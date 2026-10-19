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옛 장흥교도소에서 열린 가을밤 영화제

옛 장흥교도소에서 열린 가을밤 영화제

영화의 매력에 푹 빠진 관객들... "보는 내내 즐거웠다"

오문수(oms114kr)
26.10.19 11:43최종업데이트26.10.19 11:43
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남도영화제 최수종 운영위원장이 청중들에게 인사하고 있다.
남도영화제 최수종 운영위원장이 청중들에게 인사하고 있다.오문수

국내 유일의 시즌제 영화제인 남도영화제(주최 전남광주통합특별시·장흥군주관 (사)전남영상위원회, 남도영화제)가 이틀간(16일~17일) 장흥군 빠삐용Zip(옛 장흥교도소)에서 열렸다. '영화의 별이 흐르다'를 주제로 열린 이번 행사는 2027년 장흥에서 개최될 '남도영화제 시즌3 장흥' 본 행사에 앞서 마련된 사전 행사이다. 현장에는 영화 관계자와 관객 300여 명이 참석했다.

필자는 목포극장장 최영천 시나리오작가와 동행해 남도영화제에 참가했다. 남도영화제는 전라남도 시군구를 순회하며 영화제를 개최한다. 올해와 내년은 장흥군 차례다. 입장 도중에 관계자들이 행사장 입구에서 나눠준 팜플렛에 적힌 익숙하지 않은 문구 하나가 내 눈에 띄었다.

옛 장흥교도소 운동장에서 염혜란 주연의 <매드 댄스 오피스>가 상영되고 있다.
옛 장흥교도소 운동장에서 염혜란 주연의 <매드 댄스 오피스>가 상영되고 있다.오문수

"염혜란, 정영주 배우와 함께, 가을밤 빠삐용 Zip 운동장에 영화의 별이 흐르다"

'빠삐용?' 왜 빠삐용인지가 궁금했다. 사회자의 설명을 듣고 나서야 '빠삐용'이란 단어가 이해됐다. 빠삐용은 프랑스어로 '나비'를 뜻한다. 프랑스 작가 앙리 샤리에르(Henri Charriere)의 자전적 소설과 이를 원작으로 한 동명의 탈옥 영화 제목이다.

행사 시작 전 교도소 운동장에 전시된 포스터에는 옛 장흥교도소를 배경으로 2006년부터 2026년까지 장흥에서 촬영된 작품이 91편이라고 적혀 있다. <마더>, <늑대소년>, <해적>, <더 글로리>, <오아시스>, <법쩐> 등이다. 최수종 위원장도 "이곳에서 영화를 촬영했다"고 말했다.

옛 장흥교도소 운동장에는 2006년부터 2026년까지 장흥교도소를 배경으로 촬영한 영화 91편에 대한 포스터가 걸려있었다.
옛 장흥교도소 운동장에는 2006년부터 2026년까지 장흥교도소를 배경으로 촬영한 영화 91편에 대한 포스터가 걸려있었다.오문수

높은 교도소 담 주위에는 철조망이 둘러쳐져 있고 감방 시설 복도에 적힌 글귀 하나가 눈에 들어왔다. '명령 하나에 목숨을 건다.' . 그제서야 빠삐용이란 용어가 이해됐다.

현재 시골과 지역은 점점 소멸되어가는 추세다. 꼭 서울에 가야만 멋진 촬영 장소가 있는 건 아니다. 전남의 마을을 돌아보면 지역만의 특색을 지닌 장소가 곳곳에 숨어있다. 전남에서 촬영된 주요 작품을 보면 영화 <살목지>, <외계+인>, <곡성>, <아가씨>, <동주> 등이 있다. 드라마 <사랑의 불시착>, <옷소매붉은 끝동>, <빈센조>, <김부장>과 OTT 넷플릭스 <참교육>, <지금 우리학교는>, <무빙> 등도 있다.

위기감을 느낀 지자체가 지역 살리기에 발벗고 나섰다. 2003년 4월에는 목포, 여수, 순천, 나주, 광양, 담양, 곡성, 구례 등 전라남도 22개 시군이 가입한 남도영상위원회가 창립됐다. 2011년에는 최수종 운영위원장(4대)을 영입해 최수종과 함께하는 '전남연기캠프'를 개최하기도 했다.

"함께 보고, 즐기고, 꿈꿉니다"란 캐치프레이즈로 도민 누구나 참여할 수 있는 남도영화제는 전라남도를 순회하는 지역 중심의 로컬 영화제이다. 정원 영화관 '시즌 1 순천', 컨테이너 특별관 '시즌 2 광양'처럼 전남만의 색다른 관람 경험을 제공한다. '시즌 1순천'을 관람한 관객의 반응이다.

영화 상영전 열린 축하공연을 즐기는 관객들
영화 상영전 열린 축하공연을 즐기는 관객들오문수

영화 상영이 끝난 후 야외 광장에서 열린 만찬장 모습. 삼삼오오 모인 영화 관계자들은 영화의 순간을 풀어내며 궁금했던 점에 대해 논의했다.
영화 상영이 끝난 후 야외 광장에서 열린 만찬장 모습. 삼삼오오 모인 영화 관계자들은 영화의 순간을 풀어내며 궁금했던 점에 대해 논의했다.오문수

"오천 그린광장 야외에서 영화를 봤던 그 순간을 잊을 수가 없어요. 제가 영화 속 주인공이 된 것 같았어요."

16일 오후 6시, 문혜인 배우의 사회와 정영주 배우의 축하 공연, 염혜란 배우와 조현진 감독의 무대에 이어 염혜란 주연의 <매드 댄스 오피스>가 상영되자 관객들은 웃음과 함께 영화가 주는 줄거리에 깊이 공감했다. 이 자리에는 빠삐용Zip에서 촬영한 영화 범털의 주연배우 이설구, 배우 진시은과 전남 출신 배우 정관웅 등도 함께했다.

몽골에서 온 영화 감독... "한국에서 촬영할 영화에는 한국 배우를 캐스팅할 예정"

16일 행사에는 특별한 손님이 초대됐다. 부산에서 열린 국제영화제에 참석했던 몽골 영화 프로덕션 그린쇼의 대표 '즐보'와 '어용 바타르'씨가 참석해 '남도영화제 시즌 3'의 행사 모습을 참관했다. 두 명의 몽골 영화 관계자를 초대하고 안내한 이는 100년 된 목포극장 사장이자 몽골 영화 <장가가는 날>을 제작해 상영에 들어간 최영천 감독이다.

이들은 필자와 많은 인연을 가진 분들이다. 필자가 5년 동안 몽골의 사계절과 동서남북 3만 킬로미터를 돌아보고 쓴 <텡게르가 손짓하는 몽골>에 많은 관심을 가지고 영상을 제작하겠다는 요청을 해왔기 때문이다.

부산 영화제가 종료된 직후 곧바로 몽골영화 감독과 시나리오 작가를 남도영화제에 모시고 온 최영천 감독(맨 오른쪽)이 예술인들에게 두 분을 소개하고 있다.
부산 영화제가 종료된 직후 곧바로 몽골영화 감독과 시나리오 작가를 남도영화제에 모시고 온 최영천 감독(맨 오른쪽)이 예술인들에게 두 분을 소개하고 있다.오문수

필자가 5년 동안 몽골 전역을 돌아보고 쓴 <텡게르가 손짓하는 몽골>에 크게 관심을 보인 몽골 영화 프로덕션 대표 '즐보'(오른쪽)와 시나리오 작가인 '어용 바타르'가 필자의 책을 들고 기념촬영했다.
필자가 5년 동안 몽골 전역을 돌아보고 쓴 <텡게르가 손짓하는 몽골>에 크게 관심을 보인 몽골 영화 프로덕션 대표 '즐보'(오른쪽)와 시나리오 작가인 '어용 바타르'가 필자의 책을 들고 기념촬영했다.오문수

두 분의 몽골 영화 관계자는 올 12월에 국내에 입국해 영화 촬영에 들어갈 예정이라고 말했다. '즐보' 감독이 "가능하면 한국 배우를 스카우트해 영화에 출연시킬 예정입니다"라고 말하자 여러명의 영화인들이 명함을 내밀고 인사를 나눴다.

10월 17일(토) 오후 3시에는 남도의 이야기를 영화로 담아낸 이석영 감독의 <대봉감>과 정지윤 감독의 <아들을 달라>를 상영하고, 감독과의 대화를 통해 작품에 담긴 이야기를 함께 나눴다.

같은 날 오후 6시에는 운동장에서 영화 <프리즌 이스케이프>를 상영하고, 서미애 추리소설 작가와 김영현 빠삐용Zip 단장이 영화와 교도소를 배경으로 함께 이야기를 나누는 관객과의 대화를 진행했다. 영화에 등장했던 두 할머니의 대화가 가슴속 깊이 다가왔다.

"우리가 꼭 영화의 주인공이 된 것처럼 우리의 일상적인 것도 이렇게 아름답구나."
덧붙이는 글 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.
남도영화제

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