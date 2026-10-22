죽은 레지스탕스 영웅, 천수 누린 도살자

부산국제영화제

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왜 청산해야 하는가



바르비가 프랑스로 송환된 건 국제사회의 압력에 미국이 볼리비아 군부를 외면한 뒤인 1983년이었다. 볼리비아 군부가 민간에 권력을 이양한 직후 국회에 의해 선출된 실레스 정부는 즉각 바르비를 체포해 프랑스로 송환하기로 결정한다. 볼리비아가 비로소 민주화돼 국제사회의 건전한 일원으로 역할을 하겠다는 신호탄이었다. 그렇게 송환된 바르비는 아돌프 아이히만 이후 나치 전범 가운데 가장 유명한 재판의 주인공이 됐고, 종신형을 선고받은 뒤 감옥에서 사망한다. 1991년, 78세 때였다.



<장 물랭>은 역사학을 아는 이에겐 아직 상식으로 남아 있지만 오늘을 살기 바쁜 다수 대중에겐 이미 잊혀져버린 사건을 다룬다. 장 물랭과 같은 영웅적 인물이 클라우스 바르비 같은 악독한 자에게 고문을 받다 죽었다. 배신자는 마땅히 대가를 치를 것이란 외침이 무색하게도 물랭의 젊음은 꺾였고, 바르비는 천수를 누렸다. 지체된 정의는 정의가 아니란 말은 바로 이와 같은 일을 일컫는 것일 테다.



명작 <사울의 아들>로 유명한 라슬로 네메스가 <장 물랭>을 연출했다는 사실도 의미심장하다. 나치 독일의 피해를 크게 입은 헝가리 출신이긴 해도 프랑스인이 아닌 이가 나치 독일과 프랑스 레지스탕스의 이야기를 영화화한 건 흔히 마주하기 힘든 사례인 때문이다. 극악한 고문의 대가라고도 알려졌던 바르비를 연출하며 고문의 흉악함을 상당부분 삭제한 그다.



대신 부각한 것은 물랭이란 아까운 이의 존재, 그 드문 인격이다. 나치 독일과 그에 부역한 이들, 또 끝끝내 저항한 레지스탕스의 이야기를 그리면서도 정치며 역사를 덜어낸 네메스는 대신에 대비되는 인간의 격을 관객으로 하여금 목격하게 한다. 고작 바르비와 같은 이가 물랭, 또 체 게바라를 죽게 했다면 이는 얼마나 큰 비극이냐고. 청산이라는 두 글자는 마땅히 이 비극에 책임을 묻는 일이어야 한다고 주장하는 것이다.



일제강점기와 군부독재, 매 순간 청산하지 못했던 한반도의 역사를 네메스가 그린 프랑스 현대사 가운데서 떠올린다. 때와 힘을 모두 갖고도 역사의 죄인을 처단하지 않는다면, 그는 도대체 얼마나 큰 죄악인가. <장 물랭>이 오늘의 한국인에게 던지는 물음이 바로 이와 같다. 부산국제영화제 BIFF 장물랭 라슬로네메스 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 '이성과 감성', 흔한 리메이크 넘어선 한 장면

스틸컷물론 영화가 폭력의 재현으로 승부를 거는 것은 아니다. 전반부를 일종의 첩보물처럼 장르적으로 끌어갔듯, 후반부 또한 바르비는 광적인 게슈타포 대장과 무게감 있는 레지스탕스 거물 물랭의 캐릭터를 대비하며 극적으로 풀어간다. 실제 있었던 가혹행위를 연출하기보다는 바르비와 그 수하들의 잔학하고 비정상적인 행태를 부각시키는 데 집중한다. 그 가운데 독일어 특유의 투박한 어조와 인간을 대하는 무례하고 거친 태도가 강조된다. 반면 프랑스인의 우아함이며 감정과 감성을 중시하는 모습 등이 두드러지기도 한다. 다분히 의도적으로 대비되는 이 같은 면모는 바르비가 대표하는 나치 독일과 물랭이 표상하는 프랑스 레지스탕스 간의 극명한 격의 차이를 확인하게끔 한다. 그것이 실제든 아니든 간에.<장 물랭>은 사실을 있는 그대로 재현하는 영화가 아니다. 역사를 복원하고 알려지지 않은 사실을 드러내 전파하기 위한 목적 아래 만들어지지 않았다. 그보다는 프랑스 국민영웅 장 물랭의 가치를 각인하고, 바르비와 같은 야만적 인간형을 저격하는 데 의의가 있다. 그로부터 오늘의 현실, 그러니까 조국과 민족을 위해 희생한 이들이 대접받지 못하고 도리어 그 반대편에 부역한 이들이 득세하는 상황에 문제를 제기하려 든다. 영화 가운데 가장 힘 있는 장면은 아마도 엔딩크레디트가 오르기 직전이 아닐까 한다. 두 개의 작은 프레임이 나란히 놓인 가운데 왼편엔 장 물랭의 멈춰진 흑백 사진이, 오른편에는 흑백에서 칼라로 옮겨가며 나이가 들어가는 바르비의 모습이 비치는 것이다.그렇다. 장 물랭은 영화와 달리 삶을 이어가지 못했다. 영화는 영화로나마 그에게 다음을 허했으나, 역사는 그의 삶이 구해지는 바로 그 지점에서 실은 마지막을 고했단 걸 확인한다. 반면 바르비는 프랑스에서 미국으로 터전을 옮겨 활약한다. 바르비의 경험과 역량을 높이 산 미국이 프랑스의 송환요청을 거부하고 그에게 공작원 역할을 맡겼던 것이다. 그는 남미 전역을 친미화 하고 있던 미국의 국제공작의 일환으로 볼리비아로 파견된다. 이때 체 게바라가 볼리비아에서 체포돼 죽는 과정에 바르비의 역할이 있었다고 알려져 있다. 볼리비아에선 민주정을 군홧발로 짓밟은 루이스 메사의 쿠데타를 도왔고 경력을 살려 용병대를 조직하고 수많은 민주인사를 잡아다 고문하기도 했다.