뉴욕 거리의 마약 중독자, 카메라가 담은 현실

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
뉴욕 거리를 활보하며 노숙 생활을 하고 물건을 훔쳐 살아가는 할리는 심각한 헤로인 중독자다. 하루 끼니를 해결하기도 힘들지만, 값비싼 마약을 하루도 거르지 않고 사야 한다. 사지가 멀쩡한 청년이건만 한 번 빠져든 마약에서 벗어날 길은 요원해 보인다. 더군다나 그녀의 곁에는 동료(?) 중독자이자 노숙인들밖에 없다.
그녀는 연인이자 동료 중독자인 노숙인 일리야에게 집착한다. 일리야가 그녀를 냉대하며 죽음으로 사랑을 증명해 보라고 하자, 할리는 거리 한복판에서 자해를 시도하고 정신병원에 입원하기까지 한다. 정신병원에서 퇴원한 할리. 하지만 그녀의 삶은 전혀 달라지지 않는다. 뉴욕 거리를 떠돌며 약값을 마련하려고 좀도둑질을 일삼고, 대부분의 시간을 약에 취한 채 제정신이 아닌 상태로 보낸다.
동료 마약상 마이크와 어울리며 집다운 집에서 생활하기도 하지만, 결국 다시 노숙 생활로 돌아간다. 그런가 하면 여전히 자신을 냉대하는 일리야에게 온 신경이 쏠려 있다. 중독과 집착의 굴레에서 벗어나지 못한 채 서로에게 상처를 주고, 결국 재앙으로 치달을 게 분명해 보이는 이 상황에서 그녀는 빠져나올 수 있을까?