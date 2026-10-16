10년 만의 가을 대결, KIA-LG 누가 웃을까

최근 3년간 한국시리즈 우승을 양분했던 두 팀이 준플레이오프(준PO·5전 3승제)에서 일찍 만났다.프로야구 KIA 타이거즈와 LG 트윈스가 17일 오후 2시 광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전을 치른다.LG는 2023년과 2025년, KIA는 2024년 정규리그와 한국시리즈를 석권하며 통합 우승을 차지했다. 올시즌에는 준PO 직행이 걸린 3위 자리를 놓고 막판까지 치열한 경쟁을 펼쳤다. 정규리그 최종일인 지난 12일 만난 양팀은 KIA가 8회 터진 김도영의 결승 투런포에 힘입어 '3위 결정전'에서 극적으로 승리했다. LG는 14일 와일드카드 결정전 '잠실시리즈'에서 5위 두산 베어스를 1경기만에 물리치고 준PO에 올라 5일 만에 KIA에 설욕할 기회를 잡았다.KIA와 LG는 전통적으로 라이벌이라는 이미지는 그리 강하지 않지만, 만날 때마다 명승부가 나오는 경우가 많았다. 두 팀이 포스트시즌에서 만난 것은 정확히 10년만이다. 두 팀은 전신 시절을 포함해 지금껏 가을 야구에서 4번 격돌했다. 첫 대결이었던 1983년 한국시리즈에서는 해태(KIA의 전신)가 MBC 청룡(LG의 전신)에 4승 1무로 완승했다. 1997년 한국시리즈에서도 역시 해태가 4승 1패로 승리했다.하지만 LG는 2002년 플레이오프에서 3승 2패, 2016년 와일드카드 결정전에서 1승 1패로 KIA를 제압했다. 두 팀의 포스트시즌 시리즈 전적은 2승 2패로 팽팽하다. 하지만 개별 경기 통산 승률은 KIA가 11승 1무 5패로 LG에 크게 앞선다.올해 정규시즌 상대 전적에서는 KIA가 9승 7패로 근소하게 앞선다. 특히 KIA는 첫 9번의 맞대결까지는 2승 7패로 크게 밀렸으나 6월 17일 10차전을 기점으로 10월 12일 최종전까지 무려 7연승을 질주하며 LG를 4위로 끌어내리는 대역전극을 이뤄냈다. KIA가 LG에 심리적으로 자신감을 가질 수 있는 부분이다.KIA는 한국시리즈 통산 12회 우승(1위), 시리즈 승률 100%의 불패신화로 인하여 '단기전 절대강자'의 이미지가 강하다. 하지만 한국시리즈를 제외하고 보면 의외로 KIA는 가을야구에 생각보다 강한 팀과 거리가 멀었다.놀랍게도 KIA는 역대 와일드카드 결정전, 준PO, 플레이오프(PO)의 시리즈 합산 전적이 불과 2승 11패, 개별경기 총 합산 13승 27패로 승률이 불과 .325에 그치고 있다. 한국시리즈 통산 승률이 48승 15패 3무 .762에 이르는 것과는 정반대다.한국시리즈를 제외한 가을야구 시리즈에서 KIA가 마지막으로 최종 승리를 차지한 것은 1989년 태평양 돌핀스와의 플레이오프(3승)였다. 이후로는 정규시즌 1위로 한국시리즈에 직행한 경우를 제외하면, 나머지 36년간 모든 가을야구 시리즈에서 무려 13연패를 당하며 단기전에서 더 이상 상위 라운드로 올라보지 못했다.특히 포스트시즌에 준PO 제도가 도입된 이후로는 4번의 시리즈에서 지금까지 단 한번도 이기지 못하면서 한국시리즈와는 정반대로 시리즈 승률이 0%다. 과연 KIA가 이번에는 오랜 '준PO 필패' 징크스를 처음으로 깰 수 있을지도 주목되는 부분이다.단기전에서 가장 중요한 투수력에서는 KIA의 우위가 예상되고 있다. 3위에 오르며 정규시즌 종료 이후 사흘 휴식을 취한 KIA는 제임스 네일과 아담 올러를 1.2차전에 세울 것이 유력하다.두 선수는 무려 361이닝과 39번의 퀄리티스타트를 합작하며 나란히 리그 전체 투수중 최다 이닝 1·2위를 기록할만큼 올시즌 리그 최고의 외국인 원투펀치였다. LG와의 전적이 네일은 3경기에 등판하여 1승 1패 자책점 4.58에 그쳤으나, 올러는 5경기에 등판하여 2승 1패 자책점 2.40으로 강한 모습을 보였다. 외국인 에이스 카라스코를 이미 와일드카드 시리즈에서 소모한데다 준PO에서 고우석과 손주영마저 전력에서 이탈하며 전력누수가 심한 LG보다 유리하다.리그 팀홈런 2위(174개)-장타율 1위(.434)에 빛나는 타선의 파괴력도 강하다. KIA의 중심타선에는 올 시즌 리그 홈런왕이자 강력한 MVP 후보인 김도영(45개)이 포진해있고, 31홈런의 나성범과 21홈런의 해럴드 카스트로가 뒤를 받친다. 여기에 올 시즌 19홈런으로 재능을 만개한 박재현과, 후반기 타율 .350(팀내 1위)으로 부활한 베테랑 김선빈도 위협적이다.반면 불안요소는 불펜이다. KIA는 올 시즌 타선의 힘으로 거둔 역전승도 많지만, 반대로 불펜이 무너지며 다 이긴 경기에서 역전패를 당한 경기도 꽤 많았다. 시즌 내내 풀타임 고정 마무리 투수 없이 정해영, 이의리, 성영탁 등이 돌아가면서 마무리를 맡아야 했지만 끝까지 신뢰를 준 선수는 없었다. 그나마 정규시즌 막판 10차례 등판에서 3세이브 평균자책점 0.73을 기록하며 호투한 전상현이 포스트시즌에서도 마무리를 맡을 가능성이 높다.반면 통합 2연패를 노리던 LG는 올 시즌도 전반기까지 선두권 경쟁을 벌이며 승승장구했으나 후반기 들어 급격히 추락하며 4위까지 떨어지는 아쉬운 뒷심을 보여줬다. 특히 정규시즌 최종전에서 KIA와의 미리보는 준PO를 패배했다는 것은 타격이 더 컸다. 잠실라이벌 두산과의 WC 시리즈까지 업셋을 허용했다면 염경엽 감독 체제에서 최악의 시즌이 될 뻔 했지만, 다행히 오스틴의 홈런포와 카라스코의 호투로 승리를 거두며 분위기 반전에 성공했다.LG는 정규시즌에 주축 선수들의 부상이 유독 많아서 힘든 시즌을 보냈고 가을야구에서도 악재가 이어지고 있다. 두산 전에서는 주전 2루수 신민재가 허벅지 부상을 호소했다. 다행히 KIA의 준PO에서 출전은 가능할 것으로 보이지만 제 컨디션일지는 미지수다. 마운드는 김진성, 유영찬, 손주영 등이 줄줄이 이탈한 가운데, 시즌 막바지 합류한 고우석도 포스트시즌에는 뛸 수 없어서 뒷문 부담은 KIA보다 더 크다.WC 시리즈 승리의 주역 오스틴을 비롯하여 홍창기, 박해민, 문보경, 박동원 등 주축 선수들의 타격감 부활이 절실하다. 오스틴은 올 시즌 41홈런을 터뜨리며 김도영과 막판까지 홈런왕 경쟁을 펼쳤다. 두산과의 14일 경기에서는 에이스 곽빈을 상대로 투런포를 터뜨렸으나 이후 세 타석 연속 삼진으로 물러난 것은 아쉬움을 줬다. 홍창기와 문보경도 무안타에 그치며 타격감을 되찾지 못한 모습이었다.LG 선발진이 KIA 타선을 상대로 얼마나 오래 버텨주느냐가 관건이다. 1선발이 유력한 톨허스트는 올시즌 KIA전에서 5경기 1승 3패, 평균자책점은 6.20, 피안타율도 .307, 올시즌 다승왕 임찬규도 2경기 1승 1패 자채점 6.23.피안타율 .306으로 둘 다 유독 호랑이군단과는 상성이 좋지 않았다. 만일 선발투수가 5이닝 이전에 일찍 내려간다면 손주영과 고우석이 없는 LG 불펜의 부담은 더 커진다하지만 2020년대 KBO리그 유일한 '멀티우승'을 이끌었던 주력멤버들의 단기전 경험은 역시 무시할수 없다. 두산과의 와일드카드전에서도 내용면에서는 고전했지만, 박해민과 박동원의 호수비, 케네디, 김진수, 이우찬, 김강률 등 필승조 '플랜B'가 나름대로 경쟁력을 보인 점 등은, 역시 단기전에서 LG가 쉽게 무너지지 않는 팀이라는 저력을 보여줬다.준PO는 17·18일 광주에서 1·2차전을 치른 뒤 20·21일 서울에서 3·4차전을 진행하고, 최종 5차전까지가면 다시 광주로 돌아오게 된다. 최종 승자는 플레이오프(PO)에 진출해 삼성 라이온즈와 맞붙게 된다.