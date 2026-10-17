'광속 탈락' 현대건설, 그래도 '메가 건재' 확인

한국배구연맹

큰사진보기 ▲현대건설로 자리를 옮긴 메가는 16일 GS칼텍스전 3세트에서 무려 10득점을 폭발했다. 한국배구연맹

현대건설은 V리그 역대 최고의 미들블로커로 꼽히는 양효진(KBS N 스포츠 해설위원)을 중심으로 전통적으로 중앙의 위력을 통해 상대를 높이로 제압하는 색깔을 가진 팀이다. 현대건설은 작년 이다현(NEC 레드 로켓츠 가와사키)이 흥국생명으로 이적한 후에도 베테랑 미들블로커 김희진을 영입해 여전한 높이의 위력을 과시했다. 하지만 지난 시즌을 끝으로 양효진이 은퇴하면서 현대건설의 전력에 큰 차질이 생겼다.



현대건설은 아시아쿼터 제도가 트라이아웃에서 자유 계약으로 바뀌면서 지난 시즌 득점 8위(466점)와 서브 1위(세트당 0.35개), 리시브 2위(37.97%)를 기록했던 자스티스 야우치가 흥국생명으로 이적했다. 양효진의 은퇴와 자스티스의 이적으로 전력이 약해진 현대건설은 베테랑 미들블로커 배유나와 2023-2024 시즌, 2024-2025 시즌 V리그를 주름 잡았던 메가를 영입하면서 전력 보강을 단행했다.



지난 7월 팀에 합류해 새로운 동료들과 호흡을 맞춘 메가는 이번 컵대회를 통해 오랜만에 배구팬들에게 선을 보였다. 현대건설은 14일 도로공사와의 경기에서 0-3으로 패했지만 메가는 30.77%의 공격 점유율로 14득점을 기록하며 외국인 선수 조던 윌슨과 함께 현대건설의 공격을 이끌었다. 전체적으로 나쁘지 않은 한국 무대 복귀전이었지만 공격 성공률이 35%에 그치면서 효율에서는 다소 아쉬움을 남겼다.



현대건설은 16일 GS칼텍스와의 경기에서도 세트스코어 0-3으로 패하며 컵대회 4강 진출에 실패했다. 하지만 현대건설의 아쉬운 결과와 별개로 메가는 50%의 공격성공률로 15득점을 올리며 팀 내 최다 득점을 기록했다. 특히 2세트까지 5득점에 그쳤던 메가는 3세트에서만 블로킹 1개를 포함해 10득점을 폭발하며 정관장 시절을 연상케 하는 폭발력을 선보였다. 강성형 감독과 현대건설 팬들을 설레게 하기 충분한 활약이었다.



물론 양효진이 없는 현대건설이 이번 시즌에도 상위권을 유지하기 위해선 아직 갈 길이 멀다. 김희진과 배유나로 이어지는 미들블로커들의 공격 비중이 더 높아져야 하고 지난 시즌 부상에 허덕였던 토종 거포 정지윤의 복귀도 시급하며 외국인 선수 조던은 리시브에서 안정을 찾아야 한다. 하지만 컵대회에서 건재한 기량을 과시하며 성공적인 복귀를 알린 메가는 이번 시즌 V리그를 더욱 풍성하게 만들 것이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 현대건설로 자리를 옮긴 메가는 16일 GS칼텍스전 3세트에서 무려 10득점을 폭발했다.현대건설은 V리그 역대 최고의 미들블로커로 꼽히는 양효진(KBS N 스포츠 해설위원)을 중심으로 전통적으로 중앙의 위력을 통해 상대를 높이로 제압하는 색깔을 가진 팀이다. 현대건설은 작년 이다현(NEC 레드 로켓츠 가와사키)이 흥국생명으로 이적한 후에도 베테랑 미들블로커 김희진을 영입해 여전한 높이의 위력을 과시했다. 하지만 지난 시즌을 끝으로 양효진이 은퇴하면서 현대건설의 전력에 큰 차질이 생겼다.현대건설은 아시아쿼터 제도가 트라이아웃에서 자유 계약으로 바뀌면서 지난 시즌 득점 8위(466점)와 서브 1위(세트당 0.35개), 리시브 2위(37.97%)를 기록했던 자스티스 야우치가 흥국생명으로 이적했다. 양효진의 은퇴와 자스티스의 이적으로 전력이 약해진 현대건설은 베테랑 미들블로커 배유나와 2023-2024 시즌, 2024-2025 시즌 V리그를 주름 잡았던 메가를 영입하면서 전력 보강을 단행했다.지난 7월 팀에 합류해 새로운 동료들과 호흡을 맞춘 메가는 이번 컵대회를 통해 오랜만에 배구팬들에게 선을 보였다. 현대건설은 14일 도로공사와의 경기에서 0-3으로 패했지만 메가는 30.77%의 공격 점유율로 14득점을 기록하며 외국인 선수 조던 윌슨과 함께 현대건설의 공격을 이끌었다. 전체적으로 나쁘지 않은 한국 무대 복귀전이었지만 공격 성공률이 35%에 그치면서 효율에서는 다소 아쉬움을 남겼다.현대건설은 16일 GS칼텍스와의 경기에서도 세트스코어 0-3으로 패하며 컵대회 4강 진출에 실패했다. 하지만 현대건설의 아쉬운 결과와 별개로 메가는 50%의 공격성공률로 15득점을 올리며 팀 내 최다 득점을 기록했다. 특히 2세트까지 5득점에 그쳤던 메가는 3세트에서만 블로킹 1개를 포함해 10득점을 폭발하며 정관장 시절을 연상케 하는 폭발력을 선보였다. 강성형 감독과 현대건설 팬들을 설레게 하기 충분한 활약이었다.물론 양효진이 없는 현대건설이 이번 시즌에도 상위권을 유지하기 위해선 아직 갈 길이 멀다. 김희진과 배유나로 이어지는 미들블로커들의 공격 비중이 더 높아져야 하고 지난 시즌 부상에 허덕였던 토종 거포 정지윤의 복귀도 시급하며 외국인 선수 조던은 리시브에서 안정을 찾아야 한다. 하지만 컵대회에서 건재한 기량을 과시하며 성공적인 복귀를 알린 메가는 이번 시즌 V리그를 더욱 풍성하게 만들 것이다. 여자배구 여수·NH농협컵프로배구대회 현대건설힐스테이트 메가왓티퍼티위 3세트10득점 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

메가는 2024-2025 시즌 정관장을 10년 만에 챔피언 결정전으로 이끌며 흥국생명과 5차전까지 가는 접전을 벌였다.V리그는 지난 2023년부터 아시아 국적 선수 1명을 영입할 수 있는 아시아쿼터 제도를 도입했고, 첫 해에는 동아시아 4개국과 동남아시아 6개국 선수들이 대상이 됐다. 기대했던 일본 선수들의 트라이아웃 참가가 기대에 미치지 못하면서 각 구단은 아시아의 또 다른 배구 강국 태국 선수들로 시선을 돌렸고 실제로 3개 구단이 태국 선수를 지명했다(GS칼텍스의 대체 선수로 활약한 다린 핀수완까지 포함하면 4명).하지만 드래프트 3순위 지명권을 가지고 있던 정관장 레드스파크스의 선택은 달랐다. 모두가 태국 선수들을 주목하던 와중에 정관장은 아시아에서도 배구 변방으로 꼽히던 인도네시아 국적의 메가를 지명했다. 아무리 메가가 184cm의 좋은 신장을 가진 인도네시아의 떠오르는 거포라 해도 외국인 선수의 자리로 여겨졌던 아포짓 스파이커에 아시아쿼터 선수를 배치하는 것은 무모한 실험으로 보일 수밖에 없었다.결과적으로 외국인 선수 지오바나 밀라나(NEC 레드 로켓츠 가와사키)를 아웃사이드히터, 메가를 아포짓 스파이커로 활용한 정관장의 전략은 대성공을 거뒀다. 정관장은 2023-2024 시즌 메가가 736득점, 지아가 690득점을 올리는 대활약을 펼쳤고 20승 16패(승점 61점)로 정규리그 3위를 기록하며 7년 만에 봄 배구 무대를 밟았다. 정관장의 성적에 메가가 결정적인 역할을 했음은 따로 강조할 필요도 없었다.메가와 재계약한 정관장은 2024-2025시즌 외국인 선수로 198cm의 장신거포 반야 부키리치를 지명했다. 배구팬들은 메가와 부키리치의 '포지션 중복'을 우려했지만, 고희진 감독은 부키리치를 아웃사이드히터로 변신 시키는 묘안을 들고 나왔다. 메가와 부키리치로 이어지는 정관장의 쌍포는 정규리그에서 각각 득점 3위(802점)와 5위(638점)를 기록했고 정관장은 챔프전에 진출해 흥국생명과 명승부를 벌였다.두 시즌 동안 1538득점을 기록하며 V리그를 폭격한 메가는 홀어머니의 건강 문제 때문에 정관장과 재계약을 하지 않고 한국 무대를 떠났다. 메가는 지난 시즌 튀르키예의 2부리그 마니사 BBK와 계약했지만 상호 합의로 계약을 해지했고 인도네시아 자국리그에서 활약했다. 그렇게 한 시즌 동안 V리그를 떠나 있던 메가는 지난 5월 11일 현대건설과 계약하며 1년 만에 다시 한국의 배구 팬들을 만나게 됐다.