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갱스타 랩의 묵직한 각인으로 남은 프레디 깁스

갱스타 랩의 묵직한 각인으로 남은 프레디 깁스

현대카드 언더스테이지에서 열린 프레디 깁스의 '더 라스트 래빗' 투어... 90분 압도적 퍼포먼스

염동교(ydk8811)
26.10.17 11:09최종업데이트26.10.17 11:09
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프레디 깁스 첫 내한 공연
프레디 깁스 첫 내한 공연염동교
공연 후 올린 인스타그램 스토리에 어느 음악 유튜버는 "투팍같아요"라고 반응했다.

프레디 깁스의 강렬한 랩 질감은 25세로 요절한 힙합 아이콘을 상기하기에 충분했다. 밝은 지펑크(투팍)와 어두운 붐뱁(프레디 깁스)의 소리/비트 차이가 있으나 슬럼가와 범죄 조직의 실상을 낱낱이 묘사하는 갱스타 랩이라는 공통분모도 존재한다.

개인적으론 닥터 드레와 스눕 독을 위시한 1990년대 쨍한 키보드 기반의 지펑크(G-Funk)와 갱스타 랩이 달라붙지만, 시조로 분류되는 스쿨리 디가 이스트코스트 힙합인 것처럼 소리보단 태도에 가깝다.

이벤트팀 아시아 주관으로 지난 13일 현대카드 언더스테이지에서 열린 프레디 깁스의 '더 라스트 래빗 투어(The Last Rabbit Tour)'에서 이런 갱스타 랩의 카리스마가 철철 넘쳤다. 토끼를 의미하는 영단어 'Rabbit'은 프레디의 또 다른 자아로 거친 환경을 뚫고 살아남는 생존 능력을 암시한다.

일본계 미국인 마크 웨스트의 디제잉이 대기 시간 지루함을 삭제했다. 에이셉 락키같은 젊은 힙합부터 고전적 소울 펑크를 아우르는 음악색 그 자체로 훌륭한 공연예술이었다. 그는 오후 10시부터 이태원 클럽 그레인하우스에서 열린 애프터파티에서 공연의 열기를 이어갔다.

굵직한 커리어로 북미권에선 베테랑 대접을 받으며 커다란 공연장을 호령하는 프레디 깁스를 언더스테이지의 내밀한 공간에서 소통하는 건 각별했다. 이런 공연일수록 청중이 분위기를 좌우하는데 각성한 듯한 에너지의 첫 열 외국인 관객은 열혈팬 인증서를 머리에 부착한듯 벌스 하나하나를 다 따라 불렀고, 그와 두 번째 열 한국 관객이 특정 구간에서 서로를 마주보고 랩을 토해내는 장면은 무림고수 일합같았다.

프레디 깁스 첫 내한 공연
프레디 깁스 첫 내한 공연염동교
20년 이상 관록의 힙합퍼는 전설적인 프로듀서 매드립의 비트를 입은 '떠긴(Thuggin)'과 '크라임 페이즈(Crime Pays)'로 초반부터 인장을 단단히 새겼다. 매드립은 레퍼 앰에프 둠과의 2004년도 콜라보 걸작 <매드빌리아니(Madvillainy) >으로 저명한 비트의 마법사. '필링(Feeling)'과 '갓 이즈 퍼펙트(God Is Perfect)에선 미국 디제이 겸 프로듀서 알케미스트의 그루브가 빛났다. "마이크로 폰 체크, 원, 투, 마이크 체카"란 시그니처 슬로건도 '갓 이즈 퍼펙트(God Is Perfect)'의 도입부에서 따온 것.

최근 네오소울 여제 에리카 바두와의 신보 <비포 더 월드 블로우즈(Before The World Blows)>를 발표한 알케미스트도 매드립 못지않은 탁월한 비트메이커. 깁스의 프로듀서 선구안이 드러나는 대목이다. 깁스와 알케미스트는 2020년 작 <알프레도(Alfredo)>와 2025년 작 <알프레도2(Alfredo2)>를 합작했으며 음반명도 알케미스트의 'Al'과 프레디의 'Fre'에서 착안했다.

프레디 깁스 첫 내한 공연
프레디 깁스 첫 내한 공연염동교
무대 장악력은 걸출했다. 이날 공연에선 마크 웨스트의 믹싱이 보좌진 역할이 톡톡했지만 일반적으로 사전 녹음된 트랙으로 사운드 배경이 깔리는 랩 콘서트가 90분 내내 집중력을 끌어내긴 쉽지 않다.

20년 경력 고참은 '퍽 폴리스(Fuck Police)'와 '테이크 머니 머니(Take Money Money)' 같은 올드스쿨한 문구로 관중을 조련했고 무대를 종횡무진하며 무술인처럼 다이내믹한 액션을 취했다. 무엇보다도 강인한 랩톤과 단단한 플로우가 실력파임을 명시했는데, 무반주 랩이 묵직하고 땅땅한 돌덩이 같았다.

브루노 마스와의 슈퍼 듀오 실크 소닉으로 알려진 앤더슨 팩이 보컬로 참여했던 '엔살라다(Ensalada)'를 얼마 전 세상을 떠난 친아버지 워런 팁턴에게 바쳤다. 알앤비 보컬 그룹 치-라이트(The Chi-Lites)의 멤버기도 했던 팁턴은 아들에게 음악 유전자를 남겼다.

잭슨 파이브의 '아이 원트 유 백(I Want You Back)'으로 킹 오브 팝 마이클 잭슨을 추모했는데, MJ도 아버지 팁턴처럼 58년 개띠고 고향도 인디애나주 게리로 같다. 프레디는 "하늘에서 편히 쉬어요 마이클(Rest In Peace, Michael)"라고 추모를 외쳤다.

쏠림현상과 편중을 경계하는 현시대에 일견 마초 콘셉으로 보이는 갱스타 랩은 구습적으로 보이기도 하나 80여분 내밀한 시간을 공유한 프레디는 평화와 안식 추구자로 보였다. 강한 어휘를 사용하나 해코지와 공격을 위해서라기보단 가족과 동네의 보호를 위한 울타리 치기로 여겨졌던 것.

자기 수련을 위해 갈고 닦음에 정진하는 무도인처럼 내면을 들여다보는 랩 수행을 계속한 그는 이제 많은 이들에게 큰 형님 대접을 받기 이르렀다. 미국 거리의 삶과 실상을 플로우와 비트로 간접 체험했던 프레디 깁스 첫 내한은 갱스타 랩의 묵직한 각인으로 남았다.
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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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