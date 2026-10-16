2026 자라섬 재즈 페스티벌, 기억에 남는 순간

염동교

인공지능 피아니스트 스캇과 협연중인 피아니스트 허대욱푸드 앤 비버리지와 공식 굿즈, 이벤트와 특산물까지 많진 않지만 내실 있는 부스가 음악 이외의 재미를 안겨주었고, 즉석에서 티셔츠를 프린팅해 주는 장면도 눈에 띄었다. 자라섬 서도에 마련된 "웰컴 포스트(Welcome Post)"에선 자라나는 재즈 꿈나무들의 파릇파릇한 생동감을 목도했고, 축제장 중앙에 설치된 "재즈 에이아이 라운지(Jazz AI Lounge)"는 창작과 예술에도 화두로 자리 잡은 인공지능을 다뤘다.카이스트 맥랩(Kaist MACLab)과 스튜디오 메타 케이(Studio Meta K)의 공동 연구로 탄생한 인공지능 피아니스트 스캇은 픽사 애니메이션 영화 < 소울 >(2020)의 주인공 조 가드너처럼 재기 넘쳤다. 한국 재즈 베이스와 보컬의 현주소인 김대호와 문미향이 스캇과 함께 즉흥연주하는 장면이 흥미로웠으며 배격 대신 순기능적 측면을 모색한 자라섬 재즈 페스티벌의 미래지향적 정체성도 감지했다. 과거의 유산을 바탕으로 미래를 도모한 2026년 자라섬 재즈 페스티벌을 몇 가지 하이라이트 필름으로 돌아봤다.네이트 스미스(미국/10월 9일)2025년 12월 7일 일본 요코하마 피아 아레나 MM에서 열린 몽트뢰 재즈 페스티벌 재팬 2025(Montreux Jazz Festival Japan 2025) 을 반추한다. 모던재즈 거목 허비행콕의 라인업의 중심을 지킨 가운데 네이트 스미스의 트리오 구성도 잔상을 남겼다. 다음 날 다이칸야마 클럽에서 열린 트리오 공연을 놓쳐 아쉬운 마음이 컸다.힙합과 알앤비, 재즈가 관류한 2025년 음반 < 라이브-액션(Live-Action) >. 이 작품으로 앰브로스 아킨무시리와 로버트 글래스퍼 같은 쟁쟁한 후보를 제치고 2026년 그래미 최우수 재즈 얼터너티브 앨범을 수상한 네이트 스미스는 현시점 재즈계를 대표하는 드러머로 자리매김했다.2009년 이후 약 17년 만에 자라섬에 돌아온 스미스는 몽트뢰 재즈 페스티팬 인 재팬과 마찬가지로 트리오 구성으로 출연했다. 피아노는 제임스 프랜시스로 같되 스나키 퍼피의 리더인 마이클 리그 대신 미국 출신 크레이그 모리세이가 베이스를 맡았다. 기교가 극도로 화려하진 않았지만 박자를 갖고 놀며 고수의 풍모를 풍겼던 네이트 스미스. 기다란 솔로 대신 트리오에 녹아드는 연주로 앙상블 미학을 드러냈다. 미국 디스코 걸그룹 포인터 시스터즈의 리메이크 '오토매틱(Automatic)'에선 피치 휠을 활용한 기묘한 키보드 음색과 사람의 육성을 전자음으로 변환시켜 주는 악기인 보코더 등 제임스 프랜시스의 재능이 돋보였다. 미국의 소프트록 듀오 실즈 앤 크로프츠의 명곡 '섬머 브리즈(Summer Breeze)'를 비튼 듯한 프랜시스의 멜로디도 인상적이었다. 청중의 뜨거운 연호에 홀로 등장한 네이트 스미스는 앙코르로 그의 최소한의 드럼 키트처럼 간명한 1분여 솔로로 대미를 장식했다.