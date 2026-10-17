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김성호의 씨네만세 지극히 인간 중심적인 폭력과 화해

지극히 인간 중심적인 폭력과 화해

[김성호의 씨네만세 1464] 31회 부산국제영화제 와이드 월드 시네마 <라 페라>

김성호(starsky216)
26.10.17 16:02최종업데이트26.10.17 16:02
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최근 어느 영화제에 들어온 작품 심사를 보았다. 수십 편의 작품 가운데 상영할 몇 편을 추리는 것이 심사의 목적이었다. 만들어지는 모든 작품이 마땅한 관객과 만날 수 있기를 바라는 건 예술을 아끼는 이의 마음이지만, 어디 현실이 그러한가. 선별하지 않는단 건 어떤 작품도 조명하지 않는다는 것과 다르지 않은 일이다. 주어진 자원을 효율적으로 사용하기 위해 단 몇 편을 추려야 했고, 그 과정에서 다른 심사위원들과 다른 의견을 적극 개진하게도 됐다. 그로부터 생각하게 된 것이 있으니, 예술은 어떤 순간에 성공하고 또 실패하느냐에 대한 것이었다.

흔히 심사하는 이들은 영화적 완성도, 소위 '때깔'이라 불리는 것에 마음을 주기 쉽다. 영화제를 찾는 이들에게 잘 왔다는 마음이 들도록 하고 싶은 욕구가, 또 더 훌륭한 작품을 나은 자리에 선보여야 한다는 판단이 자리하는 때문이다. 그러나 그 반대에서 잊어선 안 될 것이 또한 존재한다.

영화제의 목적이 바로 그것이다. 영화제는 어째서 이 영화를 관객 앞에 보이려 하는가. 더 나은 영화에 상을 주고 끝내는 것이 전부라면 그건 시상식이지 영화제일 수는 없는 것이다. 때로는 만듦새가 못해도 영화제의 선택을 받는 작품이 존재한다. 그리고 마땅히 그러해야 한다. 작품이 영화제가 관객 앞에 펼치고자 하는 지향에 맞다면 말이다.

영화란 사람을 움직이는 것이다. 예술이 지향하는 근원적 이상을 영화 또한 공유한다. 때로는 이성과 지성을 확장하고, 또 때로는 감각을 증폭하고 자극한다. 도덕을 고양하고 사상을 북돋는 작품 또한 존재한다. 그를 위하여 영화예술은 수많은 수단을 사용한다. 어떤 영화는 위로하고 공감하게 한다. 또 다른 작품은 설득하거나 압도하려 든다. 그리고 어느 감독은 관객을 불편하게 한다. 이 모두가 관객에게 다가서 그를 옮겨내려는 작업이란 걸 때로는 기억할 필요가 있다.

칠레 비주얼아티스트, 감독이 되다

라 페라 스틸컷
라 페라스틸컷부산국제영화제
31회 부산국제영화제 월드 시네마 초청작 <라 페라>는 한국서 보기 드문 칠레 감독의 신작이다. 흔히 비주얼 아티스트라고도 소개되는 도밍가 소토마요르는 영국 테이트모던과 베니스 비엔날레에 작품이 걸렸던 미술가이지만, 2018년 로카르노영화제서 감독상을 받은 뒤 영화제에서도 활동하는 창작자로 거듭났다.

신작 <라 페라>는 올해 있었던 79회 칸영화제 감독주간에서 상영됐는데, 감독주간은 비경쟁이긴 해도 프랑스 감독협회가 직접 선별한 작품을 추려 상영한다는 점에서 꽤 관심을 받는 부문이다. 도밍가 소토마요르가 일약 세계적 주목을 받는 연출자가 되었다 해도 과언이 아니란 뜻이다.

부산국제영화제가 그를 월드 시네마 섹션에 들인 데는 이 같은 평가가 결정적 영향을 미쳤다. 영화제는 월드 시네마에 대해 '비아시아권 중견 작가들과 신인 감독들의 신작 및 유수 국제영화제 수상작을 포함해 한해 세계 영화의 전체적 흐름을 조망할 수 있는 섹션'이라 설명을 붙였다. 로카르노, 카를로비바리 최고상 수상작에 더하여 칸 주목할 만한 시선 부문 대상작, 베를린 심사위원대상작 등 주목 받는 작품을 두루 모은 이 섹션에 들었다는 것만으로도 <라 페라>가 갖는 가치를 짐작할 만하다.

라 페라 스틸컷
라 페라스틸컷부산국제영화제

말 못할 여성의 고충, 개를 향하다

이야기는 칠레 남부 작은 섬마을에서 벌어지는 일이다. 주인공 실비아는 섬에서 나고 자란 중년 여성이다. 결혼해 다정한 남편과 살아가는 그녀에겐 좀처럼 밖으로 드러내지 못한 채 품고 사는 아픔 하나가 있다. 어린 시절 저를 따르던 동네 동생과 바닷가에 있는 동굴에 나갔다가 그를 잃어버렸던 일이다. 파도에 휩쓸렸을까, 다른 어떤 일을 겪었을까, 소년의 실종 뒤로 온 마을 사람들이 그를 찾아 나섰으나 끝내 사라진 아이를 찾아내진 못하였다.

실비아가 무슨 억하심정이 있어 아이를 데리고 나간 것은 아니다. 그를 알기에 소년의 아버지도 실비아를 대놓고 비난하진 못하였다. 그저 막막한 마음을 참지 못하고 한 차례 소리를 질렀던 게 전부다. 그러나 그와 실비아 모두에게 그 일이 없었던 일이 될 수는 없는 것이다. 실비아는 마을 사람들과 얼마 교류하지 않는다. 애써 만나는 자리를 피하는 듯도 보인다. 실비아에겐 남편 외엔 다른 가족도 없다. 어쩌면 실비아가 남편과의 사이에서 아이를 낳아 기르지 않는 데는 어렸을 적 겪은 일이 원인으로 작용하는 것인지도 모를 일이다.

영화는 과거 사건을 전면에서 그리지 않는다. 해소되지 않은 고통을 우회해 표현하는 데 집중한다. 실비아에겐 키우는 개 한 마리가 있다. 유리라는 이름을 붙여 놓고 정을 주고 기르는 그 개가 실비아에겐 아이와도 같은 걸까. 영화는 실비아가 유리와 지내며 겪는 일들을 가만히 뒤따른다. 속마음을 다른 누구에게도 터놓지 못하는 실비아가 유달리 유리에게 마음을 쓰는 모습들이 통상의 주인과 개의 관계 같지는 않다. 그런 유리가 어느 날 집을 나가게 되며 실비아의 마음에 이는 격렬한 변화가 곧 영화의 관심이다.

라 페라 스틸컷
라 페라스틸컷부산국제영화제

보고 난 관객들이 충격을 표하는 이유

여러모로 <라 페라>는 31회 부산국제영화제에서 충격을 던진 작품으로 꼽힌다. 영화가 관객에게 충격을 전한다는 건 대체로는 바람직하다. 안온한 일상 가운데서 느낄 수 없는 자극을, 틀에 박힌 사고와 윤리를 뒤흔드는 경험할 할 수 있는 계기가 되어주는 때문이다. 간접경험의 유익을 실현할 수 있는 대표적 매체로 꼽히는 영화가 관객에게 충격을 전하지 않는다면 대체 무엇이 그를 이룰 수 있겠는가.

그러나 모든 충격이 이로운 건 아니다. 어떤 방식으로 전해지는 충격은 관객에게 지탄의 대상이 된다. 그 윤리성이 도마 위에 오르고, 이뤄낸 충격보다도 미친 피해가 더 크다고 비난받기도 한다. 한때는 영화를 위해, 예술을 빙자하여 카메라 앞에 실제 때리고 맞는 일이, 학대하고 겁박하는 일이, 심지어는 성폭행이 이뤄질 때가 있었다. 그러나 오늘에 이르러서 이와 같은 일이 마땅하다고 여기는 사람은 없다 해도 좋다.

<라 페라>의 클라이맥스는 실비아가 유리와 벌이는 난투로 채워진다. 어린 시절부터 쌓인 죄책감과 분노, 해소하지 못한 뒤틀린 감정이 말 못하는 짐승인 유리에게 투사된다. 유리가 밖으로 나도는 것이, 실비아의 통제 아래 안온하게 살지 못하는 것이 과거에 죽은 어느 누구와 엮인 것이 아닐 텐데도, 실비아는 좀처럼 그를 참아내지 못한다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

죽일 듯 때리고서 아무렇지 않게 화해하는

그리하여 실비아는 유리와 난투를 벌이고, 보는 이에게 상당히 당혹스런 일까지 저지른다. 요 근래 세계 영화의 추세, 이를테면 동물 촬영의 경우 동물보호단체 등이 제시한 가이드라인을 준수하고 이를 지켰음을 증명하는 인증을 크레딧에 명시하기는 한다지만 다짜고짜 빚어지는 동물에 대한 학대 장면이 관객 상당수에게 공감이나 이해를 구하기는 어려워 보인다.

더욱 당혹스러운 것은 그 뒤다. 앞의 폭력이야 실제 있을 수 있는 문제의 재현일 수 있다. 극을 위해 필요한 장치로 이해할 수도 있다. 반드시 필요했는지 의문을 가질 수는 있지만, 표현의 자유로 허용되는 범위라고 토론할 여지는 있는 것이다.

그런데 마치 뮤직비디오처럼 전환되는 결말 가운데서 낭만적 음악이 깔리고 그 심한 구타를 당하고도 큰 이상 없이 일어나 있는 유리의 모습을 비추는 카메라, 그리고 그를 다행이라는 듯 바라보는 실비아의 시선을 담아내는 태도 만큼은 도저히 참아내기 어렵다. 동물학대를 지지하진 않더라도 긍정하는 듯이 다가오는 장면 연출이 불쾌감과 당혹스러움을 일으킨다. 현장에서 실제 폭력이 일어나지 않았다면 괜찮은 걸까. 재현이니만큼 문제가 없는 것일까.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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