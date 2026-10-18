용인FC, 리그 16위 안산에 일격 당해... 연패 수렁

▲
중위권 도약의 발판을 노리던 용인FC가 안산과 홈경기에서 0-4로 완패했다. 용인FC 가브리엘이 안산 수비수와 볼 경합을 하고 있다.용인시민신문
용인FC는 17일 미르스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 29라운드 안산과 홈경기에서 후반전에만 내리 4골을 내주며 0-4로 완패했다. 순위는 13위(승점 27점)를 유지했지만 같은 날 대구FC와 수원FC에 패한 충북청주(승점 32점 10위)와 성남(승점 31점 11위)과 승점을 좁히지 못했다.
용인은 3연패 중인 안산을 반드시 잡아야 사실상 목표로 한 10위 이내 진입에 기대감을 높일 수 있는 경기였다는 점에서 이날 패배는 더욱 뼈아팠다. 더구나 지난 5월 안산 원정에서 1-0으로 승리했던 터여서 0-4 패배는 충격이 적지 않아 보인다.
4-2-3-1 포메이션으로 경기에 나선 용인은 앞서 2경기에서 선발로 내세웠던 노희동이 아닌 황성민에게 골문을 맡겼다. 수비에는 김한길 임채민 곽윤호 김현준을, 3선에 김한서와 최영준, 2선에 김보섭 김진호 가브리엘을 세웠다. 최전방 공격수에 6골을 기록 중인 석현준이 나섰다.
연패를 끊어내야 하는 안산과 중위권 도약을 위한 발판을 마련해야 하는 용인 모두 휘슬이 울리자 빠른 공격 전개를 시도했다. 전반전 용인은 팀내 도움 1위 김보섭과 팀내 득점 공동 1위 석현준이 주도했다.
용인은 전반 2분 안산 수비수의 실책을 틈타 김진호의 크로스를 석현준이 돌아서면서 슈팅했으나 안산 골키퍼 이승빈 정면이었다. 전반 7분에는 김보섭의 패스를 받은 석현준이 중앙에서 중거리 슈팅을 시도했으나 골대를 빗나갔다. 전반 11분 김보섭은 골 에어리어 왼쪽에서 왼발 중거리 슈팅을 시도하며 골문을 두드렸다.
28분에는 김보섭의 크로스를 김진호가 드리블에 이어 슈팅으로 연결했지만, 이승빈 골키퍼의 선방에 막혀 찬스를 살리지 못했다. 아쉬운 장면도 나왔다. 후반 29분 가브리엘이 헤딩 골을 넣었지만 오프사이드 반칙이 선언되며 취소됐다.
안산도 두 차례 용인에 위협적인 장면을 만들어 냈다. 전반 13분 안산 공격수 마촙이 페널티박스 왼쪽에서 찬 슈팅이 황성민 골키퍼의 선방에 막혔다. 25분에는 안산 수비수 조지훈의 패스를 리마가 비슷한 위치에서 한 슈팅을 황성민이 몸으로 막아냈다.