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'유짓수' 유수영, 캐나다 무패 신예 잡고 UFC 3승 도전

'유짓수' 유수영, 캐나다 무패 신예 잡고 UFC 3승 도전

18일 코디 코반첵과 격돌…타격 압박 뚫고 첫 패배 충격 씻을까

김종수(oetet)
26.10.17 10:21최종업데이트26.10.17 10:21
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유수영은 장기인 그래플링에 더해 타격 보강에도 많은 노력을 기울여왔다.
유수영은 장기인 그래플링에 더해 타격 보강에도 많은 노력을 기울여왔다.UFC 제공

'유짓수' 유수영(30)이 캐나다 원정에서 UFC 통산 3승에 도전한다. 상대는 MMA 무패 기록을 이어가고 있는 신예 코디 코반첵(28, 캐나다)이다.

ROAD TO UFC 시즌3 밴텀급(61.2㎏) 우승자인 유수영은 오는 18일(한국 시각) 캐나다 앨버타주 에드먼턴 로저스 플레이스에서 있을 UFC 파이트 나이트 '버클리 vs 맬럿'에서 코반첵과 맞붙는다. 대회 개최지인 캐나다에서 UFC 데뷔전을 치르는 코반첵은 현지 팬들의 응원을 등에 업고 옥타곤 첫 승을 노린다.

유수영에게는 지난 3월 일라이자 스미스 전 패배 이후 7개월 만의 복귀전이다. 당시 2라운드 리어네이키드 초크에 걸려 서브미션 패배를 당하면서 UFC 진출 후 이어온 상승세가 멈췄다. 이번 경기에서는 패배를 통해 얻은 교훈을 실제 경기 운영에 반영하고, 다시 승리 흐름을 만들어야 한다.

코반첵은 프로 무대에서 한 번도 패하지 않은 채 UFC에 입성했다. 9승 가운데 4승을 KO, 2승을 서브미션으로 거둬 타격과 그라운드 양쪽에서 고른 피니시 능력을 보여줬다. UFC 공식 선수 정보에 따르면 그는 밴텀급에서 6연승을 기록했고, 캐나다 유니파이드 MMA 밴텀급 챔피언도 지냈다.

지난해 9월 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)에서 라파엘 우체구부를 3라운드 KO로 꺾으며 UFC 계약을 따냈다. 이번 경기는 옥타곤 데뷔전이다.

유수영은 프로 무대에서 패배를 모른 채 성장한 신예를 적지에서 상대해야 한다. 물론 무패 기록이 곧 UFC 경쟁력을 보장하는 것은 아니다. 경기 수준과 상대의 압박, 라운드가 진행되는 동안의 체력 관리 등 새로운 환경에 적응해야 할 요소가 적지 않다. 유수영이 자신의 장점을 얼마나 빠르게 경기 안에서 구현하느냐에 따라 승부의 흐름이 달라질 수 있다.

유수영은 지난 경기에서의 패배를 딛고 다시 승리 흐름을 만들겠다는 각오다.
유수영은 지난 경기에서의 패배를 딛고 다시 승리 흐름을 만들겠다는 각오다.UFC 제공

'유짓수'의 그래플링, 코반첵의 타격 압박을 무너뜨릴까

이번 경기의 전술적 관전 포인트는 유수영이 타격전을 어디까지 허용하고, 언제 그래플링으로 전환하느냐다. 코반첵은 킥복싱과 무에타이를 기반으로 한 타격을 강점으로 내세운다. 여기에 레슬링 경험도 자신하고 있어, 상대가 테이크다운을 시도한다고 해서 무조건 수세에 몰릴 선수는 아니다.

코반첵은 이번 대결을 앞두고 UFC 공식 홈페이지와의 인터뷰에서 유수영을 KO로 꺾겠다는 자신감을 드러냈다. 평생 레슬링을 해왔다는 점도 강조하며 그래플링 싸움에 대한 준비가 돼 있다고 밝혔다. 타격으로 유수영의 접근을 막는 동시에, 클린치나 테이크다운 방어 상황에서도 쉽게 밀리지 않겠다는 구상으로 읽힌다.

유수영에게 가장 중요한 것은 무리하게 상대의 타격에 맞서기보다 자신의 거리와 리듬을 만드는 일이다. 주짓수에 강점을 가진 파이터라고 해서 매번 곧바로 테이크다운을 시도해야 하는 것은 아니다.

상대의 타격 타이밍을 읽고 공격을 피하거나 받아낸 뒤 거리를 좁혀야 그래플링으로 연결할 가능성이 커진다. 성급한 진입은 오히려 카운터를 허용하거나 상대에게 테이크다운을 방어할 시간을 줄 수 있다.

유수영은 또한 UFC 공식 홈페이지와의 인터뷰에서 앞선 경기에서 테이크다운을 시도하며 자신의 강점을 보여줬다고 돌아봤다. 패배 자체는 아쉽지만, 첫 라운드에 테이크다운 등 준비한 기술을 구현한 점에서 힘을 얻었다는 설명이다. 그는 이번 경기에서 타격과 그래플링 모두 상대를 압도하겠다는 의지를 나타냈다.

관건은 테이크다운 성공 여부만이 아니다. 상대를 넘어뜨린 뒤 얼마나 안정적으로 상위 포지션을 확보하는지, 가드 패스와 컨트롤을 통해 공격 기회를 만들어내는지가 중요하다.

코반첵이 그라운드에서 방어에 성공해 다시 일어선다면 유수영은 타격 압박을 다시 감당해야 한다. 반대로 유수영이 테이크다운 이후 상대의 움직임을 제한하고 유리한 포지션을 유지한다면 코반첵의 타격을 활용할 기회를 줄일 수 있다.

코반첵 역시 그래플링에 자신감을 보이는 만큼, 유수영이 주짓수 실력만으로 우위를 점한다고 단정하기는 어렵다. 상대의 테이크다운 방어와 포지션 전환 능력을 확인하면서 무리한 서브미션 시도보다 안정적인 컨트롤을 우선하는 운영이 필요할 수 있다. 타격과 그래플링을 오가는 공방에서 어느 쪽이 먼저 상대의 리듬을 무너뜨리느냐가 중요하다.

경기가 길어질 경우 체력과 판단력도 변수다. 코반첵의 평균 경기 시간은 10분 10초다. 다만 이는 과거 경기 기록을 바탕으로 한 수치로, 옥타곤에서 펼쳐질 이번 경기의 체력 상태나 후반 경기력을 그대로 예측할 수 있는 지표는 아니다. 유수영 역시 초반부터 무리하게 승부를 서두르기보다 라운드별로 공격의 강약을 조절하며 기회를 찾는 편이 유리할 수 있다.

유수영의 장점은 한번 기회를 잡으면 끈질기게 상대를 괴롭히는 그래플링이다.
유수영의 장점은 한번 기회를 잡으면 끈질기게 상대를 괴롭히는 그래플링이다.UFC 제공

첫 패배에서 얻은 교훈…UFC 밴텀급 톱15 향한 재도전

유수영은 2024년 ROAD TO UFC 시즌3에서 우승하며 UFC 진출의 발판을 마련했다. 토너먼트에서 연승을 쌓은 뒤 UFC 무대에서도 승리를 거두며 경쟁력을 보여줬지만, 스미스전에서 서브미션 패배를 경험했다. 이번 복귀전은 그 과정에서 드러난 과제를 점검하고 다시 상승세를 만들 기회다.

첫 패배 이후 무엇을 바꿨는지가 중요하다. 경기 중 테이크다운을 시도하는 것과 상대를 실제로 제압하는 것은 다른 문제다. 상대가 방어에 성공했을 때 다음 공격으로 연결하는 능력, 포지션이 불리해졌을 때 탈출하는 판단, 타격전에서 받는 압박을 줄이는 움직임 등이 함께 갖춰져야 한다. 유수영이 7개월 동안 준비한 변화가 경기에서 드러난다면 승리 가능성도 높아질 수 있다.

상대 코반첵에게도 이번 경기는 중요한 시험대다. UFC 계약을 따낸 뒤 치르는 첫 옥타곤 경기인 만큼, 기존 무대에서 보여준 경기력을 더 높은 수준의 상대에게도 재현해야 한다. 무패 기록과 피니시 능력은 주목할 만하지만, 유수영처럼 서브미션과 테이크다운을 적극적으로 활용하는 상대를 만났을 때 어떤 대응을 보여주는지는 아직 확인되지 않았다.

유수영은 캐나다 원정과 상대의 무패 기록을 크게 의식하지 않는다는 입장이다. 그는 코반첵을 강한 선수라고 평가하면서도 특별히 위협적이거나 신경 쓰이는 부분은 없다며 승리 후 UFC 밴텀급 톱15 진입을 목표로 제시했다. 상대를 과소평가하기보다 자신의 경기 운영에 집중하겠다는 자신감으로 풀이된다.

이번 대결에서 유수영이 승리하려면 자신의 강점을 살리는 동시에 상대의 장점을 제한해야 한다. 코반첵이 타격 거리에서 경기를 풀어간다면 유수영은 진입 타이밍과 테이크다운 연결을 정교하게 다듬어야 한다. 반대로 유수영이 초반부터 그라운드 주도권을 확보한다면 코반첵은 UFC 데뷔전에서 예상보다 이른 위기를 맞을 수 있다.

결국 승부는 누가 더 강한 기술을 가졌느냐보다, 상대가 준비한 전술을 얼마나 효과적으로 무력화하느냐에 달렸다. 유수영에게는 첫 패배 이후의 변화를 증명할 기회가, 코반첵에게는 무패 기록을 UFC에서도 이어갈 기회가 주어졌다. 유수영이 캐나다 원정에서 그래플링의 강점을 살려 UFC 통산 3승을 거둘지, 코반첵이 타격과 레슬링을 앞세워 데뷔전 승리를 장식할지 귀추가 주목된다.

코디 코반첵과 유수영
코디 코반첵과 유수영UFC 제공

UFC 파이트 나이트 '버클리 vs 맬럿' 대진표

메인카드 (tvN SPORTS/TVING 오전 9시)
[웰터급] 와킨 버클리 vs 크리스천 리로이 던컨
[여성 플라이급] 에린 블랜치필드 vs 자스민 자스다비시우스
[라이트급] 카일 넬슨 vs 크리스티안 페레스
[미들급] 마크-앙드레 바리올 vs 카일 다커스
[밴텀급] 루이 주르댕 vs 티미 쿠암바
[라이트급] 만델 날로 vs 네이트 랜드웨어

언더카드 (tvN SPORTS/TVING 오전 6시)
[헤비급] 태너 보저 vs 조나타 지니스
[미들급] 줄리앙 르블랑 vs 닉 갈란티
[헤비급] 자바드 마흐주브 vs 조엘 패글리어
[여성 플라이급] 케이틀린 서미나라 vs 맥켄지 스틸러
[밴텀급] 채드 앤헬리거 vs 스티븐 코슬로
[여성 스트로급] 멜리사 크로든 vs 첼시 챈들러
[밴텀급] 코디 코반첵 vs 유수영

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유수영 유짓수 주짓떼로

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조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

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