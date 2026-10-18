용인FC, 리그 16위 안산에 일격 당해... 연패 수렁

용인시민신문

큰사진보기 ▲안산과 경기를 지켜보고 있는 용인FC 최윤겸 감독. 용인시민신문

전반전을 0-0으로 마무리한 두 팀의 균형추는 후반 초반 한 번의 실책에 안산으로 기울어졌다.



후반 3분 김보섭의 백패스가 문전 중앙으로 파고들던 리마에게 연결되며 안산에 실점을 허용하고 말았다. 후반 29분에는 또다시 리마에게 추가 실점을 허용했다. 용인의 느슨해진 수비를 틈타 임지민이 올린 크로스를 수비수 사이에서 자리를 잡고 있던 리마가 추가골로 연결했다.



0-2로 끌려가던 용인은 만회 골을 넣기 위해 수비진을 끌어올리며 공격을 시도했다. 하지만 공격이 차단되자 두 차례 안산의 빠른 역습 전개에 용인은 교체 투입된 류승완과 후반 추가시간 리마에게 연속 골을 허용하며 0-4로 완패했다.



최윤겸 감독은 경기 후 기자회견에서 "홈에서 팬분들에게 좋은 결과와 경기력을 보여주지 못해 죄송스럽다"며 "모든 것은 제 불찰"이라고 고개를 숙였다.



후반 급격히 무너진 흐름에 대해 최 감독은 "후반에 들어가며 첫 골 득점 여부가 승부처가 될 것이라 당부했는데, 실점 이후 선수들의 집중력이 흔들렸다"면서 "만회하려고 무리하게 라인을 올리다 상대 역습에 연속 실점을 허용했다"고 말했다. 그러면서 벤치에서 빠르게 대처하지 못한 책임은 감독에게 있다고 거듭 밝혔다.



충북청주 원정 경기를 앞두고 있는 가운데, 최윤겸 감독은 "이대로 갈 수는 없는 만큼 변화는 필요하다"며 선발에 대한 변화를 예고했다. 이어 "1년간 함께 발을 맞춰온 선수들을 믿고 연패 탈출을 위해 다시 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.



한편, 용인FC는 10월 25일 청주 종합운동장에서 충북청주와 원정경기를 치른다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 안산과 경기를 지켜보고 있는 용인FC 최윤겸 감독.전반전을 0-0으로 마무리한 두 팀의 균형추는 후반 초반 한 번의 실책에 안산으로 기울어졌다.후반 3분 김보섭의 백패스가 문전 중앙으로 파고들던 리마에게 연결되며 안산에 실점을 허용하고 말았다. 후반 29분에는 또다시 리마에게 추가 실점을 허용했다. 용인의 느슨해진 수비를 틈타 임지민이 올린 크로스를 수비수 사이에서 자리를 잡고 있던 리마가 추가골로 연결했다.0-2로 끌려가던 용인은 만회 골을 넣기 위해 수비진을 끌어올리며 공격을 시도했다. 하지만 공격이 차단되자 두 차례 안산의 빠른 역습 전개에 용인은 교체 투입된 류승완과 후반 추가시간 리마에게 연속 골을 허용하며 0-4로 완패했다.최윤겸 감독은 경기 후 기자회견에서 "홈에서 팬분들에게 좋은 결과와 경기력을 보여주지 못해 죄송스럽다"며 "모든 것은 제 불찰"이라고 고개를 숙였다.후반 급격히 무너진 흐름에 대해 최 감독은 "후반에 들어가며 첫 골 득점 여부가 승부처가 될 것이라 당부했는데, 실점 이후 선수들의 집중력이 흔들렸다"면서 "만회하려고 무리하게 라인을 올리다 상대 역습에 연속 실점을 허용했다"고 말했다. 그러면서 벤치에서 빠르게 대처하지 못한 책임은 감독에게 있다고 거듭 밝혔다.충북청주 원정 경기를 앞두고 있는 가운데, 최윤겸 감독은 "이대로 갈 수는 없는 만큼 변화는 필요하다"며 선발에 대한 변화를 예고했다. 이어 "1년간 함께 발을 맞춰온 선수들을 믿고 연패 탈출을 위해 다시 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.한편, 용인FC는 10월 25일 청주 종합운동장에서 충북청주와 원정경기를 치른다. 용인시민신문 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 용인시민신문 함승태 (yongin21) 내방 구독하기 자치와 참여시대의 동반자 용인시민신문입니다. 이 기자의 최신기사 철인3종으로 세계선수권 진출, 40대 워킹맘이 해냈다

중위권 도약의 발판을 노리던 용인FC가 안산과 홈경기에서 0-4로 완패했다. 용인FC 가브리엘이 안산 수비수와 볼 경합을 하고 있다.용인FC는 17일 미르스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 29라운드 안산과 홈경기에서 후반전에만 내리 4골을 내주며 0-4로 완패했다. 순위는 13위(승점 27점)를 유지했지만 같은 날 대구FC와 수원FC에 패한 충북청주(승점 32점 10위)와 성남(승점 31점 11위)과 승점을 좁히지 못했다.용인은 3연패 중인 안산을 반드시 잡아야 사실상 목표로 한 10위 이내 진입에 기대감을 높일 수 있는 경기였다는 점에서 이날 패배는 더욱 뼈아팠다. 더구나 지난 5월 안산 원정에서 1-0으로 승리했던 터여서 0-4 패배는 충격이 적지 않아 보인다.4-2-3-1 포메이션으로 경기에 나선 용인은 앞서 2경기에서 선발로 내세웠던 노희동이 아닌 황성민에게 골문을 맡겼다. 수비에는 김한길 임채민 곽윤호 김현준을, 3선에 김한서와 최영준, 2선에 김보섭 김진호 가브리엘을 세웠다. 최전방 공격수에 6골을 기록 중인 석현준이 나섰다.연패를 끊어내야 하는 안산과 중위권 도약을 위한 발판을 마련해야 하는 용인 모두 휘슬이 울리자 빠른 공격 전개를 시도했다. 전반전 용인은 팀내 도움 1위 김보섭과 팀내 득점 공동 1위 석현준이 주도했다.용인은 전반 2분 안산 수비수의 실책을 틈타 김진호의 크로스를 석현준이 돌아서면서 슈팅했으나 안산 골키퍼 이승빈 정면이었다. 전반 7분에는 김보섭의 패스를 받은 석현준이 중앙에서 중거리 슈팅을 시도했으나 골대를 빗나갔다. 전반 11분 김보섭은 골 에어리어 왼쪽에서 왼발 중거리 슈팅을 시도하며 골문을 두드렸다.28분에는 김보섭의 크로스를 김진호가 드리블에 이어 슈팅으로 연결했지만, 이승빈 골키퍼의 선방에 막혀 찬스를 살리지 못했다. 아쉬운 장면도 나왔다. 후반 29분 가브리엘이 헤딩 골을 넣었지만 오프사이드 반칙이 선언되며 취소됐다.안산도 두 차례 용인에 위협적인 장면을 만들어 냈다. 전반 13분 안산 공격수 마촙이 페널티박스 왼쪽에서 찬 슈팅이 황성민 골키퍼의 선방에 막혔다. 25분에는 안산 수비수 조지훈의 패스를 리마가 비슷한 위치에서 한 슈팅을 황성민이 몸으로 막아냈다.