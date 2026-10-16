'최다이닝·13승' 네일... KIA 준PO 징크스 깰까

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2026시즌 리그 최다 이닝을 기록한 KIA 네일KIA 타이거즈
2년 전, 2024 KBO리그에서 KIA 타이거즈 통합우승의 주역 중 하나였던 외국인 선발 투수 제임스 네일(34)이 2년 만에 돌아온 가을야구 무대에서 다시 한번 자신의 가치를 증명할 기회를 잡았다. 올 시즌 개인 최다승과 리그 최다이닝을 기록한 네일이 팀의 가을야구 첫 선발로 나선다.
KIA는 17일(토) 광주-기아챔피언스필드에서 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전을 치른다. 정규시즌 최종전에서 LG를 꺾고 3위를 확정지었던 KIA는 에이스인 네일을 선발 투수로 예고했다. 상대 선발은 올 시즌 12승 11패 평균자책점 4.24를 기록한 앤더스 톨허스트다.
올시즌 네일은 총 31경기에 등판해 183이닝을 소화했고 13승 7패 평균자책점 3.49 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준)6.47을 기록했다. 2024시즌 12승을 넘어 개인 최다승을 경신했고 투구 이닝에서 리그 1위와 퀄리티스타트(QS) 공동 1위(20회)를 기록했다. 지난해 164.1이닝에서 투구 이닝을 크게 늘리며 선발 투수로서 안정감을 입증했다.