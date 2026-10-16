'3연속 셧아웃패' SOOP, 아직 갈 길이 멀다

흥국생명이 신생구단 SOOP을 가볍게 제압하며 조 1위로 4강에 진출했다.
요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 15일 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH 농협컵 프로배구대회 A조 조별리그 3차전에서 SOOP 수퍼스를 세트스코어 3-0(25-12,25-20,25-19)으로 꺾었다. 조별리그에서 3전 전승을 거두며 A조 1위를 기록한 흥국생명은 16일 열리는 현대건설 힐스테이트와 GS칼텍스 KIXX전의 승자와 17일 결승행 티켓을 놓고 격돌할 예정이다.
흥국생명은 첫 2경기에서 무려 73득점을 폭발했던 옌시 킨델란이 5득점으로 힘을 아꼈지만 아시아쿼터 자스티스 야우치가 60%의 성공률로 16득점을 기록했고 표승주가 10득점, 정호영과 임혜림도 나란히 8득점을 올리며 힘을 보탰다. 반면에 창단 첫 공식 대회를 맞아 1승을 목표로 삼았던 SOOP은 첫 승리는커녕 3경기에서 한 세트도 따내지 못하는 실망스런 경기력을 노출하며 대회 일정을 마감했다.
팀을 재정비하기엔 턱없이 부족했던 시간