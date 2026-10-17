'광속 탈락' 현대건설, 그래도 '메가 건재' 확인

지난 시즌 V리그 챔피언 GS칼텍스가 현대건설을 꺾고 컵대회 마지막 4강 티켓을 따냈다.
이영택 감독이 이끄는 GS칼텍스 KIXX는 16일 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 조별리그 B조 2번째 경기에서 현대건설 힐스테이트를 세트스코어 3-0(25-23, 25-15, 25-22)으로 꺾었다. 12일 한국도로공사 하이패스에 당했던 패배의 아픔을 극복하고 B조 2위로 4강에 진출한 GS칼텍스는 17일 A조 1위 흥국생명 핑크스파이더스와 결승행 티켓을 놓고 격돌한다.
GS칼텍스는 17득점을 올린 지젤 실바를 비롯해 타나차 쑥솟이 13득점, 권민지가 11득점, 최가은이 10득점, 오세연이 9득점을 올리며 선수들이 고른 활약을 선보였다. 반면에 현대건설은 도로공사와 GS칼텍스에 잇따라 패하며 조별리그 탈락의 고배를 마셨다. 하지만 현대건설의 강성형 감독과 팬들은 이번 대회를 통해 1년 만에 V리그에 복귀한 '인도네시아 특급' 메가왓티 퍼티위의 건재를 확인할 수 있었다.
외국인 선수급 활약 펼쳤던 '인도네시아 특급'