사이트 전체보기
뉴욕 거리의 마약 중독자, 카메라가 담은 현실

뉴욕 거리의 마약 중독자, 카메라가 담은 현실

[영화 리뷰] <헤븐 노우즈 왓>

김형욱(singenv)
26.10.16 16:23최종업데이트26.10.16 16:23
구글 검색 선호 출처로 추가
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

뉴욕 거리를 활보하며 노숙 생활을 하고 물건을 훔쳐 살아가는 할리는 심각한 헤로인 중독자다. 하루 끼니를 해결하기도 힘들지만, 값비싼 마약을 하루도 거르지 않고 사야 한다. 사지가 멀쩡한 청년이건만 한 번 빠져든 마약에서 벗어날 길은 요원해 보인다. 더군다나 그녀의 곁에는 동료(?) 중독자이자 노숙인들밖에 없다.

그녀는 연인이자 동료 중독자인 노숙인 일리야에게 집착한다. 일리야가 그녀를 냉대하며 죽음으로 사랑을 증명해 보라고 하자, 할리는 거리 한복판에서 자해를 시도하고 정신병원에 입원하기까지 한다. 정신병원에서 퇴원한 할리. 하지만 그녀의 삶은 전혀 달라지지 않는다. 뉴욕 거리를 떠돌며 약값을 마련하려고 좀도둑질을 일삼고, 대부분의 시간을 약에 취한 채 제정신이 아닌 상태로 보낸다.

동료 마약상 마이크와 어울리며 집다운 집에서 생활하기도 하지만, 결국 다시 노숙 생활로 돌아간다. 그런가 하면 여전히 자신을 냉대하는 일리야에게 온 신경이 쏠려 있다. 중독과 집착의 굴레에서 벗어나지 못한 채 서로에게 상처를 주고, 결국 재앙으로 치달을 게 분명해 보이는 이 상황에서 그녀는 빠져나올 수 있을까?

영화 <헤븐 노우즈 왓>의 한 장면.
영화 <헤븐 노우즈 왓>의 한 장면.지하실 · 코프키노

실화를 바탕으로 그려 낸 미친 사랑

'하늘이나 알겠지, 아무도 모른다'라는 의미를 담은 제목의 영화 <헤븐 노우즈 왓>은 어느덧 젊은 거장의 반열에 오른 샤프디 형제의 출세작이다. 베니스국제영화제 오리종티 부문에 초청되었고, 도쿄국제영화제에서 대상과 감독상을 수상하며 주목받은 이 작품은 헤로인 중독과 노숙 생활에서 헤어나지 못하는 청춘들의 이야기를 다큐픽션 형식으로 풀어낸다.

의외로 원작이 있는데, 다름 아닌 할리 역의 아리엘 홈즈가 뉴욕 거리에서 마약 중독자이자 노숙인으로 살았던 자신의 경험을 바탕으로 쓴 논픽션 <뉴욕에서의 미친 사랑>이다. 그렇다, 이 영화는 마약 중독과 노숙 생활을 배경으로 '미친 사랑'을 보여 준다.

할리의 미친 사랑의 대상인 일리야 역은 케일럽 랜드리 존스가 맡았다. 그는 칸영화제 남우주연상을 받은 연기파 배우다. 주로 독립영화에 출연하며 입지를 다져 온 그는 이 영화에서 창백하고 퇴폐적인 분위기를 십분 활용해 인물을 소화해 냈다.

할리와 일리야는 지독한 사랑에 빠져 있다. 서로를 망가뜨리면서도 결정적인 순간에는 놓지 못하는, 말하자면 '중독'과도 같은 관계다. 사랑 자체에도 중독적인 요소가 다분하다고 하지만, 두 사람의 관계를 보면 서로를 위해서라도 헤어지는 편이 낫지 않을까 싶다.

영화 <헤븐 노우즈 왓>의 한 장면.
영화 <헤븐 노우즈 왓>의 한 장면.지하실 · 코프키노

뉴욕의 화려함 뒤에 감춰진 지옥

영화는 뉴욕 거리의 마약 중독자이자 노숙인인 이들의 일상을 밀착해 들여다본다. 불안하고 소란스러운 분위기 속에서 롱테이크와 전자음악을 결합해 극도의 심리적 압박을 끝까지 밀어붙인다. 세계 최고의 도시라 해도 과언이 아닌 뉴욕의 한쪽 면만을 집요하게 보여 주는 것이다. 샤프디 형제 특유의 연출 미학이 이 영화에서 싹튼다.

이들의 삶을 어느 정도 미화하거나, 반대로 단죄할 수도 있을 것이다. 그렇지 않으면 관객이 불편해할 테니까 말이다. 하지만 영화는 미화하지도 단죄하지도 않으며, 일말의 희망조차 건네지 않는다. 그저 이것이 뉴욕의 마약 중독자이자 노숙인들이 살아가는 현실이겠구나 하는 생각이 자연스럽게 들도록 한다.

한편으로는 이런 생각도 든다. 거대 도시 뉴욕이 이들을 방치했다고 말이다. 뉴욕은 결코 사람을 품지 않는다고 말이다. 뉴욕에서 모든 사람이 서로를 위해 살아갈 수 있는 여건을 기대하기란 어렵겠구나 싶다. 그러니 이 영화는 뉴욕의 잘 드러나지 않는 실상을 고발하고 있는 셈이다.

스타일리시한 뉴욕 스릴러의 거장으로 자리 잡은 샤프디 형제의 시작점이자 도약점을 확인할 수 있는 좋은 기회다. 두 형제는 앞으로도 따로 또 같이 걸작을 만들어 낼 것이다. 그들의 영화는 굉장히 불편하고 불쾌하겠지만, 그만큼 곱씹어 볼 의미도 충분할 것이다.

영화 <헤븐 노우즈 왓> 포스터.
영화 <헤븐 노우즈 왓> 포스터.지하실 · 코프키노
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
헤븐노우즈왓 샤프디형제 뉴욕스릴러 마약중독자 노숙인

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

이 기자의 최신기사 케이터링 트럭 타고 사라진 대통령, 미끼가 된 취재단