갱스타 랩의 묵직한 각인으로 남은 프레디 깁스

▲프레디 깁스 첫 내한 공연 염동교 무대 장악력은 걸출했다. 이날 공연에선 마크 웨스트의 믹싱이 보좌진 역할이 톡톡했지만 일반적으로 사전 녹음된 트랙으로 사운드 배경이 깔리는 랩 콘서트가 90분 내내 집중력을 끌어내긴 쉽지 않다.



20년 경력 고참은 '퍽 폴리스(Fuck Police)'와 '테이크 머니 머니(Take Money Money)' 같은 올드스쿨한 문구로 관중을 조련했고 무대를 종횡무진하며 무술인처럼 다이내믹한 액션을 취했다. 무엇보다도 강인한 랩톤과 단단한 플로우가 실력파임을 명시했는데, 무반주 랩이 묵직하고 땅땅한 돌덩이 같았다.



브루노 마스와의 슈퍼 듀오 실크 소닉으로 알려진 앤더슨 팩이 보컬로 참여했던 '엔살라다(Ensalada)'를 얼마 전 세상을 떠난 친아버지 워런 팁턴에게 바쳤다. 알앤비 보컬 그룹 치-라이트(The Chi-Lites)의 멤버기도 했던 팁턴은 아들에게 음악 유전자를 남겼다.



잭슨 파이브의 '아이 원트 유 백(I Want You Back)'으로 킹 오브 팝 마이클 잭슨을 추모했는데, MJ도 아버지 팁턴처럼 58년 개띠고 고향도 인디애나주 게리로 같다. 프레디는 "하늘에서 편히 쉬어요 마이클(Rest In Peace, Michael)"라고 추모를 외쳤다.



쏠림현상과 편중을 경계하는 현시대에 일견 마초 콘셉으로 보이는 갱스타 랩은 구습적으로 보이기도 하나 80여분 내밀한 시간을 공유한 프레디는 평화와 안식 추구자로 보였다. 강한 어휘를 사용하나 해코지와 공격을 위해서라기보단 가족과 동네의 보호를 위한 울타리 치기로 여겨졌던 것.



자기 수련을 위해 갈고 닦음에 정진하는 무도인처럼 내면을 들여다보는 랩 수행을 계속한 그는 이제 많은 이들에게 큰 형님 대접을 받기 이르렀다. 미국 거리의 삶과 실상을 플로우와 비트로 간접 체험했던 프레디 깁스 첫 내한은 갱스타 랩의 묵직한 각인으로 남았다.

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