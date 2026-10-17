지극히 인간 중심적인 폭력과 화해

최근 어느 영화제에 들어온 작품 심사를 보았다. 수십 편의 작품 가운데 상영할 몇 편을 추리는 것이 심사의 목적이었다. 만들어지는 모든 작품이 마땅한 관객과 만날 수 있기를 바라는 건 예술을 아끼는 이의 마음이지만, 어디 현실이 그러한가. 선별하지 않는단 건 어떤 작품도 조명하지 않는다는 것과 다르지 않은 일이다. 주어진 자원을 효율적으로 사용하기 위해 단 몇 편을 추려야 했고, 그 과정에서 다른 심사위원들과 다른 의견을 적극 개진하게도 됐다. 그로부터 생각하게 된 것이 있으니, 예술은 어떤 순간에 성공하고 또 실패하느냐에 대한 것이었다.흔히 심사하는 이들은 영화적 완성도, 소위 '때깔'이라 불리는 것에 마음을 주기 쉽다. 영화제를 찾는 이들에게 잘 왔다는 마음이 들도록 하고 싶은 욕구가, 또 더 훌륭한 작품을 나은 자리에 선보여야 한다는 판단이 자리하는 때문이다. 그러나 그 반대에서 잊어선 안 될 것이 또한 존재한다.영화제의 목적이 바로 그것이다. 영화제는 어째서 이 영화를 관객 앞에 보이려 하는가. 더 나은 영화에 상을 주고 끝내는 것이 전부라면 그건 시상식이지 영화제일 수는 없는 것이다. 때로는 만듦새가 못해도 영화제의 선택을 받는 작품이 존재한다. 그리고 마땅히 그러해야 한다. 작품이 영화제가 관객 앞에 펼치고자 하는 지향에 맞다면 말이다.영화란 사람을 움직이는 것이다. 예술이 지향하는 근원적 이상을 영화 또한 공유한다. 때로는 이성과 지성을 확장하고, 또 때로는 감각을 증폭하고 자극한다. 도덕을 고양하고 사상을 북돋는 작품 또한 존재한다. 그를 위하여 영화예술은 수많은 수단을 사용한다. 어떤 영화는 위로하고 공감하게 한다. 또 다른 작품은 설득하거나 압도하려 든다. 그리고 어느 감독은 관객을 불편하게 한다. 이 모두가 관객에게 다가서 그를 옮겨내려는 작업이란 걸 때로는 기억할 필요가 있다.