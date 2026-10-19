옛 장흥교도소에서 열린 가을밤 영화제

오문수

옛 장흥교도소 운동장에는 2006년부터 2026년까지 장흥교도소를 배경으로 촬영한 영화 91편에 대한 포스터가 걸려있었다.높은 교도소 담 주위에는 철조망이 둘러쳐져 있고 감방 시설 복도에 적힌 글귀 하나가 눈에 들어왔다. '명령 하나에 목숨을 건다.' . 그제서야 빠삐용이란 용어가 이해됐다.현재 시골과 지역은 점점 소멸되어가는 추세다. 꼭 서울에 가야만 멋진 촬영 장소가 있는 건 아니다. 전남의 마을을 돌아보면 지역만의 특색을 지닌 장소가 곳곳에 숨어있다. 전남에서 촬영된 주요 작품을 보면 영화 <살목지>, <외계+인>, <곡성>, <아가씨>, <동주> 등이 있다. 드라마 <사랑의 불시착>, <옷소매붉은 끝동>, <빈센조>, <김부장>과 OTT 넷플릭스 <참교육>, <지금 우리학교는>, <무빙> 등도 있다.위기감을 느낀 지자체가 지역 살리기에 발벗고 나섰다. 2003년 4월에는 목포, 여수, 순천, 나주, 광양, 담양, 곡성, 구례 등 전라남도 22개 시군이 가입한 남도영상위원회가 창립됐다. 2011년에는 최수종 운영위원장(4대)을 영입해 최수종과 함께하는 '전남연기캠프'를 개최하기도 했다."함께 보고, 즐기고, 꿈꿉니다"란 캐치프레이즈로 도민 누구나 참여할 수 있는 남도영화제는 전라남도를 순회하는 지역 중심의 로컬 영화제이다. 정원 영화관 '시즌 1 순천', 컨테이너 특별관 '시즌 2 광양'처럼 전남만의 색다른 관람 경험을 제공한다. '시즌 1순천'을 관람한 관객의 반응이다.