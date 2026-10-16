뉴욕 거리의 마약 중독자, 카메라가 담은 현실

지하실 · 코프키노

영화 <헤븐 노우즈 왓>의 한 장면.영화는 뉴욕 거리의 마약 중독자이자 노숙인인 이들의 일상을 밀착해 들여다본다. 불안하고 소란스러운 분위기 속에서 롱테이크와 전자음악을 결합해 극도의 심리적 압박을 끝까지 밀어붙인다. 세계 최고의 도시라 해도 과언이 아닌 뉴욕의 한쪽 면만을 집요하게 보여 주는 것이다. 샤프디 형제 특유의 연출 미학이 이 영화에서 싹튼다.이들의 삶을 어느 정도 미화하거나, 반대로 단죄할 수도 있을 것이다. 그렇지 않으면 관객이 불편해할 테니까 말이다. 하지만 영화는 미화하지도 단죄하지도 않으며, 일말의 희망조차 건네지 않는다. 그저 이것이 뉴욕의 마약 중독자이자 노숙인들이 살아가는 현실이겠구나 하는 생각이 자연스럽게 들도록 한다.한편으로는 이런 생각도 든다. 거대 도시 뉴욕이 이들을 방치했다고 말이다. 뉴욕은 결코 사람을 품지 않는다고 말이다. 뉴욕에서 모든 사람이 서로를 위해 살아갈 수 있는 여건을 기대하기란 어렵겠구나 싶다. 그러니 이 영화는 뉴욕의 잘 드러나지 않는 실상을 고발하고 있는 셈이다.스타일리시한 뉴욕 스릴러의 거장으로 자리 잡은 샤프디 형제의 시작점이자 도약점을 확인할 수 있는 좋은 기회다. 두 형제는 앞으로도 따로 또 같이 걸작을 만들어 낼 것이다. 그들의 영화는 굉장히 불편하고 불쾌하겠지만, 그만큼 곱씹어 볼 의미도 충분할 것이다.