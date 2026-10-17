갱스타 랩의 묵직한 각인으로 남은 프레디 깁스

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프레디 깁스 첫 내한 공연염동교
공연 후 올린 인스타그램 스토리에 어느 음악 유튜버는 "투팍같아요"라고 반응했다.
프레디 깁스의 강렬한 랩 질감은 25세로 요절한 힙합 아이콘을 상기하기에 충분했다. 밝은 지펑크(투팍)와 어두운 붐뱁(프레디 깁스)의 소리/비트 차이가 있으나 슬럼가와 범죄 조직의 실상을 낱낱이 묘사하는 갱스타 랩이라는 공통분모도 존재한다.
개인적으론 닥터 드레와 스눕 독을 위시한 1990년대 쨍한 키보드 기반의 지펑크(G-Funk)와 갱스타 랩이 달라붙지만, 시조로 분류되는 스쿨리 디가 이스트코스트 힙합인 것처럼 소리보단 태도에 가깝다.
이벤트팀 아시아 주관으로 지난 13일 현대카드 언더스테이지에서 열린 프레디 깁스의 '더 라스트 래빗 투어(The Last Rabbit Tour)'에서 이런 갱스타 랩의 카리스마가 철철 넘쳤다. 토끼를 의미하는 영단어 'Rabbit'은 프레디의 또 다른 자아로 거친 환경을 뚫고 살아남는 생존 능력을 암시한다.
일본계 미국인 마크 웨스트의 디제잉이 대기 시간 지루함을 삭제했다. 에이셉 락키같은 젊은 힙합부터 고전적 소울 펑크를 아우르는 음악색 그 자체로 훌륭한 공연예술이었다. 그는 오후 10시부터 이태원 클럽 그레인하우스에서 열린 애프터파티에서 공연의 열기를 이어갔다.
굵직한 커리어로 북미권에선 베테랑 대접을 받으며 커다란 공연장을 호령하는 프레디 깁스를 언더스테이지의 내밀한 공간에서 소통하는 건 각별했다. 이런 공연일수록 청중이 분위기를 좌우하는데 각성한 듯한 에너지의 첫 열 외국인 관객은 열혈팬 인증서를 머리에 부착한듯 벌스 하나하나를 다 따라 불렀고, 그와 두 번째 열 한국 관객이 특정 구간에서 서로를 마주보고 랩을 토해내는 장면은 무림고수 일합같았다.