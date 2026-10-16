'최다이닝·13승' 네일... KIA 준PO 징크스 깰까

KIA 타이거즈

올러와 24승을 합작한 네일아담 올러와 구축한 외국인 원투펀치도 든든하다. 올러는 올 시즌 11승 평균자책점 3.13을 기록했고, 두 투수는 합계 24승과 361이닝을 책임졌다. KIA가 올해 거둔 79승의 약 30%를 합작한 셈이다. 단기전인 가을야구에서 네일-올러의 원투펀치가 얼마나 긴 이닝을 버텨주느냐가 KIA의 가을 성적을 좌우할 전망이다.네일은 올시즌 LG 타선을 상대로는 다소 고전했다. 정규 시즌 3경기에서 1승 1패 평균자책점 4.58로 평범했다. 특히 문보경과 문정빈에게 유독 약한 모습을 보였다. 마찬가지로 LG 선발 톨허스트도 올해 KIA 상대 5경기에서 1승 3패 평균자책점 6.20으로 부진했다.역대 5전 3선승제 준플레이오프에서는 1차전 승리 팀이 17차례 중 12차례(70.6%) 플레이오프에 진출했다. KIA 입장에서는 에이스인 네일이 가능한 긴 이닝을 책임져 불펜 소모를 줄이고 2차전 선발 올러를 내세워 홈 연승을 거두는 것이 이상적인 시나리오다.