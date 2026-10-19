'신인감독 김연경2'가 진짜 험난한 예능인 이유

▲MBC '신인감독 김연경2' MBC

<신인감독 김연경>이 큰 호응을 얻은 이유는 예능 속 도전이 실제 배구계의 냉혹한 현실과 맞닿아 있다는 데 있다. 한 차례 이상 쓴맛을 봤거나 프로 진출의 기회조차 얻지 못한 선수들의 투혼은 여타 스포츠 예능 이상의 재미와 감동을 동시에 안겨줬다.



두 번째 시즌에는 시즌1의 반복에 머물러선 안 된다는 과제가 하나 더 주어졌다. 예능용 팀에 그칠 뿐 실제 창단의 기반을 마련하지 못한다면 프로그램의 존속 자체가 사실상 무의미해지기 때문이다. 이를 잘 아는 제작진과 김 감독 역시 "배수의 진을 쳤다"고 표현할 만큼, <신인감독 김연경2>는 한층 혹독한 환경을 이겨내야 하는 처지에 놓여 있다.



기대와 우려가 공존하는 지금, 원더독스에 필요한 것은 가능성을 보여주는 데 그치지 않고 경기에서 자신의 가치를 증명하는 일이다. 선수 개개인의 성장을 보여주는 동시에 프로팀과 대등하게 경쟁할 수 있다는 점도 입증해야 한다.



올해 원더독스의 운명을 가를 것은 시청률 그래프+화제성 지수만이 아니다. 전광판에 찍히는 점수와 승리, 그리고 일련의 과정을 지켜볼 구단주 후보들의 판단이 팀의 미래를 좌우할 수 있다. 김연경의 두 번째 도전이 예능을 넘어 한국 여자배구의 새로운 좌표가 될 수 있을까. 그 답은 결국 코트 위에 있다.

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