'골 넣고 수미 뛰고 PK까지' 다사다난했던 김영빈... 그래도 존재감은 확실했다

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전북현대 DF 김영빈추가 골부터 수비형 미드필더 변신 그리고 페널티킥 헌납까지. 참으로 다사다난했던 하루를 보낸 전북의 '캡틴' 김영빈이다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 18일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 32라운드 세르지우 코스타 감독의 제주SK에 3-2로 승리했다.이로써 전북은 12승 11무 9패 승점 47점 3위, 제주는 12승 10무 10패 승점 46점 6위에 자리했다.전북은 반드시 승리가 필요했다. 경기 전 5위에 자리하고 있었던 가운데 승점 3이면 최대 3위와 함께 같은 시간 열리는 대전-광주전 결과에 따라 파이널A를 확정할 수 있었다.상대는 승점 3이면 파이널A에 오를 수 있는 제주. 역시 경기는 쉽지 않았다. 전북은 전반 32분에 티아고가 선제골을 넣었으나 종료 직전 페널티킥을 허용하며 네게바에게 동점을 내줬다.전주성은 무너지지 않았다. 후반 2분에는 김영빈이 이어 후반 15분에는 티아고가 쐐기 득점을 기록했다. 제주도 끈질기게 추격을 시도하여 후반 46분 페널티킥을 얻어냈고, 네게바가 추가로 전북 골망을 흔들었다. 그러나 시간은 부족했고, 경기는 그대로 종료됐다.역대급 혈투 끝에 승점 3을 챙기며 5경기 만에 승리를 챙긴 전북. 멀티 골을 기록한 티아고의 활약도 빛났으나 주장 완장을 차고 경기장을 누빈 김영빈의 헌신도 빼놓을 수 없었다.최근 전북은 극심한 성적 부진에 빠지게 되면서 주장단에 변화가 있었다. 기존 캡틴이었던 김태환이 결장한 상황 속 정정용 감독은 김영빈에게 완장을 넘겼다. 일리가 있었다.지난해 강원을 떠나 전북 유니폼을 입은 김영빈은 묵묵한 모습으로 수비진을 책임지며 팀의 '더블' 주역으로 이름을 날렸다. 올해 역시 수비진에서 홀로 좋은 컨디션을 보여주고 있었기 때문.그렇게 주장 완장을 차고 나온 김영빈. 그야말로 이번 경기 다사다난한 하루를 보냈다. 전반에는 제주의 롱볼을 확실하게 억제했고, 네게바·이건희·박창준의 공격을 봉쇄하는 데 성공했다.잠잠했던 전반. 후반은 분위기가 180도 달랐다. 출발은 좋았다. 2분 만에 이영재의 크로스를 받아 역전 골을 기록하며 활짝 웃었고, 후반 6분에는 박창준의 정교한 크로스를 방어했다.수비진에서 좋은 활약을 보여준 김영빈은 후반 26분 감보아가 교체로 나간 후에는 수비형 미드필더로 올라가 경기를 치렀다. 어색할 법도 했으나 빠르게 중원에 녹아들었다.중원에서 적절한 호흡을 통해 중원을 누볐고, 후반 35분에는 정확한 전진 패스로 제주 수비 뒷공간을 공략하기도 했다. 전반적으로 훌륭한 활약이었으나 끝이 살짝 아쉬웠다.후반 46분, 페널티 박스 안에서 김신진에게 무리한 파울을 범하면서 페널티킥을 내준 것. 흔들릴 수 있었으나 김영빈은 흥분하지 않고, 주장답게 경기를 잘 마무리했다.풀타임으로 경기장을 누빈 김영빈은 패스 성공률 92%·키패스 성공 1회·공격 진영 패스 성공률 100%·팀 내 최다 전진 패스 성공(21회)·팀 내 최다 공중 경합 성공(6회)·팀 내 최다 클리어링(7회)을 기록했다.페널티킥을 내주기는 했으나 김영빈은 이날 명백한 MVP 중 한 명이었다. 득점을 기록한 이후에도 선수들을 불러 모아 독려하는 모습을 보여줬으며 멀티 본능을 통해 팀에 힘을 보탰다.어느새 3골 2도움을 기록하고 있는 김영빈. 그가 공격 포인트를 올리면 팀이 패배하지 않는다는 공식도 이어진 점도 흥미롭다. 시즌 1·2호 골을 기록했던 포항(10R·27R)전과 3호 득점이 터진 이번 경기에서도 승점 3을 얻어냈다.이어 김영빈이 시즌 1·2호 도움을 기록했던 김천 상무(15R·무), 광주FC(30R·무)와 맞대결에서도 패배하지 않았다. 그야말로 공격 포인트를 올리게 되면 '무패 요정'으로 이름을 날리고 있다는 것.이런 활약에 전북 정정용 감독도 "사실 보이지 않는 선수다"라며 "나도 대표팀 감독을 하면서 선수들을 보러 다닐 때 보면 잘 드러나지 않는데 팀에서의 역할이 중요한 선수가 있다. 김영빈이 그런 선수"라고 칭찬을 아끼지 않았다.한편, 전북은 오는 24일 아워네이션으로 떠나 FC안양과 정규 라운드 최종전을 치른다.