연상호 감독이 고민하다 마지막에 빼버린 장면

▲영화 <실낙원> 스틸컷 CJENM

- AI 선우와 진짜 선우의 극한 차이에 소영은 혼란스러움을 느낀다. 둘의 간극을 어떻게 설명하고자 했나.



"진짜 선우는 사건 당시 납치범의 아들로서 정체성을 규정했다. 교육받은 정체성 보다 자기 손으로 아이들을 죽였다는 죄의식에서 탈출하기 위해 본인을 악마로 규정하는 것이다. 소설 <실낙원>에서 사탄이 말하는 '천국에서 섬기느니 지옥에서 다스리겠다'는 대사와 맞닿아 있다. 엄마가 '내 아들'이라고 규정하자 정체성에 균열이 온다. AI 선우는 실제 인격체가 아닌 리액션만 존재한다. 인공지능이란 말에 마치 사색이 함의되어 있는 것처럼 보이는데, 사실 사색의 근원은 리액션이다. AI 선우가 무언가를 알고 소영과 대화를 나눴다기 보다, 엄마의 반응에 리액션을 보일 뿐 실제 존재하는 건 아니다."



- 진짜 아들 선우와 엄마 소영의 감정을 쉽게 읽지 못하겠다. 의도되었다면 그 이유가 궁금하다.



"구로사와 기요시의 <큐어>의 불쾌함은 '알 수 없음'이다. 마미야의 생각이 무엇인지 알 수 없어 혼란스러운 감정이 선우에게도 드러나길 의도했다. 마지막 소영의 선택도 마찬가지다. <이방인>의 뫼르소의 심리에 동의하기 힘들지만 심정적으로 이해될 때가 있지 않나. 이성적으로는 이해 불가이나, 감정적으로 이해되었으면 했다. 인간이 AI와 다른 점은 인간다움이다. 완벽한 설명은 AI의 영역이고 그걸 인간보다 더 잘한다. 하지만 '설명하지 못하겠는 데 이해는 가'라는 말은 인간만의 고유한 정체성과 연결된다. 영화 속에서는 소영이 느끼는 불안감의 실체를 오 기자(이현균)를 통해 따라가도록 했고, 소영의 기묘한 선택으로 마무리되길 바랐다."



- 결말에서 소영의 윤리적 딜레마가 강렬한 여운을 남긴다. 철학적 메시지를 상업 영화 속에 녹여내고자 한 방법은 무엇이었나.



"엔딩 이후 사색이 목적인 영화다. 관람하는 방법이라도 어렵지 않았으면 했다. 선우를 통해 정리된 대사로 쉽게 전달하는 방식을 택했다. 크게 보면 장르라는 틀을 빌려 대중 영화를 만드는 목표와도 비슷하다. 단순하게 보고 떠오르는 질문에 답해보도록 만들었다. 다만 영화로 쉽게 질문을 품도록 전달할 뿐이지, 그게 쉬운 사색(결과)과 연결되는 것은 아니다. 대중적인 방식으로 많은 관객이 영화를 보고 여러 이야기를 나누었으면 좋겠다."



- 선우는 사이코패스 기질을 타고난 아이였던 건지, PTSD(외상후스트레스장애)의 결과로 만들어진 건지 모호하다.



"연출자는 캐릭터의 감정을 설명하려고 노력한다. 어린 시절 선우가 아이를 죽이라는 납치범의 명령을 따르는 장면을 직접적으로 보여주면 충격이 크겠다는 생각은 했지만 결과적으로 빼 버렸다. 마지막 선택을 영상으로 굳이 설명하면 영화의 주제에서 벗어나는 것 같았다. 관객의 이해가 떨어진다고 해도 그게 흠이라고 생각하지 않았고, 결과적으로 녹음으로 갈음했다."



- 관객이 쉽게 받아들이게끔 유도했다고 하나, 이를 공감하는 데는 호불호가 갈릴 만한데.



"소영의 선택을 저도 설명할 수 없다. 설명하는 순간 인간의 정체성이 사라진다. 인간만이 가진 심연은 명확히 설명되지 않기에 가치가 생긴다. '어린이 연상호와 성인 연상호가 같은 사람일까'라는 질문과 같다. 이 둘을 하나로 인식하게 해주는 건 결국 연속성인데, 선우와 소영은 단절된 시간을 지났고 오직 유전자로만 증명된 사이다. 연속성이 제거되어도 하나의 인격체로 받아들일 수 있냐는 고민해 볼 문제다."



- 소영이 두 아들 사이에서 고민하고 갈등하다 내놓는 마지막 선택이 섬뜩하다.



"제가 미션 스쿨을 다녀서 '천국'이 늘 화두였다. 성경에서 인간은 낙원에서 쫓겨나 낙원을 영원히 그리워하는 존재가 된다. 모든 문화권에서 공통적으로 품는 이상향이다. <실낙원>에서 보여주는 낙원의 모습은 작물이 저절로 자라나는 농경사회였는데 그게 늘 이상하고 궁금했다. 매일 과실이 나오면 좋은데, 그걸 당연하게 여기는 게 꼭 좋은 것만은 아니더라. 인간 세상도 사색이 있어 고통도 있고 행복도 있는 거다. 소영이 들어간 AI 세계는 사색이 없다. 그런 세계가 매번 즐거울 수 있을까. (웃음)"





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