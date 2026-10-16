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'3연속 셧아웃패' SOOP, 아직 갈 길이 멀다

'3연속 셧아웃패' SOOP, 아직 갈 길이 멀다

[여자배구] 창단 첫 공식대회에서 3연속 0-3 패배 당하며 컵대회 조기 마감

양형석(utopia697)
26.10.16 09:15최종업데이트26.10.16 09:15
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흥국생명이 신생구단 SOOP을 가볍게 제압하며 조 1위로 4강에 진출했다.

요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 15일 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH 농협컵 프로배구대회 A조 조별리그 3차전에서 SOOP 수퍼스를 세트스코어 3-0(25-12,25-20,25-19)으로 꺾었다. 조별리그에서 3전 전승을 거두며 A조 1위를 기록한 흥국생명은 16일 열리는 현대건설 힐스테이트와 GS칼텍스 KIXX전의 승자와 17일 결승행 티켓을 놓고 격돌할 예정이다.

흥국생명은 첫 2경기에서 무려 73득점을 폭발했던 옌시 킨델란이 5득점으로 힘을 아꼈지만 아시아쿼터 자스티스 야우치가 60%의 성공률로 16득점을 기록했고 표승주가 10득점, 정호영과 임혜림도 나란히 8득점을 올리며 힘을 보탰다. 반면에 창단 첫 공식 대회를 맞아 1승을 목표로 삼았던 SOOP은 첫 승리는커녕 3경기에서 한 세트도 따내지 못하는 실망스런 경기력을 노출하며 대회 일정을 마감했다.

팀을 재정비하기엔 턱없이 부족했던 시간

SOOP의 창단 사령탑이 된 김세진 감독은 공식 데뷔 무대에서 3연속 0-3 패배로 혹독한 신고식을 치렀다.
SOOP의 창단 사령탑이 된 김세진 감독은 공식 데뷔 무대에서 3연속 0-3 패배로 혹독한 신고식을 치렀다.한국배구연맹

지난 2021년 V리그 여자부의 7번째 구단으로 창단한 페퍼저축은행 AI페퍼스는 기존 구단과의 격차를 극복하지 못하고 네 시즌 연속 최하위에 머물렀다. 하지만 장소연 감독이 부임한 2024-2025 시즌 창단 후 처음으로 두 자리 승 수(11승)를 기록한 페퍼저축은행은 지난 시즌 36경기에서 16승20패로 승점 47점을 따내며 정관장 레드스파크스(승점 26점)를 제치고 5시즌 만에 탈꼴찌에 성공했다.

선수단은 지난 시즌을 통해 미래에 대해 희망을 발견했지만 정작 구단은 다음 시즌을 위한 적극적인 행보와 거리가 멀었다. 페퍼저축은행은 지난 4월 2025-2026 시즌을 끝으로 구단 운영을 포기하겠다는 의사를 밝혔고 구단 역대 가장 많은 투자를 해 영입한 박정아를 한국도로공사 하이패스로, 초대 주장 이한비를 현대건설로 트레이드했다. 심지어 시즌 준비를 위해 가장 중요한 외국인 선수 드래프트에도 불참했다.

결국 페퍼저축은행은 지난 6월 인터넷 방송 플랫폼 SOOP에 구단을 매각하면서 역사 속으로 사라졌다. 페퍼저축은행을 인수한 SOOP은 6월4일 남자부 러시앤캐시 배스피드(현 OK저축은행 읏맨)의 초대 감독이었던 김세진 감독을 첫 사령탑으로 선임했다(이로써 김세진 감독은 남자부와 여자부에서 신생 구단의 창단 감독이 되는 진기록을 세웠다). 하지만 어수선한 선수단을 재정비하기 위해서는 갈 길이 멀었다.

SOOP은 외국인 선수 트라이아웃에 신청했다가 기존 구단에 선발된 6명을 제외한 나머지 선수들 중에서 새 외국인 선수를 찾아야 했고 6월30일 198cm의 장신 공격수 오드리아나 피츠모리스와 계약했다. 아시아쿼터로는 192cm의 신장을 가진 중국 출신의 미들블로커 이즈쉬에를 선택했다. 오드리아나와 이즈쉬에 모두 190cm가 훌쩍 넘는 장신으로 김세진 감독은 상대적으로 부족한 높이 보강에 초점을 맞췄다.

또한 SOOP은 8월10일 IBK기업은행 알토스, 현대건설과의 트레이드를 통해 아웃사이드히터 고의정과 서지혜를 영입했고 도로공사와 계약에 실패한 자유신분선수 전새얀도 데려왔다. 9월 4일에는 2021년 신인 드래프트 전체 1순위였던 박사랑 세터를 GS칼텍스로 보내고 청소년대표 출신 유가람 리베로를 영입하기도 했다. 하지만 여전히 선수단의 규모와 수준은 기존 구단에 비해 다소 부족했다.

접전 세트조차 드물었던 SOOP의 아쉬운 데뷔 무대

192cm의 아시아쿼터 이즈쉬에는 컵대회에서 SOOP의 세터들과 좋은 호흡을 보여주지 못했다.
192cm의 아시아쿼터 이즈쉬에는 컵대회에서 SOOP의 세터들과 좋은 호흡을 보여주지 못했다.한국배구연맹

SOOP은 11일 여수에서 개막한 컵대회를 통해 창단 후 첫 공식 대회를 치렀다. SOOP의 전신인 페퍼저축은행은 2022년부터 작년까지 4번의 컵대회에 참가했지만 12경기에서 단 1승도 따내지 못했다. 따라서 SOOP의 컵대회 목표 역시 1승이 될 수 밖에 없었다. 하지만 SOOP은 대회 직전 오드리아나가 훈련 도중 가벼운 뇌진탕 증세를 보였고 박은서 역시 오른쪽 어깨가 좋지 않아 대회 출전이 불발됐다.

SOOP은 지난 시즌까지 미들블로커로 활약하던 박연화를 아포짓 스파이커에 배치하고 트레이드로 영입한 서지혜를 주전 아웃사이드히터로 내세웠다. 하지만 구단 인수가 확정된 후 호흡을 맞출 시간이 턱 없이 부족했던 SOOP이 기존 구단들과의 경기에서 경쟁력을 발휘하기란 쉽지 않았다. SOOP은 11일 기업은행을 상대한 컵대회 개막전이자 창단 첫 경기에서 세트스코어 0-3으로 완패를 당했다.

13일에 열린 정관장 레드스파크스전은 SOOP이 창단 첫 승을 노릴 수 있는 절호의 기회였다. 정관장 역시 외국인 선수 반야 부키리치가 종아리 부상으로 컵대회 출전이 무산됐기 때문이다. SOOP은 정관장과의 경기에서 1세트 듀스까지 가는 접전을 벌이며 선전했지만 2세트를 14-25, 3세트를 12-25로 무기력하게 내줬다. 양 팀 모두 외국인 선수가 없는 상황에서 정관장의 종휘에게 21점을 헌납한 것이 치명적이었다.

2승을 올리며 4강 진출을 확정한 흥국생명은 15일 SOOP과의 경기에서 무려 15명의 선수를 투입하면서 여유 있게 경기를 운영했다. 하지만 SOOP은 전력을 쏟아붓지 않은 흥국생명을 상대로도 세트스코어 0-3 패배를 당하고 말았다. 아무리 창단한 지 얼마 되지 않은 신생팀이라 해도 연고지역인 전남 여수에서 열린 컵대회에서 3경기 동안 승리는커녕 한 세트도 따지 못한 것은 변명의 여지가 없는 부분이다.

물론 SOOP은 이번 컵대회에서 외국인 선수 오드리아나와 토종 거포 박은서가 부상으로 빠졌기 때문에 '완전체 전력'으로 대회를 치르지 못했다. 하지만 SOOP은 3경기에서 9번의 세트를 잃는 동안 단 한 세트도 따내지 못했고 20득점을 넘긴 세트도 세 번에 불과했을 만큼 기존 구단과의 수준 차이를 드러냈다. SOOP이 이번 시즌 페퍼저축은행의 창단 초기와 같은 전철을 밟지 않으려면 많은 노력이 필요할 것이다.

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여자배구 여수·NH컵프로배구대회 SOOP수퍼스 3연속셧아웃패 김세진감독

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