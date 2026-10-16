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2026 자라섬 재즈 페스티벌, 기억에 남는 순간

2026 자라섬 재즈 페스티벌, 기억에 남는 순간

염동교(ydk8811)
26.10.16 16:08최종업데이트26.10.16 16:08
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2026 자라섬 재즈 페스티벌
2026 자라섬 재즈 페스티벌염동교

소셜미디어의 큐레이션과 알고리즘에 기반한 플레이리스트로 재즈에 관한 관심도도 늘어났겠으나 모객과 수익 입장에서 재즈 아티스트만으로 꾸리는 축제는 녹록지 않다. 아무래도 팝뮤직에 비해 진입장벽이 높기 때문이다. 이 지점에서 2004년 시작되어 올해 23회를 맞은 자라섬 재즈 페스티벌의 지속성은 높이 살 만하다.

온전히 재즈에 큐레이션의 중심을 두면서도 전통과 역사가 쌓은 신뢰가 관람객의 꾸준한 방문으로 귀결한 것. 오랜 경험과 노하우를 통한 운영 능력과 명랑하고 쾌활한 스태프가 기분 좋고 편안한 축제 분위기를 형성했다. 결정적으로 비가 많이 내린 작년에 비해 올해는 내내 날씨가 좋았다.

인공지능 피아니스트 스캇과 협연중인 피아니스트 허대욱
인공지능 피아니스트 스캇과 협연중인 피아니스트 허대욱염동교

푸드 앤 비버리지와 공식 굿즈, 이벤트와 특산물까지 많진 않지만 내실 있는 부스가 음악 이외의 재미를 안겨주었고, 즉석에서 티셔츠를 프린팅해 주는 장면도 눈에 띄었다. 자라섬 서도에 마련된 "웰컴 포스트(Welcome Post)"에선 자라나는 재즈 꿈나무들의 파릇파릇한 생동감을 목도했고, 축제장 중앙에 설치된 "재즈 에이아이 라운지(Jazz AI Lounge)"는 창작과 예술에도 화두로 자리 잡은 인공지능을 다뤘다.

카이스트 맥랩(Kaist MACLab)과 스튜디오 메타 케이(Studio Meta K)의 공동 연구로 탄생한 인공지능 피아니스트 스캇은 픽사 애니메이션 영화 < 소울 >(2020)의 주인공 조 가드너처럼 재기 넘쳤다. 한국 재즈 베이스와 보컬의 현주소인 김대호와 문미향이 스캇과 함께 즉흥연주하는 장면이 흥미로웠으며 배격 대신 순기능적 측면을 모색한 자라섬 재즈 페스티벌의 미래지향적 정체성도 감지했다. 과거의 유산을 바탕으로 미래를 도모한 2026년 자라섬 재즈 페스티벌을 몇 가지 하이라이트 필름으로 돌아봤다.

네이트 스미스(미국/10월 9일)

2025년 12월 7일 일본 요코하마 피아 아레나 MM에서 열린 몽트뢰 재즈 페스티벌 재팬 2025(Montreux Jazz Festival Japan 2025) 을 반추한다. 모던재즈 거목 허비행콕의 라인업의 중심을 지킨 가운데 네이트 스미스의 트리오 구성도 잔상을 남겼다. 다음 날 다이칸야마 클럽에서 열린 트리오 공연을 놓쳐 아쉬운 마음이 컸다.

힙합과 알앤비, 재즈가 관류한 2025년 음반 < 라이브-액션(Live-Action) >. 이 작품으로 앰브로스 아킨무시리와 로버트 글래스퍼 같은 쟁쟁한 후보를 제치고 2026년 그래미 최우수 재즈 얼터너티브 앨범을 수상한 네이트 스미스는 현시점 재즈계를 대표하는 드러머로 자리매김했다.

2009년 이후 약 17년 만에 자라섬에 돌아온 스미스는 몽트뢰 재즈 페스티팬 인 재팬과 마찬가지로 트리오 구성으로 출연했다. 피아노는 제임스 프랜시스로 같되 스나키 퍼피의 리더인 마이클 리그 대신 미국 출신 크레이그 모리세이가 베이스를 맡았다. 기교가 극도로 화려하진 않았지만 박자를 갖고 놀며 고수의 풍모를 풍겼던 네이트 스미스. 기다란 솔로 대신 트리오에 녹아드는 연주로 앙상블 미학을 드러냈다. 미국 디스코 걸그룹 포인터 시스터즈의 리메이크 '오토매틱(Automatic)'에선 피치 휠을 활용한 기묘한 키보드 음색과 사람의 육성을 전자음으로 변환시켜 주는 악기인 보코더 등 제임스 프랜시스의 재능이 돋보였다. 미국의 소프트록 듀오 실즈 앤 크로프츠의 명곡 '섬머 브리즈(Summer Breeze)'를 비튼 듯한 프랜시스의 멜로디도 인상적이었다. 청중의 뜨거운 연호에 홀로 등장한 네이트 스미스는 앙코르로 그의 최소한의 드럼 키트처럼 간명한 1분여 솔로로 대미를 장식했다.

자라섬재즈페스티벌 중 네이트 스미스
자라섬재즈페스티벌 중 네이트 스미스염동교

아나마리아 오라마스(콜롬비아/10월9일)

취향에 따라 갈리겠지만 재즈 콘서트를 많이 다닐수록 트럼펫이 재즈의 꽃이라고 느낀다. 색소폰만큼 대중적이진 않지만, 마일스 데이비스를 비롯한 대가 중에 트럼페터가 많고, 트럼펫 즉흥 솔로가 주는 서늘한 전율은 타의 추종을 불허하기 때문이다. 그럼에도 가장 좋아하는 관악기를 꼽으라면 플루트다. 재즈에서는 트럼펫과 색소폰에 비해 비중이 작지만, 목가적이며 서정적인 재즈 플루트만의 매력은 분명하다.

10월 9일 밤 9시에 오리나무길 흥농종묘에서 열린 아나마리아 오라마스의 마리아스의 공연 그래서 각별했다. 콜롬비아 메데인 출신인 그는 자신의 음악을 "재즈와 가이타, 판당고가 어우러진 콜롬비아 해안 전통음악"으로 설명했다. 스페인의 춤곡인 판당고와 백파이프를 활용한 이베리아반도의 음악 가이타를 언급한 것처럼 오라마스의 소리는 이국적이었다. 콜롬비아의 기타리스트 산티아고 산도발과 한국의 베이스 연주자 윤성희 등 다국적 구성원은 오래 합을 맞춰온 것처럼 앙상블을 자랑했으며 록적인 편곡에선 이언 앤더슨의 플루트를 위시한 프로그레시브 록 밴드 제스로 툴이 떠오르기도 했다.

오라마스는 10월 15일 서울 가좌역 부근 모래내 극락에서 단독공연으로 자라섬 재즈 페스티벌의 여운을 이어갔다.

미하이 보르베이(헝가리/10월9일)

동유럽의 보석 같은 유러피안 재즈 아티스트들을 접할 수 있다는 건 자라섬 특장점이다. 헝가리 출신 베테랑 재즈맨 미하이 보르베이는 3인의 젊은 연주자를 한데 묶어 개성적 헝가리안 재즈를 그려냈다. 머리를 질끈 묶은 피아니스트 아론 틸라시의 감미로운 연주가 빛났던 미디움 템포 넘버부터 격정이 지배한 아방가르드 재즈까지 중추엔 보르베이의 관악기가 있었다.

색소폰과 클라리넷처럼 익숙한 모습부터 헝가리와 루마니아 같은 동유럽 민속 음악에서 사용되는 목관악기 타로가토까지, 보르베이의 멀티 인스트루멘틀적 아우라가 대단했다. 정교하게 직조된 악곡과 즉흥 연주를 가뿐하게 넘나드는 미하이 보르베이 쿼텟은 이국적 프로그레시브 록을 들려줬던 그레이바이실버, 삼인삼색 실험적 면모의 와칸과 더불어 10월 9일 음악역 1939 재즈 스테이션(Jazz Station)을 풍성하게 채워주었다.

자라섬재즈페스티벌 중 미하이 보르베이
자라섬재즈페스티벌 중 미하이 보르베이염동교

알프레도 로드리게즈(쿠바/10월10일)

지쳐있던 몸에 활력소가 감돌았다. 쿠바 출신 피아니스트 알프레도 로드리게즈는 "재즈는 곧 기쁨이요 행복이에요"라고 말하듯 긍정 바이러스를 전파했다. 스웨덴의 헤비메탈 밴드 유럽의 '더 파이날 카운트다운(The Final Countdown)'을 비롯해 유명 곡을 흥겨운 라틴 재즈로 편곡했는데, 공교롭게도 알프레도는 10월 12-14일, 유럽은 2027년 1월 17일 도쿄에서 공연을 펼칠 예정이다.

'베사메 무초(Besame Mucho)'같은 라틴 뮤직의 고전과 이글스의 '호텔 캘리포니아(Hotel California)'처럼 익숙한 곡조로 친근감을 도모한 알프레도 로드리게즈 트리오는 드럼의 마이클 올리베라, 베이스의 스왈리 음바페로 구성되었는데 한눈에 봐도 오랜 시간 손발을 맞춰온 가족 같았다. 신명 나는 악곡 속 폭발적인 타건을 드리운 알프레도는 중국의 클래시컬 뮤직 피아니스트 랑랑을 연상하게 하는 역동적인 몸동작으로 흥겨움을 배가했다.

지난 2024년 11월 작고한 미국 대중음악의 거목 퀸시 존스. 2006년 스위스 몽트뢰 재즈 페스티벌에서 알프레도와 만난 퀸시는 52살 터울 쿠바 피아니스트의 멘토가 되어주었으며 퀸시가 프로듀싱을 맡은 2014년 작 < 디 인베이전 퍼레이드(The Invasion Parade) >는 그래미 후보에도 올랐다. 관객이 열렬한 성화에 다시금 연단에 오른 알프레도와 트리오는 퀸시가 프로듀스했던 마이클 잭슨의 '스릴러(Thriller)'를 연주했다. 1950년대 쿠바에서 탄생한 민속음악 장르 차차차 명곡 '오예 코모 바(Oye Como Va)'부터 돛자리를 깐 자리에서 일어난 관객들은 '스릴러(Thriller)'에 이르러선 춤 실력이 만개했다. 헤드라이닝의 교본과도 같은 멋들어진 퍼포먼스였다.

자라섬재즈페스티벌 중 알프레도 로드리게즈 트리오
자라섬재즈페스티벌 중 알프레도 로드리게즈 트리오염동교
브루노 페르나다스(포르투갈/10월10일)

이번 자라섬에서 궁금증 측면에서 세 손가락에 들어갔던 브루노 페르나다스가 기대감을 충족했다. 리스본 음악원에서 재즈를 전공한 포르투갈 출신 기타리스트는 시종일관 창의적이고도 역동적인 필치를 가져갔는데, 다채로운 소리가 내장된 샘플러를 통해 이색적 사운드스케이프를 구현했다. 운지를 통해 쏟아져 흐르는 음들은 일반적 기타 연주에서 듣기 힘든 소리였다.

한국의 촉망 받는 두 연주자인 색소폰의 이선재와 키보드의 이영우는 포르투갈의 재즈맨 프란시스코 노게이라(베이스) 주앙 소우자(드럼)과 합을 이루며 재즈의 개방성과 국제성을 드리웠다. 1973년 빌보드 싱글차트 1위에 오른 에드가 윈터 그룹의 '프랑켄슈타인(Frankenstein)'과 닮은 헤비 리프 기반의 재즈 록과 포스트 록, 익스페리멘털 재즈를 상기하는 실험적 악곡까지 온화한 야심으로 가득찬 퍼포먼스였다.

자라섬재즈페스티벌 중 브루노 페르나다스
자라섬재즈페스티벌 중 브루노 페르나다스염동교

범피(호주/10월 10일)

알프레도 로드리게즈를 마지막으로 자라섬 중도에서의 주무대가 모두 끝났다. 청량리행 열차까지 남은 약 2시간을 어떻게 활용할지 고민했는데 결과적으로 범피는 잘한 선택이었다. 재즈의 여운을 이으려 발걸음을 옮긴 이들과 축제와 무관하게 연휴를 즐기던 이들은 잣고을 문화 광장에서 매혹적 소울을 즐겼다.

남호주 원주민 눙가족 출신 알앤비 가수 범피는 '스무스 오퍼레이터(Smooth Operator)'의 샤데이처럼 농익은 목소리로 가평의 밤하늘을 채웠다. 무대 앞 작은 타원형 공간에 할머니와 손녀, 젊은 커플이 각자 그루브를 타며 소울 뮤직 특유의 자유로움을 몸소 표출했다. 키보디스트 올리비아 베드란트는 내내 신들린 듯한 연주를 들려주었고 기타리스트 믹 파워와 베이시스트 노아 허친슨은 사이키델릭한 뉘앙스를 그려냈다. 소울풀한 가창과 세련된 기악이 어우러진 '필링 굿(Feeling Good)'을 백미로 꼽고 싶다.
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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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