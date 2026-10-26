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김성호의 씨네만세 당신이 매우 좋은 이 영화를 보기 바라는 이유

당신이 매우 좋은 이 영화를 보기 바라는 이유

[김성호의 씨네만세 1477] 31회 부산국제영화제 와이드 앵글 <유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들>

김성호(starsky216)
26.10.26 18:02최종업데이트26.10.26 18:02
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부산국제영화제를 다니는 며칠 동안 많은 이를 만났다. 각 영화제 프로그래머들도 여럿이었다. 바삐 걸음을 옮기는 와중에 필자를 불러 세운 이들은 하나같이 어떤 영화를 보았느냐고, 추천할 만한 작품이 있느냐고 물어왔다. 그저 좋은 영화를 묻는 것이 아니다. 저마다 맡은 과업, 자기가 기획한 행사며 영화제에 맞는 추천작이 있느냐고 물어오는 것이다.

따져보면 올해는 내게도 꽤나 많은 제안이 들어왔다. 개중 일을 맡게 된 몇몇 영화제와 기획전, 상영회 중 많은 수가 저마다 확고한 정체성을 가지고 있단 점이 특징적이다. 그중 하나가 올해로 13회째를 맞은 부천노동영화제다. 영화인들이 주축이 되는 영화제가 아니라 노동계 및 지역 단체들이 꾸려가는 축제인 탓으로, 기존 비평가들에게 소외되어 있단 것을 그간 필자는 못내 안타깝게 여겨왔던 터다.

부천노동영화제의 내실을 가만히 들여다보면 그를 꾸려가는 이들이 작품 한 편 한 편을 얼마나 고심해 가려 뽑았는지를 확인할 수 있다. 찾는 이로 하여금 노동의 자리를, 노동이 과거와 현재, 그리고 미래에 가질 위상까지 생각하도록 이끄는 작품이 적잖은 것이다.

올해는 어떤 작품을 소개할까. 그리고 내년엔 또 어느 영화를 선보일까. 그와 같은 고민을 하는 이의 수고가 그 아래 깔려 있다. 아마도 올해 부산국제영화제에서 필자를 스쳐 지나간 많은 영화제 프로그래머, 또 배급사 임직원들도 같은 마음일 테다. 그중에서도 나는 부천노동영화제를 꾸려가는 이들에게 반드시 추천하고픈 영화 한 편을 마침내 만났다.

유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들 스틸컷
유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들스틸컷부산국제영화제

당신이 이 영화를 보았으면

<유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들>은 31회 부산국제영화제에서 마지막으로 본 작품이다. 영화라는 매체의 가능성을 폭넓게 탐색하는 작품군을 소개하는 와이드 앵글 섹션 초청작으로, 그중에서도 다큐멘터리 쇼케이스로 소개됐다. 모두 세 차례 상영에서 많은 관심을 받지는 못했다. 그건 아마도 극에 비해 주목을 덜 받는 다큐인 데다, 이름난 영화제 수상작도 아니고, 평일 아침 일찍 상영되는 등 좋은 시간대를 배정받지 못한 때문이겠다.

나 또한 이 영화가 노동에 대한 작품이 아니었다면, 구태여 무리한 일정을 소화해 가며 이 영화를 보지는 않았을 테다. 찾아야 했던 다른 주제들, 노인, 기술, 도시재개발, 여성, 법, 이주민 등을 다룬 작품은 이미 구한 반면, 유달리 노동을 깊이 다룬 좋은 영화만큼은 단 한 편도 보지 못하였던 것이다.

결론부터 말하자면 <유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들>은 매우 좋은 영화다. 영화의 좋음이란 그저 '재밌다' 정도에서 그치지 않는다. 때로는 보고 난 이에게 불편함을 일으키는 영화가 좋은 영화다. 그 불편함으로 인하여 반박하고픈 마음이 고개를 쳐들고, 그로부터 다시 내가 작품과 상호작용하며 인식의 틀이 흔들리는 경험을 이룰 수 있기 때문이다.

어떤 영화는 이제껏 알지 못하는 세계가 있다는 사실을 눈앞에 펼쳐낸다. 일깨우고 이해하도록 한다. 나 아닌 다른 이의 위상에서 그 고민을 감각하게 하면 인간이란 언제든, 얼마든지 움직일 수 있는 존재란 믿음을 간직한 작품이 드물게는 있다. 그리고 또 다른 영화는 인간을 설득하려 한다. 그 섬세한 준비와 끈질긴 의지로써 마침내 관객이 움직여지는 순간이 있다. 그 또한 좋은 영화다. <유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들>을 매우 좋은 영화라 하는 것은 앞의 여러 특징에 고루 해당하기 때문이다.

유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들 스틸컷
유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들스틸컷부산국제영화제

세계에서 가장 핫한 도시 뉴욕

뉴욕은 세계에서 가장 뜨거운 도시다. 월스트리트로 대표되는 세계 경제의 중심으로서만이 아니다. 정치에 있어서도 2026년 뉴욕은 세계에서 가장 핫한 지역이다. 미국 정치의 중심인 워싱턴 D.C가 아니라 뉴욕이 정치적으로도 뜨겁다고 적는 이유가 있다.

올해 임기를 시작한 조란 맘다니 시장이 연일 파격적인 행보로 미국 정치를 혁신하고 있단 점을 먼저 말해야 한다. 불과 34살의 젊은 나이, 우간다 출신 인도계 무슬림 가정의 자식으로 성경이 아닌 쿠란을 두고 선서를 한 정치가, 스스로 민주적 사회주의자임을 자임하며 절대다수를 차지하는 노동자를 위해 복무할 것임을 밝혔다는 사실 등이 하나하나 파격적이다.

뉴욕은 어느 모로 보아도 기존 미국 유력 정치가와는 다른 맘다니를 기꺼이 저들의 대표로 선출했는데, 맘다니는 현재까지 거침없는 행보를 이어가며 지지세를 확대하고 있는 상황이다. 취임 전후 맘다니를 공산주의자라 극렬 비난한 도널드 트럼프 미국 대통령조차 그와 만나서 연방 예산 지원안 등을 협의했을 만큼 정치적 바탕이 공고해지고 있다는 분석이다.

맘다니는 어느 날 갑자기 등장한 게 아니다. 어떤 의미에서 그는 하나의 상징, 요구에 대한 응답에 불과하다. 맘다니에 앞서 뉴욕이 있었다. 노동자의 도시, 노동자의 터전, 노동자가 스스로를 존중하는 마을이 있었던 것이다.

오늘의 맘다니를 이뤘다고 평가받는 거리유세, 미국에선 흔치 않은 현장으로 다가서 주민을 만나는 행보가 가능했던 것도 뉴욕 곳곳에 터를 잡고 조직화되어 있는 노동자들의 망이 주요한 역할을 했다고 풀이된다. 그저 할리우드 영화 속 초고층 건물이나 자유의 여신상, 잠시 잠깐의 여행에서 마주한 화려한 거리만이 뉴욕이 아니다. 진짜 뉴욕, 사람들이 살아가는 그 모양을 알기 위해선 이 영화 <유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들>을 들여다볼 필요가 있겠다.

유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들 스틸컷
유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들스틸컷부산국제영화제

뉴욕을 연결하는 필수노동의 현실

1976년 작 <할란 카운티 USA>부터 좀처럼 조명받지 못하는 미국 노동현장을 가까이서 기록해 온 다큐멘터리 감독 바바라 코플의 신작은 뉴욕 노동의 가장 약한 고리라 평가받는 배달노동자를 비춘다. 트럭, 자가용, 바이크, 자전거, 심지어는 제 두 다리로 온갖 물건을 옮기는 뉴욕의 노동자가 10만 명에 달한다.

택배부터 우편, 음식 등을 옮기는 노동자들은 과거엔 공적 기관이던 우편국 소속이었으나 이제는 대부분을 민간 영역에서 수행한다. 그 민간 영역은 첨단기술의 발달과 맞물려 어플에 배달노동자로 등록해 활동하는 노동자들로 점차 분화해 나가고 있다. 그중에서도 첨병이 바로 세계적 기업 아마존이다.

배달노동자가 멈추면 도시의 기능이 마비된다. 다시 말해 이들의 노동은 사회의 안녕을 위한 필수노동이다. 그러나 사회가 이 노동을 대하는 방식은 그 필요에 전혀 걸맞지 않다. 이주노동자 등 가장 열악한 상황에 놓인 이들이 가장 낮은 임금으로 일한다. 법의 보호도 제대로 받지 못하기 일쑤다. 조금이라도 문제가 생기면 회사는 계정을 막는 방식으로 해고 절차도 없이 노동자의 노동을 막아버린다. 노동자로선 저항할 방법이 없다.

영화는 여러 층위에서 뉴욕 배달노동의 현실을 조명하고, 노동자들이 마땅한 권리를 얻기 위해 투쟁하는 과정을 비춘다. 가만히 보고 있자면 이 광경은 한국 노동운동이 지난 반세기 동안 이뤄냈고 또 실패했던 것들의 응축된 버전인 듯도 하다. 전국적 택배기업 UPS가 거대 산별노조인 팀스터스 노동조합과 벌이는 단체협상 과정이 대표적이다. 한국으로 치면 민주노총 전국공공운수사회서비스노조 UPS 지부가 임금인상 및 고용안정 등을 놓고 사측과 투쟁하는 모습이 전반부를 차지한다.

노조를 악으로 보고 맞서는 경영자, 노조를 만들려다 해고당한 직원, 그를 구명하기 위한 동료 노동자들의 투쟁, 싸움을 승리로 이끌기 위해 노조 내부를 단결시키려는 모습, 정규직 위주의 협상에 손해를 보는 비정규직들, 갈등을 조장하는 젊고 배움 많은 노동활동가와 단결을 우선하는 수십 년 경력의 현장 노동자 사이에서 빚어지는 갈등, 그럼에도 불구하고 이뤄낸 승리의 감격과 한계 등이 하나하나 어느 노동운동 현장에서나 마주할 수 있는 것들이다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

제 도시를 '유니온 타운'이라 말할 수 있기까지

팀스터스가 이뤄낸 건 분명히 상당한 수준의 승리다. 그러나 그것만으로 이들은 안주하지 않는다. 여기서 끝내고 말았다면 팀스터스, 또 UPS는 한국 대기업 노조에 흔히 그러하듯 귀족노조며 대기업 정규직 노동자의 밥그릇 챙기기란 비난에 노출되고 말았을 테다. 이들은 놀랍게도 아마존으로 향한다. 저들과 사실상 같은 노동을 담당하면서도 첨단 기술에 의해 훨씬 더 불안전한 지위에 있는 어플 배달기사들에게 다가가 마땅한 권한을 찾으라 독려한다.

그로부터 아마존과 노조의 싸움이 일어난다. 지난 몇 년 미국을 뜨겁게 달궜던 아마존 독립 노조의 조직화가 성취된 것이다. 아마존의 집요한 방해 공작을 뚫고서 이뤄낸 이들의 성과는 전문가며 지식인이 아닌 현장 동료에게 다가서는 풀뿌리 접근법을 통해 이룩됐다. 영화가 담고 있는 것이 바로 그와 같은 광경이다. 나는 이와 같은 모습을 한국에선 본 적이 없다. 우리네 경영자와 언론인들이 본다면 미국을 빨갱이의 나라라고 말할까. 그런 생각이 들 정도.

영화는 걸음을 멈추지 않는 노동자들의 행보를 비춘다. 노조 설립뿐 아니라, 회사가 배달기사 어플 계정을 일방적으로 정지시키는 등의 일을 하지 못하도록 하는 조례를 만든다거나 하는 대단한 성취가 영화 가운데 이어진다. 물론 반대 또한 만만찮다. 노동자들 스스로가 단결하지 못할 이유가 차고 넘친다.

왜 아닐까. 파업이 효과를 발하지 못하게끔 하는 대체 노동자의 진입이 너무나 자유롭다. '너만 힘드냐 나도 힘들다'는 말 앞에, '너보다도 내가 더 가난하다'는 외침 앞에 노동자의 단결이란 거창한 구호는 쉬이 무력해진다. 너도 나도 감당해야 할 삶이 있다. 지켜야 할 가족이 있다. 누군가의 희생이 없이는 노동운동은 도저히 유지될 수 없다.

하나하나 작은 옳음과 불편을 따져가며 대오를 흩뜨리는 이들이 더 정의롭게 보이기도 한다. 얼어붙는 추위 가운데 시위대 앞에 찬 물을 틀어 흘려버리는 기업의 방식이 너무나 효과적으로 닥쳐오기도 한다. 진정 자신의 이익이 무언지 알지 못하고 도널드 트럼프와 공화당을 지지하는 노동자가 훨씬 더 많다는 사실 앞에서 낙담하지 않을 노조 지도부가 몇이나 될까.

그럼에도 불구하고 포기하지 않는 이들이 있다. 포기해선 안 된다고 말하는 이들 또한 있다. 그들이 바로 뉴욕을 '유니온 타운'으로 만드는 이들이다. <유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들> 속 뉴욕이 다른 어느 도시와도 다른 것은, 그리하여 맘다니 같은 시장을 저들의 대표로 뽑을 수 있도록 한 것은, 바로 이와 같은 노동자 한 사람 한 사람의 존재, 또 이들의 연결이란 걸 알게끔 한다. 우리에게 없고 저들에게 있는 것, 그건 그저 맘다니 시장이란 특출한 한 사람이 결코 아닌 것이다.

서울로 돌아가면 나는 부천노동영화제를 꾸려가는 이들에게, 또 내게 노동과 관련한 기획전이나 상영회를 제안하는 이에게 이 영화 <유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들>을 권할 것이다. 그로부터 부디 한 사람이라도 더 이 영화를 만나기를 바랄 뿐이다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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