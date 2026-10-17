성남도 당했다... '시즌 12호' 수원FC 극장

수원FC 공식 홈페이지

K리그2 수원FC성남도 당했다. 이번 시즌 '뒷심'이 좋은 수원FC가 시즌 12호 '극장 골'을 성공시키며 리그 15경기 무패 행진을 질주했다.박건하 감독이 이끄는 수원FC는 17일 오후 2시 경기도 성남시 탄천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 29라운드 김해운 감독의 성남FC에 2-1 극장 승리를 거뒀다.이로써 수원은 15승 9무 3패 승점 54점으로 2위에, 성남은 7승 10무 10패 승점 31점으로 11위에 자리했다.경기는 치열하게 흘러갔다. 전반 36분 이시영이 올린 프리킥을 한찬희가 머리로 살짝 돌리며 선제골을 터뜨렸다. 성남도 물러서지 않았다. 후반 이정빈·황석기·전민규·홍창범을 연이어 투입했고, 후반 38분 델란의 실수를 놓치지 않은 유주안이 승부의 균형을 맞췄다.1-1로 팽팽하게 맞선 가운데 승자는 수원이 됐다. 정규 시간이 끝나고 추가 시간에 돌입한 상황 속에서 수원은 계속해서 밀어붙이는 흐름을 형성했다. 성남은 부정확한 킥이 이어지며 주도권을 헌납했고, 결국 득점이 나왔다.후반 50분 수비에서 실수를 범했던 델란이 볼을 찾아 좌측에서 크로스를 올렸다. 문전 앞 혼전 상황이 이어지던 가운데 공을 받은 구본철이 오른발 슈팅으로 쐐기 득점을 기록, 경기의 방점을 찍었다.이 득점으로 인해 수원FC는 시즌 12호 극장을 여는 데 성공했다. 이번 시즌 박건하 감독 취임 이후 수원FC는 유독 '뒷심'이 강한 모습을 보여주고 있다. 특히 후반 80분 이후 비기거나 지고 있는 상황 속에서 터지는 득점으로 재미를 톡톡히 보는 중이다.가장 먼저 개막전 충북청주를 상대로 후반 40분 프리조의 득점이 터지며 승부를 갈랐다. 이어 2라운드 용인전에서는 프리조가 후반 추가시간 3분 쐐기 골을 넣었고, 3라운드 김해전에서는 이현용이 후반 추가 시간 10분 극적인 결승 골을 터뜨렸다.이후에도 비슷한 장면은 반복됐다. 수원 삼성전에서는 하정우가 후반 38분 골망을 흔들며 승리를 가져왔고, 화성과의 맞대결에서는 프리조가 후반 44분 동점 골로 패배를 막았다. 아산전에서는 최기윤이 후반 40분 득점을 기록하면서 승리를 가져왔다.천안전에서는 이현용이 후반 추가 시간 11분 동점 골을 터뜨리며 팀을 패배 위기에서 구해냈다. 후반기에도 수원FC의 막판 집중력은 식지 않았다. 안산전에서는 하정우가 후반 42분 득점했고, 전남전에서는 후반 추가 시간 1분 다시 골 맛을 보며 승점 3을 챙겼다.18라운드 서울 이랜드전에서는 프리조가 후반 추가 시간 3분 동점 골로 승점 1점을 챙기는 데 성공했고, 김해전에서는 하정우가 후반 43분 승부에 쐐기를 박으며 짜릿한 승리를 맛봤다.이번 경기에서도 수원FC는 종료 직전 결승 골을 기록, '시즌 12호 극장'을 열며 승점 3을 챙겼다.이로써 올 시즌 후반 80분 이후 득점이 나온 12경기에서 9승 3무를 기록했다. 승률은 무려 75%에 달하며, 단 한 번도 패하지 않는 모습을 선보였다. K리그1 복귀가 가까워졌다.승장 박건하 감독은 경기 후 "후반전에 여러 일이 있었고, 보시면 아시겠지만 극적인 골로 승리했기 때문에 결과적으로 남은 승격 경쟁을 위해서는 당연히 힘이 되는 거 같다"라며 활짝 웃었다.한편, 수원FC는 오는 25일 홈으로 돌아가 충남 아산과 리그 30라운드를 치르게 된다.