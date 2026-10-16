사이트 전체보기
'최다이닝·13승' 네일... KIA 준PO 징크스 깰까

'최다이닝·13승' 네일... KIA 준PO 징크스 깰까

[KBO리그] 3년 차에 개인 최다승·이닝 1위 달성한 KIA 에이스 네일, 17일 LG와 준PO 1차전 선발 출격

케이비리포트(kbreportcom)
26.10.16 17:55최종업데이트26.10.16 17:55
구글 검색 선호 출처로 추가
2026시즌 리그 최다 이닝을 기록한 KIA 네일
2026시즌 리그 최다 이닝을 기록한 KIA 네일KIA 타이거즈

2년 전, 2024 KBO리그에서 KIA 타이거즈 통합우승의 주역 중 하나였던 외국인 선발 투수 제임스 네일(34)이 2년 만에 돌아온 가을야구 무대에서 다시 한번 자신의 가치를 증명할 기회를 잡았다. 올 시즌 개인 최다승과 리그 최다이닝을 기록한 네일이 팀의 가을야구 첫 선발로 나선다.

KIA는 17일(토) 광주-기아챔피언스필드에서 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전을 치른다. 정규시즌 최종전에서 LG를 꺾고 3위를 확정지었던 KIA는 에이스인 네일을 선발 투수로 예고했다. 상대 선발은 올 시즌 12승 11패 평균자책점 4.24를 기록한 앤더스 톨허스트다.

올시즌 네일은 총 31경기에 등판해 183이닝을 소화했고 13승 7패 평균자책점 3.49 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준)6.47을 기록했다. 2024시즌 12승을 넘어 개인 최다승을 경신했고 투구 이닝에서 리그 1위와 퀄리티스타트(QS) 공동 1위(20회)를 기록했다. 지난해 164.1이닝에서 투구 이닝을 크게 늘리며 선발 투수로서 안정감을 입증했다.

KIA 네일의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
KIA 네일의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

다만 시즌 내내 순탄했던 것은 아니다. 개막 후 6월 7일까지 13경기에서 2승에 그칠 정도로 승운이 따르지 않았고 무더위가 시작된 7월에는 평균자책점 6.26으로 부진했다. 하지만 후반기 이후 8승 2패 평균자책점 3.14로 반등했다. 특히 9월 이후 7경기에서 4승 2패 평균자책점 2.76을 기록하며 막판 순위 경쟁에서 3위 탈환을 이끌었다.

정규시즌 마지막 등판이자 구창모와 맞대결을 펼친 지난 9일 NC 다이노스전은 네일의 가치를 압축적으로 보여준 경기였다. 1-0으로 앞선 1회말 역전 2점 홈런을 허용했지만 이후 추가 실점 없이 87개의 공으로 7이닝을 깔끔하게 책임졌다. 필승조의 기복이 심한 KIA에 네일의 이닝 소화 능력은 무엇보다 중요한 강점이다.

올러와 24승을 합작한 네일
올러와 24승을 합작한 네일KIA 타이거즈

아담 올러와 구축한 외국인 원투펀치도 든든하다. 올러는 올 시즌 11승 평균자책점 3.13을 기록했고, 두 투수는 합계 24승과 361이닝을 책임졌다. KIA가 올해 거둔 79승의 약 30%를 합작한 셈이다. 단기전인 가을야구에서 네일-올러의 원투펀치가 얼마나 긴 이닝을 버텨주느냐가 KIA의 가을 성적을 좌우할 전망이다.

네일은 올시즌 LG 타선을 상대로는 다소 고전했다. 정규 시즌 3경기에서 1승 1패 평균자책점 4.58로 평범했다. 특히 문보경과 문정빈에게 유독 약한 모습을 보였다. 마찬가지로 LG 선발 톨허스트도 올해 KIA 상대 5경기에서 1승 3패 평균자책점 6.20으로 부진했다.

역대 5전 3선승제 준플레이오프에서는 1차전 승리 팀이 17차례 중 12차례(70.6%) 플레이오프에 진출했다. KIA 입장에서는 에이스인 네일이 가능한 긴 이닝을 책임져 불펜 소모를 줄이고 2차전 선발 올러를 내세워 홈 연승을 거두는 것이 이상적인 시나리오다.

가을에이스로 활약이 기대되는 네일
가을에이스로 활약이 기대되는 네일KIA 타이거즈

KBO 3년 차가 된 네일에게 이번 가을은 더욱 특별하다. 2024시즌 막판 턱뼈 골절 부상을 극복하고 한국시리즈 우승에 기여했던 네일은 지난해 팀의 8위 추락으로 가을야구에 나서지 못했다. 올해는 3년 차 외국인 투수의 한계를 깨겠다는 각오대로 개인 최다승과 최다이닝을 경신하며 다시 가을 무대에 섰다.

KIA는 구단 역사상 네 차례 준플레이오프에서 모두 탈락한 아픈 징크스가 있다. 이번에는 가을 에이스 네일을 앞세워 오랜 징크스를 깨고 플레이오프 진출에 도전한다. 이닝이터로 진화한 네일이 준플레이오프에서도 에이스의 면모를 보이며 KIA를 더 높은 무대로 이끌 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] 코시불패' 타이거즈, '12전 12승' 우승연대기 [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KIA타이거즈 네일 이닝이터

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 고우석 공백 지운 이우찬... LG 불펜의 새 희망 될까?