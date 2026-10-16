'2골 1도움' 폭발 오현규, 입지 반등 신호탄 될 수 있을까

기회만 주어진다면 확실한 실력으로 보답할 수 있다는 점을 증명한 오현규다. 이번 경기 활약으로 소속팀에서 입지 반등을 이뤄낼 수 있을까.빈첸조 이탈리아노 감독이 이끄는 베식타시는 16일 오전 4시(한국시간) 독일 프리제로 아레나에서 열린 '2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)' 리그 페이즈 2차전 호펜하임과 맞대결에서 3-2 승리를 거뒀다.앞선 리그 페이즈 1차전서 마르세유에 4-1 완승을 챙겼던 베식타시는 2연승을 통해 승점 6점을 획득하면서 4위로 올라서는 기염을 토해냈다.이처럼 베식타시가 2연승을 챙긴 가운데 이날 경기 주인공은 단연 2골 1도움을 기록한 오현규였다.4-2-3-1 전형에서 원톱으로 나선 오현규는 공간 침투와 함께 연계 플레이에 적극 가담하는 모습이었다. 전반 14분에는 순간적으로 수비 한 명을 벗겨내며 골키퍼와 1대1 기회를 만들었고, 이어 전반 32분에도 수비수의 파울을 유도하면서 프리킥을 획득했다.결국 후반에 기회를 만들었다. 0-0으로 팽팽하게 맞선 후반 14분 페널티 박스 안에서 슈팅을 날렸으나 빗맞았다. 그러나 흐른 볼을 무리요가 그대로 골문으로 넣으며 선제골을 도왔다. 이에 그치지 않았다.동점 골을 허용하며 수세에 몰렸던 후반 26분, 올라이딴의 침투 패스를 받아 1대1 기회를 다시 만든 오현규는 정교한 오른발 슈팅으로 2-1 스코어를 만들었다. 이에 그치지 않고, 6분 후에는 우측에서 올라온 크로스를 받아 팀의 세 번째 골이자, 멀티 득점을 기록했다.환상적인 활약이었다. 85분 동안 경기장을 누빈 오현규는 팀의 모든 골에 관여하는 미친 퍼포먼스를 뽐냈다. 축구 통계 전문 매체 <풋몹> 역시 최고 평점인 9.3점으로 활약을 인정했다.이번 경기 승리 주역으로 활약했다는 점도 긍정적이었지만, 오현규는 충분한 기회만 받으면 충분히 해낼 수 있다는 것을 재차 보여준 부분도 고무적이었다. 지난 시즌 겨울 이적시장을 통해 베식타시 유니폼을 입은 오현규는 빠르게 팀에 녹아들었다.후반기 16경기서 8골 2도움이라는 환상적인 공격 스탯을 기록, 베식타시 일원들에게 존재 가치를 확실하게 인지시키기에 충분했다. 하지만, 이번 시즌을 앞두고 기류가 심상치 않게 흘러갔다. 구단이 블라호비치라는 거대한 경쟁자를 영입한 것.세르비아 국가대표 공격수 출신으로 피오렌티나·유벤투스에서 활약한 블라호비치를 영입한 가운데 자연스럽게 오현규 입지는 줄어들었다. 이탈리아노 감독은 오현규 대신 블라호비치를 주전 공격수로 기용했고, 그 역시 공식전 8경기 6골을 터뜨리며 기대에 부응했다.그로 인해 오현규는 제한적인 기회만을 받을 수밖에 없었고, 아쉬움은 점차 커졌다. 하지만, 이번 경기를 앞두고 위장 불편으로 인해 블라호비치가 명단에서 제외됐고, 오랜만에 선발 기회를 얻을 수 있었다.반드시 증명해야만 했던 가운데 오현규는 존재 가치를 확실하게 알리는 데 성공했다.경기 이후 베식타시 홈페이지를 통해 오현규는 "정말 미친 경기였고, 원정 경기였지만 마치 홈에서 뛰는 것처럼 느껴졌다. 팬들에게 감사하다"라고 답했다.이어 "상대는 매우 공격적이었다. 상대보다 더 강해져야 한다는 것을 알고 있었다. 감독님께서 '싸워야 한다'라고 말씀하셨고, 나도 경기장에서 그 모습을 보여줬다"라며 활짝 웃었다.한편, 오현규는 오는 20일(한국시간) 트라브존스포르를 상대로 연속 골에 도전하게 된다.