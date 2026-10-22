죽은 레지스탕스 영웅, 천수 누린 도살자

지연된 정의는 정의가 아니다. 정의의 지체가 세상에 칼을 불러오는 법이다. 마틴 루터 킹을 위시한 수많은 혁명가들이 이와 같은 말로써 "기다리라"는 세상의 억누름에 저항해왔다. 그로부터 세상은 얼마나 바뀌었는가. 만약 정의가 지체되지 않는다면 더는 이와 같은 말이 통용되지 않았을 테다. 여전히 정의는 지연되고 칼을 필요로 하는 이들이 넘쳐난다. 불행히도 그러하다.
역사 가운데서 불의는 대개 청산되지 않는다. 마땅히 세상을 새로 일으켜야 한다는 외침에도 과거의 책임 있는 이들이 떵떵거리고, 떨치고 일어나 항거한 이들이 기를 펴지 못하는 일이 거듭된다. 한국 근현대사 가운데서도 일제의 강점 당시 저항한 독립운동가 후손과 친일파의 관계가 꼭 그러하다. 드물게 승리하여 민족의 정부가 들어서고 난 뒤에도 친일파에 대한 처단과 재산 환수가 제대로 일어나지 않은 모습은 한국 역사의 불유쾌한 단면이다.
그런 한국에서도, 또 청산에 실패한 많은 국가가 모범으로 삼는 단골 사례가 하나 있다. 바로 프랑스다. 2차대전 직후 샤를 드 골 치하의 프랑스 임시정부는 일명 에퓌라시옹(Épuration·대숙청)이라 불리는 대대적인 부역자 처단 작업에 돌입한다. 적극적 배신은 물론이고, 부역과 협력한 이들까지도 모조리 처벌하는 대대적인 숙청을 벌였다. 특히 사회적 영향력을 가진 부유층이나 지식인에 대해선 참작의 여지를 두지 않는 숙청작업으로 레지스탕스에 의해 현장에서 체포돼 처단된 이만 9000여 명, 정식으로 재판에 회부돼 사형을 선고받은 6700명 중 1500여 명이 집행됐을 정도다. 이밖에 혐의가 인정돼 유죄판결을 받은 이가 무려 10만 명에 이른다.