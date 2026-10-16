두 부족 간의 갈등, 구원을 향한 믿음이 폭력이 되는 순간

부산국제영화제

큰사진보기 ▲제31회 부산국제영화제 월드시네마 상영작 <구원은 없다> 스틸컷 부산국제영화제

자신을 피해자라 믿는 사람들이 가해자가 되는 과정



이 영화에서 가장 섬뜩한 지점은 폭력을 준비하고 행사하는 이들이 자신을 악인이라 여기지 않는다는 사실이다. 메수트는 스스로 가족과 공동체를 지키려 한다고 믿는다. 그를 따르는 사람들 역시 자신들이 가진 것을 빼앗기지 않으려는 마음으로 무장된다. 문제는 그들이 자신을 피해자로 인식할수록 상대에게 가하는 위협 또한 그만큼 둔감해진다는 점이다. 아직 발생하지 않은 외부의 공격을 두려워하면서도 자신들이 먼저 행사하는 폭력에 대해서는 정당한 방어라고 여긴다. 자신들의 안전을 확보하기 위한 불가피한 선택 말이다.



메수트가 공동체의 지도자로 부상하는 과정도 이러한 심리와 맞닿아 있다. 이미 존재하던 불안과 원한을 더욱 선명하게 만들고, 그것을 해결할 수 있는 사람이 자신이라고 주장한다. 그 과정에서 동생 페리트가 제시하는 현실적 타협점은 도리어 공동체를 위험에 빠뜨리는 나약한 선택으로 취급된다. 공동체를 보호하기 위한 방법이 점차 극단적이고 공격적인 선택으로 향하게 되는 결과가 발생하는 것이다.



에민 알페르 감독은 이러한 과정을 통해 집단적 폭력이 반드시 특별히 잔혹한 사람들에 의해 시작되는 것은 아니라고 말한다. 평범한 사람들이 자신의 두려움을 정당한 것으로 믿고, 그 두려움을 해소하기 위해 다른 사람을 희생시켜도 괜찮다고 생각하는 순간 비극은 시작될 수 있다. 메수트가 절대적인 권력을 얻는 까닭도 그의 광신적인 믿음만으로 설명되지 않는다. 다른 사람들 역시 자신들의 불안과 분노를 정당화해 줄 누군가를 필요로 했기 때문이다. 지도자가 공동체를 폭력으로 이끄는 동시에 공동체 역시 자신들이 원하는 지도자를 만들어내는 셈이다.



이 비극적인 이야기는 특정 부족이나 종교의 문제로 한정되지 않는다. 자신이 속한 집단의 안전을 위해 타인을 제거해야 한다는 논리는 오늘날에도 다양한 모습으로 반복되고 있다. 특히 <구원은 없다>는 폭력이 발생한 이후의 참혹함 못지않게, 사람들이 그 폭력을 받아들일 수 있는 상태로 변해가는 과정에 주목한다. 처음에는 부당한 요구에 맞서겠다는 생각이었을 것이다.



그러나 그들이 지켜야 할 삶의 터전은 어느 순간 다른 사람의 삶을 파괴하는 이유가 된다. 자신들이 옳다는 확신이 강해질수록 그 과정에서 무엇을 잘못하고 있는지 돌아볼 여지도 사라진다. 영화가 끝내 도달하는 비극은 바로 그 확신이 불러온 결과다. 마지막에 남겨지는 두 인물의 표정이 이 영화의 모든 것을 말해준다.



베를린영화제 은곰상 심사위원대상 수상작. 부산국제영화제 영화 구원은없다 베를린영화제 심사위원대상 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 가족이 바뀔 때마다 달라진 소녀의 이름

제31회 부산국제영화제 월드시네마 상영작 <구원은 없다> 스틸컷두 부족의 갈등은 표면적으로 땅의 소유권을 둘러싼 다툼처럼 보인다. 하지만 그 이면에는 기울어진 역사가 자리하고 있다. 바제리 부족은 오랫동안 지역의 비옥한 토지를 소유하며 하제란 부족을 고용해 왔다. 그들을 하인처럼 부렸던 셈이다. 이후 무장 세력의 위협으로 마을을 떠났고, 남게 된 하제란 부족은 무장하고 지역을 지키는 동안 그 땅을 경작했다. 바제리 부족에게 귀환은 잃어버린 고향을 되찾는 일이지만, 하제란 부족에게는 자신들이 일궈온 시간과 노력을 빼앗기게 되는 위협이 된다.그렇다고 정당성을 갖게 되는 것은 아니다. 오랫동안 땅을 경작했다는 사실만으로 기존의 소유권을 임의로 무효화할 수 있는 것은 아니기 때문이다. 하지만 하제란 부족은 자신들이 감수했던 희생을 근거로 상대인 바제리 부족의 권리를 인정하지 않으려 한다. 특히, 과거 바제리 부족에게 종속돼 살아온 기억은 이 갈등에 더욱 복잡한 감정을 불어넣는다. 땅을 돌려주는 일이 단순한 반환이 아니라 과거의 위계로 돌아가는 것처럼 여겨지는 것이다.이 갈등은 메수트와 페리트 형제의 대립으로도 이어진다. 페리트가 양 집단의 공존 가능성을 찾는 동안 메수트는 강경한 태도로 양보 자체를 패배로 받아들인다. 여기에는 동생에 대한 메수트 개인의 열등감도 작용한다. 원래 대로라면 자신이 아버지의 뒤를 이어 종교 지도자가 될 것으로 기대했지만, 그 자리는 동생 페리트에게 돌아갔다. 그렇게 공동체 내부에서 충분한 권위를 인정받을 수 없었던 메수트에게 두 부족 간의 갈등은 자신의 존재감을 증명하고 동생을 축출할 기회가 된다. 마침, 불안에 빠진 부족민들에게 더 매력적으로 다가오는 것 또한 갈등을 봉합하고 함께 지내고자 하는 동생이 아닌 분명한 외부의 적과 맞서 싸워야 한다는 그의 주장이다.영화의 또 다른 축 하나는 메수트가 경험하게 되는 꿈과 환영이다. 그는 이를 통해 죽은 아버지가 자신에게 메시지를 전달한다고 믿으며 특별한 사명이 주어졌다고 주장한다. 임신한 아내(외즐렘 타쉬 분)가 쌍둥이를 가졌다는 사실조차 불길한 징조로 받아들인다. 바제리 부족과 달리 하제란에는 대대로 쌍둥이가 태어난 적이 없어서다. 과거 바제리 부족의 지도자인 할릴의 집에서 일했던 아내가 그와 부적절한 관계를 맺었을지도 모른다는 소문이 더해지면서 의심은 커져만 간다. 현실에서 해결하지 못한 감정들은 꿈속에서 기괴한 이미지로 변형되기 시작하고, 메수트는 그것을 자신의 믿음을 뒷받침하는 증거로 받아들인다.흥미로운 것은 영화가 이러한 꿈의 장면들을 현실과 명확하게 구분하고 있지 않다는 점이다. 감독은 꿈과 환영을 반복적으로 삽입하면서 관객마저 메수트가 경험하는 세계의 불확실성에 노출시킨다. 물론 이 영화에서 중요한 것은 자신의 욕망과 불안에서 비롯된 경험을 절대적인 진실로서 믿게 되기까지의 과정이다. 메수트는 상대 부족을 두려워하기 때문에 불길한 꿈을 꾸게 되지만, 어느 순간부터는 그 꿈을 근거로 상대를 더욱 두려워하게 된다. 감정에서 비롯된 환영이 다시 거꾸로 그 감정을 정당화하는 셈이다.이 믿음이 공동체 전체로 퍼져 나가면서부터 상황은 더욱 위험해진다. 사람들은 메수트의 경험을 의심하기보다 자신들이 품고 있던 불안과 연결해 받아들이기 시작한다. 그가 신의 뜻을 전달한다고 믿게 될수록 그의 주장을 거스르는 일은 공동체를 위험에 빠뜨리는 행동처럼 여겨진다. 이 지점에서 종교는 이미 내재되어 있던 욕망에 명분을 부여하는 수단으로 활용된다. 땅에 대한 집착과 상대 부족을 향한 적대감이 신성한 의무로 바뀌면서, 메수트의 개인적인 확신이 공동체 전체가 따라야 할 명령으로 둔갑하는 것이다. 기존의 지도자인 페리트를 자신들의 손으로 축출하면서까지 말이다.