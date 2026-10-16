'3연속 셧아웃패' SOOP, 아직 갈 길이 멀다

한국배구연맹

192cm의 아시아쿼터 이즈쉬에는 컵대회에서 SOOP의 세터들과 좋은 호흡을 보여주지 못했다.SOOP은 11일 여수에서 개막한 컵대회를 통해 창단 후 첫 공식 대회를 치렀다. SOOP의 전신인 페퍼저축은행은 2022년부터 작년까지 4번의 컵대회에 참가했지만 12경기에서 단 1승도 따내지 못했다. 따라서 SOOP의 컵대회 목표 역시 1승이 될 수 밖에 없었다. 하지만 SOOP은 대회 직전 오드리아나가 훈련 도중 가벼운 뇌진탕 증세를 보였고 박은서 역시 오른쪽 어깨가 좋지 않아 대회 출전이 불발됐다.SOOP은 지난 시즌까지 미들블로커로 활약하던 박연화를 아포짓 스파이커에 배치하고 트레이드로 영입한 서지혜를 주전 아웃사이드히터로 내세웠다. 하지만 구단 인수가 확정된 후 호흡을 맞출 시간이 턱 없이 부족했던 SOOP이 기존 구단들과의 경기에서 경쟁력을 발휘하기란 쉽지 않았다. SOOP은 11일 기업은행을 상대한 컵대회 개막전이자 창단 첫 경기에서 세트스코어 0-3으로 완패를 당했다.13일에 열린 정관장 레드스파크스전은 SOOP이 창단 첫 승을 노릴 수 있는 절호의 기회였다. 정관장 역시 외국인 선수 반야 부키리치가 종아리 부상으로 컵대회 출전이 무산됐기 때문이다. SOOP은 정관장과의 경기에서 1세트 듀스까지 가는 접전을 벌이며 선전했지만 2세트를 14-25, 3세트를 12-25로 무기력하게 내줬다. 양 팀 모두 외국인 선수가 없는 상황에서 정관장의 종휘에게 21점을 헌납한 것이 치명적이었다.2승을 올리며 4강 진출을 확정한 흥국생명은 15일 SOOP과의 경기에서 무려 15명의 선수를 투입하면서 여유 있게 경기를 운영했다. 하지만 SOOP은 전력을 쏟아붓지 않은 흥국생명을 상대로도 세트스코어 0-3 패배를 당하고 말았다. 아무리 창단한 지 얼마 되지 않은 신생팀이라 해도 연고지역인 전남 여수에서 열린 컵대회에서 3경기 동안 승리는커녕 한 세트도 따지 못한 것은 변명의 여지가 없는 부분이다.물론 SOOP은 이번 컵대회에서 외국인 선수 오드리아나와 토종 거포 박은서가 부상으로 빠졌기 때문에 '완전체 전력'으로 대회를 치르지 못했다. 하지만 SOOP은 3경기에서 9번의 세트를 잃는 동안 단 한 세트도 따내지 못했고 20득점을 넘긴 세트도 세 번에 불과했을 만큼 기존 구단과의 수준 차이를 드러냈다. SOOP이 이번 시즌 페퍼저축은행의 창단 초기와 같은 전철을 밟지 않으려면 많은 노력이 필요할 것이다.