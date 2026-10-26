당신이 매우 좋은 이 영화를 보기 바라는 이유

▲부산국제영화제포스터 부산국제영화제

제 도시를 '유니온 타운'이라 말할 수 있기까지



팀스터스가 이뤄낸 건 분명히 상당한 수준의 승리다. 그러나 그것만으로 이들은 안주하지 않는다. 여기서 끝내고 말았다면 팀스터스, 또 UPS는 한국 대기업 노조에 흔히 그러하듯 귀족노조며 대기업 정규직 노동자의 밥그릇 챙기기란 비난에 노출되고 말았을 테다. 이들은 놀랍게도 아마존으로 향한다. 저들과 사실상 같은 노동을 담당하면서도 첨단 기술에 의해 훨씬 더 불안전한 지위에 있는 어플 배달기사들에게 다가가 마땅한 권한을 찾으라 독려한다.



그로부터 아마존과 노조의 싸움이 일어난다. 지난 몇 년 미국을 뜨겁게 달궜던 아마존 독립 노조의 조직화가 성취된 것이다. 아마존의 집요한 방해 공작을 뚫고서 이뤄낸 이들의 성과는 전문가며 지식인이 아닌 현장 동료에게 다가서는 풀뿌리 접근법을 통해 이룩됐다. 영화가 담고 있는 것이 바로 그와 같은 광경이다. 나는 이와 같은 모습을 한국에선 본 적이 없다. 우리네 경영자와 언론인들이 본다면 미국을 빨갱이의 나라라고 말할까. 그런 생각이 들 정도.



영화는 걸음을 멈추지 않는 노동자들의 행보를 비춘다. 노조 설립뿐 아니라, 회사가 배달기사 어플 계정을 일방적으로 정지시키는 등의 일을 하지 못하도록 하는 조례를 만든다거나 하는 대단한 성취가 영화 가운데 이어진다. 물론 반대 또한 만만찮다. 노동자들 스스로가 단결하지 못할 이유가 차고 넘친다.



왜 아닐까. 파업이 효과를 발하지 못하게끔 하는 대체 노동자의 진입이 너무나 자유롭다. '너만 힘드냐 나도 힘들다'는 말 앞에, '너보다도 내가 더 가난하다'는 외침 앞에 노동자의 단결이란 거창한 구호는 쉬이 무력해진다. 너도 나도 감당해야 할 삶이 있다. 지켜야 할 가족이 있다. 누군가의 희생이 없이는 노동운동은 도저히 유지될 수 없다.



하나하나 작은 옳음과 불편을 따져가며 대오를 흩뜨리는 이들이 더 정의롭게 보이기도 한다. 얼어붙는 추위 가운데 시위대 앞에 찬 물을 틀어 흘려버리는 기업의 방식이 너무나 효과적으로 닥쳐오기도 한다. 진정 자신의 이익이 무언지 알지 못하고 도널드 트럼프와 공화당을 지지하는 노동자가 훨씬 더 많다는 사실 앞에서 낙담하지 않을 노조 지도부가 몇이나 될까.



그럼에도 불구하고 포기하지 않는 이들이 있다. 포기해선 안 된다고 말하는 이들 또한 있다. 그들이 바로 뉴욕을 '유니온 타운'으로 만드는 이들이다. <유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들> 속 뉴욕이 다른 어느 도시와도 다른 것은, 그리하여 맘다니 같은 시장을 저들의 대표로 뽑을 수 있도록 한 것은, 바로 이와 같은 노동자 한 사람 한 사람의 존재, 또 이들의 연결이란 걸 알게끔 한다. 우리에게 없고 저들에게 있는 것, 그건 그저 맘다니 시장이란 특출한 한 사람이 결코 아닌 것이다.



서울로 돌아가면 나는 부천노동영화제를 꾸려가는 이들에게, 또 내게 노동과 관련한 기획전이나 상영회를 제안하는 이에게 이 영화 <유니온 타운: 뉴욕을 달리는 사람들>을 권할 것이다. 그로부터 부디 한 사람이라도 더 이 영화를 만나기를 바랄 뿐이다.



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