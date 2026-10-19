154㎞ 직구에 슬라이더까지…올러, LG 타선의 타이밍을 지웠다

KIA 타이거즈

많이 던지지는 않았지만 간간이 던지는 체인지업, 커터 등도 타자들의 머릿속을 복잡하게 했다는 평가다.올러의 진가는 주자가 출루한 뒤에도 드러났다. 1회를 삼자범퇴로 시작한 그는 2회에도 삼진 2개를 곁들여 세 타자로 이닝을 끝냈다. KIA 타선이 1회말 5점을 뽑아준 상황에서 빠르게 아웃카운트를 쌓으며 상대의 추격 흐름을 차단했다.첫 실점은 3회에 나왔다. 1사 후 박동원에게 2루타를 맞은 데 이어 구본혁에게 중전 적시타를 허용했다. 이후 박해민에게 안타를 내줘 1사 1·2루 위기에 놓였지만, 송찬의를 뜬공으로 처리했다. 이어 포수 한준수가 1루 주자 박해민을 견제사로 잡아내면서 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다. 안타를 허용한 뒤에도 다음 타자에게 집중했고, 배터리의 수비까지 더해 위기를 최소화했다.4회에는 오스틴 딘을 뜬공, 문정빈을 삼진, 문보경을 뜬공으로 처리하며 다시 안정감을 찾았다. 그러나 5회 2사 후 오지환과 구본혁에게 연속 안타를 맞았고, 박해민에게 중전 적시타를 허용해 두 번째 실점을 기록했다. 이번에도 올러는 송찬의를 3루수 파울플라이로 잡아내며 추가 실점을 막았다. 두 차례 실점 이닝에서 모두 한 점만 내준 것이 주효했다.6회에는 마지막까지 구위를 유지했다. 오스틴 딘, 문정빈, 이재원을 차례로 삼진 처리하며 이닝을 마무리했다. 문보경에게 볼넷을 허용했지만, 후속 타자를 삼진으로 돌려세우며 실점 없이 투구를 끝냈다. 6회 세 타자를 모두 삼진으로 처리한 것은 이날 등판의 깔끔한 마무리였다.LG 중심타선과의 승부에서도 좋은 결과를 냈다. 오스틴 딘과 문정빈, 문보경으로 이어지는 중심 타선은 이날 올러를 상대로 안타를 생산하지 못했다. 중심 타자들이 출루하거나 장타를 만들어내지 못하면 LG는 득점 기회를 연결하는 데 어려움을 겪을 수밖에 없다. 올러는 경기 내내 타선의 연결을 끊으며 KIA의 리드를 지키는 데 기여했다.KIA 타선이 1회부터 5점을 지원한 것은 분명 큰 힘이었다. 하지만 넉넉한 리드가 곧바로 승리를 보장하지는 않는다. 선발투수가 상대의 반격을 허용해 점수 차를 좁히면 불펜 부담이 커지고 경기 흐름도 달라질 수 있다. 올러는 3회와 5회 한 점씩 내줬지만 연속 실점을 피했고, 6회까지 마운드를 지켰다.KIA는 네일의 1차전 호투에 이어 올러까지 선발 역할을 잘해내면서 준플레이오프 2연승을 달렸다. 이제 플레이오프 진출까지 1승만 남겨뒀다. 올러에게 이번 경기는 강력한 구위뿐 아니라 위기 관리와 이닝 소화 능력까지 포스트시즌에서 통한다는 사실을 보여준 무대였다.