'역전승' 오상욱, '피범벅 운동화' 박민호... 국민 감동시킨 선수들

박장식

큰사진보기 ▲17일 제주특별자치도 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 대한민국 선수단 우수 선수 시상식에서 배길태 남자 3대3 농구 대표팀 감독이 자원봉사자로부터 상을 전달받고 있다. 박장식

"팀원들과 코치님 덕분에 받은 MVP"



투혼상에 오른 테크볼 아시안 게임 초대 챔피언, 이준석도 현장을 찾아 상을 받았다. 이준석은 금메달을 통해 테크볼을 향한 관심을 끌어올렸고, 그간의 역경이 담긴 이야기가 많은 주목을 받았다. 또한 갈 길은 여전히 멀지만 진천국가대표선수촌 입촌 훈련 등을 허가받는 등 그간의 노력을 보상받았다.



이준석은 "아시안 게임 이전에 테크볼을 알던 분이 없었을 것 같다. 그래서 훈련 여건을 마련하는 것 자체가 쉽지 않았다"라면서, "그럼에도 인생에 다시 없을, 태극기를 달고 뛸 수 있는 기회를 받았다는 것이 가장 큰 원동력이었다. 특히 결승전이 생중계 되면서 덕분에 정말 많은 분들께 관심받고 축하받았다. 응원해 주신 분들께 진심으로 감사드리고 싶다"며 감사함을 전했다.



이번 아시안 게임 2관왕에 오르면서 단연 최우수선수, MVP의 자리에는 오상욱이 당당히 올랐다. 남자 사브르의 연속 금메달 기록을 지켜낸 오상욱은 특히 개인전에서도, 단체전에서도 이루어낸 극적인 역전승이 국민에게 큰 감동을 주었다.



오상욱은 "아시안 게임을 되돌아보면, 2관왕에 난관이 많았다. 개인전 때도, 단체전 때도 크게 지고 있다가 역전해서 이겼다"라면서, "팀원들이 옆에 없었다면 뒤집지 못하는 상황도 나왔을 것 같다. 그래서 이 상은 그래서 팀원들이 받아야 어울린다고 생각한다. 도경동, 박상원, 황희근, 그리고 원우영 코치님 덕분에 받은 상이라고 생각한다"고 대표팀 팀원들에게 고마움을 전했다.



상금으로 3천만 원을 받는 오상욱. 오상욱은 "함께 메달을 딴 팀원들, 그리고 코치님께 많이 베풀겠다"며 재치 있는 계획 역시 전했다.



오상욱은 대회에 임하는 각오에 대해서도 "과거에는 전국체육대회가 나에게 전부인 줄 알았고, 나중에는 아시안 게임이, 그리고 올림픽이 전부인 줄 알고 경기했는데, 되돌아보니 중요하지 않은 경기가 없었다"라면서, "긴장하지 않고, 자신이 할 수 있는 최선의 경기를 한다면 그래야만 후회 없는, 기억에 남는 경기를 만들 수 있지 않을까 싶다"고 당부했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 17일 제주특별자치도 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 대한민국 선수단 우수 선수 시상식에서 배길태 남자 3대3 농구 대표팀 감독이 자원봉사자로부터 상을 전달받고 있다.투혼상에 오른 테크볼 아시안 게임 초대 챔피언, 이준석도 현장을 찾아 상을 받았다. 이준석은 금메달을 통해 테크볼을 향한 관심을 끌어올렸고, 그간의 역경이 담긴 이야기가 많은 주목을 받았다. 또한 갈 길은 여전히 멀지만 진천국가대표선수촌 입촌 훈련 등을 허가받는 등 그간의 노력을 보상받았다.이준석은 "아시안 게임 이전에 테크볼을 알던 분이 없었을 것 같다. 그래서 훈련 여건을 마련하는 것 자체가 쉽지 않았다"라면서, "그럼에도 인생에 다시 없을, 태극기를 달고 뛸 수 있는 기회를 받았다는 것이 가장 큰 원동력이었다. 특히 결승전이 생중계 되면서 덕분에 정말 많은 분들께 관심받고 축하받았다. 응원해 주신 분들께 진심으로 감사드리고 싶다"며 감사함을 전했다.이번 아시안 게임 2관왕에 오르면서 단연 최우수선수, MVP의 자리에는 오상욱이 당당히 올랐다. 남자 사브르의 연속 금메달 기록을 지켜낸 오상욱은 특히 개인전에서도, 단체전에서도 이루어낸 극적인 역전승이 국민에게 큰 감동을 주었다.오상욱은 "아시안 게임을 되돌아보면, 2관왕에 난관이 많았다. 개인전 때도, 단체전 때도 크게 지고 있다가 역전해서 이겼다"라면서, "팀원들이 옆에 없었다면 뒤집지 못하는 상황도 나왔을 것 같다. 그래서 이 상은 그래서 팀원들이 받아야 어울린다고 생각한다. 도경동, 박상원, 황희근, 그리고 원우영 코치님 덕분에 받은 상이라고 생각한다"고 대표팀 팀원들에게 고마움을 전했다.상금으로 3천만 원을 받는 오상욱. 오상욱은 "함께 메달을 딴 팀원들, 그리고 코치님께 많이 베풀겠다"며 재치 있는 계획 역시 전했다.오상욱은 대회에 임하는 각오에 대해서도 "과거에는 전국체육대회가 나에게 전부인 줄 알았고, 나중에는 아시안 게임이, 그리고 올림픽이 전부인 줄 알고 경기했는데, 되돌아보니 중요하지 않은 경기가 없었다"라면서, "긴장하지 않고, 자신이 할 수 있는 최선의 경기를 한다면 그래야만 후회 없는, 기억에 남는 경기를 만들 수 있지 않을까 싶다"고 당부했다. 아시안게임 MVP 오상욱 배길태 이준석 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 전국체전서 소방관 언급한 이 대통령 "제복 입은 시민들에게 천금을 준들 아깝겠나"

17일 제주특별자치도 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 대한민국 선수단 우수 선수 시상식에서 오상욱(오른쪽)이 유승민 대한체육회장으로부터 MVP 상금을 전달받고 있다.2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 투혼을 발휘했던 세 명의 선수, 그리고 첫 역사를 쓴 감독이 제주도의 푸른 밤 아래 한 데 모였다. 이번 아시안 게임의 대한민국 선수단 우수 선수 시상식에 참석해 제주도민들 앞에서 특별한 상을 받은 것.대한체육회는 제107회 전국체육대회가 열리고 있는 17일 제주특별자치도 서귀포시 제주월드컵경기장에서 대한민국 선수단 우수 선수 시상식을 개최했다. 이번 대회 선수단 MVP에 오른 펜싱 오상욱을 비롯해, 특별상을 수상한 마라톤 박민호, 투혼상을 받은 테크볼 이준석을 비롯해 한국 AG 사상 첫 3대3 농구 우승을 이끈 배길태 감독이 리더상을 받았다.지난 아시안 게임 MVP를 수상한 오상욱은 16일 열린 전국체육대회 펜싱 남자 사브르 개인전 결승에서도 옛 국가대표 파트너인 구본길을 누르고 금메달을 차지하며 건재함을 과시했다. 오상욱은 "팀원들과 코치님께서 받아야 할 상을 대신 받은 것 같다"며, "팀원들과 코치님께 많이 베풀겠다"며 웃었다.제주월드컵경기장 앞에 세워진 특설 무대 앞에 관람객이 가득 모였다. 지난 2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 우수한 성과를 내고, 모두에게 귀감이 될 투혼을 선보인 선수들을 위해 마련된 시상 행사에 나서는 선수들을 응원하기 위해서였다.네 명의 선수 중 가장 주목받았던 선수는 마라톤 박민호(국군체육부대)였다. 지난달 나고야에서 열렸던 아시안 게임 마라톤 경기에서 발바닥이 찢어져 운동화가 피로 범벅이 될 정도로 심한 부상을 입었음에도 불구하고, 태극마크라는 자부심 하나로 42.195km를 완주했던 박민호는 지난 아시안 게임 대한민국 선수단의 특별상을 품에 거머쥐었다.이번 전국체육대회 지원에 나선 군 장병을 대표해 해병대 이종훈 상사가 수상에 나선 가운데, 박민호는 군인다운 경례로 자기소개를 한 직후 "뜻깊은 상을 주셔서 감사하다는 말씀 먼저 드리고 싶다"면서, "이번 아시안 게임 예상치 못한 부상이라는 변수가 쉽지 않았지만, 그럼에도 끝까지 최선을 다해야 한다는 마음가짐이 컸다"고 말했다.그러며 박민호는 "크게 목소리를 내주신 감독님과 코칭스태프, 국민 여러분께서 응원과 격려를 전해주신 덕분에 내 마음가짐을 굳건히 지켜줬던 것 같다"면서, "태극마크를 달고 뛴다는 것이 내 개인의 레이스가 아니었기에, 통증 때문에 포기한다면 내가 남을 아쉬움이 더 무서웠다. 그래서 최선의 한 걸음을 더 뛰자는 마음으로 버틴 것 같다"고 소감을 전했다.리더상은 배길태 감독이 받았다. 배길태 감독은 대학 유망주 선수들로 구성된 남자 3대3 농구 대표팀을 한국 역사상 첫 아시안 게임 금메달로 이끈 명장. 배 감독은 "열심히 하고, 최선을 다하는 것만으로는 부족할 것 같았기에, 이길 수밖에 없는 상황을 만들어 주겠다고 선수들에게 이야기했다"라며 대회 당시를 돌아봤다.그러며 배 감독은 "이전 아시안 게임에서 두 번의 기회가 있었음에도 2위와 4위를 했다. 그런데 선수들이 지금의 리더상까지 실현할 수 있도록 해주었다"며, "이동근, 이주영, 김승우, 구민교, 너희들 덕분에 내가 말도 안되는 상을 받았다. 앞으로의 나날이 창창하길 바란다"며 함께 아시안 게임 금메달을 합작한 제자들을 응원했다.