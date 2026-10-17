'황금 왼발' 이진현, 이동경 못지않게 빛났다

울산HD 공식 홈페이지

울산HD MF 이진현이동경의 왼발만큼 이진현의 왼발 슈팅과 영향력이 빛났던 경기였다.김현석 감독이 이끄는 울산HD는 17일 오후 4시 30분 울산 문수축구경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 32라운드 이영민 감독의 부천FC1995에 2-1 승리를 거뒀다.이로써 울산은 15승 5무 12패 승점 50점으로 2위에, 부천은 7승 11무 14패 승점 32점으로 11위에 자리했다.홈에서 경기를 펼쳤던 울산은 반드시 승점 3점이 필요했다. 부천을 제압하게 되면 파이널 A를 확정할 수 있었기 때문. 시작은 쉽지 않았다. 전반 15분 박정인에게 선제 실점을 내줬다.하지만, 빅크라운은 쉽게 무너지지 않았다. 후반 9분 이동경의 패스를 받은 이진현이 승부를 원점으로 돌렸다. 이에 더해 후반 15분 부천 김승빈의 경고 누적 퇴장으로 울산은 수적 우위를 점했다.울산은 더욱 몰아붙였고, 결국 승부를 뒤집었다. 후반 38분 정승현의 헤더 패스받은 야고가 득점으로 완성, 경기의 쐐기를 박는 데 성공했다.부천을 상대로 역전 승리를 챙기며 파이널 A를 확정한 울산. 이번 경기에서 결승골을 기록한 야고를 비롯해 1도움과 영향력을 보여준 이동경도 훌륭했으나 이진현 역시 인상적이었다.지난해 울산 유니폼을 입었던 이진현은 그동안 좀처럼 영향력을 발휘하지 못했다. 김판곤·신태용 감독 지휘 아래 많은 포지션을 소화했으나 포항·대전에서 보여줬던 활약 만큼은 아니었다.전반기 역시 마찬가지였다. 김현석 감독 지휘 아래 우측 윙포워드를 비롯해 중앙·공격형 미드필더로 경기장에 나섰으나 공격 포인트는 단 2개(1골·1도움)에 그쳤다.아쉬움이 커진 상황이었으나 이번 경기는 달랐다. 우측 날개로 경기장에 나선 이진현은 엄청난 영향력을 보여줬다. 부천이 볼을 소유하면 강력한 압박으로 빌드업을 방해했다.부천이 자랑하는 우측 날개인 김민준·티아깅요는 이런 이진현의 압박으로 인해 정상적인 플레이를 펼치지 못했다. 전반 중반에는 김민준이 이진현을 피해 우측으로 자리를 옮기기도 했다.이에 그치지 않았다. 이진현은 볼을 잡으면 최석현과 좋은 호흡으로 공격을 지원했고, 강점인 정확한 왼발 킥으로 크로스와 전진 패스를 적극 시도하며 부천 수비에 균열을 가져왔다.결국 후반 9분, 이동경의 패스를 통해 이진현은 천금 같은 동점 득점을 만들었다. 시즌 2호 골 이후에도 흥분하지 않고, 제 역할을 이어 나갔다.경기가 과열되는 상황 속에서도 침착한 플레이로 팀 공격을 이끌었고, 정교한 크로스와 패스 센스로 역전 골 시발점 역할도 톡톡히 해냈다.87분 동안 경기장을 누빈 이진현은 패스 성공률 84%·키패스 1회·팀 내 최다 공격 진영 패스 성공(17회)·크로스 성공 1회·롱패스 성공률 100%·지상 경합 성공률 100%·볼 획득 8회를 기록, 공수 양면에서 상당한 영향력을 보여줬다.경기 전 김현석 감독이 ", 이동경, 에릭 모두 어떤 정해진 포지션보다 스위칭을 통해 매끄럽게 잘 소화할 거라고 생각한다"라고 기대감을 드러냈는 데, 이를 완벽하게 수행한 것.한편, 울산은 휴식 후 오는 24일 홈에서 포항 스틸러스와 시즌 3번째 동해안 더비를 치른다.