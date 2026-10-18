2026 골든글러브, 타이틀 수상자도 안심 못하는 역대급 경쟁 예고

2026시즌 KBO리그를 빛낸 포지션별 최고 선수를 가리는 '황금장갑'의 주인공은 누가 될까. 올시즌에는 커리어하이 성적을 찍은 선수들이 대거 등장하면서, 개인 타이틀을 차지하고도 황금장갑을 장담할 수 없는 역대급 경쟁이 펼쳐질 전망이다.한국야구위원회(KBO)는 17일 '2026 신한 SOL KBO 골든글러브' 후보 명단을 공식 발표했다. 전체 후보는 총 79명이며, 투수 25명, 포수 7명, 1루수 5명, 2루수 6명, 3루수 5명, 유격수 7명, 외야수 21명, 지명타자 3명으로 구성됐다. 이 중 단 10명만이 각 포지션에서 영예의 골든글러브를 품에 안을 수 있다.정규시즌 1위 KT 위즈와 2위 삼성 라이온즈, 3위 LG 트윈스가 각각 가장 많은 10명의 선수를 후보 명단에 올리며 막강한 선수층을 과시했다. 이어 롯데 자이언츠와 한화 이글스(이상 9명), KIA 타이거즈와 두산 베어스(이상 7명), SSG 랜더스와 NC 다이노스(이상 6명), 키움 히어로즈(5명) 순이다.구단별로는 한화가 9위라는 부진한 팀성적에도 불구하고 유일하게 모두 포지션 전 부문에서 후보를 배출하는 기염을 토했다.투수 부문 수상자격은 출전 규정 이닝 충족 또는 10승·30세이브·30홀드중 한 가지 이상의 기준을 달성한 선수들이 수상 자격을 얻는다. 다만 기준을 충족하지 못한 경우에는 해당 부문에서 최다 기록을 달성한 선수가 후보가 된다.올시즌에는 국내 투수들의 강세가 돋보였다. 투수 부문 골든글러브는 2014년부터 최근 12년간 양현종(2017년), 안우진(2022년)을 제외하면 10명의 수상자들이 모두 외국인 투수들이었다. 하지만 올시즌에는 자책점과 탈삼진 2관왕을 기록한 곽빈(두산), 공동 다승왕인 고영표(KT)와 임찬규(LG), 구원왕 김재윤(삼성) 등이 후보로 이름을 올렸다. 유일하게 홀드 부문만 아시아쿼터 스기모토 코우키(KT.25홀드)가 타이틀을 가져갔다.후보에 오르지 못한 가장 아쉬운 탈락자는 단연 페드로 아빌라(SSG)다. 시즌 중반 SSG에 합류해 14경기에서 9승 2패, 평균자책 1.44라는 특급 활약을 펼치고도 규정이닝과 10승을 채우지 못하여 아깝게 후보에 포함되지 못했다.올해 골든글러브 수상 가능성이 유력한 1순위는 역시 곽빈이다. 올시즌 27경기 11승 7패 평균자책점 2.24, 197탈삼진을 기록하며 다승을 제외한 핵심 기록 두 부문에서 유일한 투수 다관왕을 차지할만큼 단연 두각을 나타냈다.포수 부문은 장장 15년간 이어져온 양의지(두산)와 강민호(삼성)의 양강 체제가 무너지면서 새로운 주인공의 등장이 관심을 모으고 있다. 양의지는 통산 9회, 강민호는 8회의 골든글러브를 수상한 단골손님이었지만 올시즌에는 나란히 자격 기준 미달로 골든글러브 후보 명단에 이름을 올리지 못했다.올해 포수 부문 후보에는 박동원(LG 트윈스), 허인서(한화), 조형우(SSG), 김형준(NC 다이노스), 한승택(KT 위즈), 손성빈(롯데 자이언츠), 김건희(키움 히어로즈) 등 7명이 이름을 올렸다. 누가 수상하든 정말 오랜만에 새로운 '최초의 포수 수상자'가 탄생한다.KT의 정규리그 1위를 이끈 한승택과, 한화의 신성 허인서의 양강 구도가 예상되고 있다. 수비형 포수인 한승택은 올해 타율은 .234에 그쳤지만 안정된 수비와 도루저지능력으로 KT의 정규리그 우승에 크게 기여하며 '팀성적 프리미엄'이 최대 강점이다. 한화의 새 안방마님으로 도약하며 신인왕 후보로도 꼽히는 허인서는 20홈런 79타점을 기록한 공격력이 발군이었으며 도루저지율 역시 32.9%로 개인성적 면에서는 가장 앞서있다.내야 부문은 비교적 포지션별 수상자의 윤곽이 뚜렷하게 드러나 있다. 3루수 부문은 '홈런왕' 김도영의 수상이 유력하다. 김도영은 타이거즈 신기록이자 개인 커리어하이인 45홈런을 터뜨리며 생애 첫 홈런왕을 수상했다. 여기에 타율 3할8리, 118타점, 120득점(2위), 장타율 .647(1위)을 기록하며 노시환(한화), 허경민(KT), 안재석(두산), 전병우(삼성) 등 경쟁자들을 압도했다. 김도영은 강력한 정규리그 MVP 후보로도 꼽히고 있다.1루수는 외국인 거포 오스틴 딘(LG)과 르윈 디아즈(삼성)의 두 외국인 거포가 경합하고 있다. 오스틴은 타율 3할3푼1리, 41홈런(2위), 127타점, 디아즈는 26홈런 129타점(2위)을 기록했다. OPS 1.062로 전체 1위를 차지했고, 홈런 갯수에서도 크게 앞선 오스틴의 근소한 우위가 예상된다.2루수는 박민우(NC)가 50도루(2위)를 비롯하여 타율 3할2푼(6위), 출루율 .405의 성적으로 경쟁자인 류지혁(삼성)과 정준재(SSG), 신민재(LG), 김상수(KT), 이도윤(한화)보다 확실한 우위를 점하고 있다. 제2의 전성기를 맞은 박민우는 2019-20년 2연패 이후 6년만의 골든글러브 탈환을 노린다.유격수에선 박성한(SSG)이 175안타(4위)에 타율 3할3푼(5위), 출루율 .429를 기록하며 리그 정상급 유격수로 발돋움하고 첫 골든글러브 수상을 노린다. 2024년 수상자 박찬호(두산. 타율 .283 33도루), 2025년 수상자 김주원(NC, 18홈런 30도루) 정도가 박성한의 독주를 위협할 경쟁자로 꼽힌다.지명타자 부문에서는 통산 4번째 수상이자 3연패에 도전하는 최고령 최형우(삼성)의 아성에 첫 수상을 노리는 강백호(한화)가 도전하는 신구대결 형국이다. 최형우는 137경기 타율 3할 1리, 18홈런 1006타점으로 팀의 2위를 이끌며 건재를 과시했고, 강백호는 131경기에서 타율 .285 34홈런 118타점으로 홈런과 타점에서 개인 커리어하이를 달성했다.역시 올해 골든글러브 최대의 격전지는 외야수 부문 3자리가 될 전망이다. MVP급 후보로도 손색이 없는 선수들이 다수 등장했다. 전체 21인중 유력 수상후보는 4명으로 압축되며 이들 모두 개인 타이틀 홀더라는 공통점이 있다. 타격 주요 5개부문 수상자가 모두 외야수에 몰렸다.구자욱(삼성)은 타율 3할7푼1리, 출루율 .458로 타격 2관왕을 차지했고 장타율 4위(.581), 15홈런 102타점을 올렸다. 유일한 다관왕에 팀성적도 2위로 뛰어났기에 이변이 없는 외야 부문 수상후보 1순위지만, 시즌 막판 부상으로 출전경기 수(114경기)가 경쟁자들보다 훨씬 적었던 게 유일한 흠이다.'최다안타왕' 빅터 레이예스(롯데) '득점왕' 최원준(KT), '타점왕' 샘 힐리어드(KT)는 누구도 우열을 가리기 힘든 초접전이 예상된다. 3년연속 최다안타 1위를 기록한 레이예스는 올시즌 211안타로 KBO리그 역대 최다안타 신기록을 갈아치웠고, 타율 3할6푼3리(2위), 109타점을 쓸어 담았다.힐리어드 역시 김도영과 막판까지 홈런왕 경쟁을 펼치다가 불과 1개 차이로 2위(44홈런)을 기록했으며, 139타점(1위), 116득점(3위)으로 리그 최고의 파괴력을 과시했다. 사실상 정규리그 MVP 경쟁에서도 곽빈-김도영과 함께 유력한 후보로 거론된다. 최원준은 125득점(1위)을 비롯하여 국내 타자 단일시즌 최다안타 신기록인 208안타(2위), 타율 .356(3위), 28도루로 KT의 정규시즌 우승을 이끌었다. 레이예스는 팀성적이 7위에 그친게 약점이고, 힐리어드와 최원준은 같은 팀 동료로서 표가 분산 될 가능성이 있다는게 변수다.누가 최후의 승자가 되든, 한 명 이상은 개인 타이틀을 수상하고도 골든글러브에서는 탈락하는 비운의 선수가 나올 가능성이 높다. 55도루로 도루왕을 차지한 황성빈(롯데), 31홈런 97타점의 나성범(KIA), 42도루와 무실책 수비력이 돋보인 박해민(LG) 등 예년 같으면 충분히 후보에 오를만한 선수들도, 올해는 명함조차 내밀기 어려울 만큼 역대급 활약을 펼친 선수들이 유난히 많았던 외야수 포지션이다.골든글러브 투표는 17일부터 시작되어 1년간 KBO리그를 취재한 미디어 관계자들의 선택으로 결정된다. 2026 골든글러브 수상자 10인은 오는 12월 8일 서울 롯데호텔 월드에서 열리는 시상식 무대에서 공개된다.