잘 싸웠지만 패배... 강원, 험난해진 16강 여정

로테이션을 가동한 강원이 홈에서 프놈펜에 충격적인 패배를 떠안았다.정경호 감독이 이끄는 강원FC는 지난 15일 오후 7시 강릉하이원아레나에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2)' H조 2차전서 프놈펜 크라운(캄보디아)에 1-2로 패했다.이로써 강원은 1무 1패 승점 1점, 프놈펜은 2승 승점 6점을 획득했다.지난해 K리그 5위를 차지한 강원은 엘리트 무대 한 단계 아래 격 대회인 챔피언스리그2에 나설 자격을 얻었다. H조에 편성된 가운데 1차전에서는 홍콩 명문 키치SC 원정을 떠나 0-0 무승부를 거뒀다. 승리에는 실패했으나 대규모 로테이션 속 얻은 값진 승점 1점이었다.홈으로 돌아와 마주한 상대는 지난 시즌 캄보디아 리그 준우승을 차지한 프놈펜. 손쉬운 승리가 예상됐으나 정경호 감독은 "절대 쉽게 볼 상대는 아니다"라며 방심하지 않는 모습이었다. 그렇게 시작된 경기, 강원은 전반 44분 마즐란드의 깜짝 중거리 포에 당했다.일격을 허용한 가운데 후반 15분 아부달라가 페널티킥 득점으로 승부의 균형을 맞췄지만, 빠르게 실점을 내줬다. 후반 33분 정승빈이 페널티 박스 안으로 쇄도하던 다이어에게 태클을 범하면서 페널티킥을 내줬다. 이후 키커로 나선 다이어가 깔끔하게 성공, 강원은 무릎을 꿇었다.홈에서 아쉬운 패배를 떠안은 강원이었다. 1차전 키치 원정과 동일하게 정경호 감독은 K리그에서 주로 나서지 못한 자원들에게 선발 기회를 줬다.개개인 퍼포먼스 자체는 나쁘지 않았다. 최전방에 자리한 박상혁은 왕성한 활동량으로 강력한 압박을 선보였고, 그 결과 후반 15분에는 천금 같은 페널티킥을 얻어내기도 했다. 또 후반 교체로 투입된 이은호(2008년생)은 활발한 드리블과 크로스로 활로를 개척했다.또 전역 이후 주장 완장을 달고 나온 김이석 역시 완급 조절을 통해 오랜만에 강원 팬들에게 눈도장을 찍었다. 전반적인 팀 흐름도 괜찮았다. 경기 내내 64%의 점유율을 통해 주도권을 쥐었고, 후반에만 무려 8개의 슈팅과 5번의 유효 슛을 날리는 모습이었다.하지만, 순간 집중력 차이에서 문제점이 드러났다. 수비진에 아직 경험이 부족한 고은석·강성윤·정승빈이 프놈펜 공격진을 잘 막아냈으나 결정적 순간에서 무너졌다. 특히 2번째 실점 장면에서는 정승빈이 무리한 태클로 페널티킥을 내줘야만 했다.이 장면만 빼면 강원의 어린 자원들은 훌륭했다. 페널티킥을 내준 정승빈은 수비진에서 최전방으로 넘어가 공중전에서 영향력을 발휘했고, 교체 투입된 유병현·최지남은 활발한 개인기로 프놈펜 골문을 노리기도 했다. 다만 골 결정력 문제를 해결하지 못한 점은 숙제로 남았다.어린 자원들에게 충분한 경험치를 줬다는 점은 고무적이지만, 16강 진출이 불투명해졌다는 부분은 매우 아쉽다. 프놈펜이 2연승으로 치고 올라간 가운데 강원은 남은 경기에서 더 이상 승점을 놓쳐서는 안 되는 상황에 놓였다.특히 직접 경쟁팀과의 맞대결 결과에 따라 순위가 크게 요동칠 수 있는 만큼, 로테이션과 결과 사이에서 정경호 감독의 신중한 선택이 필요해졌다.아쉬운 패배를 떠안은 정경호 감독은 "홈에서 승리하지 못해 죄송하다. K리그 경기를 앞두고 있어 여건이 좋지 않았지만, 패배에 대해 큰 책임감을 느끼고 경기를 돌아보겠다"라고 했다.한편, 강원은 오는 18일 홈에서 인천 유나이티드와 리그 32라운드 일전을 치르게 된다.