LG전 9연승... KIA의 '가을야구 징크스' 깨질까

연합뉴스

18일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 준플레이오프 2차전 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 이범호 감독이 6-3으로 승리한 뒤 김도영과 하이파이브 하고 있다.프로야구 KIA 타이거즈가 탄탄한 투타조화를 앞세워 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 1, 2차전을 모두 잡아냈다.KIA는 18일 광주-KIA챔피언스필드에서 열린 '2026 신한 SOL KBO' 포스트시즌 LG 트윈스와의 준플레이오프 2차전에서 6-3으로 승리했다.앞서 17일 1차전에서 5-1로 승리했던 KIA는 2차전도 가져가며 플레이오프 진출에 1승만 남겨놓게 됐다. 역대 5전3선승제로 펼쳐진 준PO서 1, 2차전을 모두 승리한 팀의 PO 진출 비율은 77.8%(9회중 7번)에 이른다.KIA는 올 시즌 LG와의 정규시즌 상대 전적에서 9승 7패로 근소하게 앞섰다. 눈에 띄는 것은 최근의 일방적인 연승 흐름이다. 첫 9번의 대결까지는 2승 7패로 오히려 LG에 절대 열세를 보였으나 정규리그 최종전 포함 막판 7연승을 거두며 상대 전적과 리그 순위를 뒤집고 3위를 차지했다. 여기에 KIA는 준플레이오프에서도 2연승을 추가하면서 LG전 파죽의 9연승을 내달렸다.KIA의 연승 비결은 '선발진과 중심타선의 활약'이라는 야구의 정석적인 승리 공식에서 LG에 앞선 덕분이다. 이미 선발대결에서 우위가 전망되었던 KIA는 예상대로 1차전 선발 제임스 네일이 7이닝 1실점, 2차전 선발 애덤 올러(6이닝 2실점)의 원투펀치가 나란히 QS로 호투하며 승리투수가 됐다. 두 선수가 준PO 1, 2차전서 13이닝을 책임져준 덕분에 불펜 소모도 최소화했다.반면 정규시즌에도 KIA전에서 유독 상성이 좋지 않았던 LG 선발 앤더슨 톨허스트( KIA전 5경기 1승 3패, 평균자책점은 6.20 피안타율 .307)와 임찬규(2경기 1승 1패 자책점 6.23.피안타율 .306)와 임찬규는 포스트시즌에도 호랑이 징크스를 극복하는 데 실패했다. 톨허스트는 5이닝 3실점 2자책에 그쳤다. 심지어 임찬규는 장모상에도 불구하고 마운드에 오르는 투혼을 보였지만 0.1이닝 6피안타 5실점으로 1회 아웃카운트 하나를 잡고 강판되는 최악의 부진을 경험했다.KIA는 비교적 불안요소로 꼽히던 불펜도 흔들리지 않았다. KIA는 1, 2차전에서 리드를 잡았던 16이닝 동안 LG에 한 번도 동점이나 역전을 허용하지 않았다. 필승조 3인방 곽도규, 성영탁(2홀드), 전상현(2세이브)이 2경기 연속 등판했고, 2차전에서는 조상우 1명만 추가되었을 뿐 불필요한 마운드 소모가 거의 없었다. 특히 올 시즌 마무리가 수차례 바뀌는 우여곡절을 겪었던 KIA로서는 정규시즌 막바지에 마무리로 정착한 전상현이 8회 조기 등판하여 이틀 연속 '4아웃 세이브'로 활약해 주면서 큰 부담을 덜게 됐다.타선에서는 중심 타자들의 결정력이 돋보였다. 1차전에서는 3번 김도영과 4번 카스트로가 합작한 홈런 3개로 승리를 이끌었다. 특히 '홈런왕' 김도영은 홈런 두 방을 비롯하여 팀이 기록한 5득점 중 4타점을 혼자 몰아치는 원맨쇼를 펼쳤다.2차전에서는 김도영이 2볼넷 무안타로 침묵했음에도 1회에만 5득점 빅이닝을 몰아친 타선의 연결 능력이 돋보였다. 카스트로와 나성범, 김선빈 등이 7타자 연속 출루로 몰아치기에 성공했다. 한 두 선수의 한 방에만 기대지 않고 여러 타자들이 출루와 진루, 적시타로 득점 기회를 살렸다는 점에서 의미가 컸다.반면 LG는 정반대로 선발진에서 밀린 데다 중심타선까지 침묵하며 어려운 경기를 이어가고 있다. 정규시즌부터 이어진 타선의 슬럼프가 좀처럼 해결될 조짐이 보이지 않는다. LG가 1, 2차전에서 뽑아낸 총 16안타는 KIA와 같은 숫자였지만, 정작 뽑아낸 득점은 4점으로 KIA의 절반에도 미치지 못했다.LG는 1, 2차전 모두 오스틴-문정빈-문보경을 중심타선에 기용했으나 1차전에서는 오스틴만이 1안타 1볼넷을 뽑아내는 데 그쳤고, 2차전에서는 세 타자 합산 총 2안타 1타점에 그쳤다. 홈런도 1차전에서 송찬의가 2회에 솔로포 1개를 뽑아낸 게 전부였다. 염경엽 감독은 타선 강화를 위하여 2차전에서는 이재원을 6번으로 PS에 첫 선발출전시키는 승부수를 띄웠다. 하지만 이재원은 3-6으로 뒤진 8회 2사 1·2루의 결정적 찬스에서 삼진으로 물러나는 등 4타수 4삼진에 그치며 염 감독의 작전은 실패로 돌아갔다. 이재원은 자책감에 결국 더그아웃에서 눈물을 보이기도 했다.LG에서 가장 좋은 타격감을 보여준 선수는 2경기 연속 3안타 경기를 기록한 주장 박해민이었다. 9번 타자 2루수 구본혁이 2차전 2안타 멀티히트로 분전했다. 하지만 상위타선에서 번번이 기회를 살리지 못하며 좀처럼 대량 득점으로 이어지지 못했다. 현재 LG 타선은 오스틴 외에 장타를 기대할 선수가 없는 데다, 그 뒤를 받쳐줄 만한 해결사가 없다 보니, 집중 견제를 당하는 오스틴까지 덩달아 급해지는 악순환이 이어지고 있다.와일드카드 시리즈를 거쳐 올라온 LG는 1, 2차전에서 불펜진까지 대거 소모하며 남은 경기에서 투수 운용의 부담까지 더욱 커졌다. 그나마 2차전에서 임찬규의 1회 대량 실점 이후로는 불펜진이 7.2이닝을 1실점으로 선방했고, 마무리 손주영이 1이닝 무실점으로 건강한 복귀를 알렸다는 것은 한 가닥 위안이 됐다.KIA는 전신 해태 타이거즈 시절인 1989년 플레이오프 승리 이후로, 한국시리즈를 제외하면 나머지 모든 포스트시즌(와일드카드, 준PO, PO)을 통틀어 최근 시리즈 전적 13연패로 한 번도 승리하지 못했다는 징크스가 있다. 특히 준플레이오프만 놓고 보면 구단 역사상 역대 4번의 시리즈를 모두 전패하며 단 한 번도 플레이오프 진출에는 성공하지 못했다. KIA가 3차전을 잡으면 구단 역사상 최초의 준PO 시리즈 승리와 37년만에 지긋지긋한 PS 징크스를 청산할 수 있다.남은 경기에서 3연승을 거둬야 하는 LG는 홈구장인 잠실에서 마지막 반전을 노려야 한다. LG가 한 번이라도 더 패한다면, 준플레이오프가 올시즌을 끝으로 철거되는 잠실에서의 역사상 마지막 프로야구 경기가 된다. 이제 LG는 벼랑 끝 3차전에서 카를로스 카라스코를, KIA는 아시아쿼터 시라카와 케이쇼를 각각 선발로 낙점하며 총력전을 펼친다.