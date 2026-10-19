'이틀 연속 세이브' 전상현의 행복한 가을야구

연합뉴스

18일 전남광주통합특별시 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 준플레이오프 2차전 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 전상현이 포수 한준수와 승리 세리머니를 하고 있다. 2026.10.18KIA 타이거즈가 광주에서 열린 준플레이오프 첫 두 경기를 잡아내면서 플레이오프 진출을 위해 대단히 유리한 고지를 선점했다. 5전3선승제로 진행된 역대 17번의 준플레이오프에서 한 팀이 1, 2차전을 모두 승리한 경우는 총 9번이었다. 그 중 3연승으로 시리즈가 끝난 경우는 2번이었고 3승1패로 끝난 시리즈가 5번으로 가장 많았다. 2연패를 당한 팀이 3연승으로 '리버스 스윕'에 성공한 경우는 단 2번에 불과했다.양 팀은 2차전까지 나란히 16개씩 똑같은 안타를 주고 받았지만 KIA가 득점 기회마다 뛰어난 집중력을 발휘하면서 11득점을 올린 것에 비해 LG 트윈스는 번번이 기회를 살리지 못하면서 2경기에서 단 4득점을 따내는 데 그쳤다. KIA의 외국인 원투펀치 제임스 네일과 아담 올러는 1, 2차전에서 13이닝을 2실점으로 묶었지만 LG의 1, 2차전 선발 앤더스 톨허스트와 임찬규는 5.1이닝 동안 8점(7자책)을 헌납했다.불펜 대결에서도 LG가 2경기에서 11.2이닝3실점으로 비교적 선전했지만 KIA 역시 5이닝을 단 1실점으로 막아내며 리드를 잘 지켜냈다. 특히 KIA는 1,2차전에서 한 명의 투수가 2경기 연속으로 4개의 아웃카운트를 책임지면서 KIA의 수호신으로 맹활약하고 있다. 시즌 후반부터 마무리로 변신해 가을야구까지 호랑이 군단의 뒷문을 책임지고 있는 프로 11년 차 불펜 투수 전상현이 그 주인공이다.KIA는 2009년부터 2011년까지 잠수함 투수 유동훈(용인예술과학대 투수코치)이 3년 연속 팀 내 최다 세이브를 기록한 후 2021년 정해영이 등장하기 전까지 10년 가까이 붙박이 마무리 투수가 없었다. 이는 정규리그 3위를 기록하고 준플레이오프 2연승을 거두고 있는 올해도 크게 다르지 않았다. KIA는 올 시즌 정규리그에서 무려 4명의 마무리 투수가 번갈아가면서 뒷문을 지켰을 정도로 다소 어수선한 시즌을 보냈다.KIA의 올 시즌 첫 마무리 투수는 지난 5년 동안 타이거즈의 뒷문을 지키면서 통산 148세이브를 기록한 정해영이었다. 정해영은 아이치·나고야 아시안게임이 열리는 올 시즌 명예 회복과 함께 아시안게임 대표팀 선발을 노렸지만 시즌 개막 후 4경기에서 1세이브 평균자책점 16.88로 무너진 후 2군으로 내려갔다. 결국 4승2패2세이브11홀드6.12로 시즌을 마친 정해영은 오는 12월 입대해 내년 상무에서 활약할 예정이다.정해영이 무너진 후에는 지난해 신인으로 3승2패7홀드1.55로 인상적인 활약을 선보인 성영탁이 뒷문을 이어 받았다. 성영탁은 5월까지 1승7세이브3홀드1.21을 기록하며 KIA의 뒷문 걱정을 깔끔하게 지워내는 듯했다. 하지만 성영탁은 6월1승1패5세이브7.20으로 흔들렸고 결국 7월부터 마무리 자리에서 물러났다. 성영탁에게는 아시안게임 금메달의 기쁨과 마무리 탈락이라는 아쉬움이 공존한 시즌이 됐다.정해영과 성영탁이 번갈아가면서 뒷문을 지키던 시즌 초, 입단 초기 '리틀 양현종'으로 불리던 좌완 이의리는 시즌 첫 10경기에서 1승6패9.42에 그치며 좋았던 시절의 위력을 회복하지 못했다. 결국 KIA 구단은 이의리의 치명적인 약점으로 꼽히는 제구 문제를 해결하기 위해 일본에 위치한 '넥스트 베이스 에슬레틱 랩'으로 이의리를 단기 유학 보냈다. 시즌이 진행되던 시기임을 고려하면 상당히 파격적인 조치였다.후반기 시작과 함께 1군에 복귀한 이의리는 8월부터 마무리를 맡았고 시속 158km의 엄청난 강속구를 앞세워 6경기에서 5세이브를 따냈다. 하지만 이의리는 9월 들어 다시 고질적인 약점인 제구 문제를 드러냈고 9월 23일 두산 베어스전을 끝으로 마무리 자리에서 내려왔다. 그리고 9월 말부터 뒤늦게 올 시즌 KIA의 4번째 마무리 자리를 맡게 된 투수가 바로 시즌 내내 꾸준한 활약을 해주던 베테랑 우완 전상현이다.2016년 신인 드래프트 2차4라운드38순위로 KIA에 입단한 전상현은 상무에서 군복무를 마친 후 4년 차가 되던 2019년부터 본격적으로 붙박이 1군 선수로 활약했다. 2020년에는 2019년 1승3패24세이브1.31의 대활약 후 흔들렸던 문경찬 대신 KIA의 마무리 투수로 활약하면서 팀 내 가장 많은 15세이브를 기록하기도 했다. 하지만 2021년 어깨 부상으로 15경기 등판에 그친 사이 KIA의 마무리는 정해영으로 교체됐다.비록 1년 만에 마무리 자리에서 내려오긴 했지만 어깨 부상을 이겨내고 건강하게 마운드로 돌아온 전상현은 2022년 5승5패2세이브16홀드3.30, 2023년 8승3패1세이브13홀드2.15를 기록하며 KIA 불펜의 핵심으로 맹활약했다. 2024년에는 평균자책점이 4.09로 다소 상승했지만 데뷔 첫 두 자리 승 수(10승)와 함께 7세이브와 19홀드를 적립하면서 타이거즈의 12번째 한국시리즈 우승에 큰 힘을 보탰다.지난해 KIA가 8위로 추락하는 와중에도 데뷔 후 가장 많은 74경기에 등판해 7승5패1세이브25홀드(5위)3.34로 제 역할을 톡톡히 했던 전상현은 올해도 화려하진 않지만 알토란 같은 활약을 선보였다. 그리고 전상현은 정해영과 성영탁, 이의리가 차례로 흔들리며 마무리 자리에서 내려온 시즌 막판 KIA의 뒷문을 지켰고 10월에 등판한 6경기에서 8.2이닝 무실점으로 2승3세이브를 따내면서 KIA의 3위 등극을 견인했다.정규리그에서의 꾸준한 활약에 비해 가을야구에서는 통산 4경기에서 2.1이닝2실점(평균자책점7.71)으로 부진했던 전상현은 올해 준플레오프에서 그 동안의 한(?)을 풀어내고 있다. 1차전에서 3-1로 앞선 8회 2사1루에 등판해 1.1이닝 무실점으로 가을야구 첫 세이브를 기록한 전상현은 2차전에서도 8회 2사1,2루에서 마운드에 올라 4개의 아웃카운트를 책임지며 가을야구에서 이틀 연속 세이브를 기록했다.전상현은 올 시즌 포심 패스트볼의 평균 구속이 시속 140km 초반에 형성될 정도로 강속구를 던지는 전통적인 마무리 투수의 유형과는 거리가 멀다. 하지만 날카로운 제구력과 풍부한 경험, 담대한 성격은 마무리 투수로서 전상현이 가진 큰 장점이다. 대구에서 나고 자랐지만 광주에서 10년 넘게 프로 생활을 이어가고 있는 전상현은 하루 빨리 시리즈를 끝내고 고향에서 삼성 라이온즈와 격돌하기를 기대하고 있다.