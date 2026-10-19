FC서울의 금빛 질주를 세 번이나 멈춰 세운 김천 상무... 올 시즌 끝내 못 넘은 '천적'

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매직 넘버 '3점'을 남겨둔 FC서울김천 상무가 FC 서울의 금빛 질주를 무려 3번이나 멈춰 세웠다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 18일 오후 4시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 32라운드 주승진 감독의 김천 상무와 2대 2 무승부를 거뒀다.서울은 20승 6무 6패 승점 66점 1위, 김천은 5승 19무 8패 승점 34점 10위에 자리했다.매직 넘버 '4'의 격차를 줄여야만 했던 서울. 반드시 승리가 필요했으나 이들의 바람처럼 쉽게 경기는 흘러가지 않았다. 출발은 좋았다. 전반 21분 클리말라가 선제골을 넣었다. 김천도 전반 45분 김진수가 페널티 박스 안에서 홍시후에게 파울을 범하면서 기회를 얻었다.이후 키커로 나선 이상헌이 깔끔하게 성공하며 균형을 맞췄다. 후반은 더욱 치열하게 흘러갔다. 후반 6분 만에 클리말라가 왼발 슈팅으로 역전에 성공했으나 김천이 후반 21분 또 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 나선 김인균이 왼발 슈팅으로 골망을 가르며 원점으로 만들었다.서울로서는 진한 아쉬움이 남는 승부였다. 김천을 제압하게 되면 마지막 정규 라운드 강원을 상대로 무승부만 거둬도 홈에서 성대한 우승 세레머니를 진행할 수 있었기 때문. 물론 강원전에서 승리하게 되면 고대하던 7번째 별을 가슴에 달 수 있지만, 이 부분 하나가 걸린다.바로 전 구단 상대 '승리' 기록을 세우지 못했다는 점. 이번 시즌 김기동호는 K리그1 모든 팀을 상대로 '깡패' 모드를 보여줬다. 근 10년 동안 엄청난 고통을 선사했던 전북 현대를 상대로는 3전 2승 1무로 우위를 점했다.또 3,643일 동안 원정에서 승리하지 못했던 울산 원정에서 무려 4-1(2R) 승리를 거두기도 했다. 이에 더해 강원(1승 1무), 대전(2승 1패), 제주(2승 1패), 인천(3승), 안양(1승 2무), 포항(2승 1패), 부천(3승), 광주(3승)를 상대로 모두 우위를 점하거나 패배보다 많은 승리를 챙겼다.그러나 김천 상무는 서울의 제물이 되지 않았다. 첫 맞대결이었던 11라운드 맞대결에서는 홈에서 3골이나 내주며 패배했고, 이어 22라운드 원정 경기서도 0-0 무승부를 기록했다. 우승으로 향하는 길목에서 2번이나 발목을 잡았던 김천, 이번 경기에서도 서울은 끝내 웃지 못했다.경기력 자체는 훌륭했다. 4-4-2 전형을 기반으로 모든 선수가 컨베이어 벨트처럼 움직이며 김천 수비를 공략했다. 주포 클리말라는 멀티 득점을 기록하며 야고(울산)와 함께 개인 득점 공동 선두에 올랐고, MVP 유력 후보 정승원 역시 시즌 7호 도움을 추가했다.하지만, 수비 집중력이 매우 아쉬웠다. 페널티킥은 2번이나 내줬고, 김천이 노골적으로 수비 뒷공간을 노리는 패턴을 보여줬음에도 이를 적절하게 제어하는 데 실패했다.특히 단 2개의 유효 슈팅에 모두 실점을 내줄 정도로 서울은 후방에서 매우 불안정한 모습을 보여줬다.이미 파이널B 행이 확정된 김천 상무를 상대로 '전 구단 상대 승리'와 함께 매직 넘버를 1로 줄이려던 서울이었지만, 아쉽게도 그 목표는 이루지 못했다.경기 후 김기동 감독 역시 "이기지 못해 아쉽다"라며 "특별한 문제가 있어서 연속 페널티킥을 내준 것은 아니다. 조금 아쉽지만 다음 경기에서 결정하고 싶다"라고 말했다.한편, 서울은 오는 24일 홈에서 강원FC를 상대로 정규 라운드 최종전을 치른다.