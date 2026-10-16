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'유튜버 골든벨'이라는 새로운 실험 "역시 나영석"

'유튜버 골든벨'이라는 새로운 실험 "역시 나영석"

TV와 인터넷 생태계를 하나로 묶는 기획... 낯선 크리에이터 조합으로 재미 마련

김상화(steelydan)
26.10.16 09:37최종업데이트26.10.16 09:37
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채널 십오야 '유튜버 골든벨'
채널 십오야 '유튜버 골든벨'에그이즈커밍

나영석 PD가 이번에는 유명 유튜버들을 한자리에 모은 <유튜버 골든벨>로 다시 한번 판을 키웠다.

지난 8일 tvN <십오야 골든벨>이라는 이름의 TV판으로 처음 방영된 이번 예능은 하루 뒤 금요일 오후 6시 유튜브 채널 '채널십오야'를 통해 분량을 확대한 전체 버전을 총 4주에 걸쳐 공개한다.

두 차례에 걸친 녹화를 통해 다양한 분야를 아우르는 크리에이터만 무려 47명이 참여한 <유튜버 골든벨>은 진행 형식만 놓고 보면 시청자들에게 제법 익숙하다.

제목에서도 짐작할 수 있듯, 수십 명이 계단식 좌석에 앉아 팀별로 문제를 풀고 게임을 벌이는 방식은 KBS <스타 골든벨>을 떠올리게 한다. 나 PD가 KBS 재직 시절 조연출로 참여했던 추억의 예능을 차용해 각자의 채널에서 탄탄한 팬덤을 구축한 유튜버들의 잔치 한마당으로 바꿔 놓은 셈이다.

낯선 조합이 만드는 재미

채널 십오야 '유튜버 골든벨'
채널 십오야 '유튜버 골든벨'에그이즈커밍

파격보다 안정을 우선시하는 기획을 주로 선보여 일부에선 "혁신이 없다"는 비판을 받기도 한 나영석 PD지만, 유튜브 속 스타들을 대거 소환했다는 점에선 "역시 나영석"이라는 감탄을 자아낼 만하다.

댄서 가비, 소녀시대 효연, 개그우먼 엄지윤처럼 방송을 통해 익숙해진 인물도 있지만, 김단군·진돌·룩삼 등 특정 분야에 대한 관심이 적은 시청자들에게는 "누구지?"라는 반응이 나올 법한 크리에이터들의 등장은 그 자체로 흥미를 안겨준다.

수의사와 양봉업자, 해녀와 댄서 등 교집합이라곤 거의 없는 출연자들이 나란히 앉아 문제 풀이에 몰입한다. 평소 한 화면에서 만나기 어려운 조합은 '절대음감', '줄줄이 말해요' 등 다양한 게임을 거치며 조금씩 호흡을 맞춘다. 다소 어설픈 게임 실력부터 각자의 채널을 두고 벌이는 견제, 뭔가 어색한 평소 친분 확인까지도 또 다른 웃음의 요소가 된다.

다른 유튜브 채널이었다면 성향이 비슷한 소수 인원의 합동 방송을 넘어서는 조합을 만들기 쉽지 않았을 것이다. 제작과 진행을 맡은 나 PD의 영향력이 기존 TV 예능에서도 쉽게 시도하기 어려운 캐스팅을 현실로 끌어냈다.

에그이즈커밍의 두 번째 유튜버 집단 소환

채널 십오야 '유튜버 골든벨'
채널 십오야 '유튜버 골든벨'에그이즈커밍

에그이즈커밍과 나 PD가 유명 유튜버들을 한자리에 모은 것은 사실 이번이 처음이 아니다. 지난 6월 공개된 2부작 <2026 유튜브 심포지엄>을 통해 가능성을 먼저 타진한 바 있다. 자유분방한 토크 웹예능으로 꾸며진 당시 콘텐츠는 기존 에그이즈커밍의 단골 출연진 콘텐츠 못지않은 쏠쏠한 재미를 끌어냈다.

당시 영상물이 대화와 논쟁을 통해 출연진 사이의 접점을 만들었다면, <유튜버 골든벨>은 퀴즈와 팀 대결로 만남의 방식을 바꿨다. 결과물을 담아내는 형식은 다르지만, 서로 다른 분야에서 활동하는 창작자들을 하나의 예능 포맷 안에 묶었다는 점에서 두 프로젝트는 같은 방향을 향하고 있다.

이들 콘텐츠는 기존 TV 예능에서 상대적으로 접하기 어려운 인터넷 크리에이터 특유 날 것의 입담과 예능감을 에그이즈커밍표 구성과 결합해 독특한 시너지를 만들어낸다. 각자의 채널에서는 익숙한 인물들이 한데 모였을 때 어떤 관계와 새로운 캐릭터가 형성되는지 보여준다는 점에서도 의미가 있다.

낯선 얼굴의 힘

채널 십오야 '유튜버 골든벨'
채널 십오야 '유튜버 골든벨'에그이즈커밍

<유튜버 골든벨>은 나영석표 예능을 향한 비판에 대한 에그이즈커밍의 여유만만한 답변으로도 해석된다. 방송 문법에 길들지 않은 얼굴들은 리액션의 타이밍도, 말의 호흡도 우리의 예측을 단숨에 벗어난다. 본인 채널에서도 보여주지 못했던 어색한 행동과 말솜씨가 맞물리면서, TV를 통해 새로운 캐릭터를 얻어가는 과정 자체가 또 하나의 이야깃거리가 된다.

다만 대형 기획이라는 화제성에 비하면 <유튜버 골든벨>의 방영 초반 수치상 성과는 살짝 아쉬움을 남긴다. 공개 1주일 후인 15일 기준 1회 조회수는 약 344만 회를 기록 중이다. 이는 역시 대규모 출연진을 자랑했던 지난해 <스타쉽 전국체전>, <JYP X 출장 십오야> 등이 가볍게 1000만 회 이상의 조회수를 돌파하며 대성공을 거두었던 것과 비교하면 대조적이다.

채널 십오야 '유튜버 골든벨'
채널 십오야 '유튜버 골든벨'에그이즈커밍

이러한 차이는 대중적 인지도가 높은 케이팝 아이돌이나 초대형 톱스타 중심의 캐스팅이 아니라는 점과도 무관하지 않다. 각자의 플랫폼에서 탄탄한 팬덤을 확보한 유튜버라 하더라도 일반 대중 전반에 걸친 인지도에서는 기성 연예인과 차이가 있을 수 있다. 폭넓은 시청자를 끌어모으기에는 다소 부담으로 작용할 수 있다.

그럼에도 기존 방송 환경과 화법에 익숙하지 않은 크리에이터들의 대거 등장만으로도 <유튜버 골든벨>은 충분히 긍정적인 가능성을 보여준다. 익숙한 퀴즈 포맷에 낯선 얼굴들을 조합한 시도는 기존 예능 프로그램에 새로운 자극과 활력을 더할 만하다.

<유튜버 골든벨>이 만든 또 다른 가치는 단순히 유명 유튜버를 많이 섭외했다는 것에만 그치지 않는다. 각자의 채널 위주로 활동하던 이들을 TV 예능의 중심 무대로 끌어내 서로 다른 세계를 하나로 연결했다는 점에 있다. 이번 만남이 일회성 이벤트를 넘어 에그이즈커밍과 유튜버 모두에게 새로운 창작의 기회로 이어질 수 있을지 지켜볼 만하다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
유튜버골든벨

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