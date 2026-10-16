'유튜버 골든벨'이라는 새로운 실험 "역시 나영석"

에그이즈커밍

채널 십오야 '유튜버 골든벨'파격보다 안정을 우선시하는 기획을 주로 선보여 일부에선 "혁신이 없다"는 비판을 받기도 한 나영석 PD지만, 유튜브 속 스타들을 대거 소환했다는 점에선 "역시 나영석"이라는 감탄을 자아낼 만하다.댄서 가비, 소녀시대 효연, 개그우먼 엄지윤처럼 방송을 통해 익숙해진 인물도 있지만, 김단군·진돌·룩삼 등 특정 분야에 대한 관심이 적은 시청자들에게는 "누구지?"라는 반응이 나올 법한 크리에이터들의 등장은 그 자체로 흥미를 안겨준다.수의사와 양봉업자, 해녀와 댄서 등 교집합이라곤 거의 없는 출연자들이 나란히 앉아 문제 풀이에 몰입한다. 평소 한 화면에서 만나기 어려운 조합은 '절대음감', '줄줄이 말해요' 등 다양한 게임을 거치며 조금씩 호흡을 맞춘다. 다소 어설픈 게임 실력부터 각자의 채널을 두고 벌이는 견제, 뭔가 어색한 평소 친분 확인까지도 또 다른 웃음의 요소가 된다.다른 유튜브 채널이었다면 성향이 비슷한 소수 인원의 합동 방송을 넘어서는 조합을 만들기 쉽지 않았을 것이다. 제작과 진행을 맡은 나 PD의 영향력이 기존 TV 예능에서도 쉽게 시도하기 어려운 캐스팅을 현실로 끌어냈다.