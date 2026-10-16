이별 명반 25주년을 기념하며 '쌀 아저씨'가 온다

▲오는 2027년 2월 GS 아트센터에서 열리는 데미안 라이스의 내한 공연 프라이빗커브

한국 팬 사이에서 '쌀 아저씨'라고 불리며 오랫동안 사랑받고 있는 아티스트. 아일랜드 출신의 포크 록 싱어송라이터 데미안 라이스가 다시 한국을 찾는다. 데미안 라이스는 오는 2027년 2월 27일(토)과 28일(일), 양일간 총 3회에 걸쳐 GS 아트 센터에서 단독 내한 공연을 열고 한국 팬들을 만난다. 이번 공연은 데미안 라이스의 데뷔 앨범이자 대표작인 <오(O)>(2002)의 발매 25주년을 기념하는 투어의 일환으로 펼쳐진다. 2025년 1월 예스24 라이브홀에서 연 단독 공연 이후 2년 만의 한국 방문이다.



데미안 라이스는 2001년 '더 블로워스 도터(The Blower's Daughter)'로 음악 팬들에게 진하게 각인되었다. 담담한 데미안 라이스의 목소리와 함께 시작되는 이 곡은 처연한 기타 멜로디, 음악적 파트너이자 당시 연인이었던 리사 해니건의 목소리가 더해져 세계적으로 사랑받는 이별 노래가 되었다. 영국 오피셜 차트 27위에 올랐으며, 2004년에는 영화 <클로저>의 엔딩 장면에 삽입되었다.



이 곡이 실린 <오>는 '더 블로스 도터' 이외에도 '캐논볼(Cannonball)', '에이미(Amie)', '볼케이노(Volcano)' 등 여러 수록곡이 실려 두루 사랑받았다. 이후 데미안 라이스는 2집 <9>(2006), 3집 <마이 페이버릿 페이디드 판타지(My Favourite Faded Fantasy)>(2014)를 포함해 지금까지 총 세 장의 정규 앨범을 발표했다.솔로 활동 25년 동안 발표한 정규 앨범이 총 3개다. 12년째 정규 앨범을 발표하지 않고 있어 대표적인 '과작' 아티스트라고 부를 수 있지만, 여러 콘서트와 페스티벌 무대를 통해 팬들을 부지런히 만나고 있다.



유독 한국에서 명장면 만든 '쌀 아저씨'



이번 공연은 <오>의 발매 25주년을 기념해 전 세계 25개의 도시에서 펼치는 월드투어의 일환으로 열린다. 밴드 주니퍼로 활동하다가 이탈리아에서 농사를 하고, 유럽 곳곳을 돌며 버스킹을 이어가던 데미안 라이스는 1999년 고향인 아일랜드로 돌아와 집에서 <오>를 만들었다.



<오>는 '사람 사이의 관계와 삶은 늘 같은 실수를 반복하고 원을 그리듯 순환한다'는 메시지를 담은 앨범이다. 자기고백적인 가사와 어쿠스틱 사운드가 두드러지는 이 앨범은 발매 후 아일랜드 언론으로부터 '지난 10년간 아일랜드가 배출한 가장 뛰어난 문화적 성취 중 하나'라는 평가를 받았다. 2003년 미국 쇼트리스트 음악상을 받았다. 관계 후에 찾아오는 자책과 미련, 후회 등의 정서는 이후에도 그의 음악에서 핵심적인 요소가 되었다.



데미안 라이스는 한 인터뷰에서 한국에 오면 '집에 왔다'라는 느낌이 든다고 고백했다. 실제로 데미안 라이스는 한국 팬들과 많은 명장면을 만들었다. 2012년 내한공연 당시에는 여러 관객을 무대 위로 불러 '볼케이노'를 함께 불렀고, 공연이 끝난 후에는 야외에서 즉석 버스킹을 펼치기도 했다. 2013년과 2023년에 서울재즈페스티벌 당시 폭우 속에서 비를 맞으며 기타를 치고 노래를 부르며 음악의 처연한 정서를 더욱 극대화했다. 2025년 내한 공연에서도 팬들과 함께 노래를 부르는 것은 물론, 홍대의 라이브 클럽 '스트레인지 프룻'에 방문해 한국의 인디 뮤지션들과 합주를 펼치기도 했다. 이번 방한 기간에는 어떤 진풍경을 만들어낼지 또한 관심 여부다.



데미안 라이스의 이번 내한공연 티켓은 아티스트 선예매와 일반 예매로 나뉘어 진행된다. 아티스트 선예매는 오는 10월 21일 오전 10시부터 23일 오전 9시까지 진행된다. 일반 예매는 10월 23일 오후 12시부터 NOL(구 인터파크)과 GS아트센터 사이트에서 할 수 있다.

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