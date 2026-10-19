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154㎞ 직구에 슬라이더까지…올러, LG 타선의 타이밍을 지웠다

154㎞ 직구에 슬라이더까지…올러, LG 타선의 타이밍을 지웠다

직구·슬라이더 중심의 구종 배합…위기 관리 능력도 돋보였다

김종수(oetet)
26.10.19 09:24최종업데이트26.10.19 09:24
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애덤 올러는 직구와 슬라이더의 비중을 거의 비슷하게 가져갔다.
애덤 올러는 직구와 슬라이더의 비중을 거의 비슷하게 가져갔다.KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 외국인 투수 애덤 올러가 강력한 직구와 날카로운 슬라이더를 앞세워 LG 트윈스 타선을 제압했다. 빠른 공으로 타자의 반응 시간을 줄이고, 변화구를 섞어 타격 타이밍을 흔들었다. 주자를 내보낸 상황에서도 연속 안타를 허용하지 않으며 실점을 최소화했다. 구위와 경기 운영 능력을 함께 보여준 투구였다.

올러는 18일 광주-기아챔피언스필드에서 있었던 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준플레이오프 2차전에 선발 등판해 6이닝 동안 94구를 던지며 6피안타 1볼넷 8탈삼진 2실점을 기록했다. KIA가 6-3으로 승리하면서 올러는 포스트시즌 데뷔전에서 승리투수가 됐다.

이날 올러의 직구 최고 구속은 시속 154㎞, 평균 구속은 151㎞였다. 직구 38개와 슬라이더 37개를 중심으로 체인지업 12개, 커브와 커터 각 3개, 투심 패스트볼 1개를 섞었다. 직구와 슬라이더만으로 전체 투구의 상당 부분을 채우면서도 다른 구종을 활용해 타자가 한 가지 구종에만 집중하기 어렵게 만들었다.

물론 강한 공을 던지는 것만으로 타자를 압도할 수는 없다. 구속이 빠르더라도 코스가 읽히거나 변화구의 움직임이 타자에게 간파되면 장타를 허용할 수 있다. 올러의 강점은 빠른 공을 바탕으로 타자에게 압박을 주면서 변화구를 적절히 조합했다는 데 있다. 타자가 직구에 대비하면 슬라이더가 부담이 되고, 변화구를 의식하면 다시 빠른 공에 대응해야 한다.

LG는 정규시즌부터 올러를 상대로 고전했다. 올러는 올해 LG전 5경기에서 2승 1패 평균자책점 2.40을 기록했다. 포스트시즌에서도 이 같은 강세를 이어갔다. KIA가 1차전 제임스 네일에 이어 2차전 올러까지 선발투수의 안정감을 확인하면서 시리즈 주도권을 잡았다는 점에서도 의미 있는 등판이었다.

애덤 올러는 강력한 직구로 윽박지르고 슬라이더로 타이밍을 흔들었다.
애덤 올러는 강력한 직구로 윽박지르고 슬라이더로 타이밍을 흔들었다.KIA 타이거즈

직구와 슬라이더의 조합, 타자의 선택을 어렵게 했다

직구는 타자가 공의 궤적을 빠르게 판단하고 스윙을 결정하도록 압박하는 구종이다. 시속 150㎞를 넘나드는 공은 타자에게 주어지는 대응 시간을 줄인다. 여기에 슬라이더를 조합하면 타자는 속도뿐 아니라 공의 움직임까지 고려해야 한다.

슬라이더는 직구와 다른 궤적으로 타자의 배트 중심을 빗나가게 하는 데 활용된다. 타자가 직구를 예상하고 스윙을 준비하더라도 공이 옆으로 휘어지면 정확한 타격이 어려워진다. 반대로 변화구를 기다리는 타자에게 직구가 들어오면 스윙 타이밍이 늦어질 수 있다. 두 구종의 위력은 각각의 구속과 움직임뿐 아니라 타자가 어느 공을 예상하느냐에 따라서도 달라진다.

올러는 이날 직구와 슬라이더를 거의 비슷한 비중으로 던졌다. 한 구종에 지나치게 의존하지 않고 두 구종을 번갈아 활용할 수 있었다는 뜻이다. 체인지업과 커브, 커터, 투심도 적은 비중으로 섞었다. 모든 구종이 같은 수준의 위력을 발휘해야 하는 것은 아니다. 주력 구종의 위력을 유지하면서 다른 공으로 타자의 예측을 흔드는 것만으로도 승부에 도움이 된다.

탈삼진 8개는 이런 구종 운용이 결과로 이어졌음을 보여주는 지표다. 다만 삼진 숫자만으로 모든 타석의 우위를 설명할 수는 없다. 타자가 공을 맞히더라도 타구의 질을 낮춰 범타를 유도할 수 있고, 반대로 삼진을 잡으려다 투구 수가 늘어날 수도 있다. 선발투수에게는 삼진을 잡는 능력과 함께 이닝을 효율적으로 끝내는 능력도 중요하다.

올러는 94구로 6이닝을 책임졌다. 이닝당 평균 투구 수는 약 15.7개다. 삼진을 8개나 잡으면서도 투구 수가 과도하게 늘어나지 않았다는 점은 긍정적이다. KIA는 올러가 경기 중반까지 버텨준 덕분에 불펜을 운용할 시간을 확보할 수 있었다. 강한 공으로 승부하되 매 타자를 상대로 무리하게 삼진을 노리지 않는 운영이 효과적이었다는 평가다.

많이 던지지는 않았지만 간간이 던지는 체인지업, 커터 등도 타자들의 머릿속을 복잡하게 했다는 평가다.
많이 던지지는 않았지만 간간이 던지는 체인지업, 커터 등도 타자들의 머릿속을 복잡하게 했다는 평가다.KIA 타이거즈

위기에서 추가 실점 억제…LG 중심 타선도 잠재웠다

올러의 진가는 주자가 출루한 뒤에도 드러났다. 1회를 삼자범퇴로 시작한 그는 2회에도 삼진 2개를 곁들여 세 타자로 이닝을 끝냈다. KIA 타선이 1회말 5점을 뽑아준 상황에서 빠르게 아웃카운트를 쌓으며 상대의 추격 흐름을 차단했다.

첫 실점은 3회에 나왔다. 1사 후 박동원에게 2루타를 맞은 데 이어 구본혁에게 중전 적시타를 허용했다. 이후 박해민에게 안타를 내줘 1사 1·2루 위기에 놓였지만, 송찬의를 뜬공으로 처리했다. 이어 포수 한준수가 1루 주자 박해민을 견제사로 잡아내면서 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다. 안타를 허용한 뒤에도 다음 타자에게 집중했고, 배터리의 수비까지 더해 위기를 최소화했다.

4회에는 오스틴 딘을 뜬공, 문정빈을 삼진, 문보경을 뜬공으로 처리하며 다시 안정감을 찾았다. 그러나 5회 2사 후 오지환과 구본혁에게 연속 안타를 맞았고, 박해민에게 중전 적시타를 허용해 두 번째 실점을 기록했다. 이번에도 올러는 송찬의를 3루수 파울플라이로 잡아내며 추가 실점을 막았다. 두 차례 실점 이닝에서 모두 한 점만 내준 것이 주효했다.

6회에는 마지막까지 구위를 유지했다. 오스틴 딘, 문정빈, 이재원을 차례로 삼진 처리하며 이닝을 마무리했다. 문보경에게 볼넷을 허용했지만, 후속 타자를 삼진으로 돌려세우며 실점 없이 투구를 끝냈다. 6회 세 타자를 모두 삼진으로 처리한 것은 이날 등판의 깔끔한 마무리였다.

LG 중심타선과의 승부에서도 좋은 결과를 냈다. 오스틴 딘과 문정빈, 문보경으로 이어지는 중심 타선은 이날 올러를 상대로 안타를 생산하지 못했다. 중심 타자들이 출루하거나 장타를 만들어내지 못하면 LG는 득점 기회를 연결하는 데 어려움을 겪을 수밖에 없다. 올러는 경기 내내 타선의 연결을 끊으며 KIA의 리드를 지키는 데 기여했다.

KIA 타선이 1회부터 5점을 지원한 것은 분명 큰 힘이었다. 하지만 넉넉한 리드가 곧바로 승리를 보장하지는 않는다. 선발투수가 상대의 반격을 허용해 점수 차를 좁히면 불펜 부담이 커지고 경기 흐름도 달라질 수 있다. 올러는 3회와 5회 한 점씩 내줬지만 연속 실점을 피했고, 6회까지 마운드를 지켰다.

KIA는 네일의 1차전 호투에 이어 올러까지 선발 역할을 잘해내면서 준플레이오프 2연승을 달렸다. 이제 플레이오프 진출까지 1승만 남겨뒀다. 올러에게 이번 경기는 강력한 구위뿐 아니라 위기 관리와 이닝 소화 능력까지 포스트시즌에서 통한다는 사실을 보여준 무대였다.

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아담올러 체인지업 커터 슬라이더

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