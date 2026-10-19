'신인감독 김연경2'가 진짜 험난한 예능인 이유

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MBC '신인감독 김연경2'MBC
실업 리그나 원더독스 내부에서는 통했을지 몰라도, 프로 구단의 엄격한 기준에서는 기량과 멘탈, 부상 리스크 등 넘어야 할 산이 많다는 점이 이번 모의 드래프트 과정을 통해 적나라하게 드러났다. 이어 진행된 훈련 과정에서도 코칭스태프의 의도와 달리 선수들의 움직임은 원활하지 못했고, 결국 김연경 감독은 특단의 조치를 단행했다.
자신의 선배이자 프로 스타 출신 베테랑 공격수 황연주를 전격 영입한 것이다. 단순히 기량을 보강하는 차원을 넘어 선수단의 정신적 중심을 잡아줄 구심점이 필요하다는 판단이었다. 원더독스의 현재 문제점을 고려하면 김 감독의 승부수는 충분히 설득력을 지닌다.
팀 정비를 마친 원더독스는 지난 18일 방송된 2회에서 일본 고교 강팀 슈지츠고와 리턴 매치에 나섰다. 지난해 역전패를 안긴 상대를 다시 만났지만, 원더독스는 체력과 기량의 열세를 극복하지 못하고 첫 세트를 내줬다. 4패를 당하면 팀이 해체된다는 초강수까지 내건 시즌2는 시작부터 험난한 여정을 예고했다.
승리로 증명해야 할 원더독스의 운명