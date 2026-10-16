연상호 감독이 고민하다 마지막에 빼버린 장면

영화 <실낙원>은 9년 전 캠핑스쿨 실종 사건으로 아들 선우(배현성)를 잃은 엄마 소영(김현주)이 AI 프로그램 '낙원의 아이들'을 통해 상처를 치유하고 회복하는 과정을 보여준다. 설상가상으로 죽은 줄만 알았던 아들이 돌아오면서 생긴 두 명의 아들을 하나로 봉합하지 못해 생기는 인지부조화를 다룬다. 과연 한 사람을 설명하는 '정체성'은 어디에서 오는 걸까? 영화는 서늘한 결말을 통해 인류의 미래를 톺아본다.
연상호 감독의 원안으로 만들어진 소설 <블랙 인페르노>를 바탕으로 '나란 누구인지'를 깊게 파고든다. <얼굴>을 통해 저예산 고퀄리티 영화 제작의 성공사례를 만든 장본인의 또 다른 실험작이다. <얼굴>이 가족사에 깃든 비밀과 민낯을 부자지간에서 출발했다면, <실낙원>은 낯설고도 친밀한 모자지간의 이면이자 어두운 심연을 들여다본다. 연상호 감독이 천착했던 주제 중 초자연적 현상, 크리처, 코즈믹 호러, SF 장르를 기대했다면 아쉽겠다. <실낙원>은 <군체>처럼 AI 기술에 얽혀버린 가족 심리 스릴러이다.
지난 14일 삼청동의 카페에서 연상호 감독을 만나 영화의 비하인드와 인간다움에 대해 심도 있는 이야기를 들어볼 수 있었다. 다음은 그와 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 글이다.
어머니의 글에서 출발