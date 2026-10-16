'PO 관문'서 다시 만난 호랑이와 쌍둥이

[KIA 타이거즈]

[LG 트윈스]

10개 구단 체제가 된 2015년부터 시작된 와일드카드 결정전은 정규리그 4위의 홈구장에서 4위가 1승을 안고 시리즈를 시작한다. 4위는 2경기 중 한 경기에서 비기기만 해도 준플레이오프에 올라갈 수 있지만 5위는 적지에서 2경기를 모두 승리해야 준플레이오프에 진출한다. 실제로 올해까지 12번의 와일드카드 결정전에서 정규리그 5위가 2연승을 거두며 준플레이오프에 진출한 경우는 2024년의 kt 위즈가 유일했다.와일드카드 결정전이 가을야구의 출발을 알리는 '전초전'에 가깝다면 정규리그 3위와 와일드카드 결정전 승자가 맞붙는 준플레이오프야말로 진정한 가을야구의 시작이라고 할 수 있다. 올해는 정규리그 마지막 날까지 치열한 3위 경쟁을 벌인 끝에 KIA 타이거즈가 준플레이오프에 직행했고 14일 와일드카드 결정전에서 LG 트윈스가 두산 베어스를 4-1로 꺾으면서 준플레이오프행 티켓을 따냈다.KIA와 LG 는 통산 가을야구에서 4차례 맞대결을 펼쳐 2승2패로 우열을 가리지 못했다. 1983년과 1997년 한국시리즈에서는 해태 타이거즈가 MBC 청룡과 LG를 꺾었고 2002년 플레이오프와 2016년 와일드카드 결정전에서는 LG가 승리했지만 준플레이오프에서는 양 팀이 한 번도 만나지 않았다. 시즌 막판까지 치열한 3위 경쟁을 펼쳤던 KIA와 LG가 첫 준플레이오프 맞대결을 통해 양 팀의 가을야구 우위를 가리는 셈이다.2024년 통산 12번째 한국시리즈 우승을 차지한 타이거즈는 작년 간판스타 김도영이 햄스트링 부상으로 30경기 출전에 그치면서 순위가 8위까지 떨어졌다. 설상가상으로 시즌이 끝난 후 무려 6명의 선수가 FA자격을 얻은 KIA는 최형우가 삼성 라이온즈, 박찬호가 두산, 한승택이 kt로 각각 팀을 옮겼다. 많은 야구팬들이 올 시즌 KIA의 반등에 부정적인 시선을 보낼 수 밖에 없었던 결정적인 이유였다.하지만 KIA는 올 시즌 '디펜딩 챔피언' LG를 제치고 3위로 정규리그를 마치며 준플레이오프에 직행했다. 작년 부상으로 고전했던 김도영이 홈런(45개)과 장타율(.647) 1위에 오르며 또 한 번 'MVP급' 시즌을 보냈고 나성범은 KIA 이적 후 5년 만에 30개 이상의 홈런을 때려냈다. 후반기 타율 .335 15홈런을 기록한 헤럴드 카스트로의 활약과 20-20 클럽에 홈런 1개가 부족했던 박재현의 성장도 KIA팬들에겐 큰 기쁨이었다.마운드에서는 마무리 투수가 정해영에서 성영탁, 이의리, 전상현으로 교체되면서 적지 않은 우여곡절을 겪었다. 하지만 제임스 네일과 아담 올러로 이어지는 외국인 원투펀치가 나란히 리그 이닝 1,2위를 기록하며 24승을 합작, 타이거즈의 선발진을 든든히 지탱했다. 여기에 통산 200승에 단 2승을 남겨두고 있는 '대투수' 양현종도 13년 만에 최소이닝(124.2이닝)을 던지고도 12승을 따내며 건재를 보여줬다.이범호 감독은 시리즈의 기선을 잡아야 하는 중요한 1차전에서 에이스 네일을 선발로 예고했다. 2024년 2.53, 작년 2.25의 평균자책점을 기록했던 네일은 올 시즌 평균자책점이 3.49로 다소 상승했지만 리그에서 가장 많은 이닝(183이닝)을 던지며 KBO리그 진출 3년 만에 개인 최다승(13승)을 기록했다. 다만 네일은 올 시즌 LG를 상대로 3경기에 등판해 1승1패4.58로 썩 좋은 투구 내용을 보여주지 못했다.정규리그에서 LG에 1.5경기 앞선 3위를 기록한 KIA는 상대 전적에서도 9승7패로 우위에 있고 마지막 7번의 맞대결에서는 모두 승리를 거뒀다. 다만 KIA는 해태 시절이던 1990년부터 한국시리즈를 제외한 단기전 시리즈에서 단 한 번도 승리한 적이 없고 4번의 준플레이오프에서도 승리 경험이 없다. KIA로서는 15년 만에 치르는 준플레이오프에서 '디펜딩 챔피언'을 상대로 해묵은 징크스를 깰 수 있을까.작년 한국시리즈 우승을 차지한 LG가 KIA와의 정규리그 마지막 맞대결에서 패하며 4위로 밀려났을 때만 해도 '잠실 라이벌' 두산 베어스와의 와일드카드 결정전에서 힘든 승부가 될 거라고 예측한 야구팬들이 많았다. 시즌 막판 4위로 떨어진 박탈감은 차치하더라도 마무리 손주영이 목 부상으로 와일드카드 결정전 엔트리에서 제외됐고 이틀 전 정규리그 최종전에 등판한 다승왕 임찬규도 1차전 등판이 어려웠기 때문이다.하지만 LG는 많은 우려를 극복하고 선발 카를로스 카라스코의 역투와 오스틴 딘의 결승홈런, 신민재의 투혼을 합쳐 리그 최고의 에이스 곽빈이 등판한 두산을 4-1로 꺾고 와일드카드 결정전을 1경기 만에 통과했다. LG의 최대 불안 요소로 꼽혔던 불펜 역시 손주영과 김진성(이상 부상), 고우석(등록불가)이 없었음에도 존 케네디와 김진수, 이우찬, 김강률 등 '잇몸'이 3이닝을 무실점으로 막아냈다.올 시즌 OPS(출루율+장타율) 리그 1위(1.062)를 기록하고도 개인 타이틀 무관에 그쳤고 정규리그 마지막 3경기에서 13타수 무안타로 부진했던 오스틴은 와일드카드 결정전에서 통쾌한 결승 투런포를 터트리며 건재를 과시했다. 시즌 막판 샘 힐리어드(kt)가 급부상하기 전까지 김도영과 치열한 홈런왕 경쟁을 벌였던 만큼 오스틴과 김도영의 거포 대결은 시리즈의 승패만큼 야구팬들의 많은 관심을 모으고 있다.와일드카드 결정전에서 정규리그 27승을 합작한 선발 원투펀치를 아꼈던 염경엽 감독은 준플레이오프 1차전에서 정규리그 12승을 따냈던 앤더스 톨허스트를 선발로 예고했다. 작년 한국시리즈에서 2승을 따내며 '우승청부사'로 활약했던 톨허스트는 올해도 임찬규와 함께 LG 선발진을 이끌었다. 다만 톨허스트는 KIA전에서 5경기에 등판해 1승3패6.20으로 부진했기 때문에 더욱 집중력 있는 투구가 필요하다.LG는 와일드카드 결정전에서 천금 같은 번트 안타 이후 햄스트링 통증으로 교체됐던 신민재와 마무리 손주영이 준플레이오프 엔트리에 포함됐다. 신민재화 함께 무릎 부상 후 빠른 회복 속도를 보인 오지환이 주전 라인업에 포함된다면 LG 내야는 '완전체'로 준플레이오프를 치를 수 있다. KIA와 정규리그 마지막 7번의 맞대결에서 모두 패했던 LG는 준플레이오프를 통해 KIA에게 설욕을 하며 대구행 티켓을 따내려 한다.