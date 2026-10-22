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김성호의 씨네만세 죽은 레지스탕스 영웅, 천수 누린 도살자

죽은 레지스탕스 영웅, 천수 누린 도살자

[김성호의 씨네만세 1472] 31회 부산국제영화제 아이콘 <장 물랭>

김성호(starsky216)
26.10.22 16:23최종업데이트26.10.22 16:23
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지연된 정의는 정의가 아니다. 정의의 지체가 세상에 칼을 불러오는 법이다. 마틴 루터 킹을 위시한 수많은 혁명가들이 이와 같은 말로써 "기다리라"는 세상의 억누름에 저항해왔다. 그로부터 세상은 얼마나 바뀌었는가. 만약 정의가 지체되지 않는다면 더는 이와 같은 말이 통용되지 않았을 테다. 여전히 정의는 지연되고 칼을 필요로 하는 이들이 넘쳐난다. 불행히도 그러하다.

역사 가운데서 불의는 대개 청산되지 않는다. 마땅히 세상을 새로 일으켜야 한다는 외침에도 과거의 책임 있는 이들이 떵떵거리고, 떨치고 일어나 항거한 이들이 기를 펴지 못하는 일이 거듭된다. 한국 근현대사 가운데서도 일제의 강점 당시 저항한 독립운동가 후손과 친일파의 관계가 꼭 그러하다. 드물게 승리하여 민족의 정부가 들어서고 난 뒤에도 친일파에 대한 처단과 재산 환수가 제대로 일어나지 않은 모습은 한국 역사의 불유쾌한 단면이다.

그런 한국에서도, 또 청산에 실패한 많은 국가가 모범으로 삼는 단골 사례가 하나 있다. 바로 프랑스다. 2차대전 직후 샤를 드 골 치하의 프랑스 임시정부는 일명 에퓌라시옹(Épuration·대숙청)이라 불리는 대대적인 부역자 처단 작업에 돌입한다. 적극적 배신은 물론이고, 부역과 협력한 이들까지도 모조리 처벌하는 대대적인 숙청을 벌였다. 특히 사회적 영향력을 가진 부유층이나 지식인에 대해선 참작의 여지를 두지 않는 숙청작업으로 레지스탕스에 의해 현장에서 체포돼 처단된 이만 9000여 명, 정식으로 재판에 회부돼 사형을 선고받은 6700명 중 1500여 명이 집행됐을 정도다. 이밖에 혐의가 인정돼 유죄판결을 받은 이가 무려 10만 명에 이른다.

장 물랭 스틸컷
장 물랭스틸컷부산국제영화제

리옹의 도살자와 레지스탕스 영웅

31회 부산국제영화제 아이콘 섹션 초청작 <장 물랭>은 나치 독일 치하 프랑스 리옹을 배경으로 한다. 마지노선이 무너지고 나치 독일에 사실상 백기투항에 가까운 항복을 한 프랑스다. 이후 2차대전 기간 동안 프랑스 전역은 세 개 지역으로 찢어진다. 북부는 독일의 직접 지배를 받았고, 동부는 이탈리아 왕국의 점령지로 전락했다. 이른바 자유구역이라 불린 중남부와 전 세계에 퍼져 있던 기존 식민지 관리는 소위 비시 프랑스라 불리는 프랑스 군정청 소관으로 떨어진다. 프랑스 중부 도시 리옹은 자유구역에 속한다. 바로 이곳, 리옹에서 활동한 나치 독일 친위대 장교이자 게슈타포 총책임자가 저 악명 높은 '도살자' 클라우스 바르비다.

바르비가 처단한 수많은 레지스탕스가 있다. 개중 가장 거물이 장 물랭이다. 전설적인 레지스탕스로, 2차대전 프랑스의 영웅 드 골을 자유 프랑스 지도자로 추대한 인물이기도 하다. 장 물랭이 있어 전국에 찢어져 산재했던 이념과 사상, 역사와 지향이 다른 저항조직들이 하나로 묶였다. 일견 안창호 같은 대한민국 임시정부 요인을 떠오르게도 하는 장 물랭은 리옹에서 레지스탕스 비밀회합을 주재하던 중 게슈타포에게 체포된다. 조직 내에서 비밀이 새고만 것이다. 앞의 바르비에게 모진 고문을 당하고, 마침내 비명에 죽고 마는 장 물랭의 운명은 프랑스 2차대전사 가운데서 각별히 아프게 다가오는 지점이다.

영화는 장 물랭이 리옹에서 레지스탕스 비밀조직원들과 접선해 명령을 내리는 등 조직을 관리하는 과정을 비춘다. 그의 위장용 신분은 부유층을 상대로 한 인테리어 디자이너로, 실제로 그림 실력이 뛰어나기로 유명했던 자질을 반영한 것이다. 화랑을 오가며 귀부인을 상대로 그림을 소개하고 집을 꾸미는 일을 맡는 게 그의 위장 직업이다. 그 과정에서 만난 귀부인과의 은근한 로맨스, 또 사이사이 이어지는 조직원들과의 접선이 꽤나 잘 만들어진 첩보물을 보는 듯 긴장감 있게 꾸려진다.

장 물랭 스틸컷
장 물랭스틸컷부산국제영화제

검거, 심문, 그리고 고문

영화는 어느 순간 전환된다. 물랭은 역사와 마찬가지로 게슈타포에 체포당하고 만다. 회합 자리에 모였던 조직 수뇌부 대부분이 탈출에 실패하고 일망타진된다. 내부에서 샌 정보는 물랭과 마지막까지 함께 했던, 그가 각별히 신뢰했던 레지스탕스 청년의 배신 때문이다. "배신자는 어떻게 되느냐"고 집요하게 묻던 그의 말이 실은 그가 지목한 다른 배신자가 아닌, 바로 자신에 대한 이야기란 걸, 또 카메라와 스크린 너머 자리한 오늘의 관객을 향한 것이란 걸 알아차리기까진 그리 오랜 시간이 들지 않는다.

일순 전환된 영화는 게슈타포 감옥 안에서 맞이하는 물랭의 시간으로 채워진다. 저 바르비의 집요한 조사로부터 끝끝내 벗어나지 못한 물랭은 끝내 감옥에 갇혀 기약 없는 고난을 당하게 된다. 마음을 터놓을 사람 하나 없이 때가 되면 끌려가 심문을 당하는 날이 지속된다. 구타와 고문, 그리고 마음을 죄어드는 심리적 압박 속에서도 물랭은 어떠한 진술도 거부한 채 버텨나갈 뿐이다.

전반이 첩보영화라면 후반은 구원을 기다릴 수 없는 상황 가운데서 고문을 견디는 물랭의 드라마다. 바르비와 친위대원들은 소리치고 겁박하며 이따금 물리적 폭력까지 자행한다. 사실 그 수위가 예상하는 것보다 높지는 않을 테다. 현대국가에선 있을 수 없는 일이라지만, 일제강점기며 군부독재 시절의 민주화운동을 겪어낸 한국에서 제작된 수많은 작품들이 다룬 고문수위에는 현격히 미치지 못한다. 그저 주먹으로 치고 곁에서 고함을 지른다거나 하는 방식으로 묘사하는 폭력 속에서 물랭이 진실을 꺼내지 않는 이유가 어느 정도는 이해가 갈 정도다. 아마도 실제 물랭과 레지스탕스가 겪었을 폭력이 이보다 훨씬 더 심하지 않았을까.

장 물랭 스틸컷
장 물랭스틸컷부산국제영화제

역사의 재현 대신 그리고자 한 것

물론 영화가 폭력의 재현으로 승부를 거는 것은 아니다. 전반부를 일종의 첩보물처럼 장르적으로 끌어갔듯, 후반부 또한 바르비는 광적인 게슈타포 대장과 무게감 있는 레지스탕스 거물 물랭의 캐릭터를 대비하며 극적으로 풀어간다. 실제 있었던 가혹행위를 연출하기보다는 바르비와 그 수하들의 잔학하고 비정상적인 행태를 부각시키는 데 집중한다. 그 가운데 독일어 특유의 투박한 어조와 인간을 대하는 무례하고 거친 태도가 강조된다. 반면 프랑스인의 우아함이며 감정과 감성을 중시하는 모습 등이 두드러지기도 한다. 다분히 의도적으로 대비되는 이 같은 면모는 바르비가 대표하는 나치 독일과 물랭이 표상하는 프랑스 레지스탕스 간의 극명한 격의 차이를 확인하게끔 한다. 그것이 실제든 아니든 간에.

<장 물랭>은 사실을 있는 그대로 재현하는 영화가 아니다. 역사를 복원하고 알려지지 않은 사실을 드러내 전파하기 위한 목적 아래 만들어지지 않았다. 그보다는 프랑스 국민영웅 장 물랭의 가치를 각인하고, 바르비와 같은 야만적 인간형을 저격하는 데 의의가 있다. 그로부터 오늘의 현실, 그러니까 조국과 민족을 위해 희생한 이들이 대접받지 못하고 도리어 그 반대편에 부역한 이들이 득세하는 상황에 문제를 제기하려 든다. 영화 가운데 가장 힘 있는 장면은 아마도 엔딩크레디트가 오르기 직전이 아닐까 한다. 두 개의 작은 프레임이 나란히 놓인 가운데 왼편엔 장 물랭의 멈춰진 흑백 사진이, 오른편에는 흑백에서 칼라로 옮겨가며 나이가 들어가는 바르비의 모습이 비치는 것이다.

그렇다. 장 물랭은 영화와 달리 삶을 이어가지 못했다. 영화는 영화로나마 그에게 다음을 허했으나, 역사는 그의 삶이 구해지는 바로 그 지점에서 실은 마지막을 고했단 걸 확인한다. 반면 바르비는 프랑스에서 미국으로 터전을 옮겨 활약한다. 바르비의 경험과 역량을 높이 산 미국이 프랑스의 송환요청을 거부하고 그에게 공작원 역할을 맡겼던 것이다. 그는 남미 전역을 친미화 하고 있던 미국의 국제공작의 일환으로 볼리비아로 파견된다. 이때 체 게바라가 볼리비아에서 체포돼 죽는 과정에 바르비의 역할이 있었다고 알려져 있다. 볼리비아에선 민주정을 군홧발로 짓밟은 루이스 메사의 쿠데타를 도왔고 경력을 살려 용병대를 조직하고 수많은 민주인사를 잡아다 고문하기도 했다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

왜 청산해야 하는가

바르비가 프랑스로 송환된 건 국제사회의 압력에 미국이 볼리비아 군부를 외면한 뒤인 1983년이었다. 볼리비아 군부가 민간에 권력을 이양한 직후 국회에 의해 선출된 실레스 정부는 즉각 바르비를 체포해 프랑스로 송환하기로 결정한다. 볼리비아가 비로소 민주화돼 국제사회의 건전한 일원으로 역할을 하겠다는 신호탄이었다. 그렇게 송환된 바르비는 아돌프 아이히만 이후 나치 전범 가운데 가장 유명한 재판의 주인공이 됐고, 종신형을 선고받은 뒤 감옥에서 사망한다. 1991년, 78세 때였다.

<장 물랭>은 역사학을 아는 이에겐 아직 상식으로 남아 있지만 오늘을 살기 바쁜 다수 대중에겐 이미 잊혀져버린 사건을 다룬다. 장 물랭과 같은 영웅적 인물이 클라우스 바르비 같은 악독한 자에게 고문을 받다 죽었다. 배신자는 마땅히 대가를 치를 것이란 외침이 무색하게도 물랭의 젊음은 꺾였고, 바르비는 천수를 누렸다. 지체된 정의는 정의가 아니란 말은 바로 이와 같은 일을 일컫는 것일 테다.

명작 <사울의 아들>로 유명한 라슬로 네메스가 <장 물랭>을 연출했다는 사실도 의미심장하다. 나치 독일의 피해를 크게 입은 헝가리 출신이긴 해도 프랑스인이 아닌 이가 나치 독일과 프랑스 레지스탕스의 이야기를 영화화한 건 흔히 마주하기 힘든 사례인 때문이다. 극악한 고문의 대가라고도 알려졌던 바르비를 연출하며 고문의 흉악함을 상당부분 삭제한 그다.

대신 부각한 것은 물랭이란 아까운 이의 존재, 그 드문 인격이다. 나치 독일과 그에 부역한 이들, 또 끝끝내 저항한 레지스탕스의 이야기를 그리면서도 정치며 역사를 덜어낸 네메스는 대신에 대비되는 인간의 격을 관객으로 하여금 목격하게 한다. 고작 바르비와 같은 이가 물랭, 또 체 게바라를 죽게 했다면 이는 얼마나 큰 비극이냐고. 청산이라는 두 글자는 마땅히 이 비극에 책임을 묻는 일이어야 한다고 주장하는 것이다.

일제강점기와 군부독재, 매 순간 청산하지 못했던 한반도의 역사를 네메스가 그린 프랑스 현대사 가운데서 떠올린다. 때와 힘을 모두 갖고도 역사의 죄인을 처단하지 않는다면, 그는 도대체 얼마나 큰 죄악인가. <장 물랭>이 오늘의 한국인에게 던지는 물음이 바로 이와 같다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 장물랭 라슬로네메스 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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