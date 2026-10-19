'전설' 안세영, 한국 선수 최초 덴마크 오픈 2연패

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덴마크 오픈 여자 단식 결승에서 우승한 안세영 선수.3게임 초반, 안세영에게 최대의 고비가 찾아왔다. 오른발 통증이 악화하며 몸놀림이 둔해진 안세영은 5-11까지 끌려가며 패색이 짙어 보였다. 안세영은 인터벌 동안 오른쪽 발목을 계속 만지며 불편한 기색을 드러냈다.하지만 이때부터 안세영의 위기관리 능력과 근성이 빛을 발했다. 안세영은 다리를 끌면서도 집중력을 놓지 않고 야마구치의 거센 공격을 연이어 받아냈다. 아무리 강력한 스매시가 날아와도 한 걸음을 더 뛰고 몸을 던져 셔틀콕을 살려냈다. 좀처럼 흔들리지 않는 안세영의 견고한 수비에 페이스가 말린 야마구치가 오히려 실수를 연발하며 점수 차가 조금씩 좁혀졌다.11-12로 1점 차까지 추격한 상황, 두 선수는 무려 38번의 랠리를 주고받는 팽팽한 공방전을 펼쳤다. 명승부에 관객들의 탄성이 이어지는 가운데, 야마구치의 공격이 아웃되며 안세영이 동점을 이뤄냈다. 힘이 빠진 야마구치는 이어진 안세영의 서브를 넘기는 데 실패하며 13-12 역전까지 성공했다. 흐름이 안세영 쪽으로 넘어오는 순간이었다. 기세를 탄 안세영은 내리 연속 8득점으로 16-12까지 점수를 벌렸다.야마구치가 19-17로 다시 따라붙자 안세영은 남은 힘을 끌어모아 파상공세로 밀어붙였다. 좌우 공격을 넘나들며 야마구치의 체력 소모를 유도한 안세영은 백핸드 공격에 성공하며 매치 포인트에 도달했다. 20-18에서 야마구치의 마지막 헤어핀이 라인 밖으로 벗어나며 안세영의 우승이 확정됐다.이번 우승으로 안세영은 '한국 선수 최초 덴마크 오픈 2연패'라는 또 하나의 위업을 달성했다. 아시안게임 금메달을 포함해 올 시즌에만 각종 대회 개인전에서 무려 9번째 우승 트로피를 들어 올렸다. 안세영은 덴마크 오픈을 비롯하여 말레이시아, 인도네시아, 인도, 싱가포르 오픈, 중국 마스터스, 아시아선수권, 세계선수권, 아시안게임을 모두 석권했다.여기에 안세영은 올해 출전한 62경기에서 61승 1패 승률 98.4%라는 경이로운 성적을 이어가고 있다. 유일한 패배는 지난 3월 전영 오픈 결승에서 중국의 왕즈이(세계랭킹 2위)에게 패한 것이다. 올해 안세영이 우승하지 못한 대회도 전영오픈 준우승이 유일하다. 안세영은 이 경기 이후 더 이상 한 번도 패하지 않고 최근 44연승 행진을 이어가고 있다.한때는 라이벌이던 야마구치와의 전적도 최근 맞대결 10연승을 포함하여 통산 전적 24승 15패로 격차를 크게 벌렸다. 야마구치를 포함하여 모든 일본 선수와의 전적을 합치면 20연승 행진을 이어가는 중이다.전성기에 접어든 안세영은 현재 적수가 없는 절대 강자다. 2022 항저우 아시안게임 2관왕을 시작으로, 2023 세계선수권대회와 2024 파리 올림픽, 지난 4월 2026 아시아선수권대회까지 제패하며 여자 단식 '그랜드 슬램'을 달성했다. 이어 지난달 2026 아이치·나고야 아시안게임에서는 역사상 최초로 배드민턴 여자 단식 2연패를 이뤄내기도 했다.세계배드민턴연맹(BWF)에 따르면, 안세영은 이번 덴마크오픈 우승으로 국제 대회 통산 47번째 트로피를 거머쥐면서 종전 배드민턴 여자 단식 최고 전설로 꼽히는 수시 수산티(인도네시아, 46회 우승)의 기록을 뛰어넘었다. 안세영은 불과 24세의 나이에 이제 '현역 최고 선수'를 넘어 이제는 '역대 최고 선수'를 논할 정도의 커리어를 쌓아나가고 있는 것이다.현재의 안세영에게 최대의 경쟁자는 더 이상 상대 선수가 아닌, '과거의 자신'이다. 안세영은 지난해 11개의 우승 트로피를 들어 올리며 모모타 겐토(일본)와 함께 남녀 단식 역대 단일 시즌 최다 우승 타이 기록을 세운 바 있다. 지금의 기세라면 지난해 자신이 세운 대기록도 넘어설 가능성이 높다.안세영은 덴마크 오픈 일정을 마치자마자 오는 20일부터 열리는 프랑스 오픈에 출전하여 또 한 번의 우승 트로피에 도전한다. 3연패와 통산 4번째 우승에 도전하는 안세영은 2019년과 2024년, 2025년에 걸쳐 프랑스 오픈 정상에 오른 바 있다. 여기서 우승하면 올해 10번째 우승 트로피를 들어 올리게 된다. 왕즈이와 야마구치 등도 모두 출전하여 안세영과 다시 격돌하게 될 가능성이 높다.이어 11월에 열리는 코리아 오픈, 일본 마스터즈, 12월 BWF 월드투어 파이널스도 남아 있다. 안세영은 올해 아직 남아 있는 4개 대회마저 모두 제패한다면 역대 최다인 13회 우승을 달성할 수 있다. 그야말로 '살아있는 신화'가 되어가고 있는 안세영의 한계는 과연 어디일까.