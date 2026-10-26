당신이 매우 좋은 이 영화를 보기 바라는 이유

부산국제영화제를 다니는 며칠 동안 많은 이를 만났다. 각 영화제 프로그래머들도 여럿이었다. 바삐 걸음을 옮기는 와중에 필자를 불러 세운 이들은 하나같이 어떤 영화를 보았느냐고, 추천할 만한 작품이 있느냐고 물어왔다. 그저 좋은 영화를 묻는 것이 아니다. 저마다 맡은 과업, 자기가 기획한 행사며 영화제에 맞는 추천작이 있느냐고 물어오는 것이다.
따져보면 올해는 내게도 꽤나 많은 제안이 들어왔다. 개중 일을 맡게 된 몇몇 영화제와 기획전, 상영회 중 많은 수가 저마다 확고한 정체성을 가지고 있단 점이 특징적이다. 그중 하나가 올해로 13회째를 맞은 부천노동영화제다. 영화인들이 주축이 되는 영화제가 아니라 노동계 및 지역 단체들이 꾸려가는 축제인 탓으로, 기존 비평가들에게 소외되어 있단 것을 그간 필자는 못내 안타깝게 여겨왔던 터다.
부천노동영화제의 내실을 가만히 들여다보면 그를 꾸려가는 이들이 작품 한 편 한 편을 얼마나 고심해 가려 뽑았는지를 확인할 수 있다. 찾는 이로 하여금 노동의 자리를, 노동이 과거와 현재, 그리고 미래에 가질 위상까지 생각하도록 이끄는 작품이 적잖은 것이다.
올해는 어떤 작품을 소개할까. 그리고 내년엔 또 어느 영화를 선보일까. 그와 같은 고민을 하는 이의 수고가 그 아래 깔려 있다. 아마도 올해 부산국제영화제에서 필자를 스쳐 지나간 많은 영화제 프로그래머, 또 배급사 임직원들도 같은 마음일 테다. 그중에서도 나는 부천노동영화제를 꾸려가는 이들에게 반드시 추천하고픈 영화 한 편을 마침내 만났다.