황문기의 후방 롱 패스를 인천 유나이티드 센터백 김건희가 뒤통수 헤더로 잘못 떨어뜨린 순간을 김대원이 놓치지 않고 왼발 강슛으로 균형을 이룬 것이다.