아시안컵 1년 연기될까? 한국축구가 얻을 득과 실

중동 정세 악화로 내년 1월 사우디에서 개최 예정이었던 2027 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵 연기 가능성이 조심스럽게 거론되고 있다. 이에 따라 대한민국 축구대표팀에 미치게 될 영향에도 관심이 모아지고 있다.2027 아시안컵은 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디아라비아 리야드·제다·알코바르에서 열릴 예정이었다. 그런데 사우디아라비아가 최근 예멘 후티 반군의 공습으로 주요 도시를 겨냥한 피해가 속출하며 극심한 혼란에 직면해있다.수도 리야드에만 최근 일주일 새 네 차례 공습이 가해졌고, 킹 칼리드 국제공항은 임시 폐쇄 조치됐다. 이로 인하여 사우디에서 개최될 예정이었던 각종 국제 스포츠 이벤트와 프로 리그 일정도 줄줄이 중단되고 있다. 국제정세가 불안정해지면서 아시안컵을 앞둔 참가국들 사이에서는 각국 선수단의 안전을 위해 대회 연기나 개최지 변경이 필요하다는 지적이 쏟아지고 있다.한국프로축구선수협회도 선수 안전 대책 마련을 촉구했다. 이근호 선수협회장은 공식 입장문을 통하여 "어떤 대회의 가치도 선수와 축구팬의 생명과 안전보다 우선할 수는 없다"며 "안전을 충분히 보장할 수 없는 상황이라면 대회 개최 여부를 포함한 모든 가능성을 신중하게 검토해야 한다"고 촉구했다.셰이크 살만 빈 이브라힘 알 칼리파 AFC 회장은 지난 15일 스위스 취리히에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 평의회에서 아시안컵 연기 가능성을 처음으로 언급하기도 했다. 살만 회장은 "현재로서는 상황을 지켜보고 있다. 일단 11월 말까지는 기다릴 생각이다. 지역 상황이 빠르게 나아질 수도, 더 나빠질 수도 있다. 다만 필요하다면 대회를 1년 미뤄 2028년에 개최할 수도 있다"고 밝혔다.아시안컵 일정이 바뀌면 한국 대표팀의 향후 운영에도 연쇄적으로 큰 영향을 미치게 된다. 당초 대한축구협회는 11월 A매치 기간 사우디를 포함한 중동 지역에서 두 차례 원정 평가전을 추진해 왔으나 불안정한 정세로 인하여 아직 상대팀과 경기일정을 확정짓지 못한 상태였다.축구대표팀 '임시 사령탑' 로베르트 모레노 감독은 이번 11월 A매치 기간까지 대한축구협회와 단기 계약을 맺은 상태였다. 협회는 9~11월 A매치 6경기 성과에 따라 모레노 감독과 내년 아시안컵까지 계약을 연장할지 결정할 예정이었다. 그런데 아시안컵 개최가 불투명해짐에 따라 대표팀의 향후 일정도 안갯속에 빠지게 됐다.만일 아시안컵이 실제로 연기된다면, 모레노 감독에게는 불리하다. 축구협회가 굳이 임시 감독 체제를 선택했던 것은, 북중미월드컵 이후 현재 축구협회장이 공석이라 수뇌부없이 장기계약이 요구되는 정식 감독을 선임하기 부담스러웠기 때문이다.예정대로라면 내년 1월 아시안컵까지 남은 시간이 얼마 없었기에 새로운 감독을 뽑기도 쉽지 않았다. 그래서 일단 임시 감독 계약을 맺고 최소한 아시안컵까지는 모레노 감독과 동행을 연장하여 대회 성적에 따라 정식 감독 전환 여부를 결정한다는 시나리오가 가장 유력했다.하지만 아시안컵이 1년 연기된다면 상황이 완전히 바뀐다. 당분간 A매치 기간 평가전을 제외하면 공식 대회가 없는 만큼 굳이 모레노 감독과 반드시 계약을 연장해야 할 이유가 사라진다. 모레노 감독의 계약기간은 11월 27일까지다. 현재로서 불투명한 11월 A매치 일정마저 취소될 경우, 예상보다 더 짧은 4경기만에 한국과의 계약이 종료될 수도 있다.반면 그 사이에 한국축구는 축구협회장 선거를 치러서 새로운 집행부를 구성할 수 있는 시간적 여유가 생긴다. 새 집행부의 당면과제는 차기 아시안컵과 2030년 월드컵을 대비하여 대표팀을 이끌 정식 감독과의 장기계약이다.모레노 감독이 새 집행부에서 정식 감독으로 전환될 가능성도 있을까. 앞서 한국대표팀 첫 데뷔전이었던 9-10월 A매치 4연전에서 보여준 경기력과 리더십이 그리 좋은 평가를 받지 못했다는 것은, 현재로서는 계약연장의 당위성에 대한 물음표를 남긴다. 모레노호는 2승 1무 1패로 겉보기에 무난한 성적을 기록했지만, 첫 경기인 에콰도르전 이후로는 계속해서 경기력이 부진한 모습을 보이며 전임 홍명보호보다 나아진 게 없다는 혹평을 들어야 했다.여기에 대표팀 주축인 김민재, 황인범, 황희찬 등 96년생 선수들의 '은퇴설' 해프닝, 선수단 내부 '불화설' 등 각종 악재까지 터지며 모레노 감독이 선수단 장악과 분위기 전환에 실패했다는 것이 드러났다. 물론 거취가 불확실한 임시 감독으로서 모레노 감독이 팀을 통제할 리더십이나 권위를 발휘하는 데는 한계가 있었다는 것도 감안해야 한다. 하지만 그만큼 흔들리는 대표팀 분위기를 정상화시키기 위해서라도, 기형적인 임시 감독 체제를 빨리 끝내고 강력한 리더십을 갖춘 정식 감독이 필요하다는 사실 또한 확인했다.한편으로 아시안컵 연기가 한국축구로서는 오히려 전화위복이 될 가능성도 있다. 차기 아시안컵은 한국축구가 1960년 마지막 우승 이후 반세기만에 정상탈환에 도전할 수 있는 절호의 기회다. 2028년이면 36세가 되는 '한국축구의 레전드' 손흥민이 출전하는 마지막 아시안컵일 가능성이 높다. 여기에 이강인, 김민재, 이재성, 황인범, 엄지성 등 '황금세대'가 모두 건재하다.문제는 지금의 대표팀은 아직 북중미월드컵의 아픔에서 벗어나지 못하고 혼란기를 겪고 있다는 것이었다. 국가대표 선수들이 연이어 공개적으로 고충을 토로할만큼 팀 내부적인 문제가 많다는 것이 이미 적나라하게 드러났다.이런 분위기에서 당장 11월 A매치에서 선수단을 소집한다고 해도 과연 팀이 하나가 될 수 있을지부터 우려를 자아내던 상황이었다. 이대로 내년 아시안컵에 나선다고 해도, 신임 회장이나 정식 감독도 없는 상태에서 한국축구가 좋은 성적을 기대하기는 어렵다.하지만 1년의 기간이 더 주어진다면, 한국축구는 그동안 신임 감독과 집행부 주도로 흔들리는 대표팀 내부 문제를 천천히 수습하고 혁신할 수 있는 여유를 얻을 수 있다. 차기 아시안컵에서는 최상의 전력과 분위기로 나설 수 있다면 우승 도전도 불가능한 목표가 아니다.설사 모레노 감독 체제가 조기종료된다고 해서 대표팀이 흔들리는 것은 아니다. 축구협회는 지난 감독 공개 채용 당시 임시 감독이라는 불안정한 조건에도 불구하고 예상을 뛰어넘어 여러 외국 유명 감독들의 뜨거운 관심을 확인한 바 있다.한국 대표팀 감독직에 적극적인 관심을 보인 인물중에는 파울루 벤투 전 대표팀 감독이나, 거스 포옛 전 전북 현대 감독 등 유럽무대에서도 검증된 성과를 올린 '네임드급' 지도자들도 다수 포함되어있었다. 이들은 아직도 맡고 있는 팀이 없다. 만일 새로운 집행부에서 정식 감독이라는 조건이라면, 충분히 한국 대표팀 사령탑에 매력을 느낄만한 수준급 감독들의 지원은 앞으로 더 늘어날 수 있다.물론 아직 아시안컵 연기가 확정된 것은 아니다. AFC는 상황을 지켜보며 대회 정상 개최 여부를 신중하게 검토하고 있다. 대한축구협회 역시 AFC와 소통하면서 사우디의 현지 상황을 주시하고 있다고 밝혔다.가장 중요한 것은 역시 우리 선수단의 안전이 최우선 순위가 되어야 한다는 것이다. 만일 아시안컵이 정말 연기된다면 연기되는 대로 축구협회는 다음 플랜을 준비해야 한다. 불확실한 아시안컵 일정이 한국축구의 향후 개혁 스케줄까지 바꿀 수 있는 중요한 변수가 됐다.