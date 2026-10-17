'유짓수' 유수영, 캐나다 무패 신예 잡고 UFC 3승 도전

UFC 제공

유수영은 지난 경기에서의 패배를 딛고 다시 승리 흐름을 만들겠다는 각오다.이번 경기의 전술적 관전 포인트는 유수영이 타격전을 어디까지 허용하고, 언제 그래플링으로 전환하느냐다. 코반첵은 킥복싱과 무에타이를 기반으로 한 타격을 강점으로 내세운다. 여기에 레슬링 경험도 자신하고 있어, 상대가 테이크다운을 시도한다고 해서 무조건 수세에 몰릴 선수는 아니다.코반첵은 이번 대결을 앞두고 UFC 공식 홈페이지와의 인터뷰에서 유수영을 KO로 꺾겠다는 자신감을 드러냈다. 평생 레슬링을 해왔다는 점도 강조하며 그래플링 싸움에 대한 준비가 돼 있다고 밝혔다. 타격으로 유수영의 접근을 막는 동시에, 클린치나 테이크다운 방어 상황에서도 쉽게 밀리지 않겠다는 구상으로 읽힌다.유수영에게 가장 중요한 것은 무리하게 상대의 타격에 맞서기보다 자신의 거리와 리듬을 만드는 일이다. 주짓수에 강점을 가진 파이터라고 해서 매번 곧바로 테이크다운을 시도해야 하는 것은 아니다.상대의 타격 타이밍을 읽고 공격을 피하거나 받아낸 뒤 거리를 좁혀야 그래플링으로 연결할 가능성이 커진다. 성급한 진입은 오히려 카운터를 허용하거나 상대에게 테이크다운을 방어할 시간을 줄 수 있다.유수영은 또한 UFC 공식 홈페이지와의 인터뷰에서 앞선 경기에서 테이크다운을 시도하며 자신의 강점을 보여줬다고 돌아봤다. 패배 자체는 아쉽지만, 첫 라운드에 테이크다운 등 준비한 기술을 구현한 점에서 힘을 얻었다는 설명이다. 그는 이번 경기에서 타격과 그래플링 모두 상대를 압도하겠다는 의지를 나타냈다.관건은 테이크다운 성공 여부만이 아니다. 상대를 넘어뜨린 뒤 얼마나 안정적으로 상위 포지션을 확보하는지, 가드 패스와 컨트롤을 통해 공격 기회를 만들어내는지가 중요하다.코반첵이 그라운드에서 방어에 성공해 다시 일어선다면 유수영은 타격 압박을 다시 감당해야 한다. 반대로 유수영이 테이크다운 이후 상대의 움직임을 제한하고 유리한 포지션을 유지한다면 코반첵의 타격을 활용할 기회를 줄일 수 있다.코반첵 역시 그래플링에 자신감을 보이는 만큼, 유수영이 주짓수 실력만으로 우위를 점한다고 단정하기는 어렵다. 상대의 테이크다운 방어와 포지션 전환 능력을 확인하면서 무리한 서브미션 시도보다 안정적인 컨트롤을 우선하는 운영이 필요할 수 있다. 타격과 그래플링을 오가는 공방에서 어느 쪽이 먼저 상대의 리듬을 무너뜨리느냐가 중요하다.경기가 길어질 경우 체력과 판단력도 변수다. 코반첵의 평균 경기 시간은 10분 10초다. 다만 이는 과거 경기 기록을 바탕으로 한 수치로, 옥타곤에서 펼쳐질 이번 경기의 체력 상태나 후반 경기력을 그대로 예측할 수 있는 지표는 아니다. 유수영 역시 초반부터 무리하게 승부를 서두르기보다 라운드별로 공격의 강약을 조절하며 기회를 찾는 편이 유리할 수 있다.